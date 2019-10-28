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Apple iPhone 5

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28.10.2019 Старые iPhone навсегда лишатся интернета и электронной почты из-за ошибки в iOS

ла смартфон Apple, поддержка которого официально прекращена. Последним из строя выбыл его преемник, iPhone 5S – в сентябре 2019 г. Apple выпустила iOS 13, которую нельзя установить на этот аппа
23.12.2016 Из-за взрыва iPhone у девушки обгорело 30% тела. Фото

iPhone 5s взорвался в Казахстане В Казахстане взорвался iPhone 5s, вызвав сильный пожар, который привел к ожогам третьей степени девушки - его владелицы и сгоревшему имуществу. 28-летняя Ардак Орынбасарова была доставлена в больницу с ожогами 18 дек
19.09.2016 Apple лишила владельцев старых iPhone самых интересных функций

Обделенные владельцы iPhone 5 и 5cКомпания Apple на прошлой неделе выпустила iOS 10 для iPhone, iPad и iPod touch. Новая операционная система привнесла множество нововведений, но, по традиции, доступ к ним получили
10.05.2016 Apple против ФБР: как развивался и чем закончился главный технологический конфликт весны

дачный смартфон в истории Apple. В Купертино его задумывали как яркую и чуть более доступную версию iPhone 5s, но планы разрушились из-за многочисленных слухов о создании бюджетного iPhone. Соо
11.04.2016 Первый взгляд на iPhone SE

Внешний вид Итак, если коротко, то iPhone SE — это iPhone 6s в корпусе iPhone 5s. Видимых отличия iPhone SE от iPhone 5s всего два. Первое — на тыльной сторо
11.03.2016 В сети «МегаФона» зарегистрирован миллионный iPhone 5s

Число смартфонов iPhone 5s, зарегистрированных в сети «МегаФона», достигло одного миллиона единиц. Это самый п
01.03.2016 Опубликованы шпионские фото будущего «дешевого» iPhone 5 SE

т. Он имеет скругленные углы и грани и датчик отпечатка пальца, а его размер примерно равен размеру iPhone 5s.  Будущая новинка Информация о некоем новом смартфоне от Apple, который будет облад
08.05.2015 Самые ожидаемые смартфоны 2015 года: Apple iPhone 6S, LG G4 и другие

тной — правильный вариант). Люди видели, что разница в цене между бюджетным iPhone 5c и флагманским iPhone 5s составляла всего 100-150 долларов, и приобретали металлический гаджет с датчиком от
13.01.2015 В России начинаются продажи дешевого клона iPhone 5c. ЦЕНА

Meizu M1 Note был представлен в конце декабря 2014 г. И СМИ сразу же заметили его сходство с Apple iPhone 5c — именно из этой модели, судя по внешнему виду новинки, дизайнеры Meizu черпали вдо
27.11.2014 Apple снимет с производства «бесплатный» и «дешевый» iPhone

нативы флагманской модели, недорогого аппарата для тех покупателей, которые не могли позволить себе iPhone 5s. iPhone 5c также считался аппаратом для развивающихся стран, население в которых об
05.11.2014 ComfortWay представил туристический чехол с виртуальной SIM-картой для iPhone 5 и 6

бъявила о запуске туристического чехла ComfortWay Travel Case, который позволяет снизить роуминговые затраты в зарубежных поездках в десятки раз. Новый продукт представляет собой чехол для смартфонов iPhone 5 и 6 версии со встроенным Wi-Fi модулем, виртуальной SIM-картой и дополнительной аккумуляторной батареей, которая обеспечит до 10 часов бесперебойной работы смартфона, что немаловажно в
27.10.2014 Самый тонкий в мире смартфон будет толщиной 3,8 мм

ет ресурс G 4 Games. Изображения устройства, на которых он изображен отдельно и в сравнении с Apple iPhone 5s, появились в китайской соцсети Weibo. Сейчас звание самого тонкого смартфона принад
10.09.2014 Apple снизила цены на iPhone 5s и 5c в России

Apple снизила российские розничные цены на смартфоны предыдущего поколения iPhone 5s и 5c. Стоимость iPhone 5s с 16 ГБ памяти в онлайн-магазине Apple теперь сост
25.08.2014 Apple начала обмен бракованных батарей в iPhone 5

е. Напомним, что в октябре 2013 г. Apple запустила аналогичную программу для замены аккумуляторов в iPhone 5s. Тогда в компании обнаружили, что некоторые экземпляры смартфонов обладают более ко
22.08.2014 Стала известна цена iPhone 6

Новый Apple iPhone 6 будет продаваться дороже, чем ныне актуальная модель «яблочного» смартфона iPhone 5s. В Испании iPhone 6 с экраном 4,7 дюйма будет продаваться по цене 750 евро за модел
28.07.2014 В России начались продажи «самого дешевого» iPhone 5c c 8 ГБ памяти. ЦЕНА

