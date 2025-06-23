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Индексная книга (каталог) CNews*
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Warner Bros. Discovery WarnerMedia CNN Cable News Network CNN Business CNN Money CNNMoney CNNfn Turner Broadcasting System

Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN - Cable News Network - CNN Business - CNN Money - CNNMoney - CNNfn - Turner Broadcasting System

СОБЫТИЯ


23.06.2025 В Сеть только с паспортом. Китай вводит для пользователей единый интернет-ID

ей интернета. В дополнение к «Великому китайскому файерволу» в стране вводится национальный интернет-идентификатор, который будет выдаваться пользователю непосредственно государством, пишет телеканал CNN на своем сайте. Таким образом, новая система исключает необходимость идентификации личности на каждой отдельной взятой онлайн-платформе. CNN подчеркивает, что уже это нововведение по
10.04.2024 Америка запрещает ПО «Касперского» для всех. Готовятся драконовские меры

омпьютеры Администрация Президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) намерена запретить американским гражданам и частному бизнесу устанавливать на свои ПК разработки «Лаборатории Касперского», пишет CNN со ссылкой на свои источники в госаппарате США. Это будет прецедент – еще ни одна страна, присоединившаяся к антироссийским санкциям, не делала ничего подобного в отношении ПО российского п
05.07.2023 Программисты вымрут через 5 лет, вместо них будет работать ИИ. Массовые увольнения уже начались

ИИ вместо ИТ В мировой ИТ-сфере быстро растут масштабы увольнений по причине замены персонала искусственным интеллектом, пишет CNN. Вне зависимости от того, над какими именно технологиями работает та или иная компания, ИИ постепенно заменяет людей и, вероятно, делает это бесшовно, раз фирмы не спешат вновь расширять св
06.05.2019 Раскрыт секрет успеха Huawei: голодные сотрудники, плагиат и господдержка

Исследование CNN Журналисты CNN исследовали особенности корпоративной культуры китайской компании Huawei, чтобы понять, какое влияние атмосфера в компании оказывает на рост бизнеса. Напомним, в насто
11.07.2018 Facebook уличили в передаче запрещенных данных Mail.ru

нные пользователей, которые не давали на это согласие, уже после того, как соцсеть запретила передачу такой информации сторонним разработчикам. Об этом со ссылкой на заявление Facebook сообщил ресурс CNN. Сбор данных после введения запрета осуществлялся двумя приложениями Mail.Ru на протяжении двух недель с позволения самой Facebook. Не уточняется, сколько данных было получено, и были ли ср
26.05.2016 Apple собралась прикупить CNN, создателя «Игры престолов» и 2 киностудии

Предложение о покупке Time WarnerКомпания Apple предложила купить американский медиахолдинг Time Warner, владеющий телеканалами HBO и CNN, компанией Warner Brothers и киностудией New Line Cinema. Предложение было озвучено в конце 2015 г, Эдди Кью (Eddy Cue), старшим вице-президентом бизнес-группы Internet Software and Service
21.02.2013 CNN опровергла слухи о запуске арабоязычного телеканала

В последнее время в арабском мире распространились слухи, что CNN готовится к запуску спутникового арабоязычного телеканала, поскольку в компании была обра
11.10.2012 CNN запускает канал документального кино

Один из старейших спутниковых вещателей - телекомпания CNN объявила об открытии собственной студии полнометражных документальных фильмов CNN

24.09.2012 Израильское спутниковое ТВ отказывается от CNN

Единственная израильская платформа спутникового телевидения Yes объявила о том, что с 31 декабря 2012 г. исключает CNN из списка транслируемых ею телеканалов. Как пояснил спутниковый оператор, CNN требует слишком много денег за права на ретрансляцию. При этом Yes отметил, что он ретранслирует и множе
26.07.2012 У CNN появились последователи в Азии

Появление канала CNN (Cable News Network) на спутниках стало одной из причин, по которой сначала бизнес-центры
13.07.2012 «Акадо» пострадает из-за соблюдения закона

