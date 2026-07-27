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Smartphone Смартфон Коммуникатор

Smartphone - Смартфон - Коммуникатор

СОБЫТИЯ

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27.07.2026 В США владельца смартфона будут судить за использование встроенной функции в мобильной ОС

тупали против проекта Cop City. Агенты неоднократно просили Туника разблокировать принадлежащий ему смартфон и даже угрожали конфисковать устройство в случае несогласия. В конечном счете мужчин
27.07.2026 «МегаФон»: в России ускорился переход на 5G-смартфоны

5G год к году лидирует Курганская область (+57%), Удмуртия (+56%) и Тува (+53%). На массовом рынке смартфоны становятся ключевыми драйверами перехода на новые стандарты связи. По данным аналит
24.07.2026 «М.Видео»: новая линейка складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold и Flip продается на 20% лучше прошлогодней

упатели активно выбирают устройства, наиболее соответствующие их сценарию использования: компактный смартфон для повседневных задач, универсальную модель с большим экраном или максимально произ
24.07.2026 Российский майнер чудом избежал тюрьмы из-за спора с РЖД. У него отобрали почти 5 миллионов и все «железо», включая смартфон

Чтобы не платить крупные суммы за свет, Гурджанян решил пойти на хитрость. «Чтобы снизить расходы на электроэнергию, в счетчики было встроено устройство дистанционного управления. Оно позволяло через смартфон занижать объем учитываемого потребления, не останавливая работу майнингового оборудования», – говорится в сообщении суда (цитата по «Интерфаксу»). Против предпринимателя было возбужден
24.07.2026 Лучшие держатели для смартфона с беспроводной зарядкой в автомобиль: хиты продаж

Для большинства водителей смартфон давно заменил навигатор, музыкальный центр и бортовой компьютер. Но активное использ
23.07.2026 МТС открыла для якутян предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8

МТС объявляет о старте предзаказа на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8, а также линейку умных часов Galaxy Watch 9
23.07.2026 «М.Видео» объявляет старт предзаказа новых смартфонов Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 и Flip8

гая пользователям широкий выбор устройств для самых разных сценариев использования — от компактного смартфона на каждый день до флагманского решения для работы, творчества и развлечений». М.Вид
22.07.2026 «Ситилинк» открывает предзаказы на инновационные складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8

истории линейки Z Fold: его толщина в раскрытом виде составляет всего 4.1 мм при весе 215 граммов. Смартфон оснащен большим 8-дюймовым основным дисплеем с пиковой яркостью 3000 нит. За максима
22.07.2026 МТС открыла предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8

МТС объявила о старте предзаказа на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8, а также линейку умных часов Galaxy Watch 9
22.07.2026 Restore: открыла предзаказ на премиальные складные смартфоны Galaxy Z 8 поколения и носимые устройства GalaxyWatch Ultra2 и Galaxy Watch9

ми устройствами GalaxyWatch Ultra2 и Galaxy Watch9. В период предзаказа действуют специальные цены: смартфон Galaxy Z Fold8 Ultra 256Gb — 169990 руб.; смартфон Galaxy Z Fold8 Ultra 512Gb
22.07.2026 Продажи складных смартфонов в России обновили рекорд: за четыре года рынок вырос более чем в два раза

агодаря постепенному снижению средней стоимости устройств. Если в первом полугодии 2022 г. складной смартфон в среднем стоил 121,6 тыс. руб., то в 2023 г. — 96 тыс. руб., в 2024 г. — 104,9 тыс.
21.07.2026 Россияне выпустили неубиваемый бронированный смартфон на отечественном «убийце» Android

есть защита от воды и пыли по стандарту IP68 (российский стандарт – ГОСТ 14254-2015). Наряду с этим смартфон поставляется с морозостойким аккумулятором, способным обеспечить 8 часов работы на о
20.07.2026 Mobile Inform Group представила обновленную линейку взрывозащищенных смартфонов MIG S6 Gen. 2

