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TIA Telecommunications Industry Association
СОБЫТИЯ
|19.03.2015
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Positive Technologies помогла устранить ряд уязвимостей в Siemens Simatic Step 7
Эксперты Positive Technologies обнаружили и помогли устранить ряд уязвимостей в Siemens Simatic Step 7 (TIA Portal). Данное ПО представляет собой среду разработки программного обеспечения, предназначенную для настройки и программирования контроллеров Simatic, а также обычных ПК, работающих с WinA
|21.04.2010
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Получен расширенный TIA для Boeing 787
Компания Boeing объявила о получении расширенного FAA сертификата TIA (Type Iinspection Authorization) на проходящий в настоящее время испытания авиалайнер Boeing 787. Это позволяет продолжить испытательные полёты самолёта. Первоначальный TIA на Boeing
|21.02.2008
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TIA Technology представит новое SOA-решение для отрасли страхования на базе Oracle
Компания TIA Technology A/S объявила о реализации совместной с корпорацией Oracle стратегической инициативы, в рамках которой на базе платформы Oracle Fusion Middleware будут разрабатываться SOA-приложе
|20.05.2003
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Пентагон узнает террориста по походке
походка станет еще одним параметром, по которому будет оценивать людей установленная в Пентагоне обширная система наблюдения под названием Total Information Awareness ("Полное владение информацией"), TIA. Напомним, что этот проект предусматривает создание единой базы данных, где будет собрана медицинская, финансовая, налоговая и другая информация о каждом американце - сведения о банковских
|06.03.2001
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Sonet Technologies и TELDOR представили разработки в области медных и волоконно-оптических кабельных решений
ий, TELDOR представила свои новейшие разработки в этой области. Медные кабели компании TELDOR отвечают большинству усовершенствованных стандартов, включая категорию 5E и соответствует стандартам АNCI/TIA/EIA-568-A, ISO/IEC 11801. Кабели предназначены для этажной инсталяции, а также для внешней прокладки при низких температурах. Их можно использовать и для сети IEEE 802.3ab 1000BASE-T (более
|09.11.2000
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Первая сеть cdma2000 1X, разработанная 3COM и Samsung, внедряется в Корее компанией SK Telecom
разработанных Ассоциацией телекоммуникационной индустрии (Telecommunications Industry Association, TIA). Архитектура, основанная на открытых стандартах, предоставляет операторам беспроводной и
|19.10.2000
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SK Telecom начала внедрение сети cdma2000 1X от 3Com и Samsung
разработанных Ассоциацией телекоммуникационной индустрии (Telecommunications Industry Association, TIA). Архитектура, основанная на открытых стандартах, предоставляет операторам беспроводной и
TIA и организации, системы, технологии, персоны:
|Шуршалин Сергей 10 4
|Кулаков Павел 29 2
|Севастьянов Алексей 25 2
|Мищенко Алексей 11 2
|Беленький Валерий 32 2
|Лысаков Сергей 7 2
|Солодовников Алексей 20 2
|Андронов Сергей 32 2
|Железнов Видия 5 1
|Чирков Тарас 13 1
|Краснов Роман 9 1
|Гаврилов Михаил 9 1
|Лагутин Алексей 10 1
|Басистый Дмитрий 12 1
|Другалев Станислав 10 1
|Лебедев Павел 36 1
|Бахвалов Андрей 18 1
|Максимов Юрий 37 1
|Вахрушев Илья 7 1
|Широких Алексей 72 1
|Бессарабский Алексей 29 1
|Князев Алексей 13 1
|Красников Александр 13 1
|Майков Александр 1 1
|Тляпов Александр 1 1
|Тиморин Александр 1 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Григорьева Евгения 60 1
|Степанов Антон 71 1
|Кудрявцев Алексей 40 1
|Исаев Александр 35 1
|Спиридонов Максим 13 1
|Дружинин Станислав 20 1
|Малахов Виктор 4 1
|Гордейчик Сергей 25 1
|Мартиросян Самвел 16 1
|Владимиров Андрей 19 1
|Синчуков Алексей 11 1
|Кулигин Михаил 8 1
|Жуковский Юрий 6 1
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