Роскомнадзор проведет проверку компании «Акадо» в связи с прекращением ей трансляции в кабельной сети зарубежных телеканалов BBC, CNN и Bloomberg. В заявлении контролирующего органа, размещенном на его сайте, выражается озабоченность Роскомнадзора прекращением вещания зарубежных каналов и высказывается «недопустимость уху
12.03.2012 CNN ведет переговоры о приобретении ИТ-блога Mashable

Телекомпания CNN, принадлежащая Time Warner, ведет активные переговоры о приобретении Mashable, популярног
01.03.2012 CNN хочет стать эфирным телеканалом в Финляндии

компания YLE. Заявка была подана Turner Broadcasting System Europe Limited для вещания общей службы CNN International , а не для запуска каких-либо трансляций, предназначенных специально для фи
31.08.2011 CNN купила новостное приложение Zite за $20-25 млн

Телекомпания CNN приобрела стартап Zite, разработчиков приложения для чтения новостей на устройстве Apple iPad. Сумма сделки составила $20-25 млн, сообщает издание AllThingsD. Как отмечают аналитики, рынок

19.01.2011 Куба вводит дополнительные ограничения на трансляцию программ CNN

объявила о прекращении ретрансляции программ испанской службы американской новостийной телекомпании CNN в международных гостиницах и в офисах иностранных организаций на Кубе. До середины января
24.03.2010 Готовы ли компании полностью отказаться от бумаги?

На интернет-сайте телеканала CNN появилась публикация, посвященная реальному принятию идей "безбумажного офиса" в американских компаниях. Авторы материала исследовали, насколько востребованы таких технологии в современном

28.12.2009 Абонентам Qwerty стали доступны телеканалы Turner Broadcasting System

реть детские развлекательные каналы Cartoon Network и Boomerang, следить за последними новостями на CNN и наслаждаться классическими фильмами на канале Turner Classic Movies (TCM). Cartoon Netw
16.04.2009 CNN купила самый популярный блог на Twitter

Компания CNN приобрела самый популярный микроблог в сервисе Twitter – CNNbrk. На данный аккаунт, в котором публикуются ссылки на самые популярные новости CNN, подписано более 945 тыс. пользовател
21.03.2008 CNN.com стал самым популярным новостным сайтом в США

Компания Nielsen Online опубликовала новое исследование популярности новостных и информационных сайтов в США в феврале 2008 г. Первое место в этом рейтинге занял ресурс CNN.com. В феврале его посетили более 37 млн. уникальных пользователей, которые проводили на сайте в среднем 40 минут в месяц. На втором месте сайт Yahoo! News – более 35 млн. уникальных посети
12.02.2008 CNN запустит видеосервис для репортеров-любителей

Компания CNN сегодня, 12 февраля, объявила о том, что на этой неделе запустит новый сервис iReport.com, на котором пользователи смогут выкладывать в свободный доступ собственный новостной контент. По сл
13.11.2007 CNN разворачивает деятельность в Second Life

о британское правительство уверено, что таким людям может захотеться реализовать свои желания за пределами монитора, поэтому с этим нужно бороться наперед. А пока ведутся дебаты на форумах, агентство CNN открыло в мире SL международный новостной хаб, транслирующий последние события в интерактивном окружении и позволяющий пользователям сообщать операторам обо всем интересном. Также продюсеры
30.10.2007 CNN открыла свой офис в Second Life

Новостная служба CNN объявила об открытии своего офиса в виртуальном мире Second Life. По словам представителей CNN, компания будет заниматься распространением новостей для пользователей Second Life чере
28.08.2007 Google: экслюзивный контракт с CNN.com

Компания Google подписала рекламное соглашение с сайтом CNN.com, согласно которому интернет-гигант будет эксклюзивным распространителем контекстной р
23.05.2007 CNN идет в регионы: покупка 70 операторов IBS

которой находится в Миннеаполисе, работает с 1996 года. Компания предоставляет материалы для сайтов местных телестанций. В неё также инвестировали Hearst-Argyle, Post-Newsweek и McGraw Hill. Участие CNN в IBS позволит телекомпании расширить свои возможности на рынке местной рекламы. В настоящее время сайты IBS занимают шестое место по посещаемости среди новостных веб-ресурсов США, по данны
29.08.2006 CNN повторит передачи 11 сентября 2001 года в интернете

 сентября с точностью воспроизвести архив телевизионного дня пятилетней давности на интернет-канале CNN Pipeline. Так канал отметит трагические события — теракты во Всемирном торговом цент
17.08.2005 В России зарегистрировано 4 случая заражения компьютерным вирусом Zotob, поразившим CNN и New York Times

В России зарегистрировано 4 случая заражения компьютерным вирусом Zotob, поразившим накануне CNN и New York Times. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Лаборатории Касперского». По словам представителей компании, первый случай заражения был зарегистрирован минувшей ночью, затем утром б
21.01.2005 Вирус маскируется под заголовки CNN

Компьютерный вирус, названный антивирусной компанией Sophos как "Crowt.A", распространяется, обманывая потенциальные жертвы тем, что маскируется под заголовки CNN. После открытия вложения вирус проникает в компьютер и может похитить конфиденциальную информацию. После установки программы "Crowt.A" способен фиксировать нажатия клавиш на клавиатуре и та
18.04.2003 Сайт CNN хоронит политиков заживо

«Преждевременные» некрологи были помещены в открытой для рядовых посетителей зоне сервера CNN и были доступны при поиске через поисковую систему Google. Об этом сообщает сайт Newsru.com. Авторство страниц с некрологами на знаменитостей принадлежит Питеру Ренцу, главному дизайнеру ве
14.01.2003 Ушел в отставку глава телеканала CNN Уолтер Айзексон

Уолтер Айзексон, который на протяжении полутора лет возглавлял телеканал CNN, ушел в понедельник в отставку, оставив этот пост ради должности главы вашингтонского исследовательского института Aspen. Айзексон, который долгое время работал в журнале Time, вместе с дру
11.09.2002 Трагедия 11-го сентября глазами рядового интернетчика

й: «NakedNews.com — новостной сайт, по популярности опережающий лидирующие СМИ и, в том числе, CNN. Интернет-трансляция новостей мало чем отличается от ряда других проектов, передающих нов
01.08.2002 Минюст США расследует бухгалтерию AOL

ставители следствия ссылаются на невозможность разглашения его деталей), тем не менее, как сообщает CNN, известно, что руководство расследованием возложено на прокуратуру штата Виржиния. На пер
01.08.2002 Против AOL Time Warner инициировано федеральное расследование

ставители следствия ссылаются на невозможность разглашения его деталей), тем не менее, как сообщает CNN, известно, что руководство расследованием возложено на прокуратуру штата Виргиния. На пер
11.02.2002 "МакЦентр" начал продажу разъемов для КПК в разобранном виде

ь любые объемы поставок при доступной цене и постоянно растущем ассортименте. Рекомендованная розничная цена - $10. Сейчас доступны следующие позиции: Кабельный разъем для Compaq iPAQ серии 3600/3700 CNN-IP360-01; Кабельный разъем для Compaq iPAQ серии 3800 CNN-IP380-01; Кабельный разъем для Cassiopeia E-125, EM-500, BE-300 CNN-CA125-01; Кабельный разъем для HP Jornada 565/545
10.09.2001 "Обнаженные новости" популярнее, чем CNN

NakedNews.com - новостной сайт, по популярности опережающий лидирующие СМИ и, в том числе, CNN. Интернет-трансляция новостей мало чем отличается от ряда других проектов, передающих новости через интернет, за исключением одного - диктор зачитывает сводки новостей абсолютно обнаженным.
28.08.2001 Хакер, причинивший многомиллионные убытки CNN и Yahoo, может отделаться небольшим штрафом

дний этап слушаний Mafiaboy, который своими хакерскими действиями парализовал на многие часы работу CNN.com и Yahoo.com, сообщает Yahoo!Actualites. Сейчас 17-летнему Mafiaboy, чье настоящее имя
23.08.2001 Новостная программа CNN - прототип интерактивного телевидения?