амая дешевая модель в линейке смартфонов Apple текущего поколения. Смартфон базируется на платформе iPhone 5, обладает 4-дюймовым дисплеем Retina и пластмассовым корпусом. Покупатель может выбр
24.06.2014 Авторитетное СМИ раскрыло срок выхода двух новых «гигантских» iPhone

ствующих» iPhone, он будет обладать экраном 4,7 дюйма. Для сравнения, диагональ экрана в iPhone 5 и iPhone 5s составляет 4 дюйма. В розничные магазины начать поставки нового iPhone компания App
09.06.2014 Названы самые похищаемые смартфоны в России

ю и пятую позицию в рейтинге делят HTC Desire 500 Dual SIM и Huawei Ascend P6 (1,6%). Далее следуют Apple iPhone 5s (1,5%), Samsung Galaxy S3 (1,3%), HTC One X (1,1%) и Samsung Note 3 (0,9%). З
14.04.2014 Тест-дуэль Samsung GALAXY S5 vs. Apple iPhone 5s: битва флагманов

ал что-то, становится тем, кто это довёл до ума. Ох, не всегда.  Сравнение устройств Параметр Apple iPhone 5s Samsung GALAXY S5 Операционная система iOS 7 Android 4.4 Экран TFT IPS, 4’’, 640x11
19.03.2014 Почему iPhone 5s деформируются? Тайна раскрыта

Причиной случаев самопроизвольного искривления корпуса смартфона iPhone 5S, информация о которых впервые появилась в 2013 г., является перегрев устройства. В

18.03.2014 Apple выпустила «дешевый» iPhone 5c и начала продавать в России обновленный iPad. ЦЕНА

а и базируется на аппаратной платформе iPhone 5. В этом заключается его главное отличие от флагмана iPhone 5s, оснащенного алюминиевым корпусом и более мощной начинкой, помимо цены. До настояще
17.03.2014 Apple выпускает «сверхдешевую версию» iPhone 5c

ачали снижать цены на iPhone 5c. Как выяснилось, покупатели с большей охотой покупают металлический iPhone 5s, хотя его стоимость значительно выше. Попавшее в Сеть письмо о дешевой версии iPhon
24.01.2014 «Мегафон» запускает в Москве LTE для iPhone

сайте «Мегафона» появилось сообщение о доступности LTE-сетей оператора для московских пользователей iPhone 5s и iPhone 5с с нынешней даты - 24 января 2014 г. Официального заявления об этом на м
21.01.2014 Смертельная фотобитва: Apple iPhone 5s против Apple iPhone 5

подтверждено производителем на территории России заявили все основные операторы связи.  iPhone 5 и iPhone 5s   Внешние различия коснулись, в основном, цветов – Apple iPhone 5s выпускает
02.12.2013 «Билайн» включает LTE для iPhone в России

орговая марка «Билайн») провел успешные тесты с компанией Apple на предмет совместимости смартфонов iPhone 5s и 5c с сетями LTE. Об этом сообщил глава московского филиала оператора Сергей Рубцо
11.11.2013 Обзор смартфона Apple iPhone 5c: цветная импровизация

По сути дела, Apple iPhone 5c является внешне переработанной моделью iPhone 5. Обзор телефона можно прочитать по этой ссылке. Несомненно, начинку модернизировали

06.11.2013 iPhone 5s провалил схватку с главными конкурентами по времени работы батареи

Новый Apple iPhone 5s занял лишь четвертое место в рейтинге смартфонов по времени автономной работы в реж
30.10.2013 Apple признала брак в новых iPhone 5s

Apple обнаружила дефект в небольшой партии iPhone 5s, из-за которого смартфон может заряжаться дольше обычного или быстрее разряжаться.

24.10.2013 В России начинаются продажи новых iPhone

В полночь с 24 на 25 октября начнутся розничные продажи в России iPhone 5s и iPhone 5c. Официальные продажи начнутся одновременно у большинства ритейлеров, вк
22.10.2013 «Билайн» начинает продажи iPhone 5s и iPhone 5c в России с 25 октября

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о начале продаж iPhone 5s и iPhone 5c в офисах обслуживания и продаж «Билайн» по всей России с 25 октября. Но
18.10.2013 Apple без шума подняла цены на новые iPhone

Компания Apple подняла стоимость iPhone 5s и iPhone 5c во Франции на 10-18 евро, в зависимости от модели. Новые цены указаны н
17.10.2013 Новые iPhone уступили Android-смартфонам по времени автономной работы

Новые смартфоны Apple - iPhone 5s и iPhone 5c - уступают новым смартфонам Motorola Droid по ряду параметров, что дела
15.10.2013 На новом iPhone 5s приложения «падают» вдвое чаще, чем на iPhone 5

