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TIA Telecommunications Industry Association

СОБЫТИЯ


19.03.2015 Positive Technologies помогла устранить ряд уязвимостей в Siemens Simatic Step 7

Эксперты Positive Technologies обнаружили и помогли устранить ряд уязвимостей в Siemens Simatic Step 7 (TIA Portal). Данное ПО представляет собой среду разработки программного обеспечения, предназначенную для настройки и программирования контроллеров Simatic, а также обычных ПК, работающих с WinA
21.04.2010 Получен расширенный TIA для Boeing 787

Компания Boeing объявила о получении расширенного FAA сертификата TIA (Type Iinspection Authorization) на проходящий в настоящее время испытания авиалайнер Boeing 787. Это позволяет продолжить испытательные полёты самолёта. Первоначальный TIA на Boeing
21.02.2008 TIA Technology представит новое SOA-решение для отрасли страхования на базе Oracle

Компания TIA Technology A/S объявила о реализации совместной с корпорацией Oracle стратегической инициативы, в рамках которой на базе платформы Oracle Fusion Middleware будут разрабатываться SOA-приложе
20.05.2003 Пентагон узнает террориста по походке

походка станет еще одним параметром, по которому будет оценивать людей установленная в Пентагоне обширная система наблюдения под названием Total Information Awareness ("Полное владение информацией"), TIA. Напомним, что этот проект предусматривает создание единой базы данных, где будет собрана медицинская, финансовая, налоговая и другая информация о каждом американце - сведения о банковских

06.03.2001 Sonet Technologies и TELDOR представили разработки в области медных и волоконно-оптических кабельных решений

ий, TELDOR представила свои новейшие разработки в этой области. Медные кабели компании TELDOR отвечают большинству усовершенствованных стандартов, включая категорию 5E и соответствует стандартам АNCI/TIA/EIA-568-A, ISO/IEC 11801. Кабели предназначены для этажной инсталяции, а также для внешней прокладки при низких температурах. Их можно использовать и для сети IEEE 802.3ab 1000BASE-T (более
09.11.2000 Первая сеть cdma2000 1X, разработанная 3COM и Samsung, внедряется в Корее компанией SK Telecom

разработанных Ассоциацией телекоммуникационной индустрии (Telecommunications Industry Association, TIA). Архитектура, основанная на открытых стандартах, предоставляет операторам беспроводной и
19.10.2000 SK Telecom начала внедрение сети cdma2000 1X от 3Com и Samsung

разработанных Ассоциацией телекоммуникационной индустрии (Telecommunications Industry Association, TIA). Архитектура, основанная на открытых стандартах, предоставляет операторам беспроводной и

