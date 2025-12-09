Химическая промышленность - Минеральные удобрения - азотные, фосфорные и калийные удобрения - пестициды и агрохимикаты - Mineral fertilizers

Разделы

Береги землю! – Рационально используй удобрения. (Неизвестный художник) 1988 год Береги землю! – Рационально используй удобрения. (Неизвестный художник) 1988 год
«Химия твой друг, запишись в Доброхим. Газ от сусликов. Газ от вредителей.» Советский плакат о важности химии для аграриев и животноводов. Государственное военное издательство, 1924 год. «Химия твой друг, запишись в Доброхим. Газ от сусликов. Газ от вредителей.» Советский плакат о важности химии для аграриев и животноводов. Государственное военное издательство, 1924 год.
1920-е года, СССР плакат «Добролет». Крестьянин!! Самолет «Добролета» спасет твое поле от вредителей. 1920-е года, СССР плакат «Добролет». Крестьянин!! Самолет «Добролета» спасет твое поле от вредителей.

СОБЫТИЯ


09.12.2025 АО «Орбита» сократила время на подсчет густоты посевов с двух недель до 1 часа в результаты внедрения платформы «АссистАгро» 1
25.08.2025 «АРМ агронома» обеспечивает обработку больших массивов сельскохозяйственных данных 1
09.07.2025 Красноярские ученые внедряют спутниковые и беспилотные технологии в сельское хозяйство 1
27.05.2025 «Яндекс Погода» начала сотрудничество с аллергологами из Сеченовского университета для развития сервиса «Активность пыльцы» 1
19.05.2025 Лучшие приложения для распознавания растений, грибов и насекомых: карманная энциклопедия 1
10.03.2025 «Яндекс Погода» запустила сервис для аллергиков — он поможет подготовиться к сезону цветения 1
28.02.2025 Сколько «белых пятен» существует в российских разработках ПО для беспилотников? 1
21.11.2024 Группа «Русагро» внедрила систему автоматического распознавания сорных растений с помощью дронов при поддержке «Сколково» 1
18.07.2024 Владимир Горохов, Максим Андрианов -

«Русагро» внедрила российский аналог западной системы умного производственного планирования

 1
18.07.2024 Цифровизация АПК: станут ли сельхозпредприятия ИТ-компаниями 1
27.06.2024 Обзор беспроводного робота-газонокосилки Dreame Roboticmower A1: первый тест в России 1
26.06.2024 От культиватора до электроножниц: 10 электрических гаджетов для сада и огорода 1
30.05.2024 Cognitive Pilot представила полностью автономный бескабинный мини-трактор 1
07.05.2024 Искусственный интеллект поможет российским крестьянам бороться с сорняками и вредителями 2
08.04.2024 Искусственный интеллект повышает эффективность борьбы с сорняками 1
28.02.2024 Развитие ИИ в некоторых отраслях достигло потолка 1
06.02.2024 ИИ-решение для агрономии компании «Геомир» включено в реестр российского ПО 1
29.11.2023 Компания «Геомир» представила обновленную версию дрона-агроскаута 1
31.10.2023 ИТ-директор «Русагро» в интервью CNews: Наша нейросеть распознает более 150 видов сорняков 1
24.10.2023 Ученые СПбГУ создали архитектуру для первого в России робота-агроскаута 1
09.03.2023 «Воскресенские минеральные удобрения» повысили уровень производственной безопасности благодаря интеллектуальной видеоаналитике ИТ-компании САТЕЛ 1
20.09.2022 Обзор аккумуляторной техники для сада Greenworks 1
10.08.2022 Гурьев Андрей: «ФосАгро» и инновации в промышленности 2
10.01.2022 Мониторинг законодательства в области ИКТ за декабрь 2021 года 1
03.02.2021 Syngenta Crop Protection и Insilico Medicine используют ИИ для ускоренной разработки инновационных решений 1
28.07.2020 Лучшие газонокосилки и триммеры для газона: выбор ZOOM 1
21.07.2020 Триммер или газонокосилка — что выбрать для дачи? 1
24.03.2020 Cognitive Pilot создает первую в мире открытую БД изображений для обучения беспилотной сельхозтехники 1
14.05.2019 Беспилотные системы управления агротехникой внедряются в Томской области 1
02.07.2014 Создан миниатюрный VNIR-сенсор для беспилотников 1
12.11.2013 Руслан Кива: Новая система мониторинга сельхозземель сделает махинации невозможными 2
23.10.2012 Сельское хозяйство подсадили на "химию" 1
27.06.2012 Новая угроза экологии: за наночастицами последуют нанопестициды 1
18.05.2012 Cуда малой гражданской авиации начали оснащать оборудованием ГЛОНАСС 2
15.11.2011 Радикальное решение: сорняки будут выжигать лучеметом 1
25.10.2011 Club.CNews: 5 основных преимуществ облачных вычислений и сокращение государственных ИТ расходов в Канаде 1
10.08.2011 Чудо-катализатор заменит нефть на биоэтанол в химпроме 1
13.08.2009 Ущерб от сорняков в виде потерянной продукции ежегодно достигает $95 млрд. 1
12.05.2008 Российским разработчикам СЭД не страшны западные вендоры 1
18.04.2007 Технологии IBM будут использованы в холдинге "ФосАгро" 1