Сбои в приложениях на iPhone 5s возникают вдвое чаще по сравнению с iPhone 5 и iPhone 5c, сообщает Mashable со ссыл
11.10.2013 Провал «бюджетного» iPhone: Apple вдвое сокращает производство iPhone 5c

ючается в низком спросе на «бюджетную» модель, которая оказалась не слишком дешевой. В США спрос на iPhone 5s в 3,4 раза превысил спрос на iPhone 5c, тогда как в целом в мире предпочтение iP
09.10.2013 Новые iPhone приходят в Россию официально. ЦЕНЫ

Новые смартфоны Apple iPhone 5s и iPhone 5c появятся в официальной продаже на российском рынке в пятницу, 25 октябр
08.10.2013 Новый iPhone со временем деформируется

Новоиспеченные владельцы iPhone 5S сообщают о самопроизвольном искривлении корпуса смартфона. Использовав устройство в
07.10.2013 В Америке вдвое рухнули цены на «разноцветный» iPhone 5c

ет продавать iPhone 5c по цене $45 до конца текущего года, включая праздничный период. Добавим, что iPhone 5s сеть продает со скидкой $10. Все указанные цены справедливы при условии заключения

23.09.2013 Главная инновация iPhone 5S стала бесполезной

и отпечатка пальца, с помощью которой удалось обойти функцию Apple TouchID на новом смартфоне Apple iPhone 5S. Напомним, что функция Apple TouchID, реализованная с помощью дактилоскопического с
23.09.2013 За выходные популярные модели iPhone 5S в России подорожали вдвое

и «серой» техники Apple значительно увеличили цены на популярные модели новых iPhone. Так стоимость iPhone 5S с 64 ГБ памяти в корпусе золотистого цвета выросла на 75%: если в пятницу, 20 сентя
20.09.2013 Начались продажи iPhone 5S и iPhone 5C. ЦЕНЫ первого дня в России

Сегодня, 20 сентября, компания Apple начинает продажи двух новых смартфонов - iPhone 5S и iPhone 5C - в первых 9 странах: Австралии, Великобритании, Германии, Канаде, Кита

Публикаций - 783, упоминаний - 1107

Apple iPhone 5 и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13156 604
Samsung Electronics 11065 205
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 78
HTC Corporation 1512 77
Google LLC 12690 76
LG Electronics 3735 65
Sony 6739 62
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 57
Microsoft Corporation 25775 53
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 49
Huawei 4677 45
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 38
Meta Platforms - Facebook 4621 37
Qualcomm Technologies 1974 35
X Corp - Twitter 2938 29
МегаФон 10742 28
Lenovo Group 2447 28
ZTE Corporation 800 23
Lenovo Motorola 3566 23
Xiaomi - Сяоми 2232 22
Sharp Corporation 1062 20
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 19
Intel Corporation 12811 18
AT&T Inc 1726 18
MediaTek - Ralink 595 16
Amazon Inc - Amazon.com 3277 15
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 14
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 11
Nvidia Corp 4002 11
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 10
Yandex - Яндекс 9216 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
Dropbox 527 9
Pegatron Corporation - Pegatron Technology 65 8
Fly 214 8
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 8
Canalys 236 7
Связной ГК 1401 30
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 23
KGI Securities 50 19
Евросеть 1421 18
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 14
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 14
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 13
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Visa International 1993 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 7
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 7
eBay Inc 1640 6
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 5
Honda Motor Company - HND 240 5
Ferrari NV 159 5
Белый Ветер 365 5
BMW Group 482 5
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 4
Carl Zeiss AG 307 4
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Hyundai Motor Company 436 4
Ford 435 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 3
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 12 3
Nike 195 3
Tata Motors - Jaguar Cars 126 3
Верный - торговая сеть 326 3
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 91 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 3
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 3
101Hotels.com 456 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 3
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 3
Volvo Cars 262 3
American Express - Amex 338 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 11
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 9
Судебная власть - Judicial power 2500 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 2
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Амбулатория Партенит - Партенитская амбулатория 1 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
ВАС РС - Арбитражный суд Пермского края - Пермский краевой суд 19 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Районные суды РФ 196 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 23
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 3
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 2
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 1
Демократическая политическая партия США 122 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
USB Promoter Group - Индустриальная группа 9 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 605
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 249
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 237
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 200
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 188
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 188
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 181
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 159
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 146
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 132
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 105
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 103
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 100
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 85
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 80
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 76
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 70
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 67
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 67
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 65
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 64
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 624 63
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 61
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 61
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 60
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 59
Наушники - Headphones 4479 58
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 58
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 56
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 53
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 52
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 51
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 49
Аксессуары 4282 49
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 47
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 47
Lightning 240 45
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 45
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 44
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 532 44
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 576
Apple iOS 8583 270
Apple iPad 4012 240
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