Недавнее обновление кабельной программы "CNN Headline News" - прототип интерактивного телевидения, пытающийся занять нишу между телеви
17.07.2001 Азиаты будут узнавать новости CNN через интернет

Азиатский провайдер скоростного спутникового интернета SpeedCast Ltd подписал с CNN соглашение, по которому корпорации, подписавшиеся на спутниковое интернет-ТВ BizTV смогут круглосуточно принимать новости CNN на мониторы своих ПК. Со спутника сигнал будет поступать
13.07.2001 MyCNN.com закроется 23 июля

Подписчики новостного портала CNN.com получили уведомление по электронной почте о том, что портал MyCNN.com прекращает рабо
25.05.2001 CNN сокращает штат интернет-подразделения

ельная телесеть, объявила о сокращении штата своего интернет-подразделения на 20 человек. Теперь персонал, обслуживающий онлайновую службу компании составляет около 100 человек. В январе этого года в CNN уже прошло сокращение 400 рабочих мест, в основном коснувшееся этого сектора компании. По словам представителя CNN Мэттью Фармэта (Matthew Furman), это вызвано общей реструктуризацие
01.02.2001 CNNfn умер, да здравствует CNN Money!

ь CNNfn, специализирующаяся на финансовой информации, вероятно, в скором времени сменит название на CNN Money, сообщает New York Times. По мнению некоторых аналитиков, в последнее время CNNfn с

Публикаций - 1630, упоминаний - 1689

Warner Bros. Discovery и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5378 495
Intel Corporation 12862 444
Microsoft Corporation 25851 441
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 324
Yahoo! 3729 278
Oracle Corporation 7100 259
IBM - International Business Machines Corp 9717 243
Amazon Inc - Amazon.com 3300 231
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 195
Verizon - WorldCom 501 192
Applied Materials 306 186
Dell Technologies - Dell Computer 2223 183
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 165
Dell EMC 5204 157
JDSU - JDS Uniphase 219 154
HP - Hewlett-Packard 3667 137
AMD - Advanced Micro Devices 4691 124
Apple Inc 13259 123
HPE - Juniper Networks 462 122
Lenovo Motorola 3570 115
Ciena 222 112
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 106
TI - Texas Instruments Incorporated 851 105
AOL Inc - America Online 1883 104
Broadcom Inc - Avago Technologies 616 99
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5821 96
AT&T Inc 1726 89
Commerce One - CMRC 176 87
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 84
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1424 74
Qualcomm Technologies 1988 73
Lam Research - Novellus Systems 114 72
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 72
PMC-Sierra 82 68
Check Point Software Technologies 834 68
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 68
Oracle Siebel Systems 519 67
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 222 67
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 65
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 326 63
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2794 910
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 833
Merrill Lynch 454 204
eBay Inc 1642 201
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 131
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 128
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 576 125
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 122
Morgan Stanley - Морган Стэнли 496 105
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 410 94
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 80
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 322 79
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 63
Enron - Enrongate 122 60
Federated Hermes - Federated Investors 57 53
Walmart - Wal-Mart Stores 408 53
Prudential Securities 68 52
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 480 49
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 90 48
Boeing 1032 47
Prudential Financial 52 45
McDonald’s - Макдоналдс 221 44
Walt Disney Company 649 42
Cowen - SG Cowen 66 41
Global Partners Securities 42 41
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 41
Bank of America - Банк Америки 272 40
American Express - Amex 339 39
Ehrenkrantz King Nussbaum 38 38
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 38
Deutsche Bank - Дойче Банк 424 36
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 129 36
State Street Global Advisors 36 35
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 92 35
Warner 541 34
DuPont - Дюпон 101 33
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 223 32
Priceline.com - online travel agency 139 31
The Home Depot Inc 66 29
Alcoa 49 28
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 319
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1422 102
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1215 79
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1059 61
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 443 53
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6001 49
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 36
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 652 34
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1193 33
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1702 30
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 198 29
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 635 26
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 73 24
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1903 24
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 454 23
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 345 19
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 557 16
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3444 15
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 13
Судебная власть - Judicial power 2522 12
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3995 12
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 11
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 432 11
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 515 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5740 10
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 308 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2139 10
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 692 10
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 483 9
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3213 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 8
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 292 8
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 45 7
U.S. Congress - United States Senate - Банковский комитет Сената США 7 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13834 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6662 7
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 783 7
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 6
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 60
Ассоциация менеджеров 109 37
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 26
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 212 24
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 157 16
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1070 8
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6521 6
Демократическая политическая партия США 123 4
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 68 4
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 4
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 75 4
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 3
Аль-Каида - террористическая организация 67 3
Коммунизм - Коммунистические партии 71 3
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 2
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 122 2
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 48 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
WiMAX Forum 69 1
CWA - Communications Workers of America - Профсоюз работников связи и средств массовой информации в Соединенных Штатах 7 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 56 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 48 1
NAB - National Association of Broadcasters - Национальная ассоциация вещателей 17 1
EPIC - Electronic Privacy Information Center - Электронный информационный центр конфиденциальности 19 1
Родина - Российская национально-консервативная партия 2 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
ITIF - Information Technology and Innovation Foundation - Фонд информационных технологий и инноваций 6 1
Ростелесеть - ассоциация 10 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 265 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций - Чемпионат Европы по футболу UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 130 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4838 431
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33810 325
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 5015 262
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35607 189
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5338 98
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9682 92
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23102 80
