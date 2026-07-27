В США владельца смартфона будут судить за использование встроенной функции в мобильной ОС тупали против проекта Cop City. Агенты неоднократно просили Туника разблокировать принадлежащий ему смартфон и даже угрожали конфисковать устройство в случае несогласия. В конечном счете мужчин

«МегаФон»: в России ускорился переход на 5G-смартфоны 5G год к году лидирует Курганская область (+57%), Удмуртия (+56%) и Тува (+53%). На массовом рынке смартфоны становятся ключевыми драйверами перехода на новые стандарты связи. По данным аналит

«М.Видео»: новая линейка складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold и Flip продается на 20% лучше прошлогодней упатели активно выбирают устройства, наиболее соответствующие их сценарию использования: компактный смартфон для повседневных задач, универсальную модель с большим экраном или максимально произ

Российский майнер чудом избежал тюрьмы из-за спора с РЖД. У него отобрали почти 5 миллионов и все «железо», включая смартфон Чтобы не платить крупные суммы за свет, Гурджанян решил пойти на хитрость. «Чтобы снизить расходы на электроэнергию, в счетчики было встроено устройство дистанционного управления. Оно позволяло через смартфон занижать объем учитываемого потребления, не останавливая работу майнингового оборудования», – говорится в сообщении суда (цитата по «Интерфаксу»). Против предпринимателя было возбужден

Лучшие держатели для смартфона с беспроводной зарядкой в автомобиль: хиты продаж Для большинства водителей смартфон давно заменил навигатор, музыкальный центр и бортовой компьютер. Но активное использ

МТС открыла для якутян предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8 МТС объявляет о старте предзаказа на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8, а также линейку умных часов Galaxy Watch 9

«М.Видео» объявляет старт предзаказа новых смартфонов Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 и Flip8 гая пользователям широкий выбор устройств для самых разных сценариев использования — от компактного смартфона на каждый день до флагманского решения для работы, творчества и развлечений». М.Вид

«Ситилинк» открывает предзаказы на инновационные складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8 истории линейки Z Fold: его толщина в раскрытом виде составляет всего 4.1 мм при весе 215 граммов. Смартфон оснащен большим 8-дюймовым основным дисплеем с пиковой яркостью 3000 нит. За максима

МТС открыла предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8 МТС объявила о старте предзаказа на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8, а также линейку умных часов Galaxy Watch 9

Restore: открыла предзаказ на премиальные складные смартфоны Galaxy Z 8 поколения и носимые устройства GalaxyWatch Ultra2 и Galaxy Watch9 ми устройствами GalaxyWatch Ultra2 и Galaxy Watch9. В период предзаказа действуют специальные цены: смартфон Galaxy Z Fold8 Ultra 256Gb — 169990 руб.; смартфон Galaxy Z Fold8 Ultra 512Gb

Продажи складных смартфонов в России обновили рекорд: за четыре года рынок вырос более чем в два раза агодаря постепенному снижению средней стоимости устройств. Если в первом полугодии 2022 г. складной смартфон в среднем стоил 121,6 тыс. руб., то в 2023 г. — 96 тыс. руб., в 2024 г. — 104,9 тыс.

Россияне выпустили неубиваемый бронированный смартфон на отечественном «убийце» Android есть защита от воды и пыли по стандарту IP68 (российский стандарт – ГОСТ 14254-2015). Наряду с этим смартфон поставляется с морозостойким аккумулятором, способным обеспечить 8 часов работы на о

Mobile Inform Group представила обновленную линейку взрывозащищенных смартфонов MIG S6 Gen. 2 М». Опционально доступны устройства в версиях с 2D-сканером (ТСД). Все версии произведены в России. Смартфон построен на базе производительного 8-ядерного промышленного чипсета с тактовой часто

«МегаФон» назвал лучшие 5G-смартфоны для российских сетей ависаний и ожидания. При этом заявленные гигабитные скорости — это лишь часть картины: важно, чтобы смартфон действительно умел использовать возможности сети, а не просто формально поддерживать

В смартфоне — почти вся жизнь: какие данные россияне доверяют мобильным устройствам Фотографии, документы, рабочая переписка, пароли, финансовая информация — смартфон для многих пользователей давно стал главным хранилищем цифровой жизни. При этом чем

Дешевые смартфоны стали слишком дорогими. Xiaomi, Oppo и Vivo почти перестали покупать из-за высоких цен тельным оценкам, подорожают примерно на треть в сравнении с нынешними 17 Pro и Pro Max. 400 тыс. за смартфон готовы выложить далеко не все Samsung же хоть и повысила расценки на свои мобильники

На длинной дистанции: realme представляет в России серию смартфонов P4 — P4, P4x и P4 Lite са в PUBG Mobile или 8,8 часа в Free Fire без подзарядки. Проводная зарядка 45 Вт быстро возвращает смартфон в строй — пяти минут у розетки хватает примерно на 37 минут в Free Fire, — реверсивн

В России новый парадокс. У россиян нет денег на нормальные смартфоны, но нашлись на дорогущие планшеты тельностью», – добавили они, отметив, что сегмент премиальных планшетов тоже пошел в рост. Не купим смартфон, но планшет обновим Россияне, все активнее покупая планшетные компьютеры, начали зна

«МегаФон»: смартфоны с ИИ набирают популярность едневные задачи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В исследовании учитывались только смартфоны, чьи ИИ‑функции технически доступны и функциональны для пользователей на территории

Эпоха дешевых смартфонов кончилась. Их стало невыгодно производить Бюджетные смартфоны обречены Производители смартфонов постепенно отказываются от выпуска бюджетных моде

Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM HUAWEI nova 15 Max HUAWEI nova 15 Max — смартфон с огромным экраном и внушительной автономностью. Аппарат оснащен 6,84-дюймовым OLED-

Россияне включили режим экономии? Продажи смартфонов обвалились – не покупают даже iPhone отря на повсеместное импортозамещение. sergeycauselove / FreePik Россияне стали реже покупать новый смартфон, если нынешний еще работает Самым востребованным смартфоном в России стал iPhone 17

Итоги II квартала на рынке смартфонов: OnePlus и vivo — лидеры роста продаж ижение показали смартфоны в Туле — за квартал они подешевели на 18%, до 54 тыс. руб. На 16% дешевле смартфон стали в Волгограде, средняя стоимость составила 52 тыс. руб. На 15% цена снизилась в

«М.Видео»: iPhone 17 стал самым популярным смартфоном в России по итогам I полугодия 2026 года х брендов также вошли Samsung, realme, Tecno и Honor. Такое распределение отражает высокий спрос на смартфоны массового и среднего ценовых сегментов, где ключевыми факторами выбора остаются сба

Tecno и «Сравни»: каждый второй россиянин копит на смартфон, а каждый восьмой — берет кредит деньги больше года, 10% — от трех до шести месяцев, еще 7% — от полугода до года. Средний бюджет на смартфон у россиян — от 20 до 35 тыс. руб.: именно в этом диапазоне совершал покупку каждый ч

На экране смартфона будет имя вместо номера: россиянам разрешили подписывать свои исходящие вызовы Новый сервис В России разрешили подписывать исходящие вызовы. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Техническая реализация позволяет отображать подпись на большинстве моделей смартфонов с поддержкой VoLTE. В июле 2026 г. абоненты получили возможность отображать свое имя при совершении исходящих телефонных звонков. Оператор «Мегафон» запустил новый сервис под названи

МТС объявляет о старте продаж смартфона Huawei nova Y74 ПАО «МТС» объявляет о старте продаж смартфона Huawei nova Y74. Смартфон получил мощную кремний-углеродную батарею емкостью 6 620 мА*ч, большой и четкий экра

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный Экстерьер HUAWEI nova Y74 — достаточно крупный смартфон, с диагональю экрана 6,67 дюйма. Фронтальные размеры составляют 166,05 x 76,58 мм. Т

В России досрочно вводится проверка IMEI-номеров смартфонов. Но россиянам это понравится р, который присваивается любому устройству, способному подключаться к сотовым сетям. Это может быть смартфон, планшет с сотовым модемом, головное устройство автомобиля, умные часы и многое друг

С индийского завода Tata Electronics утекла информация о новом iPhone 18 Pro дение) iPhone 18 Pro на одном из предприятий Tata Electronics в начале 2026 г. На снимках изображен смартфон серого цвета с тройной основной камерой и логотипом Apple. Само изображения журналис

Wildberries запускает проверку IMEI дорогих смартфонов во всех ПВЗ России т однозначно идентифицировать его. Сверка IMEI помогает убедиться, что покупателю выдают именно тот смартфон, который был оформлен в заказе, а также служит дополнительной мерой защиты от возмож

Realme представляет в России смартфон C100x с батареей 8000 мАч защиты ArmorShell: выступающие рамки экрана, внутренние амортизирующие элементы и усиленное стекло. Смартфон прошел испытания на падение с высоты 2 метров на твердую поверхность и соответствует

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу? них — A-GPS (Assisted GPS), которая не заменяет спутниковую навигацию, но ускоряет поиск спутников. Смартфон загружает через интернет актуальные эфемериды и альманах, содержащие данные о пример

Oppo представила серию смартфонов Reno16 работки групповых фото 2.0, который делает лица чётче, выравнивает яркость и убирает искажения. Все смартфоны серии оснащены тройной системой камер: основным модулем высокого разрешения с оптич

Бум ИИ взвинтил цены на крошечную деталь из Китая, дефицит которой может оставить рынок без смартфонов аторы (MLCC, Multilayer ceramic capacitor) отличаются высокой емкостью, низким эквивалентным последовательным сопротивлением и высокой степенью надежности. Используются, в частности, при производстве смартфонов, компьютеров и автомобильной электроники. Майские скачки цен Согласно информации YiCai, непрерывный рост цен на MLCC на китайском рынке наблюдается в течение последних трех месяцев.

Индонезийский производитель смартфонов и бытовой техники возвращается на российский рынок аправления», — сказал Джизара. magnific.com/senivpetro На российских полках вскоре должны появиться смартфоны индонезийской компании Modena Компания проводит закрытые тесты и готовит к выпуску

Становится только хуже. Производители смартфонов начали отменять выпуск новых моделей из-за высоких цен на память Был смартфон – и нет смартфона Компания Nothing объявила о решении не выпускать новый смартфон

Аналитика МТС: россияне купили рекордное количество складных смартфонов ном выражении лидируют Huawei Mate X6, Samsung Galaxy Z Flip 6 и Samsung Galaxy Z Fold 6. «Складные смартфоны остаются одним из самых динамично развивающихся сегментов российского рынка. Пользо

Стал банкротом разработчик, придумавший, как ставить Telegram и Android-приложения на смартфоны с российской ОС ых продуктов: «Авроид Платформа» (контейнер Android для ОС «Аврора») и клиента для мессенджера Telegram (адаптированная версия под защищенную ОС «Аврора»). Программное обеспечение разрабатывалось для смартфонов и планшетов, закупаемых для госструктур и госкорпораций. По словам источника CNews, знакомого с ситуацией изнутри, также было несколько неанонсированных рынку проектов, которые касал