B2B.Ostrovok запустил мобильное приложение для туристических агентов

Сервис онлайн-бронирования отелей и авиабилетов для тревел-профессионалов B2B.Ostrovok объявил о том, что разработал первое в России мобильное приложение для туристических агентов. Технология даст возможность профессионалам туристической индустрии бронировать отели и вести работу с экрана смартфона. Использовать приложение также смогут корпоративные клиенты сервиса – его функциональность позволяет полноценно управлять организацией деловых поездок.

Пользователи приложения могут подобрать и забронировать отель для своих клиентов, посмотреть информацию о заказах, оставить комментарий к заказу, настроить личный кабинет, узнать контакты куратора или службы поддержки. В дальнейшем функциональность приложения будет расширена – со временем в нем появятся все возможности системы, в том числе бронирование авиабилетов, заказ трансфера, возможность сравнения тарифов, сохранения данных путешественников, а также чат со службой поддержки.

Феликс Шпильман, CEO Emerging Travel Group, управляющей B2B.Ostrovok, сказал: «Мы продолжаем работать над инновационными решениями и актуальными продуктами для тревел-индустрии. Мобильные технологии прочно закрепились во многих сферах жизни, значительно упростив ее, и тревел-профессионалы тоже хотят иметь в арсенале современные инструменты, которые помогут им обеспечивать лучший сервис для своих клиентов. Новое мобильное приложение сделает работу турагентов удобнее и эффективнее и позволит им обслуживать клиентов в любое время и в любом месте».

Приложение B2B.Ostrovok доступно пользователям на платформах iOS и Android, скачать его можно бесплатно в App Store и Google Play. Чтобы начать работу с приложением, пользователю необходимо быть зарегистрированным в системе B2B.Ostrovok.