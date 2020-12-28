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TIA
Telecommunications Industry Association


28.12.2020 Сертификатам Uptime найдут бюджетную замену 8
17.11.2020 Однопарный Ethernet сделает умнее здания и производства 2
21.10.2019 Colocation: что это такое, для кого подходит, как подобрать тариф 2
12.12.2018 «Билайн» подвел годовые итоги работы облачной IaaS инфраструктуры BeeCLOUD 1
14.03.2017 «Медиадата» выходит на рынок услуг размещения оборудования в ЦОД «Останкино» 1
13.03.2017 На какой инфраструктуре работают сами провайдеры ИТ-услуг 1
22.12.2016 «Домашние деньги» перевели ИТ-инфраструктуру в новый ЦОД 1
27.05.2016 Selectel вдвое увеличил мощность дата-центра в Москве 1
13.01.2016 В России наблюдается дефицит сертифицированных стоек 1
18.11.2015 «ДиалогНаука» сертифицировала ЦОД «Трастинфо» на соответствие требованиям PCI DSS 1
22.09.2015 «Телфин» оптимизирует ИТ-инфраструктуру 1
15.09.2015 Caravan Aero запустила новую услугу — виртуальный дата-центр 1
08.09.2015 «Астерос» построил ЦОД для научных исследований Сколковского института 1
25.08.2015 ВТБ24 с помощью «Инфосистемы Джет» запустил новый дата-центр 1
19.03.2015 Positive Technologies помогла устранить ряд уязвимостей в Siemens Simatic Step 7 1
17.03.2015 «ЛанКей» построила ЦОД для «Федеральной грузовой компании» 2
16.02.2015 Softline и Stack Data Network стали партнёрами по продвижению облачных сервисов 1
24.12.2014 «Астерос» построил сетевую инфраструктуру для дата-центра SDN на оборудовании Panduit 1
12.08.2014 «Евразийский банк» запустил новый высокотехнологичный ЦОД в Алматы 1
18.02.2014 «Банк Москвы» и «Инфосистемы Джет» построили ЦОД в центре столицы 1
30.01.2014 Stack Data Network запускает ЦОД на Северо-Западе России 1
17.12.2013 Приведет ли внедрение TIER к удорожанию услуг ЦОД 3
10.04.2013 MAYKOR выходит на рынок облачных сервисов 1
14.03.2013 Мобильный интернет в США обогнал голосовую связь 3
06.03.2013 «Объединенное кредитное бюро» запустило новый ЦОД 1
19.02.2013 Linxdatacenter и IT-Grad будут совместно предоставлять услуги IaaS в России 1
25.09.2012 Optima оснастила ЦОД для НИИ «Восход» 1
11.07.2012 В систему Е1 внедрены передовые механизмы защиты от DDoS-атак 1
19.06.2012 DataLine предлагает услугу миграции виртуальных машин между «облаками» в рамках инфраструктуры CloudLine 1
16.03.2012 «Энвижн Груп» построила первый в СЗФО коммерческий ЦОД для «Ростелекома» 1
26.01.2012 «Ростелеком» создаст дата-центр для технопарка новосибирского Академгородка 1
06.09.2011 МегаЦОД «Яндекса» начали охлаждать по-русски 1
14.06.2011 СМАРТС совместно с компанией «Вингс» запустил услугу «Голосовые SMS» 1
20.04.2011 «Казкоммерцбанк» построит катастрофоустойчивую ИТ-инфраструктуру на базе IBM Power Systems за $10 млн 2
19.04.2011 ЦОДы в России дают повод для полемики 1
09.03.2011 Философия дата-центра: что на самом деле нужно бизнесу? 1
26.01.2011 НТК предоставил абонентам доступ к электронной почте через голосовой интерфейс 1
02.12.2009 ISG построила второй ЦОД в Москве за 140 млн руб. 1
20.10.2009 Inline Technologies построила информационную инфраструктуру ЦОД «ДатаЛайн» 1
30.09.2009 Запущен крупнейший в Сибири ЦОД 1

Публикаций - 49, упоминаний - 65

TIA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
Wings Solutions - Вингс 8 2
Крок 1221 2
Uptime Institute 159 2
Инфосистемы Джет 675 1
Optima Services 18 1
LanKey - ЛанКей ИТ 23 1
Синтерра - Synterra 570 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
Microsoft Corporation 11168 1
IBM 3557 1
Астерос - Asteros 531 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 1
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 1
3779 1
Softline - Софтлайн 1475 1
Cisco Systems 2056 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
VMware 1830 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ВТБ24 583 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Технопарк-Мордовия 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 4 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 99 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 11
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 5
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 3
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер 115 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
SPE - Single-Pair Ethernet - стандарт однопарного Ethernet 3 1
IEEE - Стандарты пакетной передачи данных Ethernet 11 1
ГОСТ Р 58812 - ГОСТ Р 58811 - Центры обработки данных 4 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 71 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Многооблачность - Мультиоблачность 8 1
BACnet - Building Automation and Control network- Сетевой протокол, применяемый в системах автоматизации зданий и сетях управления 46 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 1
ISO 50001 - Energy Management System - стандарт эффективного планирования и потребления энергоресурсов 8 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 314 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 180 1
PoE - Power over Ethernet 278 1
OpenStack 347 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга 97 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCloud - Виртуальный ЦОД 16 1
Linxdatacenter ЦОД 14 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCloud Backup 2 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
DataLine Nord ЦОД 15 1
Широких Алексей 70 1
Степанов Антон 56 1
Григорьева Евгения 57 1
Прозоровский Василий 40 1
Тиморин Александр 1 1
Тляпов Александр 1 1
Майков Александр 1 1
Красников Александр 8 1
Мищенко Алексей 4 1
Коробов Евгений 22 1
Бахвалов Андрей 18 1
Басистый Дмитрий 4 1
Чирков Тарас 5 1
Железнов Видия 4 1
Тюрина Мария 39 1
Алехин Заурбек 5 1
Царьков Петр 4 1
Солодовников Алексей 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 3
Казахстан - Республика 2650 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Россия - Республика Мордовия 390 1
Европа Западная 618 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Европа 3788 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Япония 2811 1
Южная Корея - Республика 1466 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
N+1 - Издание 94 1
CNews Analytics 1991 2
IDC - International Data Corporation 2729 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 86 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769275, в очереди разбора - 672959.
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