М». Опционально доступны устройства в версиях с 2D-сканером (ТСД). Все версии произведены в России. Смартфон построен на базе производительного 8-ядерного промышленного чипсета с тактовой часто
20.07.2026 «МегаФон» назвал лучшие 5G-смартфоны для российских сетей

ависаний и ожидания. При этом заявленные гигабитные скорости — это лишь часть картины: важно, чтобы смартфон действительно умел использовать возможности сети, а не просто формально поддерживать
16.07.2026 В смартфоне — почти вся жизнь: какие данные россияне доверяют мобильным устройствам

Фотографии, документы, рабочая переписка, пароли, финансовая информация — смартфон для многих пользователей давно стал главным хранилищем цифровой жизни. При этом чем

14.07.2026 Дешевые смартфоны стали слишком дорогими. Xiaomi, Oppo и Vivo почти перестали покупать из-за высоких цен

тельным оценкам, подорожают примерно на треть в сравнении с нынешними 17 Pro и Pro Max. 400 тыс. за смартфон готовы выложить далеко не все Samsung же хоть и повысила расценки на свои мобильники
14.07.2026 На длинной дистанции: realme представляет в России серию смартфонов P4 — P4, P4x и P4 Lite

са в PUBG Mobile или 8,8 часа в Free Fire без подзарядки. Проводная зарядка 45 Вт быстро возвращает смартфон в строй — пяти минут у розетки хватает примерно на 37 минут в Free Fire, — реверсивн
09.07.2026 В России новый парадокс. У россиян нет денег на нормальные смартфоны, но нашлись на дорогущие планшеты

тельностью», – добавили они, отметив, что сегмент премиальных планшетов тоже пошел в рост. Не купим смартфон, но планшет обновим Россияне, все активнее покупая планшетные компьютеры, начали зна
09.07.2026 «МегаФон»: смартфоны с ИИ набирают популярность

едневные задачи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В исследовании учитывались только смартфоны, чьи ИИ‑функции технически доступны и функциональны для пользователей на территории
08.07.2026 Эпоха дешевых смартфонов кончилась. Их стало невыгодно производить

Бюджетные смартфоны обречены Производители смартфонов постепенно отказываются от выпуска бюджетных моде
06.07.2026 Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM

HUAWEI nova 15 Max  HUAWEI nova 15 Max — смартфон с огромным экраном и внушительной автономностью. Аппарат оснащен 6,84-дюймовым OLED-
03.07.2026 Россияне включили режим экономии? Продажи смартфонов обвалились – не покупают даже iPhone

отря на повсеместное импортозамещение. sergeycauselove / FreePik Россияне стали реже покупать новый смартфон, если нынешний еще работает Самым востребованным смартфоном в России стал iPhone 17

03.07.2026 Итоги II квартала на рынке смартфонов: OnePlus и vivo — лидеры роста продаж

ижение показали смартфоны в Туле — за квартал они подешевели на 18%, до 54 тыс. руб. На 16% дешевле смартфон стали в Волгограде, средняя стоимость составила 52 тыс. руб. На 15% цена снизилась в
03.07.2026 «М.Видео»: iPhone 17 стал самым популярным смартфоном в России по итогам I полугодия 2026 года

х брендов также вошли Samsung, realme, Tecno и Honor. Такое распределение отражает высокий спрос на смартфоны массового и среднего ценовых сегментов, где ключевыми факторами выбора остаются сба
02.07.2026 Tecno и «Сравни»: каждый второй россиянин копит на смартфон, а каждый восьмой — берет кредит

деньги больше года, 10% — от трех до шести месяцев, еще 7% — от полугода до года. Средний бюджет на смартфон у россиян — от 20 до 35 тыс. руб.: именно в этом диапазоне совершал покупку каждый ч
01.07.2026 На экране смартфона будет имя вместо номера: россиянам разрешили подписывать свои исходящие вызовы

