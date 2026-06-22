Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196430
ИКТ 15138
Организации 11650
Ведомства 1503
Ассоциации 1103
Технологии 3575
Системы 26887
Персоны 85713
География 3091
Статьи 1577
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2806
Мероприятия 895

Павлов Максим

СОБЫТИЯ


22.06.2026 Билайн получил сразу две профессиональные премии за технологические решения для бизнеса 1
02.07.2024 Экс-гендиректор «‎Флант»‎ стал коммерческим директором ИТ-компании KTS 1
28.02.2024 Развитие ИИ в некоторых отраслях достигло потолка 1
13.11.2019 «Билайн» и «Инфосистемы джет» протестировали технологию Non-IP Data Delivery 1
26.07.2019 «Билайн» ворвался на рынок электросчетчиков с решениями интернета вещей 1
25.10.2016 «ВКонтакте» открыл доступ к платформе приложений сообществ 1
05.11.2008 iPhone в России: вся правда о продажах 1
29.10.2008 Nokia 5800 будет продаваться в России вдвое лучше iPhone 1
29.09.2008 "Эльдорадо" планирует до конца года занять 10% российского рынка iPhone 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Павлов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9451 5
МегаФон 10573 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15498 2
Apple Inc 13045 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5798 2
Flant - Флант 196 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 132 1
МакЦентр - MacCentre 170 1
Connectome.ai 4 1
SPB Software 60 1
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 56 1
Технологии скоринга 8 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 1
KTS - Студия КТС 20 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 140 1
Слайдер Презентации 13 1
Oracle Corporation 7048 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1405 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4851 1
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 63 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2889 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1195 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 66 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 72 1
Телефон.Ру 92 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы - Индилайт 39 1
Связной ГК 1397 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 1
Альфа-Банк 1963 1
Русагро Группа Компаний 364 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2384 1
Евросеть 1420 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 616 1
Carl Zeiss AG 307 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 61 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 109 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5577 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 381 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 77 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6410 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26478 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60848 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35639 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63973 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 979 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6434 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7526 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25084 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1529 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2465 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4514 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6366 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9317 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6316 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 960 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4497 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13704 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 390 1
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 156 1
Repository - Репозиторий 1146 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18187 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3936 1
Бронирование - Booking 940 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14668 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2310 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 653 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 985 1
SCEF - Service Capability Exposure Function 9 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2005 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1114 1
Мозговой штурм - Метод мозгового штурма - мозговая атака - brainstorming - брейншторминг 132 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3206 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 541 1
Оповещение и уведомление - Notification 5779 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1342 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13378 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21515 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5054 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4828 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7558 3
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 2
Nokia XpressMusic 65 2
Nokia 5800 - Nokia Tube 45 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1071 1
HTC Touch Diamond 58 1
Правительство Москвы - ИСИО - Единая Интегрированная Система Информационного Обеспечения строительного комплекса Москвы 7 1
OpenAI - ChatGPT 675 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2962 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5603 1
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 123 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 1
Apple iTunes Store 1118 1
Oracle SCEF - Oracle Service Capabilities Exposure Function 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 473 1
Козырев Антон 2 1
Федоров Дмитрий 25 1
Кабаков Ярослав 65 1
Попов Григорий 25 1
Филиппов Василий 18 1
Гудцов Денис 1 1
Баталов Александр 30 1
Аветисян Арутюн 42 1
Бойко Алексей 134 1
Ноготкова Елена 26 1
Рябинин Дмитрий 5 1
Данилина Марианна 32 1
Хавжа Дмитрий 8 1
Смирнов Анатолий 10 1
Смирнов Илья 9 1
Патрацкий Дмитрий 1 1
Анисов Ян 35 1
Петров Артем 26 1
Савиных Мария 2 1
Сиденко Иван 6 1
Будник Иван 21 1
Аветисян Артур 1 1
Пескова Ирина 1 1
Грязнов Григорий 6 1
Пиляева Анжелика 3 1
Пылаев Игорь 1 1
Berger Craig - Бергер Крейг 8 1
Коробов Евгений 31 1
Егоров Даниил 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 164222 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54397 1
Казахстан - Республика 5990 1
Европа 24893 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47225 1
Япония 13747 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19351 1
Европа Восточная 3137 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3643 1
Канада 5056 1
Украина 7903 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52899 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26958 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6103 2
Экономический эффект 1310 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2632 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57038 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11635 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33296 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17975 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8762 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6127 1
Энергетика - Energy - Energetically 5775 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2086 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1484 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3281 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1827 1
Химическая промышленность - Минеральные удобрения - азотные, фосфорные и калийные удобрения - пестициды и агрохимикаты - Mineral fertilizers 51 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3421 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8428 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 722 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 527 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4394 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3772 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11367 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1455 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10175 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5417 1
РИА Новости 1028 1
IDC - International Data Corporation 4966 1
Государственный Русский музей 52 1
РАН - Российская академия наук 2097 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 215 1
Старкон 3 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2182 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451718, в очереди разбора - 728144.
Создано именных указателей - 196430.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Бесплатные нейросети для заботы о здоровье: выбор ZOOM

Лучшие умные кондиционеры: выбор ZOOM

Самые легкие ноутбуки с дискретной графикой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа
Показать еще