Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN - Cable News Network - CNN Business - CNN Money - CNNMoney - CNNfn - Turner Broadcasting System

В Сеть только с паспортом. Китай вводит для пользователей единый интернет-ID ей интернета. В дополнение к «Великому китайскому файерволу» в стране вводится национальный интернет-идентификатор, который будет выдаваться пользователю непосредственно государством, пишет телеканал CNN на своем сайте. Таким образом, новая система исключает необходимость идентификации личности на каждой отдельной взятой онлайн-платформе. CNN подчеркивает, что уже это нововведение по

Америка запрещает ПО «Касперского» для всех. Готовятся драконовские меры омпьютеры Администрация Президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) намерена запретить американским гражданам и частному бизнесу устанавливать на свои ПК разработки «Лаборатории Касперского», пишет CNN со ссылкой на свои источники в госаппарате США. Это будет прецедент – еще ни одна страна, присоединившаяся к антироссийским санкциям, не делала ничего подобного в отношении ПО российского п

Программисты вымрут через 5 лет, вместо них будет работать ИИ. Массовые увольнения уже начались ИИ вместо ИТ В мировой ИТ-сфере быстро растут масштабы увольнений по причине замены персонала искусственным интеллектом, пишет CNN. Вне зависимости от того, над какими именно технологиями работает та или иная компания, ИИ постепенно заменяет людей и, вероятно, делает это бесшовно, раз фирмы не спешат вновь расширять св

Раскрыт секрет успеха Huawei: голодные сотрудники, плагиат и господдержка Исследование CNN Журналисты CNN исследовали особенности корпоративной культуры китайской компании Huawei, чтобы понять, какое влияние атмосфера в компании оказывает на рост бизнеса. Напомним, в насто

Facebook уличили в передаче запрещенных данных Mail.ru нные пользователей, которые не давали на это согласие, уже после того, как соцсеть запретила передачу такой информации сторонним разработчикам. Об этом со ссылкой на заявление Facebook сообщил ресурс CNN. Сбор данных после введения запрета осуществлялся двумя приложениями Mail.Ru на протяжении двух недель с позволения самой Facebook. Не уточняется, сколько данных было получено, и были ли ср

Apple собралась прикупить CNN, создателя «Игры престолов» и 2 киностудии Предложение о покупке Time WarnerКомпания Apple предложила купить американский медиахолдинг Time Warner, владеющий телеканалами HBO и CNN, компанией Warner Brothers и киностудией New Line Cinema. Предложение было озвучено в конце 2015 г, Эдди Кью (Eddy Cue), старшим вице-президентом бизнес-группы Internet Software and Service

CNN опровергла слухи о запуске арабоязычного телеканала В последнее время в арабском мире распространились слухи, что CNN готовится к запуску спутникового арабоязычного телеканала, поскольку в компании была обра

CNN запускает канал документального кино Один из старейших спутниковых вещателей - телекомпания CNN объявила об открытии собственной студии полнометражных документальных фильмов CNN

Израильское спутниковое ТВ отказывается от CNN Единственная израильская платформа спутникового телевидения Yes объявила о том, что с 31 декабря 2012 г. исключает CNN из списка транслируемых ею телеканалов. Как пояснил спутниковый оператор, CNN требует слишком много денег за права на ретрансляцию. При этом Yes отметил, что он ретранслирует и множе

У CNN появились последователи в Азии Появление канала CNN (Cable News Network) на спутниках стало одной из причин, по которой сначала бизнес-центры

«Акадо» пострадает из-за соблюдения закона Роскомнадзор проведет проверку компании «Акадо» в связи с прекращением ей трансляции в кабельной сети зарубежных телеканалов BBC, CNN и Bloomberg. В заявлении контролирующего органа, размещенном на его сайте, выражается озабоченность Роскомнадзора прекращением вещания зарубежных каналов и высказывается «недопустимость уху

CNN ведет переговоры о приобретении ИТ-блога Mashable Телекомпания CNN, принадлежащая Time Warner, ведет активные переговоры о приобретении Mashable, популярног

