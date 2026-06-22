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Павлов Максим
СОБЫТИЯ
Павлов Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5577 1
|Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 381 1
|AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 77 1
|АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 229 1
|Козырев Антон 2 1
|Федоров Дмитрий 25 1
|Кабаков Ярослав 65 1
|Попов Григорий 25 1
|Филиппов Василий 18 1
|Гудцов Денис 1 1
|Баталов Александр 30 1
|Аветисян Арутюн 42 1
|Бойко Алексей 134 1
|Ноготкова Елена 26 1
|Рябинин Дмитрий 5 1
|Данилина Марианна 32 1
|Хавжа Дмитрий 8 1
|Смирнов Анатолий 10 1
|Смирнов Илья 9 1
|Патрацкий Дмитрий 1 1
|Анисов Ян 35 1
|Петров Артем 26 1
|Савиных Мария 2 1
|Сиденко Иван 6 1
|Будник Иван 21 1
|Аветисян Артур 1 1
|Пескова Ирина 1 1
|Грязнов Григорий 6 1
|Пиляева Анжелика 3 1
|Пылаев Игорь 1 1
|Berger Craig - Бергер Крейг 8 1
|Коробов Евгений 31 1
|Егоров Даниил 23 1
|РИА Новости 1028 1
|Государственный Русский музей 52 1
|РАН - Российская академия наук 2097 1
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 215 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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