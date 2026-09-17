Индексная книга (каталог) CNews*
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Гурьев Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 8, упоминаний - 16
Гурьев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 9671 5
|Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 234 5
|Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 85 1
|Yandex - Яндекс 9324 1
|Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 276 1
|Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 808 1
|Шевцов Иван 2 2
|Потанин Владимир 92 1
|Лисин Владимир 3 1
|Керимов Сулейман 28 1
|Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 74 1
|Савиновский Артем 9 1
|Шулейко Даниил 17 1
|Михельсон Леонид 5 1
|Ekstrand Tommi - Экстранд Томми 1 1
|Алекперов Вагит 44 1
|Галицкий Сергей 5 1
|Баулин Андрей 1 1
|Пумпянский Дмитрий 4 1
|Кантор Вячеслав 2 1
|Коган Владимир 2 1
|Рашников Виктор 12 1
|Федун Леонид 1 1
|Кесаев Игорь 1 1
|Волож Аркадий 271 1
|Попов Сергей 168 1
|Мордашов Алексей 64 1
|Кудрин Алексей 125 1
|Худавердян Тигран 94 1
|Вексельберг Виктор 155 1
|Богуславский Леонид 38 1
|Абрамков Александр 44 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11585 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.