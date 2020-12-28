Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
TIA
Telecommunications Industry Association
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Публикаций - 49, упоминаний - 65
TIA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 3
|Wings Solutions - Вингс 8 2
|Крок 1221 2
|Uptime Institute 159 2
|Инфосистемы Джет 675 1
|Optima Services 18 1
|LanKey - ЛанКей ИТ 23 1
|Синтерра - Synterra 570 1
|Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
|Microsoft Corporation 11168 1
|IBM 3557 1
|Астерос - Asteros 531 1
|iTeco - Ай-Теко 720 1
|ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 1
|Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 1
|1С 3779 1
|Softline - Софтлайн 1475 1
|Cisco Systems 2056 1
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
|VMware 1830 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|ВТБ24 583 1
|Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
|Технопарк-Мордовия 11 1
|Ассоциация участников отрасли ЦОД 7 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 99 1
|Широких Алексей 70 1
|Степанов Антон 56 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Тиморин Александр 1 1
|Тляпов Александр 1 1
|Майков Александр 1 1
|Красников Александр 8 1
|Мищенко Алексей 4 1
|Коробов Евгений 22 1
|Бахвалов Андрей 18 1
|Басистый Дмитрий 4 1
|Чирков Тарас 5 1
|Железнов Видия 4 1
|Тюрина Мария 39 1
|Алехин Заурбек 5 1
|Царьков Петр 4 1
|Солодовников Алексей 15 1
|N+1 - Издание 94 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769275, в очереди разбора - 672959.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769275, в очереди разбора - 672959.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru