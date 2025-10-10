В России без предупреждения рухнули цены на новые смартфоны. Подешевели даже iPhone и Samsung

По итогам III квартала 2025 г. новые смартфоны в России подешевели в среднем на 6% по сравнению со второй четвертью 2025 г. Некоторые модели, в том числе сразу несколько Apple iPhone, стали стоить на меньше на 12%, чем всего три месяца назад. На фоне этого продажи новых смартфонов подскочили на те же 12%. но активнее всего россияне скупали не iPhone и Samsung, а мобильники китайских брендов.

Выгоднее, чем раньше

Российские цены на популярные модели смартфонов упали в среднем 6% по результатам III квартала 2025 г. (1 июля – 30 сентября), сообщили CNews представители «Авито». Речь в данном случае именно о новых устройствах, а не о подержанных, а сравнение ведется со II кварталом 2025 г. (1 апреля – 30 июня). Причины падения цен в «Авито» не раскрыли.

Цены упали на очень многие популярные бренды, в том числе и на те, которые спешно ретировались из России еще в марте 2022 г.. Это компании Samsung и Apple.

Для примера, новейший флагманский Samsung Galaxy S25 Ultra всего за три месяца подешевел на 8% и стоит теперь около 40 тыс. руб., отметили представители «Авито». Что касается Apple, то современные версии ее iPhone дешевле стоить пока не стали, а вот модели на модели предыдущих годов россияне теперь потратят меньше денег.

Так, на 12% подешевели iPhone 11 и iPhone 12 – за отчетный период они в среднем стоили 19 тыс. руб. и 23 тыс. руб. соответственно. Но важно подчеркнуть, что телефоны довольно старые – они вышли в 2019 и 2020 гг.

Daniel Romero / Unsplash Смартфоны Apple в топе не только по падению цен, но и по росту продаж

Годом позже, в 2021 г., свет увидел iPhone 13. Согласно статистике «Авито», в III квартале 2025 г. он стал стоить на 10% дешевле, чем кварталом ранее – в среднем 32 тыс. руб.

Также на 8% подешевел и iPhone 15 Pro – до 70 тыс. руб. в среднем.

Важно подчеркнуть, что смартфоны и другая техника Samsung и Apple привозятся в Россию по параллельному импорту, то есть через сложные логистические схемы. Это само по себе увеличивает их итоговую стоимость.

Доступный Китай

Android-смартфоны популярных в России китайских брендов за июль-сентябрь 2025 г. тоже подешевели на фон предыдущего квартала. Сильнее всего цены упали на смартфоны компании Honor, бывшей «дочки» Huawei. Они подешевели на 12% – в среднем в новом состоянии они стоили 36 тыс. руб.

На втором месте – новые мобильники компании Vivo, расценки на которые снизились на 11% – средняя цена составила 44 тыс. руб.

Замыкает тройку лидеров OnePlus. Новые смартфоны этого бренда стали стоить на 10% меньше – в среднем 47 тыс. руб.

На четвертом месте – очень популярный в России бренд Realme с 7-процентным падением цен. В среднем смартфоны этой марки за отчетный период покупали за 18 тыс руб.

Samsung – на пятой строчке. Смартфоны этого бренда стали дешевле на 6% и в среднем обходились покупателям в 52 тыс. руб.

Обратим внимание, что Xiaomi, самый известный в России и мире бренд китайских смартфонов, в этом рейтинге отсутствует. Из этого следует, что если его мобильники и подешевели, то точно меньше, чем на 6%.

Раз дешево, надо брать

На фоне падения цен на смартфоны выросли их продажи, причем, что примечательно, на те же 12% в среднем. Но россияне бросились скупать вовсе не iPhone или Samsung – активнее всего они сметали с полок китайские Android-мобильники.

На первом месте по росту продаж в III квартале 2025 г. – компании Oppo и Tecno с внушительным 34-процентным ростом квартал к кварталу у каждой. «Серебро» получила Samsung с ростом продаж на 28%, а третье место досталось Vivo с результатом 27%. Топ-5 замыкают Honor (23%) и Google (22%).

Если рассматривать рынок не по брендам, а по конкретным моделям, то здесь Apple на первом месте благодаря своему iPhone 14 Pro трехлетней давности. Его стали покупать чаще на 40%.

На 37% выросли продажи Samsung Galaxy S24 Ultra 2024 модельного года, а на 33% – iPhone 15 Pro, вышедший в 2023 г. В целом, Apple занимает четыре позиции из пяти в этом рейтинге – на четвертой строчке iPhone 13 Pro с ростом продаж на 32%, на пятой – iPhone 15. Эту модель стали покупать чаще на 21%.