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12980 80
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29843 74
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17080 70
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 3006 69
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5529 67
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26503 62
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18470 56
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14389 49
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28497 41
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 626 40
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11908 39
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5418 38
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27065 37
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13790 37
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18223 36
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7415 35
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8872 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54552 32
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5882 31
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13757 30
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2807 28
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7720 28
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16580 27
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 5047 26
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10288 25
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14860 25
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8032 25
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6608 24
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10130 22
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4500 22
SAP Ariba 309 89
Microsoft Windows 2000 8678 89
Oracle PeopleSoft 426 48
Microsoft Windows 16980 40
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 98 39
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 254 32
Apple iPhone - серия смартфонов 7682 29
Apple iPhone 6 4860 24
U.S. Fed - Federal Reserve Syste - Beige Book - Бежевая книга - Summary of Commentary on Current Economic Conditions by Federal Reserve District - Сводка комментариев о текущем экономическом положении в федеральных резервных округах 23 22
Google Android 15330 19
Linux OS 11627 19
Google YouTube - Видеохостинг 3015 18
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 15
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 15
InterActiveCorp - Excite@Home - ExciteAtHome 165 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5265 14
Apple iOS 8632 13
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1944 13
Microsoft Windows XP 2433 12
Apple iPad 4023 11
Oracle Java - язык программирования 3492 11
Stafory - робот Вера 380 9
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2040 8
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 895 8
Mozilla Firefox - браузер 1959 8
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 8
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 8
Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 8
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1911 7
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 7
Nokia Nseries 539 6
Dudack Gail - Дадэк Гэйл 6 6
NSO Group - Pegasus 98 6
OpenAI - ChatGPT 759 6
Apple - App Store 3141 6
VK - Mail.ru - Одноклассники 1764 6
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1293 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5820 6
Google - Gmail 1028 6
Apple iPod 1554 6
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 91
Bush George - Буш Джордж 336 74
Briggs David - Бриггс Дэвид 58 54
Cardillo Peter - Кардильо Питер 55 54
Hogan Art - Хоган Арт 47 47
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 41
Hyman Barry - Хайман Барри 40 40
Payne Charles - Пэйн Чарльз 41 39
Riley Ned - Райли Нед 40 39
Selkin Donald - Селкин Дональд 40 38
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 36
Angilletta Nick - Ангилетта Ник 28 27
Forelli John - Форелли Джон 25 25
Weisberg Ted - Вайсберг Тед 22 22
Murphy Mike - Мерфи Майк 23 21
Chambers John - Чемберс Джон 123 20
Carty Michael - Карти Майкл 20 20
Polcari Kenneth - Полкари Кеннетт 20 20
Stevens Joseph - Стевенс Жозеф 20 20
Gunnar Joseph 23 20
Heekin Tim - Хикин Тим 21 19
Wachtel Larry - Вактел Ларри - Вахтел Ларри 18 18
Jay Linda - Джей Линда 18 18
Baker Jack - Бэйкер Джек 17 17
Ruane Matt - Руэн Мэтт 17 17
Massocca Stephen - Massocca Steve - Мазокка Стивен 16 16
Skrainka Alan - Скраинка Алан 16 16
Green Peter - Грин Питер 16 15
Jobs Steve - Джобс Стив 1035 15
Goldman Al - Голдман Ол 14 14
Davidson John - Дэвидсон Джон 15 14
Cashin Arthur - Кэшин Артур 14 13
Mancuso Peter - Манкузо Питер 13 13
Finnerty Brian - Финнерти Брайан 13 13
King Martin Luther - Кинг Мартин Лютер 15 12
Joseph Cohen Abby - Джозеф Коэн Эбби 12 12
Reynolds Heidi - Рейнольдс Хайди 12 12
Boyle Patrick - Бойл Патрик 11 11
Cunningham Marty - Каннигхэм Марти 14 11
Donahoe Mark - Донахью Марк 12 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55009 1057
Россия - РФ - Российская федерация 167805 159
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 410 138
Европа 25017 125
Ирак - Республика 710 109
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19314 93
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13857 87
США - Нью-Йорк 3189 61
Канада 5093 58
Япония 13845 57
Германия - Федеративная Республика 13286 52
Ближний Восток 3167 52
Индия - Bharat 5901 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47942 39
Южная Корея - Республика 7092 39
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 39
Земля - планета Солнечной системы 10897 37
Франция - Французская Республика 8195 32
США - Калифорния 4840 32
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 730 32
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4221 30
Нидерланды 3766 29
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2902 28
США Восточное побережье - Восточное взморье 67 27
Азия - Азиатский регион 5947 26
Финляндия - Финляндская Республика 3705 24
Аргентина - Аргентинская Республика 618 24
Швеция - Королевство 3792 20
Америка - Американский регион 2208 20
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 594 20
Сингапур - Республика 1961 18
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3670 17
США - Флорида 789 17
Израиль 2870 16
Испания - Королевство 3846 16
Америка Северная - Североамериканский регион 3420 16
Бразилия - Федеративная Республика 2530 15
Украина 7947 15
США - Колумбия - Вашингтон 1499 15
США - Иллинойс - Чикаго 442 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18321 625
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6728 584
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 536 442
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53920 281
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27554 271
ISDEX интернет-индекс 250 187
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58253 145
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5892 133
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 977 94
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1648 88
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9146 84
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2777 74
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8306 73
Финансовые показатели - Financial indicators 2942 71
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 66
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6660 61
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3813 58
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34144 50
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1020 47
PPI - Producer Price Index - Индекс цен производителей 50 47
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5033 44
