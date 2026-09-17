Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 201331
ИКТ 15601
Организации 11839
Ведомства 1512
Ассоциации 1124
Технологии 3596
Системы 27092
Персоны 87931
География 3130
Статьи 1587
Пресса 1339
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2855
Мероприятия 894

Гурьев Андрей

СОБЫТИЯ


17.09.2026 «Синимекс:ИИ-агент. Расширение для 1С:Предприятие 8» включили в реестр российского ПО 1
26.06.2024 Систему «Синимекс: Управление отпусками» включили в реестр российского ПО 1
06.03.2023 Рассекречены подробности раздела «Яндекса» на российскую и зарубежную части. Полкомпании продадут богатейшим бизнесменам 1
19.09.2022 «Синимекс» перевела «Парк групп» на новую систему управления торговлей 1
10.08.2022 Гурьев Андрей: «ФосАгро» и инновации в промышленности 8
17.09.2021 Компания «Синимекс» завершила проект внедрения «1С:ERP» в НПП КлАСС 1
13.05.2020 «Синимекс» реализовал проекты по цифровизации бизнеса в ГК «Парк» 1
01.08.2019 «Синимекс» внедрила систему «1С:ERP» в Bang&Bonsomer 2

Публикаций - 8, упоминаний - 16

Гурьев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

9671 5
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 234 5
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 85 1
Yandex - Яндекс 9324 1
ФосАгро 177 2
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 114 1
Силовые машины 166 1
Bang&Bonsomer - Банг и Бонсомер 3 1
КлАСС НПП 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1805 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1358 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 626 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1074 1
Северсталь ПАО - Severstal 638 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1954 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 300 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 526 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 277 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 127 1
Акрон ГК - Acron 66 1
Синара ГК - Sinara Group 124 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 1
Новатэк - ранее Новафининвест 76 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 276 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 808 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36600 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7904 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23417 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 716 1
Рефакторинг - Refactoring - перепроектирование (переработка) кода 136 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6604 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12298 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26492 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1403 1
Кибербезопасность - Групповая политика - GPO - Group Policy Object - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1160 1
АРМ кассира - Автоматизированное рабочее место кассира 41 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1134 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием - Товарная матрица - Ассортиментная матрица - OSA - On-Shelf Availability - наличие товара на полках сетевых магазинов 349 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - RAG - Retrieval-Augmented Generation - генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей 206 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18289 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54512 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26696 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3859 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14077 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13749 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9630 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3622 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29838 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2737 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8575 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12970 1
Web Interface - Веб-интерфейс 2070 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 854 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 398 1
1С:ERP Управление предприятием 858 2
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 491 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 512 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 263 1
Microsoft Office 4208 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 799 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 239 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 707 1
Шевцов Иван 2 2
Потанин Владимир 92 1
Лисин Владимир 3 1
Керимов Сулейман 28 1
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 74 1
Савиновский Артем 9 1
Шулейко Даниил 17 1
Михельсон Леонид 5 1
Ekstrand Tommi - Экстранд Томми 1 1
Алекперов Вагит 44 1
Галицкий Сергей 5 1
Баулин Андрей 1 1
Пумпянский Дмитрий 4 1
Кантор Вячеслав 2 1
Коган Владимир 2 1
Рашников Виктор 12 1
Федун Леонид 1 1
Кесаев Игорь 1 1
Волож Аркадий 271 1
Попов Сергей 168 1
Мордашов Алексей 64 1
Кудрин Алексей 125 1
Худавердян Тигран 94 1
Вексельберг Виктор 155 1
Богуславский Леонид 38 1
Абрамков Александр 44 1
Россия - РФ - Российская федерация 167709 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов 54 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54985 1
Европа 25014 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13852 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 283 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14843 1
Украина 7947 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1737 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1486 1
Нидерланды 3765 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1680 1
Финляндия - Хельсинки 253 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34116 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18313 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8545 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27531 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2152 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3170 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58223 1
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 54 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 1
Английский язык 7059 1
Физика - Physics - область естествознания 2962 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2299 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53889 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4069 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6852 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5551 1
Химическая промышленность - Минеральные удобрения - азотные, фосфорные и калийные удобрения - пестициды и агрохимикаты - Mineral fertilizers 52 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1576 1
Философия - Philosophy 535 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 877 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4601 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11888 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6848 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3844 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2456 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1782 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 192 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5146 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11585 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 1
ВНИИ агрохимии - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение Всероссийский научно-исследовательский институт Агрохимии имени Д. Н. Прянишникова 2 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 608 1
РАН - Российская академия наук 2138 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще