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Schiller Phil Шиллер Филип

СОБЫТИЯ


01.09.2026 Из Apple ушел топ-менеджер, ответственный за удаление российских приложений с iPhone и iPad 3
18.08.2025 В Apple полетят головы. Топ-менеджеры не разглядели будущее нейросетей и поплатятся за это 2
14.03.2023 Apple бьет рекорд по увольнениям топ-менеджеров. Руководители бегут от стресса и сокращения зарплат. Замены им нет 2
05.08.2020 Главный маркетолог Apple смещен с поста, который он занимал 23 года 2
30.07.2020 Как Стив Джобс расправлялся с неугодными разработчиками приложений для iPhone 2
16.03.2020 Конференция Apple WWDC 2020 пройдет в июне 2020 года в новом онлайн-формате 1
28.03.2018 Apple представила новый iPad 9,7 дюйма и новую учебную программу. Цена 1
21.03.2017 Apple выпустила дешевый iPad и убила семейство iPad Air. Фото 2
22.11.2016 Глава Microsoft придумал ответ Тиму Куку, обозвавшему планшет MS Surface «гибридом тостера и холодильника» 1
21.03.2016 Apple выпустила «дешевый» iPhone, маленький iPad Pro и снизила цену на часы Watch. Фото. Цены 1
17.12.2015 Apple нашла замену Тиму Куку 1
09.09.2015 Трансляция с презентации Apple 1
05.12.2014 Apple удаляла «неправильную» музыку из плееров iPod 2
19.11.2014 Разработчики начинают создавать приложения для Apple Watch 1
16.10.2014 Apple выпустила новый iPad и iMac с дисплеем Retina 5K. ЦЕНЫ В РОССИИ 2
26.09.2014 Топ-менеджеры Apple избавились от акций накануне проблем с iPhone 6 и iOS 8 3
09.09.2014 Apple представила два новых «гигантских» iPhone. Цены в России. ФОТО 2
18.07.2014 Партнер Apple нанимает 100 тыс. сборщиков iPhone 6 2
03.02.2014 Раскрыты первые сведения о будущей ОС для iPhone и iPad 2
22.10.2013 Щедрость Apple: Новое имя для iPad, падение цен на MacBook'и и революционная цена на новую ОС 1
22.10.2013 Итоги трансляции Apple: новые iPad, Macbook и Mac OS Mavericks 1
24.06.2013 Топ-менеджеры Apple продали акции на $86,5 млн 1
10.06.2013 Apple представила новые MacBook Air и Mac Pro. ЦЕНЫ 2
21.02.2013 Производитель Apple iPhone остановил наем новых сотрудников 2
11.01.2013 Apple опровергла слухи о дешевом iPhone 1
13.12.2012 Официальные продажи iPhone 5 в России начались с обвала цен 1
03.12.2012 Apple неожиданно назвала дату начала продаж iPhone 5 в России 3
13.11.2012 Apple приступит к производству iPhone 5S в декабре 2
12.11.2012 У iPhone 5 новая проблема с дисплеем 1
01.11.2012 Apple подтвердила наличие стереодинамиков в iPad mini 1
23.10.2012 Apple представила iPad Mini и iPad 4 2
23.10.2012 Apple обновила MacBook Pro и моноблоки iMac. ЦЕНЫ 2
23.10.2012 Мобильные платежи скоро вытеснят наличные 1
08.10.2012 Китайские сборщики iPhone 5 бастуют из-за царапин на смартфоне 2
26.09.2012 Apple: Облезающее покрытие iPhone 5 - это нормально 2
13.09.2012 Apple объяснила, почему в iPhone 5 нет NFC и беспроводного зарядника 1
12.09.2012 Представлен iPhone 5: «Самый красивый продукт Apple». ФОТО 2
06.08.2012 Стив Джобс при жизни благословил 7-дюймовый iPad 1
30.07.2012 Новая ОС Apple стала самой успешной в истории компании по числу загрузок 1

Публикаций - 87, упоминаний - 129

Schiller Phil и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13212 85
Intel Corporation 12848 8
Samsung Electronics 11097 5
Microsoft Corporation 25816 5
Google LLC 12739 5
X Corp - Twitter 2940 4
IBM - International Business Machines Corp 9708 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9527 4
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 4
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 3
Meta Platforms - Facebook 4625 3
HP Inc. 5903 3
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 2
Amazon Inc - Amazon.com 3292 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15923 2
AMD - Advanced Micro Devices 4677 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1110 2
AT&T Inc 1726 2
Nvidia Corp 4044 1
Nikon 648 1
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 154 1
TELUS 41 1
Cognizant - Cognizant Technology Solutions 26 1
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation - Etisalat Misr - Etihad Etisalat (Mobily) - Etisalat BD Telecom - Etisalat Carrier and Wholesale Services 114 1
ARM Holdings 95 1
Verizon Wireless - Cellco Partnership 432 1
RealNetworks Products and Services 355 1
NovaCard - НоваКард 21 1
Pixelmator Team 12 1
Kahoot 4 1
ВымпелКом - Поларком 17 1
Alphabet 178 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 1
Huawei 4689 1
LG Electronics 3741 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2200 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5819 1
Autodesk 639 1
Toshiba Corporation 2983 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 612 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2793 3
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Белый Ветер 365 2
Связной ГК 1401 2
LoveFrom - дизайнерская студия 8 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 112 1
RBC Capital Markets 59 1
Hilton Worldwide - Hilton Hotels & Resorts - Гостиничные Сети Хилтон 69 1
KGI Securities 50 1
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 1
Фрэш Маркет - сеть магазинов Да! 12 1
101Hotels.com 456 1
MGH - Massachusetts General Hospital - Массачусетская больница общего профиля 8 1
eBay Inc 1642 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2973 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1069 1
Visa International 1996 1
Евросеть 1421 1
Ак Барс Банк 284 1
American Express - Amex 338 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1933 1
Ford 435 1
Barclays 122 1
Block - Square 203 1
Nike 195 1
American Airlines 90 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 289 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1699 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1899 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 649 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1417 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6517 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26948 26
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22687 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28403 23
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13299 21
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13106 18
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13533 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29783 14
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15498 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10415 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17040 9
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7555 9
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1983 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6485 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26423 7
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10249 7
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2779 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8828 7
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6441 6
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3431 6
Application store - магазин приложений 1475 6
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4460 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13714 6
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1342 4
NYT - The New York Times 1102 4
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9to5Mac 70 2
MacWorld 134 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
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DigiTimes - Издание 1332 2
CNews - ZOOM.CNews 1867 2
Dow Jones - Barron's 26 1
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TG Daily 98 1
DailyTech 96 1
Commercial Times 110 1
Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 88 1
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Houghton Mifflin 4 1
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