CNN хочет стать эфирным телеканалом в Финляндии компания YLE. Заявка была подана Turner Broadcasting System Europe Limited для вещания общей службы CNN International , а не для запуска каких-либо трансляций, предназначенных специально для фи

CNN купила новостное приложение Zite за $20-25 млн Телекомпания CNN приобрела стартап Zite, разработчиков приложения для чтения новостей на устройстве Apple iPad. Сумма сделки составила $20-25 млн, сообщает издание AllThingsD. Как отмечают аналитики, рынок

Куба вводит дополнительные ограничения на трансляцию программ CNN объявила о прекращении ретрансляции программ испанской службы американской новостийной телекомпании CNN в международных гостиницах и в офисах иностранных организаций на Кубе. До середины января

Готовы ли компании полностью отказаться от бумаги? На интернет-сайте телеканала CNN появилась публикация, посвященная реальному принятию идей "безбумажного офиса" в американских компаниях. Авторы материала исследовали, насколько востребованы таких технологии в современном

Абонентам Qwerty стали доступны телеканалы Turner Broadcasting System реть детские развлекательные каналы Cartoon Network и Boomerang, следить за последними новостями на CNN и наслаждаться классическими фильмами на канале Turner Classic Movies (TCM). Cartoon Netw

CNN купила самый популярный блог на Twitter Компания CNN приобрела самый популярный микроблог в сервисе Twitter – CNNbrk. На данный аккаунт, в котором публикуются ссылки на самые популярные новости CNN, подписано более 945 тыс. пользовател

CNN.com стал самым популярным новостным сайтом в США Компания Nielsen Online опубликовала новое исследование популярности новостных и информационных сайтов в США в феврале 2008 г. Первое место в этом рейтинге занял ресурс CNN.com. В феврале его посетили более 37 млн. уникальных пользователей, которые проводили на сайте в среднем 40 минут в месяц. На втором месте сайт Yahoo! News – более 35 млн. уникальных посети

CNN запустит видеосервис для репортеров-любителей Компания CNN сегодня, 12 февраля, объявила о том, что на этой неделе запустит новый сервис iReport.com, на котором пользователи смогут выкладывать в свободный доступ собственный новостной контент. По сл

CNN разворачивает деятельность в Second Life о британское правительство уверено, что таким людям может захотеться реализовать свои желания за пределами монитора, поэтому с этим нужно бороться наперед. А пока ведутся дебаты на форумах, агентство CNN открыло в мире SL международный новостной хаб, транслирующий последние события в интерактивном окружении и позволяющий пользователям сообщать операторам обо всем интересном. Также продюсеры

CNN открыла свой офис в Second Life Новостная служба CNN объявила об открытии своего офиса в виртуальном мире Second Life. По словам представителей CNN, компания будет заниматься распространением новостей для пользователей Second Life чере

Google: экслюзивный контракт с CNN.com Компания Google подписала рекламное соглашение с сайтом CNN.com, согласно которому интернет-гигант будет эксклюзивным распространителем контекстной р

CNN идет в регионы: покупка 70 операторов IBS которой находится в Миннеаполисе, работает с 1996 года. Компания предоставляет материалы для сайтов местных телестанций. В неё также инвестировали Hearst-Argyle, Post-Newsweek и McGraw Hill. Участие CNN в IBS позволит телекомпании расширить свои возможности на рынке местной рекламы. В настоящее время сайты IBS занимают шестое место по посещаемости среди новостных веб-ресурсов США, по данны

CNN повторит передачи 11 сентября 2001 года в интернете сентября с точностью воспроизвести архив телевизионного дня пятилетней давности на интернет-канале CNN Pipeline. Так канал отметит трагические события — теракты во Всемирном торговом цент

В России зарегистрировано 4 случая заражения компьютерным вирусом Zotob, поразившим CNN и New York Times В России зарегистрировано 4 случая заражения компьютерным вирусом Zotob, поразившим накануне CNN и New York Times. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Лаборатории Касперского». По словам представителей компании, первый случай заражения был зарегистрирован минувшей ночью, затем утром б

