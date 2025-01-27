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Индексная книга (каталог) CNews*
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Рефакторинг Refactoring перепроектирование (переработка) кода



27.01.2025 Антон Киселев, Dapt Tech: Интеграция ИИ в образовательные программы повысит конкурентоспособность выпускников 1
25.12.2024 Как дочка АвтоВАЗА переходила на российскую low-code платформу 2
13.12.2024 Российская среда разработки GigaIDE от Сбербанка вошла в реестр отечественного ПО и получит масштабное обновление 1
14.10.2024 Топ-10 сфер, в которых применяется генеративный ИИ 1
11.10.2024 Гибридные облака: ищем баланс между преимуществами облаков и стоимостью ИТ-инфраструктуры 1
08.10.2024 ИИ-ассистент разработчика GigaCode теперь доступен бизнесу для внедрения в собственную ИТ-инфраструктуру 1
30.09.2024 Впервые единое решение для eCommerce: ADV запускает комплексную услугу развития интернет-проектов с потенциалом повышения эффективности х2,5 1
26.09.2024 Дмитрий Плужников, Arenadata: Мы создаем независимый open source-проект Greengage DB 1
19.09.2024 Greengage: новый open source продукт на основе Greenplum 1
12.08.2024 «Диасофт» интегрирует ИИ в процессы разработки микросервисных приложений экосистемы Digital Q 1
12.07.2024 Проект автоматизации на базе Elma365 увеличил объем реализованной продукции КОТ на 38% 1
19.06.2024 MTS AI создала ИИ-помощника программиста 1
25.04.2024 «К2Тех» и «Альфа-Лизинг» разработали уникальную ERP-систему управления лизинговой деятельностью 1
29.03.2024 Платформа для работы с исходным кодом GitVerse получила крупное обновление 1
29.03.2024 Вышло масштабное обновление платформы для работы с исходным кодом GitVerse 1
14.03.2024 Создан первый в мире процессор с 900 тыс. ядер. Intel и AMD до такого далеко. Видео 1
01.03.2024 NUUM запускает монетизацию для блогеров, а также другие обновления на пользовательской видеоплатформе 1
27.02.2024 Новые функциональные возможности и автоматизация: релиз IdM-системы Solar inRights 3.3 1
02.02.2024 Программисты взбунтовались против софта JetBrains: В него встроили ИИ-помощника, который невозможно удалить 1
26.12.2023 Flussonic представила 12 новых функций и продуктов в 2023 году 1
21.12.2023 Как выбрать между FreeIPA и Samba для управления доменом Linux 1
21.08.2023 «Бизнесавтоматика» выпустила новую версию системы Visary BI 1
15.08.2023 «Первый бит» завершил проект по переводу программных роботов холдинга S7 на платформу Pix RPA 1
14.08.2023 Webinar Group увеличила число клиентов на 61% с момента вхождения в экосистему МТС 1
14.08.2023 Число клиентов Webinar Group за последний год выросло на 61% 1
01.06.2023 Когда в России появятся собственные Open Source продукты 1
16.02.2023 Роботизация в сети «Лента»: миграция 46 процессов с Blue Prism на Primo RPA за 2,5 месяца 1
31.01.2023 4 сложности переходного периода у стартапа и способы их преодоления 1
13.10.2022 «Уралсиб» совместно с GlowByte осуществил миграцию маркетинговых кампаний на новую витрину данных 1
19.09.2022 «Синимекс» перевела «Парк групп» на новую систему управления торговлей 1
13.09.2022 X5 Group выбрала RPA-платформу «Гринатома» для миграции программных роботов 1
23.08.2022 В России утвержден профессиональный стандарт программиста. Кто обязан ему соответствовать 1
10.08.2022 «Смарт-софт» приступил к масштабному обновлению межсетевого экрана Traffic Inspector 2
05.07.2022 «Почта банк» обновил корпоративное хранилище данных 1
22.06.2022 В браузере Safari открылась «дыра», которую однажды уже чинили 9 лет назад. Ее вовсю эксплуатируют 1
01.03.2022 Названы самые высокооплачиваемые вакансии в ИТ в феврале 2022 года 1
17.02.2022 Исследование Wildberries: Спрос на ИТ-книги бьет рекорды 1
23.12.2021 Технология конфиденциальных вычислений: что это такое и зачем нужно? 1
15.12.2021 SberCloud и Rubytech объявили о партнерстве 1
08.09.2021 IBM представляет новое поколение серверов IBM Power E1080 1

Публикаций - 90, упоминаний - 94

Рефакторинг и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24633 16
8222 9
IBM - International Business Machines Corp 9442 8
Google LLC 11786 8
Oracle Corporation 6692 8
JetBrains 66 5
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise 238 5
Quest Software 41 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 4
Intel Corporation 12199 4
Nvidia Corp 3491 3
Telegram Group 1992 3
Samsung Electronics 10267 3
Cisco Systems 5114 3
GitHub 820 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 3
NetCAT - НетКэт 39 2
1С-Битрикс - Bitrix 580 2
AMD - Advanced Micro Devices 4231 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1884 2
Broadcom - VMware 2362 2
Red Hat 1306 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8749 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 899 2
Apple Inc 12106 2
SAP SE 5279 2
UIPath 101 2
McKinsey & Company Int 249 2
Meta Platforms - Facebook 4439 2
Cisco - AppDynamics 38 2
OpenText - Vignette 61 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 2
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 298 2
Yealink Network Technology 66 2
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 226 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 525 2
Broadcom - VMware - Greenplum 94 2
Adobe Systems 1550 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7320 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 659 2
Лента - Сеть розничной торговли 2083 2
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 39 2
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 108 2
eBay Inc 1619 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 966 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2350 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 652 1
Совкомбанк ПАО 256 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 53 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 481 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1027 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 458 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Право.ру 14 1
Газпром ПАО 1342 1
AUTOSAR 5 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
СДМ-Банк 63 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 1
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 41 1
Мираф-Банк 12 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Swarovski AG 73 1
Россети Ленэнерго 1701 1
Lidings - Лидингс 6 1
SHL 8 1
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 25 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4756 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1997 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1518 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4093 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1799 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3139 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3049 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1216 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 52 1
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 62 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 27 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1209 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1376 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 70 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 2
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 309 1
OSEHRA - Open Source Electronic Health Record Agent 1 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 209 1
ASF - Apache Software Foundation 206 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 34
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