Публикаций - 90, упоминаний - 102

TIA и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 7
Microsoft Corporation 25775 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 6
Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 6
ISG - Integrated Services Group - АйЭсДжи 93 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 5
Крок - Croc 1964 5
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 74 4
Broadcom - VMware 2610 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Schneider Electric 614 4
NVision Group - Энвижн Груп 699 4
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent - Stack Data Network (SDN) - Стек Дата Нетворк (СДН) 46 4
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 3
Dell EMC 5180 3
Oracle Corporation 7074 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных - ЦХД инжиниринг 62 3
HP 3Com 681 2
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 235 2
Открытые технологии 732 2
Caravan - Караван - Русский Экспресс - Бюро Телекоммуникационных Услуг 93 2
Wings Solutions - ВИНГС Солюшнс 10 2
STULZ 26 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Samsung Electronics 11065 2
NetApp - Network Appliance 667 2
SAP SE 5601 2
Cisco Systems 5372 2
Intel Corporation 12811 2
Softline - Софтлайн 3743 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
HP Inc. 5883 2
9594 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
Selectel - Селектел 544 2
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 2
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 2
Россети Ленэнерго 1699 1
Национальные приоритеты АНО 27 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Accel Partners 49 1
Домашние Деньги - DDOnline - Микрофинансовая организация 42 1
ФГК - Федеральная грузовая компания - Вторая грузовая компания 22 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 38 1
ЭФКО ГК 31 1
Технопарк-Мордовия 17 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Наукоград - технопарк 156 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Евразийский банк (Казахстан) - Eurasian Bank 36 1
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 41 1
RD Group - Романов Девелопмент Груп - RD Construction - РД Констракшн Менеджмент 21 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
ВЭБ.РФ - Салют Орто ГК 4 1
Романов Двор БЦ 11 1
Freddie Mac - FHLMC - Federal Home Loan Mortgage Corporation 9 1
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 1
IPT Group - Ай Пи Ти Групп 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
Связной ГК 1401 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Альфа-Банк 1979 1
UPS 216 1
Boeing 1031 1
Евросеть 1421 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
Coca-Cola Company 261 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 3
ООН ЮНИДО - Организация Объединённых Наций по промышленному развитию - UNIDO - United Nations Industrial Development Organization, 14 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 2
Росстандарт - РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 10 1
Росстат - Управления Федеральной службы государственной статистики - Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики 42 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Демократическая политическая партия США 122 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 53
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 40
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 27
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 27
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 18
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 14
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 12
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 12
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 11
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 575 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 10
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 8
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 8
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 8
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 8
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 546 8
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 7
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 7
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 546 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 7
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 6
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 6
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 6
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 6
Apple iPhone 6 4861 8
Siemens - Simatic Step - Simatic S 8 3
Siemens - TIA Portal - Totally Integrated Automation Portal 7 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Siemens - Simatic - Simatic Net - Simatic Analyser - Simatic Diagnostics Tool 29 3
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 2
HP 3Com - 3Com Carrier Networks - 3Com Carrier Systems Group 5 2
Siemens - SIMATIC WinCC SCADA 29 2
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата Xelent Stack.Куб МЦОД 7 2
Stack Group - StackSearch 4 2
Rambler Group - Rambler Top100 - Рамблер Топ100 65 2
3M Novec 13 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Windows 16882 2
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 485 2
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 108 2
Linx Datacenter - Linx ЦОД 57 2
Oracle Exadata Cloud at Customer - Oracle ExaCC - Oracle Exadata Cloud@Customer - Oracle Exadata Cloud Infrastructure - Oracle Exadata Cloud Service 35 1
Cisco Security 15 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Ispmanager - ИСПменеджер 31 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 1
Linux - Debian GNU 567 1
LAMP - стек Linux, Apache, MySQL и PHP 39 1
Selectel ЦОД 26 1
Microsoft Windows Holographic 7 1
Linux RHEL - Rocky Enterprise Software Foundation - Rocky Linux 38 1
Sony Playstation Network - PSN 204 1
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 1
Linx Cloud 92 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys Equation АБС 14 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 28 1
Parallels Cloud Server - Parallels Cloud Storage - Parallels Cloud Computing Platform 7 1
Positive Technologies - PT X - PT XDR - PT Extended Detection and Response - PT EDR - PT Endpoint Detection and Response 24 1
Jitsi - Jitsi Meet - Jitsi Videobridge - Jigasi - lib-jitsi-meet - Jidesha 8 1
OTRS - Open-source Ticket Request System 15 1
Cisco NetWorks Program - Cisco BSCN - Building Scaleable Cisco Networks 8 1
Шуршалин Сергей 10 4
Кулаков Павел 29 2
Севастьянов Алексей 25 2
Мищенко Алексей 11 2
Беленький Валерий 32 2
Лысаков Сергей 7 2
Солодовников Алексей 20 2
Андронов Сергей 32 2
Железнов Видия 5 1
Чирков Тарас 13 1
Краснов Роман 9 1
Гаврилов Михаил 9 1
Лагутин Алексей 10 1
Басистый Дмитрий 12 1
Другалев Станислав 10 1
Лебедев Павел 36 1
Бахвалов Андрей 18 1
Максимов Юрий 37 1
Вахрушев Илья 7 1
Широких Алексей 72 1
Бессарабский Алексей 29 1
Князев Алексей 13 1
Красников Александр 13 1
Майков Александр 1 1
Тляпов Александр 1 1
Тиморин Александр 1 1
Прозоровский Василий 40 1
Григорьева Евгения 60 1
Степанов Антон 71 1
Кудрявцев Алексей 40 1
Исаев Александр 35 1
Спиридонов Максим 13 1
Дружинин Станислав 20 1
Малахов Виктор 4 1
Гордейчик Сергей 25 1
Мартиросян Самвел 16 1
Владимиров Андрей 19 1
Синчуков Алексей 11 1
Кулигин Михаил 8 1
Жуковский Юрий 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 30
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 23
Европа 24964 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Нидерланды 3746 5
Южная Корея - Республика 7052 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 4
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 4
Казахстан - Республика 6048 3
Индия - Bharat 5870 3
Европа Восточная 3138 3
Америка - Американский регион 2206 3
Ближний Восток 3154 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 3
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 42 2
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 388 2
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 2
Южная Корея - Инчхон 12 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Япония 13807 2
Армения - Республика 2449 2
Швеция - Королевство 3782 2
Сингапур - Республика 1953 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 2
Россия - СФО - Новосибирск 4876 2
Австрия - Вена 261 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 2
Саудовская Аравия - Королевство 666 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1516 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 16
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 8
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 8
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Аренда 2687 7
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