Новый сервис В России разрешили подписывать исходящие вызовы. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Техническая реализация позволяет отображать подпись на большинстве моделей смартфонов с поддержкой VoLTE. В июле 2026 г. абоненты получили возможность отображать свое имя при совершении исходящих телефонных звонков. Оператор «Мегафон» запустил новый сервис под названи
01.07.2026 МТС объявляет о старте продаж смартфона Huawei nova Y74

ПАО «МТС» объявляет о старте продаж смартфона Huawei nova Y74. Смартфон получил мощную кремний-углеродную батарею емкостью 6 620 мА*ч, большой и четкий экра
01.07.2026 Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Экстерьер  HUAWEI nova Y74 — достаточно крупный смартфон, с диагональю экрана 6,67 дюйма. Фронтальные размеры составляют 166,05 x 76,58 мм. Т
30.06.2026 В России досрочно вводится проверка IMEI-номеров смартфонов. Но россиянам это понравится

р, который присваивается любому устройству, способному подключаться к сотовым сетям. Это может быть смартфон, планшет с сотовым модемом, головное устройство автомобиля, умные часы и многое друг
30.06.2026 С индийского завода Tata Electronics утекла информация о новом iPhone 18 Pro

дение) iPhone 18 Pro на одном из предприятий Tata Electronics в начале 2026 г. На снимках изображен смартфон серого цвета с тройной основной камерой и логотипом Apple. Само изображения журналис
30.06.2026 Wildberries запускает проверку IMEI дорогих смартфонов во всех ПВЗ России

т однозначно идентифицировать его. Сверка IMEI помогает убедиться, что покупателю выдают именно тот смартфон, который был оформлен в заказе, а также служит дополнительной мерой защиты от возмож
30.06.2026 Realme представляет в России смартфон C100x с батареей 8000 мАч

защиты ArmorShell: выступающие рамки экрана, внутренние амортизирующие элементы и усиленное стекло. Смартфон прошел испытания на падение с высоты 2 метров на твердую поверхность и соответствует
30.06.2026 Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

них — A-GPS (Assisted GPS), которая не заменяет спутниковую навигацию, но ускоряет поиск спутников. Смартфон загружает через интернет актуальные эфемериды и альманах, содержащие данные о пример
25.06.2026 Oppo представила серию смартфонов Reno16

работки групповых фото 2.0, который делает лица чётче, выравнивает яркость и убирает искажения. Все смартфоны серии оснащены тройной системой камер: основным модулем высокого разрешения с оптич
25.06.2026 Бум ИИ взвинтил цены на крошечную деталь из Китая, дефицит которой может оставить рынок без смартфонов

аторы (MLCC, Multilayer ceramic capacitor) отличаются высокой емкостью, низким эквивалентным последовательным сопротивлением и высокой степенью надежности. Используются, в частности, при производстве смартфонов, компьютеров и автомобильной электроники. Майские скачки цен Согласно информации YiCai, непрерывный рост цен на MLCC на китайском рынке наблюдается в течение последних трех месяцев.

22.06.2026 Индонезийский производитель смартфонов и бытовой техники возвращается на российский рынок

аправления», — сказал Джизара. magnific.com/senivpetro На российских полках вскоре должны появиться смартфоны индонезийской компании Modena Компания проводит закрытые тесты и готовит к выпуску

22.06.2026 Становится только хуже. Производители смартфонов начали отменять выпуск новых моделей из-за высоких цен на память

Был смартфон – и нет смартфона Компания Nothing объявила о решении не выпускать новый смартфон
19.06.2026 Аналитика МТС: россияне купили рекордное количество складных смартфонов

ном выражении лидируют Huawei Mate X6, Samsung Galaxy Z Flip 6 и Samsung Galaxy Z Fold 6. «Складные смартфоны остаются одним из самых динамично развивающихся сегментов российского рынка. Пользо
18.06.2026 Стал банкротом разработчик, придумавший, как ставить Telegram и Android-приложения на смартфоны с российской ОС

ых продуктов: «Авроид Платформа» (контейнер Android для ОС «Аврора») и клиента для мессенджера Telegram (адаптированная версия под защищенную ОС «Аврора»). Программное обеспечение разрабатывалось для смартфонов и планшетов, закупаемых для госструктур и госкорпораций. По словам источника CNews, знакомого с ситуацией изнутри, также было несколько неанонсированных рынку проектов, которые касал
18.06.2026 В Афганистане чиновникам всех уровней запретили пользоваться смартфонами

лы Ахундзады (Hibatullah Akhundzada). freepik на magnific.com, создано при помощи ИИ Конфискованные смартфоны талибы разбивают на глазах у бывших владельцев При этом, на одном из опубликованных

Публикаций - 26794, упоминаний - 51695

Smartphone и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 5162
Samsung Electronics 11064 4569
Google LLC 12688 2996
Microsoft Corporation 25775 2224
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2071
Huawei 4676 1956
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1804
Xiaomi - Сяоми 2231 1725
LG Electronics 3735 1223
HTC Corporation 1512 1196
МегаФон 10742 1186
Sony 6739 1179
Yandex - Яндекс 9216 1131
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 960
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 945
Intel Corporation 12811 919
Qualcomm Technologies 1974 904
Meta Platforms - Facebook 4621 876
Lenovo Motorola 3566 793
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 717
Lenovo Group 2446 713
X Corp - Twitter 2938 640
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 589
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 575
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 552
HP Inc. 5883 537
Ростелеком 10948 530
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 528
Acer Group - Acer Inc 2776 521
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 519
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 515
ZTE Corporation 800 449
BBK OPPO Electronics 484 444
Nvidia Corp 4002 431
MediaTek - Ralink 595 420
Telegram Group 2940 385
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 380
VK - Mail.ru Group 3602 350
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 349
Dell EMC 5180 345
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 872
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 704
Связной ГК 1401 463
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 417
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 298
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 295
Евросеть 1421 294
Visa International 1993 255
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 250
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 237
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 212
Альфа-Банк 1979 191
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 186
Carl Zeiss AG 307 170
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 164
Россети Ленэнерго 1699 160
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 158
Почта России ПАО 2370 150
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 144
TÜV Rheinland Group 181 131
РЖД - Российские железные дороги 2096 120
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 106
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 106
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 100
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 98
BMW Group 482 97
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 92
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 90
Русский стандарт Банк 509 89
НСПК - Национальная система платежных карт 948 88
Microsoft - LinkedIn 699 82
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 80
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 79
eBay Inc 1640 76
Hyundai Motor Company 436 75
ПСБ - Промсвязьбанк 963 73
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 68
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 65
ГПБ - Газпромбанк 1273 63
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 63
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 783
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 590
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 384
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 253
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 231
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 225
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 216
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 207
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 203
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 192
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 161
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 161
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 153
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 151
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 144
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 142
Судебная власть - Judicial power 2500 136
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 128
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 126
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 119
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 114
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 101
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 93
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 92
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 91
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 77
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 76
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 72
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 70
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 69
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 66
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 64
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 61
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 60
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 60
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 51
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 51
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 48
Федеральное казначейство России 1949 48
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 45
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 946
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 173
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 103
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 55
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 55
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 49
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 40
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 36
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 34
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 32
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 31
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 31
Linux Foundation - Free Standards Group 206 31
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 28
Symbian Foundation 38 27
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 25
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 22
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 19
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 18
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 18
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 18
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 17
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 17
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 69 16
ЛДПР 116 15
Единая Россия - Политическая партия 321 15
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 15
Apache Software Foundation - ASF 231 15
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 14
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 14
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 14
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 12
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 11
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 11
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 10
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 10
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 9
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 9
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 6981
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 6239
