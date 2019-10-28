Apple iPhone 5

Старые iPhone навсегда лишатся интернета и электронной почты из-за ошибки в iOS ла смартфон Apple, поддержка которого официально прекращена. Последним из строя выбыл его преемник, iPhone 5S – в сентябре 2019 г. Apple выпустила iOS 13, которую нельзя установить на этот аппа

Из-за взрыва iPhone у девушки обгорело 30% тела. Фото iPhone 5s взорвался в Казахстане В Казахстане взорвался iPhone 5s, вызвав сильный пожар, который привел к ожогам третьей степени девушки - его владелицы и сгоревшему имуществу. 28-летняя Ардак Орынбасарова была доставлена в больницу с ожогами 18 дек

Apple лишила владельцев старых iPhone самых интересных функций Обделенные владельцы iPhone 5 и 5cКомпания Apple на прошлой неделе выпустила iOS 10 для iPhone, iPad и iPod touch. Новая операционная система привнесла множество нововведений, но, по традиции, доступ к ним получили

Apple против ФБР: как развивался и чем закончился главный технологический конфликт весны дачный смартфон в истории Apple. В Купертино его задумывали как яркую и чуть более доступную версию iPhone 5s, но планы разрушились из-за многочисленных слухов о создании бюджетного iPhone. Соо

Первый взгляд на iPhone SE Внешний вид Итак, если коротко, то iPhone SE — это iPhone 6s в корпусе iPhone 5s. Видимых отличия iPhone SE от iPhone 5s всего два. Первое — на тыльной сторо

В сети «МегаФона» зарегистрирован миллионный iPhone 5s Число смартфонов iPhone 5s, зарегистрированных в сети «МегаФона», достигло одного миллиона единиц. Это самый п

Опубликованы шпионские фото будущего «дешевого» iPhone 5 SE т. Он имеет скругленные углы и грани и датчик отпечатка пальца, а его размер примерно равен размеру iPhone 5s. Будущая новинка Информация о некоем новом смартфоне от Apple, который будет облад

Самые ожидаемые смартфоны 2015 года: Apple iPhone 6S, LG G4 и другие тной — правильный вариант). Люди видели, что разница в цене между бюджетным iPhone 5c и флагманским iPhone 5s составляла всего 100-150 долларов, и приобретали металлический гаджет с датчиком от

В России начинаются продажи дешевого клона iPhone 5c. ЦЕНА Meizu M1 Note был представлен в конце декабря 2014 г. И СМИ сразу же заметили его сходство с Apple iPhone 5c — именно из этой модели, судя по внешнему виду новинки, дизайнеры Meizu черпали вдо

Apple снимет с производства «бесплатный» и «дешевый» iPhone нативы флагманской модели, недорогого аппарата для тех покупателей, которые не могли позволить себе iPhone 5s. iPhone 5c также считался аппаратом для развивающихся стран, население в которых об

ComfortWay представил туристический чехол с виртуальной SIM-картой для iPhone 5 и 6 бъявила о запуске туристического чехла ComfortWay Travel Case, который позволяет снизить роуминговые затраты в зарубежных поездках в десятки раз. Новый продукт представляет собой чехол для смартфонов iPhone 5 и 6 версии со встроенным Wi-Fi модулем, виртуальной SIM-картой и дополнительной аккумуляторной батареей, которая обеспечит до 10 часов бесперебойной работы смартфона, что немаловажно в

Самый тонкий в мире смартфон будет толщиной 3,8 мм ет ресурс G 4 Games. Изображения устройства, на которых он изображен отдельно и в сравнении с Apple iPhone 5s, появились в китайской соцсети Weibo. Сейчас звание самого тонкого смартфона принад

Apple снизила цены на iPhone 5s и 5c в России Apple снизила российские розничные цены на смартфоны предыдущего поколения iPhone 5s и 5c. Стоимость iPhone 5s с 16 ГБ памяти в онлайн-магазине Apple теперь сост

Apple начала обмен бракованных батарей в iPhone 5 е. Напомним, что в октябре 2013 г. Apple запустила аналогичную программу для замены аккумуляторов в iPhone 5s. Тогда в компании обнаружили, что некоторые экземпляры смартфонов обладают более ко

Стала известна цена iPhone 6 Новый Apple iPhone 6 будет продаваться дороже, чем ныне актуальная модель «яблочного» смартфона iPhone 5s. В Испании iPhone 6 с экраном 4,7 дюйма будет продаваться по цене 750 евро за модел

В России начались продажи «самого дешевого» iPhone 5c c 8 ГБ памяти. ЦЕНА амая дешевая модель в линейке смартфонов Apple текущего поколения. Смартфон базируется на платформе iPhone 5, обладает 4-дюймовым дисплеем Retina и пластмассовым корпусом. Покупатель может выбр

Авторитетное СМИ раскрыло срок выхода двух новых «гигантских» iPhone ствующих» iPhone, он будет обладать экраном 4,7 дюйма. Для сравнения, диагональ экрана в iPhone 5 и iPhone 5s составляет 4 дюйма. В розничные магазины начать поставки нового iPhone компания App

Названы самые похищаемые смартфоны в России ю и пятую позицию в рейтинге делят HTC Desire 500 Dual SIM и Huawei Ascend P6 (1,6%). Далее следуют Apple iPhone 5s (1,5%), Samsung Galaxy S3 (1,3%), HTC One X (1,1%) и Samsung Note 3 (0,9%). З

Тест-дуэль Samsung GALAXY S5 vs. Apple iPhone 5s: битва флагманов ал что-то, становится тем, кто это довёл до ума. Ох, не всегда. Сравнение устройств Параметр Apple iPhone 5s Samsung GALAXY S5 Операционная система iOS 7 Android 4.4 Экран TFT IPS, 4’’, 640x11

Почему iPhone 5s деформируются? Тайна раскрыта Причиной случаев самопроизвольного искривления корпуса смартфона iPhone 5S, информация о которых впервые появилась в 2013 г., является перегрев устройства. В

Apple выпустила «дешевый» iPhone 5c и начала продавать в России обновленный iPad. ЦЕНА а и базируется на аппаратной платформе iPhone 5. В этом заключается его главное отличие от флагмана iPhone 5s, оснащенного алюминиевым корпусом и более мощной начинкой, помимо цены. До настояще

Apple выпускает «сверхдешевую версию» iPhone 5c ачали снижать цены на iPhone 5c. Как выяснилось, покупатели с большей охотой покупают металлический iPhone 5s, хотя его стоимость значительно выше. Попавшее в Сеть письмо о дешевой версии iPhon

«Мегафон» запускает в Москве LTE для iPhone сайте «Мегафона» появилось сообщение о доступности LTE-сетей оператора для московских пользователей iPhone 5s и iPhone 5с с нынешней даты - 24 января 2014 г. Официального заявления об этом на м

Смертельная фотобитва: Apple iPhone 5s против Apple iPhone 5 подтверждено производителем на территории России заявили все основные операторы связи. iPhone 5 и iPhone 5s Внешние различия коснулись, в основном, цветов – Apple iPhone 5s выпускает

«Билайн» включает LTE для iPhone в России орговая марка «Билайн») провел успешные тесты с компанией Apple на предмет совместимости смартфонов iPhone 5s и 5c с сетями LTE. Об этом сообщил глава московского филиала оператора Сергей Рубцо

Обзор смартфона Apple iPhone 5c: цветная импровизация По сути дела, Apple iPhone 5c является внешне переработанной моделью iPhone 5. Обзор телефона можно прочитать по этой ссылке. Несомненно, начинку модернизировали

iPhone 5s провалил схватку с главными конкурентами по времени работы батареи Новый Apple iPhone 5s занял лишь четвертое место в рейтинге смартфонов по времени автономной работы в реж

Apple признала брак в новых iPhone 5s Apple обнаружила дефект в небольшой партии iPhone 5s, из-за которого смартфон может заряжаться дольше обычного или быстрее разряжаться.

В России начинаются продажи новых iPhone В полночь с 24 на 25 октября начнутся розничные продажи в России iPhone 5s и iPhone 5c. Официальные продажи начнутся одновременно у большинства ритейлеров, вк

«Билайн» начинает продажи iPhone 5s и iPhone 5c в России с 25 октября Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о начале продаж iPhone 5s и iPhone 5c в офисах обслуживания и продаж «Билайн» по всей России с 25 октября. Но

Apple без шума подняла цены на новые iPhone Компания Apple подняла стоимость iPhone 5s и iPhone 5c во Франции на 10-18 евро, в зависимости от модели. Новые цены указаны н

Новые iPhone уступили Android-смартфонам по времени автономной работы Новые смартфоны Apple - iPhone 5s и iPhone 5c - уступают новым смартфонам Motorola Droid по ряду параметров, что дела

На новом iPhone 5s приложения «падают» вдвое чаще, чем на iPhone 5 Сбои в приложениях на iPhone 5s возникают вдвое чаще по сравнению с iPhone 5 и iPhone 5c, сообщает Mashable со ссыл

Провал «бюджетного» iPhone: Apple вдвое сокращает производство iPhone 5c ючается в низком спросе на «бюджетную» модель, которая оказалась не слишком дешевой. В США спрос на iPhone 5s в 3,4 раза превысил спрос на iPhone 5c, тогда как в целом в мире предпочтение iP

Новые iPhone приходят в Россию официально. ЦЕНЫ Новые смартфоны Apple iPhone 5s и iPhone 5c появятся в официальной продаже на российском рынке в пятницу, 25 октябр

Новый iPhone со временем деформируется Новоиспеченные владельцы iPhone 5S сообщают о самопроизвольном искривлении корпуса смартфона. Использовав устройство в

В Америке вдвое рухнули цены на «разноцветный» iPhone 5c ет продавать iPhone 5c по цене $45 до конца текущего года, включая праздничный период. Добавим, что iPhone 5s сеть продает со скидкой $10. Все указанные цены справедливы при условии заключения

Главная инновация iPhone 5S стала бесполезной и отпечатка пальца, с помощью которой удалось обойти функцию Apple TouchID на новом смартфоне Apple iPhone 5S. Напомним, что функция Apple TouchID, реализованная с помощью дактилоскопического с

За выходные популярные модели iPhone 5S в России подорожали вдвое и «серой» техники Apple значительно увеличили цены на популярные модели новых iPhone. Так стоимость iPhone 5S с 64 ГБ памяти в корпусе золотистого цвета выросла на 75%: если в пятницу, 20 сентя