Вирус маскируется под заголовки CNN Компьютерный вирус, названный антивирусной компанией Sophos как "Crowt.A", распространяется, обманывая потенциальные жертвы тем, что маскируется под заголовки CNN. После открытия вложения вирус проникает в компьютер и может похитить конфиденциальную информацию. После установки программы "Crowt.A" способен фиксировать нажатия клавиш на клавиатуре и та

Сайт CNN хоронит политиков заживо «Преждевременные» некрологи были помещены в открытой для рядовых посетителей зоне сервера CNN и были доступны при поиске через поисковую систему Google. Об этом сообщает сайт Newsru.com. Авторство страниц с некрологами на знаменитостей принадлежит Питеру Ренцу, главному дизайнеру ве

Ушел в отставку глава телеканала CNN Уолтер Айзексон Уолтер Айзексон, который на протяжении полутора лет возглавлял телеканал CNN, ушел в понедельник в отставку, оставив этот пост ради должности главы вашингтонского исследовательского института Aspen. Айзексон, который долгое время работал в журнале Time, вместе с дру

Трагедия 11-го сентября глазами рядового интернетчика й: «NakedNews.com — новостной сайт, по популярности опережающий лидирующие СМИ и, в том числе, CNN. Интернет-трансляция новостей мало чем отличается от ряда других проектов, передающих нов

Минюст США расследует бухгалтерию AOL ставители следствия ссылаются на невозможность разглашения его деталей), тем не менее, как сообщает CNN, известно, что руководство расследованием возложено на прокуратуру штата Виржиния. На пер

Против AOL Time Warner инициировано федеральное расследование ставители следствия ссылаются на невозможность разглашения его деталей), тем не менее, как сообщает CNN, известно, что руководство расследованием возложено на прокуратуру штата Виргиния. На пер

"МакЦентр" начал продажу разъемов для КПК в разобранном виде ь любые объемы поставок при доступной цене и постоянно растущем ассортименте. Рекомендованная розничная цена - $10. Сейчас доступны следующие позиции: Кабельный разъем для Compaq iPAQ серии 3600/3700 CNN-IP360-01; Кабельный разъем для Compaq iPAQ серии 3800 CNN-IP380-01; Кабельный разъем для Cassiopeia E-125, EM-500, BE-300 CNN-CA125-01; Кабельный разъем для HP Jornada 565/545

"Обнаженные новости" популярнее, чем CNN NakedNews.com - новостной сайт, по популярности опережающий лидирующие СМИ и, в том числе, CNN. Интернет-трансляция новостей мало чем отличается от ряда других проектов, передающих новости через интернет, за исключением одного - диктор зачитывает сводки новостей абсолютно обнаженным.

Хакер, причинивший многомиллионные убытки CNN и Yahoo, может отделаться небольшим штрафом дний этап слушаний Mafiaboy, который своими хакерскими действиями парализовал на многие часы работу CNN.com и Yahoo.com, сообщает Yahoo!Actualites. Сейчас 17-летнему Mafiaboy, чье настоящее имя

Новостная программа CNN - прототип интерактивного телевидения? Недавнее обновление кабельной программы "CNN Headline News" - прототип интерактивного телевидения, пытающийся занять нишу между телеви

Азиаты будут узнавать новости CNN через интернет Азиатский провайдер скоростного спутникового интернета SpeedCast Ltd подписал с CNN соглашение, по которому корпорации, подписавшиеся на спутниковое интернет-ТВ BizTV смогут круглосуточно принимать новости CNN на мониторы своих ПК. Со спутника сигнал будет поступать

MyCNN.com закроется 23 июля Подписчики новостного портала CNN.com получили уведомление по электронной почте о том, что портал MyCNN.com прекращает рабо

CNN сокращает штат интернет-подразделения ельная телесеть, объявила о сокращении штата своего интернет-подразделения на 20 человек. Теперь персонал, обслуживающий онлайновую службу компании составляет около 100 человек. В январе этого года в CNN уже прошло сокращение 400 рабочих мест, в основном коснувшееся этого сектора компании. По словам представителя CNN Мэттью Фармэта (Matthew Furman), это вызвано общей реструктуризацие