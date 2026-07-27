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Smartphone Смартфон Коммуникатор
СОБЫТИЯ
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|27.07.2026
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В США владельца смартфона будут судить за использование встроенной функции в мобильной ОС
тупали против проекта Cop City. Агенты неоднократно просили Туника разблокировать принадлежащий ему смартфон и даже угрожали конфисковать устройство в случае несогласия. В конечном счете мужчин
|27.07.2026
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«МегаФон»: в России ускорился переход на 5G-смартфоны
5G год к году лидирует Курганская область (+57%), Удмуртия (+56%) и Тува (+53%). На массовом рынке смартфоны становятся ключевыми драйверами перехода на новые стандарты связи. По данным аналит
|24.07.2026
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«М.Видео»: новая линейка складных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold и Flip продается на 20% лучше прошлогодней
упатели активно выбирают устройства, наиболее соответствующие их сценарию использования: компактный смартфон для повседневных задач, универсальную модель с большим экраном или максимально произ
|24.07.2026
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Российский майнер чудом избежал тюрьмы из-за спора с РЖД. У него отобрали почти 5 миллионов и все «железо», включая смартфон
Чтобы не платить крупные суммы за свет, Гурджанян решил пойти на хитрость. «Чтобы снизить расходы на электроэнергию, в счетчики было встроено устройство дистанционного управления. Оно позволяло через смартфон занижать объем учитываемого потребления, не останавливая работу майнингового оборудования», – говорится в сообщении суда (цитата по «Интерфаксу»). Против предпринимателя было возбужден
|24.07.2026
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Лучшие держатели для смартфона с беспроводной зарядкой в автомобиль: хиты продаж
Для большинства водителей смартфон давно заменил навигатор, музыкальный центр и бортовой компьютер. Но активное использ
|23.07.2026
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МТС открыла для якутян предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8
МТС объявляет о старте предзаказа на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8, а также линейку умных часов Galaxy Watch 9
|23.07.2026
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«М.Видео» объявляет старт предзаказа новых смартфонов Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 и Flip8
гая пользователям широкий выбор устройств для самых разных сценариев использования — от компактного смартфона на каждый день до флагманского решения для работы, творчества и развлечений». М.Вид
|22.07.2026
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«Ситилинк» открывает предзаказы на инновационные складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8
истории линейки Z Fold: его толщина в раскрытом виде составляет всего 4.1 мм при весе 215 граммов. Смартфон оснащен большим 8-дюймовым основным дисплеем с пиковой яркостью 3000 нит. За максима
|22.07.2026
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МТС открыла предзаказ на новые Samsung Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8
МТС объявила о старте предзаказа на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8, а также линейку умных часов Galaxy Watch 9
|22.07.2026
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Restore: открыла предзаказ на премиальные складные смартфоны Galaxy Z 8 поколения и носимые устройства GalaxyWatch Ultra2 и Galaxy Watch9
ми устройствами GalaxyWatch Ultra2 и Galaxy Watch9. В период предзаказа действуют специальные цены: смартфон Galaxy Z Fold8 Ultra 256Gb — 169990 руб.; смартфон Galaxy Z Fold8 Ultra 512Gb
|22.07.2026
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Продажи складных смартфонов в России обновили рекорд: за четыре года рынок вырос более чем в два раза
агодаря постепенному снижению средней стоимости устройств. Если в первом полугодии 2022 г. складной смартфон в среднем стоил 121,6 тыс. руб., то в 2023 г. — 96 тыс. руб., в 2024 г. — 104,9 тыс.
|21.07.2026
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Россияне выпустили неубиваемый бронированный смартфон на отечественном «убийце» Android
есть защита от воды и пыли по стандарту IP68 (российский стандарт – ГОСТ 14254-2015). Наряду с этим смартфон поставляется с морозостойким аккумулятором, способным обеспечить 8 часов работы на о
|20.07.2026
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Mobile Inform Group представила обновленную линейку взрывозащищенных смартфонов MIG S6 Gen. 2
М». Опционально доступны устройства в версиях с 2D-сканером (ТСД). Все версии произведены в России. Смартфон построен на базе производительного 8-ядерного промышленного чипсета с тактовой часто
|20.07.2026
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«МегаФон» назвал лучшие 5G-смартфоны для российских сетей
ависаний и ожидания. При этом заявленные гигабитные скорости — это лишь часть картины: важно, чтобы смартфон действительно умел использовать возможности сети, а не просто формально поддерживать
|16.07.2026
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В смартфоне — почти вся жизнь: какие данные россияне доверяют мобильным устройствам
Фотографии, документы, рабочая переписка, пароли, финансовая информация — смартфон для многих пользователей давно стал главным хранилищем цифровой жизни. При этом чем
|14.07.2026
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Дешевые смартфоны стали слишком дорогими. Xiaomi, Oppo и Vivo почти перестали покупать из-за высоких цен
тельным оценкам, подорожают примерно на треть в сравнении с нынешними 17 Pro и Pro Max. 400 тыс. за смартфон готовы выложить далеко не все Samsung же хоть и повысила расценки на свои мобильники
|14.07.2026
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На длинной дистанции: realme представляет в России серию смартфонов P4 — P4, P4x и P4 Lite
са в PUBG Mobile или 8,8 часа в Free Fire без подзарядки. Проводная зарядка 45 Вт быстро возвращает смартфон в строй — пяти минут у розетки хватает примерно на 37 минут в Free Fire, — реверсивн
|09.07.2026
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В России новый парадокс. У россиян нет денег на нормальные смартфоны, но нашлись на дорогущие планшеты
тельностью», – добавили они, отметив, что сегмент премиальных планшетов тоже пошел в рост. Не купим смартфон, но планшет обновим Россияне, все активнее покупая планшетные компьютеры, начали зна
|09.07.2026
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«МегаФон»: смартфоны с ИИ набирают популярность
едневные задачи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». В исследовании учитывались только смартфоны, чьи ИИ‑функции технически доступны и функциональны для пользователей на территории
|08.07.2026
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Эпоха дешевых смартфонов кончилась. Их стало невыгодно производить
Бюджетные смартфоны обречены Производители смартфонов постепенно отказываются от выпуска бюджетных моде
|06.07.2026
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Лучшие смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей: выбор ZOOM
HUAWEI nova 15 Max HUAWEI nova 15 Max — смартфон с огромным экраном и внушительной автономностью. Аппарат оснащен 6,84-дюймовым OLED-
|03.07.2026
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Россияне включили режим экономии? Продажи смартфонов обвалились – не покупают даже iPhone
отря на повсеместное импортозамещение. sergeycauselove / FreePik Россияне стали реже покупать новый смартфон, если нынешний еще работает Самым востребованным смартфоном в России стал iPhone 17
|03.07.2026
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Итоги II квартала на рынке смартфонов: OnePlus и vivo — лидеры роста продаж
ижение показали смартфоны в Туле — за квартал они подешевели на 18%, до 54 тыс. руб. На 16% дешевле смартфон стали в Волгограде, средняя стоимость составила 52 тыс. руб. На 15% цена снизилась в
|03.07.2026
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«М.Видео»: iPhone 17 стал самым популярным смартфоном в России по итогам I полугодия 2026 года
х брендов также вошли Samsung, realme, Tecno и Honor. Такое распределение отражает высокий спрос на смартфоны массового и среднего ценовых сегментов, где ключевыми факторами выбора остаются сба
|02.07.2026
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Tecno и «Сравни»: каждый второй россиянин копит на смартфон, а каждый восьмой — берет кредит
деньги больше года, 10% — от трех до шести месяцев, еще 7% — от полугода до года. Средний бюджет на смартфон у россиян — от 20 до 35 тыс. руб.: именно в этом диапазоне совершал покупку каждый ч
|01.07.2026
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На экране смартфона будет имя вместо номера: россиянам разрешили подписывать свои исходящие вызовы
Новый сервис В России разрешили подписывать исходящие вызовы. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Техническая реализация позволяет отображать подпись на большинстве моделей смартфонов с поддержкой VoLTE. В июле 2026 г. абоненты получили возможность отображать свое имя при совершении исходящих телефонных звонков. Оператор «Мегафон» запустил новый сервис под названи
|01.07.2026
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МТС объявляет о старте продаж смартфона Huawei nova Y74
ПАО «МТС» объявляет о старте продаж смартфона Huawei nova Y74. Смартфон получил мощную кремний-углеродную батарею емкостью 6 620 мА*ч, большой и четкий экра
|01.07.2026
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Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный
Экстерьер HUAWEI nova Y74 — достаточно крупный смартфон, с диагональю экрана 6,67 дюйма. Фронтальные размеры составляют 166,05 x 76,58 мм. Т
|30.06.2026
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В России досрочно вводится проверка IMEI-номеров смартфонов. Но россиянам это понравится
р, который присваивается любому устройству, способному подключаться к сотовым сетям. Это может быть смартфон, планшет с сотовым модемом, головное устройство автомобиля, умные часы и многое друг
|30.06.2026
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С индийского завода Tata Electronics утекла информация о новом iPhone 18 Pro
дение) iPhone 18 Pro на одном из предприятий Tata Electronics в начале 2026 г. На снимках изображен смартфон серого цвета с тройной основной камерой и логотипом Apple. Само изображения журналис
|30.06.2026
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Wildberries запускает проверку IMEI дорогих смартфонов во всех ПВЗ России
т однозначно идентифицировать его. Сверка IMEI помогает убедиться, что покупателю выдают именно тот смартфон, который был оформлен в заказе, а также служит дополнительной мерой защиты от возмож
|30.06.2026
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Realme представляет в России смартфон C100x с батареей 8000 мАч
защиты ArmorShell: выступающие рамки экрана, внутренние амортизирующие элементы и усиленное стекло. Смартфон прошел испытания на падение с высоты 2 метров на твердую поверхность и соответствует
|30.06.2026
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Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?
них — A-GPS (Assisted GPS), которая не заменяет спутниковую навигацию, но ускоряет поиск спутников. Смартфон загружает через интернет актуальные эфемериды и альманах, содержащие данные о пример
|25.06.2026
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Oppo представила серию смартфонов Reno16
работки групповых фото 2.0, который делает лица чётче, выравнивает яркость и убирает искажения. Все смартфоны серии оснащены тройной системой камер: основным модулем высокого разрешения с оптич
|25.06.2026
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Бум ИИ взвинтил цены на крошечную деталь из Китая, дефицит которой может оставить рынок без смартфонов
аторы (MLCC, Multilayer ceramic capacitor) отличаются высокой емкостью, низким эквивалентным последовательным сопротивлением и высокой степенью надежности. Используются, в частности, при производстве смартфонов, компьютеров и автомобильной электроники. Майские скачки цен Согласно информации YiCai, непрерывный рост цен на MLCC на китайском рынке наблюдается в течение последних трех месяцев.
|22.06.2026
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Индонезийский производитель смартфонов и бытовой техники возвращается на российский рынок
аправления», — сказал Джизара. magnific.com/senivpetro На российских полках вскоре должны появиться смартфоны индонезийской компании Modena Компания проводит закрытые тесты и готовит к выпуску
|22.06.2026
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Становится только хуже. Производители смартфонов начали отменять выпуск новых моделей из-за высоких цен на память
Был смартфон – и нет смартфона Компания Nothing объявила о решении не выпускать новый смартфон
|19.06.2026
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Аналитика МТС: россияне купили рекордное количество складных смартфонов
ном выражении лидируют Huawei Mate X6, Samsung Galaxy Z Flip 6 и Samsung Galaxy Z Fold 6. «Складные смартфоны остаются одним из самых динамично развивающихся сегментов российского рынка. Пользо
|18.06.2026
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Стал банкротом разработчик, придумавший, как ставить Telegram и Android-приложения на смартфоны с российской ОС
ых продуктов: «Авроид Платформа» (контейнер Android для ОС «Аврора») и клиента для мессенджера Telegram (адаптированная версия под защищенную ОС «Аврора»). Программное обеспечение разрабатывалось для смартфонов и планшетов, закупаемых для госструктур и госкорпораций. По словам источника CNews, знакомого с ситуацией изнутри, также было несколько неанонсированных рынку проектов, которые касал
|18.06.2026
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В Афганистане чиновникам всех уровней запретили пользоваться смартфонами
лы Ахундзады (Hibatullah Akhundzada). freepik на magnific.com, создано при помощи ИИ Конфискованные смартфоны талибы разбивают на глазах у бывших владельцев При этом, на одном из опубликованных
Smartphone и организации, системы, технологии, персоны:
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