Apple вернулась в свое прошлое: iPhone 13 портят фото старинным образом

В смартфонах iPhone 13 обнаружился брак сверхширокоугольной камеры, из-за которой на экране появляются розовые «артефакты», мешающие съемке. Проблема пока не массовая и не затрагивает другие сенсоры, но Apple не спешит выяснять ее причину. Подобный дефект проявлялся и в ранних моделях iPhone – 5, Xr, Xr и даже самом первом iPhone.

В новых iPhone сломалась камера

Владельцы смартфонов Apple iPhone 13 стали жаловаться на странное поведение встроенных фотокамер. По информации портала GadgettEndency, В ряде случаев изображение в кадре окрашивается в ярко-розовый цвет и покрывается многочисленными «артефактами».

Пока неясно, какие именно смартфоны линейки iPhone 13, в которую входят четыре модели, подвержены данному дефекту. Известно лишь, что он проявляется при переключении на сверхширокоугольную камеру, которая есть в каждом представителе серии.

Пользователи подчеркивают, что при съемке в обычном режиме никаких проблем не возникает. Камера работает стабильно, посторонних оттенков в кадре не появляется. Но достаточно только переключиться на «ультраширик», как смартфон тут же «возвращает хозяевам их 2007 г.». Пользователи, шутя, окрестили эту проблему «эффектом бара», намекая на то, что примерно так люди видят реальность после употребления большого количества крепких напитков.

Так выглядит дефект камеры на новых iPhone 13

Apple выпустила линейку iPhone 13 в сентябре 2021 г. Вместе с ними вышла и новая iOS 15. 11 октября 2021 г. она получила обновление до версии 15.0.2. Тем не менее, проблему с розовыми снимками на основную камеру оно не решило.

Apple предстоит разобраться в ситуации

Причина возникновения так называемого «эффекта бара» на 14 октября 2021 г. установлена не была. Нет данных и о том, насколько широкое распространение он получил. Пока что на него жалуются лишь пользователи из Китая, к слову, одного из основных рынков для Apple.

В ряде случаев пользователям все же удается сделать несколько снимков на сверхширокоугольный модуль прежде, чем «эмо-артефакты» проявят себя. У других же заливка экрана кислотно-розовым цветом происходит моментально.

С подобным может столкнуться каждый владелец iPhone 13

На возникновение такого дефекта может влиять плохое качество самого фотомодуля. Или же сбой провоцирует ошибка в программном коде приложения камеры. В последнем случае исправить ситуацию поможет прошивка. Если дело все же в камере, то, вероятно, потребуется посещение сервисного центра. Apple пока не дала свое заключение по данному вопросу.

Наследие самого первого iPhone

Редакция CNews обнаружила, что некорректная работа камер в смартфонах Apple, при которой возникают розовые дефекты кадра, преследует их владельцев с момента выхода самого первого поколения iPhone. Оригинальный мобильник Apple поступил в продажу летом 2007 г., а в июне 2008 г. на форуме Apple появилось сообщение пользователя под псевдонимом Blockheads88, описывающего данный баг.

«Я пользуюсь iPhone около 10 месяцев, в течение последнего месяца моя камера “видит” все в розовом цвете, и кажется, что изображение перевернуто. Это происходит не всегда, но все-таки.<…> Интересно, есть ли у этой проблемы решение, или мне стоит вернуть смартфон в магазин», – гласит сообщение Blockheads88, датированное 11 июня 2008 г.

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На сообщение отреагировали другие участники сообщества, утверждая, что они тоже столкнулись с подобным. А кнопку «у меня та же проблема» нажали более 170 пользователей.

За 14 лет Apple так и не справилась с проблемой розовых снимков

С 2007 г. Apple выпустила в общей сложности 33 модели смартфонов iPhone, без учета модификаций с различными объемами памяти. Тем не менее, за 14 лет существования iPhone как такового компания не смогла побороть «эмо-недуг», и переход на новый дизайн с релизом юбилейного iPhone X никак ей в этом не помог.

Об этом свидетельствует сообщение пользователя surya215 на сайте Apple от 24 апреля 2020 г., в котором говорится о розовых артефактах при пользовании камерой iPhone Xr 2018 г. Но в его случае речь шла не об основной, а фронтальной камере.

Годом ранее, в июле 2019 г., на розовые оттенки при съемке на основную камеру жаловался пользователь El_Valiente30, владевший на тот момент iPhone Xs. В каждом случае указывались различные версии прошивки iOS – у El_Valiente30 это была iOS 12, у surya215 – iOS 13.

В октябре 2012 г. о розовых снимках говорилось и на форуме профильного ресурса MacRumors.

Так снимала камера в iPhone 5

Владельцы iPhone 5 с различными объемами памяти и версиями iOS сошлись во мнении, что этот дефект являлся массовым.