Ирак - Война в Персидском заливе 224 42
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6213 42
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5650 42
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8897 41
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6611 38
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21923 38
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7569 37
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3886 36
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1427 34
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2399 33
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8945 32
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2148 32
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1316 32
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 353 31
Английский язык 7064 30
Торговля оптовая - Wholesale trade 1340 30
U.S. SEC - ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 282 28
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10958 28
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5676 27
CNET Networks - CNET News 1643 404
Dow Jones - MarketWatch 334 261
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 210
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 86
Известия ИД 783 53
NYT - The New York Times 1103 48
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2735 40
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6123 39
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11586 34
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1345 31
FT - Financial Times 1302 25
Bloomberg 1643 25
AP - Associated Press 2008 23
MS NOW - MSNBC - телеканал 89 21
NBC News 188 17
Times 668 16
The Washington Post 350 16
23ABC News 186 14
Dow Jones - Barron's 26 14
Viacom - Video & Audio Communications 117 14
CNBC - Consumer News and Business Channel 246 13
Briefing 29 12
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 11
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1319 10
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 143 10
New York Post 63 9
Fortune 211 9
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 9
Nature 834 8
Le Monde 30 8
Euronews - телеканал 52 7
Warner Bros. - Cartoon Network 23 7
Al Jazeera - Аль-Джазира 54 7
The Register - The Register Hardware 1795 7
The Guardian - Британская газета 410 7
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 6
Reddit 405 6
National Geographic 95 6
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 6
Mercury Center 309 5
Internet Stock Report 994 913
S&P 500 565 421
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 554 293
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 69
Bear Stearns 79 56
Thomson Financial - Thomson First Call 386 54
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 54
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 39
Moody's Investors Service 136 36
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 36
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 63 30
CIBC World Markets 41 23
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 21
Needham & Company 36 12
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8662 12
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 12
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 11
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 10
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 9
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 8
IDC - International Data Corporation 4998 8
Webtrends 18 6
Индекс потребительского доверия 20 4
CNews Мишень 188 4
Gartner - Гартнер 3669 3
Fortune Global 500 298 3
Forrester Research 837 3
comScore 379 3
A.G. Edwards & Sons 3 2
Frost & Sullivan 207 2
Harris Interactive 81 2
NPD Group 140 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 229 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
comScore Media Metrix - M:Metrics 49 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 73 1
Harvard University - Berkman Klein Center for Internet & Society - Центр Беркмана 13 1
Creative Strategies 17 1
MAR Consult - Мар Консалт 31 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 91
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1006 6
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 6
TED Talks 36 6
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 5
Duke University - Дьюкский университет - Университет Дьюка 97 4
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 259 3
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 2
University of California - Калифорнийский университет 101 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 93 2
University of Manchester - Манчестерский университет 78 2
Institute for Economics and Traffic 2 2
UNIGE Geneva Observatory - Женевская обсерватория 9 2
TAMU - Texas A&M University - Техасский университет A&M 21 2
Dartmouth College - Дартмутский колледж - Tuck School of Business - Dartmouth Business School 29 2
Сollege Station - Колледж Стейшн 2 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1255 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 352 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 244 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 298 2
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 34 1
Beihang University - Бэйханский Университет - Университет Бэйхан - Пекинский университет авиации и космонавтики 5 1
LMU Munich - University of Munich - Ludwig-Maximilians-Universität München - Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана 32 1
РАЭ - Российская Антарктическая экспедиция - Станция Беллинсгаузен - Станция Прогресс - Станция Новолазаревская - Станция Восток 47 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 43 1
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 36 1
University of Chicago - Чикагский университет 104 1
Vandy - Vanderbilt University - Вандербильтский университет - Университет Вандербильта 26 1
Illinois Tech - Illinois Institute of Technology - Иллинойсский технологический институт 11 1
Auburn University - Обернский университет 7 1
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 10 1
TUD - Dresden University of Technology - Technische Universität Dresden - Дрезденский технический университет 9 1
Georgetown University - Джорджтаунский университет 28 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 76
Рождество Христово - Рождественские каникулы 665 36
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2686 26
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 18
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 198 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1292 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 3
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 2
Mondial de l'Automobile - Paris Motor Show - Парижский автосалон 12 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 229 2
CeBIT 614 2
CSTB Telecom & Media 83 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
Связь-Экспокомм 276 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 59 1
Webby Awards - Премия Вебби 26 1
День молодёжи - 27 июня 1107 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
Aspen RooftopComedy Festival 1 1
День независимости - Independence Day - день принятия Декларации независимости США в 1776 году 14 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
Дронница 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 661 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2199 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 183 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 393 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 403 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Зимние Азиатские игры 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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