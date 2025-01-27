Рефакторинг Refactoring перепроектирование (переработка) кода
Рефакторинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Прянишников Николай 292 3
|Мельников Григорий 7 3
|Гусаров Владимир 5 3
|Торосян Вахе 6 3
|Farrell Ted - Фаррел Тед 8 3
|Шелекасов Борис 11 2
|Алдошин Олег 27 2
|Бровко Александр 10 2
|Тятюшев Максим 97 2
|Богомаз Оксана 3 1
|Robert Martin - Роберт Мартин 3 1
|Иванов Андрей 55 1
|Мельникова Анастасия 374 1
|Стыденко Евгений 1 1
|Василенко Евгения 23 1
|Колбин Евгений 67 1
|Ванюлин Вячеслав 12 1
|Hauck David - Хаук Дэвид 1 1
|Митрохин Максим 10 1
|Конкина Ольга 2 1
|Аксельрод Александр 41 1
|Кирьянова Александра 135 1
|Фомичев Андрей 71 1
|Комаров Михаил 20 1
|Илюхин Олег 17 1
|Кузякин Дмитрий 24 1
|Мизун Даниил 10 1
|Свердлов Михаил 33 1
|Мухин Максим 18 1
|Атанесов Саргис 13 1
|Благирев Вячеслав 15 1
|Буш Сергей 15 1
|Аксенова Юлия 12 1
|Степанченко Денис 3 1
|Шкредов Сергей 1 1
|Soni Bobby - Сони Бобби 7 1
|Koduri Raja - Кодури Раджа 23 1
|Сирина Екатерина 10 1
|Касьянова Любовь 8 1
|Васильев Дмитрий 66 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11245 1
|23ABC News 170 1
|The Register - The Register Hardware 1555 1
|Tom’s Hardware 395 1
|WCCFTech - Издание 63 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
|Bloomberg 1289 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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