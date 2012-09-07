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Apple iPhone 3 Apple iPhone 3GS



07.09.2012 Apple сделает iPhone 4 бесплатным
05.10.2011 Бесплатный iPhone: ждать ли его в России?
03.08.2011 Apple снизила цену базовой модели iPhone в России
18.07.2011 Apple планирует продавать iPhone 3GS без контракта за $350
08.11.2010 Apple замедлила iPhone 3G, чтобы продать больше iPhone 4
14.10.2010 iPhone 4 бьется почти вдвое чаще, чем iPhone 3GS
14.10.2010 Стекло iPhone 4 трескается почти вдвое чаще, чем у iPhone 3GS
02.09.2010 Apple исправляет проблемы с iPhone 3G в новой версии прошивки
30.07.2010 iOS 4 замедляет и быстрее разряжает iPhone
18.06.2010 iPhone 4 имеет 512 МБ оперативной памяти – вдвое больше, чем iPad
26.05.2010 Apple начинает избавляться от складских запасов iPhone 3GS
18.03.2010 Новый iPhone: первые результаты продаж в России
02.03.2010 Россия: новый iPhone поступает в продажу. ЦЕНЫ
02.03.2010 «Эльдорадо» анонсирует начало продаж iPhone 3GS
02.03.2010 «Билайн» начнет продавать iPhone 3GS в России 5 марта
24.02.2010 Продажи iPhone 3GS в России начнутся в течение месяца
17.02.2010 iPhone 3GS в 2 раза обогнал Nexus One в тесте на 3D-производительность
05.02.2010 Вышел ABBYY Business Card Reader для iPhone 3GS
26.01.2010 iPhone 3GS появится в России в марте по цене от 30 тыс. руб. – источники
22.12.2009 МТС и «Мегафон» договорись с Apple о продажах нового iPhone
14.12.2009 iPhone 3GS появится в России в 1-м квартале 2010 г.
03.12.2009 Осторожно: Новые iPhone 3GS в России могут отключать
03.12.2009 Украденные iPhone 3GS "всплыли" в России
25.09.2009 Новый iPod Touch с процессором от iPhone 3GS: первый тест в России
14.09.2009 Выпущено первое приложение, использующее возможности iPhone 3G S
09.09.2009 «М.Видео» открыла предзаказ iPhone 3G S
21.08.2009 В iPhone 3G S обнаружена возможность воспроизведения Full HD-видео
17.08.2009 Новый iPhone: первые разочарования
17.08.2009 Смартфоном iPhone 3G S довольны 99% владельцев — опрос
11.08.2009 iPhone 3G S может появиться в России до конца года
06.08.2009 Apple собирается выпустить 8-гигабайтовый iPhone 3G S – источник
03.07.2009 iPhone 3G S взломан
03.07.2009 Apple посоветовала держать iPhone 3G S в холоде, чтобы он не перегревался
30.06.2009 iPhone 3G S меняет цвет от перегрева
25.06.2009 Подсчитана себестоимость нового iPhone
22.06.2009 Apple iPhone: новый рекорд продаж
16.06.2009 Apple iPhone 3G S: первый взгляд на новую икону
09.06.2009 Apple представила новый iPhone, Macbook и ОС
04.02.2009 Арабский оператор выдал тайну нового iPhone
23.12.2008 Apple готовит iPhone nano?

Публикаций - 404, упоминаний - 481

Apple iPhone 3 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 11330 304
Samsung Electronics 9806 57
AT&T Inc 1662 48
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5614 42
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8146 41
HTC Corporation 1493 40
Google LLC 11075 39
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9737 36
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7134 33
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 32
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications 1332 21
LG Electronics 3548 20
Microsoft Corporation 23686 19
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 399 18
Sony 6491 16
Lenovo Motorola 3505 15
Qualcomm Technologies 1720 14
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 14
Meta Platforms - Facebook 4349 13
Twitter 2746 13
Zoom Int - Zoom Video Communications 1345 13
Vodafone Group 1343 11
Цифра ГК 2175 9
Toshiba Corporation 2898 9
Verizon Communications - Bell Atlanitic 921 9
O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet 245 8
Infineon Technologies 392 8
China Mobile 398 8
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2430 7
Orange S.A. - Orange Group 1029 6
Nvidia Corp 3235 6
NeXus 323 6
Verizon Wireless - Cellco Partnership 423 5
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1146 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 1961 4
Broadcom Inc - Avago Technologies 489 3
Pegatron Corporation 49 3
HP Inc. 5579 3
Huawei 3562 3
STMicroelectronics 289 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1885 13
Связной ГК 1347 10
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6681 9
Евросеть 1401 9
SoftBank Group 250 7
RBC Capital Markets 59 5
re:Store 162 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2842 3
Техносила - СервисТрейд 241 3
Carl Zeiss AG 299 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 687 3
Россети Ленэнерго 2378 3
Совкомбанк Совесть 269 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 3
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 104 2
Лента - Сеть розничной торговли 1762 2
ИСК - Ижевская строительная компания 5 2
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 444 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 191 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 2
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 77 2
AllianceBernstein Holding - Bernstein Research 11 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 682 1
Marshall Capital Partners 69 1
Credit Suisse Securities 8 1
Студия Артемия Лебедева 93 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1031 1
Доставка.Ру - Dostavka.Ru 47 1
Prada 52 1
Volkswagen Group - VW 260 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 614 1
Телефон.Ру 92 1
Barnes & Noble 130 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 167 1
Adidas - Адидас 152 1
eBay Inc 1602 1
Visa International 1882 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1780 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 251 1
Volkswagen Audi Group 196 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 483 6
Судебная власть - Judicial power 2130 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18346 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 562 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3092 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2756 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 319 2
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Кабинет министров Японии - Министерство экономики, торговли и промышленности Японии - Ministry of Economy, Trade and Industry, METI 23 1
Почта России ММПО - Место международного почтового обмена 27 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1341 1
ATSB - Australian Transport Safety Bureau - Австралийское бюро транспортной безопасности 2 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 893 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1194 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2046 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3038 1
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Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2595 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 252 1
4CIO 725 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21738 252
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6196 143
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80128 116
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