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 5078
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 4966
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 4886
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 4597
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 4490
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 4426
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4369
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 3509
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 3471
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 3372
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3281
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 3024
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2629
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 2502
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2424
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 2386
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 2307
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 2303
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2211
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 2204
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 2143
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2007
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 1918
Наушники - Headphones 4478 1903
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 1879
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 1872
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1865
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1858
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 1843
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1802
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1755
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1753
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1736
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1732
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 1719
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 1649
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 1639
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 1596
Google Android 15244 7722
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4350
Apple iOS 8583 3520
Microsoft Windows 16882 2237
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2049
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 1912
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 1639
Apple iPad 4012 1454
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1132
Apple - App Store 3109 1129
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 1100
Samsung Galaxy 1035 1037
Apple iPhone 6 4861 958
Nokia Symbian OS 1411 933
Linux OS 11533 916
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 733
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 661
Samsung Galaxy Note 702 652
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 645
Google YouTube - Видеохостинг 3002 632
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 608
Apple iPhone 5 783 605
Apple iPhone 4 800 564
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 503
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 490
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 482
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 482
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 474
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 422
Microsoft Office 4170 414
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 411
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 401
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 400
Nokia Nseries 538 394
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 390
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 379
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 377
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 377
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 371
Huawei Mate - серия смартфонов 453 369
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 323
Путин Владимир 3454 190
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 170
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 157
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 109
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 94
Ксенин Алекс 311 88
Губанов Андрей 117 83
Шадаев Максут 1210 74
Медведев Дмитрий 1665 72
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 93 70
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 62
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 58
Арлазаров Владимир 290 57
Мишустин Михаил 787 50
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 49
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 49
Борзилов Давид 77 47
Гуцериев Михаил 114 44
Помозов Алексей 88 44
Земков Сергей 159 43
Jun Lei - Цзунь Лей 46 43
Демидов Михаил 134 42
Rubin Andy - Рубин Энди 63 42
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 41
Мартынов Владислав 115 41
Heins Thorsten - Хейнс Торстен 50 39
Фадеев Михаил 57 38
Munster Gene - Мюнстер Джин 67 36
Kallasvuo Olli-Pekka - Калласвуо Олли-Пекка 63 36
Никифоров Николай 1138 36
Симонов Игорь 103 34
Мельникова Анастасия 440 34
Дуров Павел 329 34
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 34
Григорьева Евгения 60 33
Уваров Сергей 48 33
Лацанич Василь 106 32
Эйгес Павел 108 32
Munster Gene - Манстер Джин 60 31
Россия - РФ - Российская федерация 166168 12511
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 4586
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 3819
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2565
Европа 24964 1968
Южная Корея - Республика 7052 1518
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1097
Япония 13807 1065
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1040
Германия - Федеративная Республика 13221 903
Китай - Тайвань 4245 800
Индия - Bharat 5870 748
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 736
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 716
Финляндия - Финляндская Республика 3697 647
Азия - Азиатский регион 5920 607
Франция - Французская Республика 8177 544
Канада 5082 517
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 506
Беларусь - Белоруссия 6289 416
Украина 7928 400
Испания - Королевство 3840 340
Италия - Итальянская Республика 4508 337
Земля - планета Солнечной системы 10865 336
США - Калифорния 4829 309
Африка - Африканский регион 3641 299
Казахстан - Республика 6048 296
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 289
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 286
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 282
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 280
Россия - СФО - Новосибирск 4876 279
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 276
Швеция - Королевство 3782 262
Испания - Каталония - Барселона 752 261
Бразилия - Федеративная Республика 2520 249
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 232
Ближний Восток 3154 225
Нидерланды 3746 214
США - Нью-Йорк 3180 205
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3963
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3334
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2315
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1572
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1379
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1268
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1209
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1014
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 843
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ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 10
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НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 10
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 10
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 10
ИИИ - Институт исследований интернета 66 9
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 9
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 9
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 9
VK - Skillbox - Скилбокс 146 9
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 8
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Photokina 60 10
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Samsung Forum 14 10
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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