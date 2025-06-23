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STULZ

STULZ

УПОМИНАНИЯ


23.06.2025 3data модернизировала дата-центр «М8» и обеспечила дополнительные ИТ-мощности для клиентов 1
27.12.2023 Александр Ежов -

Александр Ежов, С3 Solutions о состоянии рынка и технологических трендах в ИТ-кондиционировании

 1
28.12.2022 Как выбрать подходящего сервисного партнера для обслуживания ИТ-инфраструктуры 1
15.07.2022 Нехватка оборудования затормозит, но не остановит запуск новых ЦОД 1
23.05.2022 Системный интегратор «Акцент» запустил МЦОД GreenMDC на Крайнем Севере 1
28.04.2022 В Москве острый дефицит мест в дата-центрах. Число свободных стоек на 5-летнем минимуме 1
20.01.2022 «7 в 1» — как «Открытие» объединила инфраструктуру семи компаний в одном ЦОД 1
02.12.2020 REG.RU запускает ЦОД 1
10.08.2020 «Эйч Ти Эс» автоматизировала обновление 1С с помощью «1С-ИжТиСи» 1
28.02.2017 CTI построила ЦОД для продовольственной сети «Мария-Ра» 1
13.02.2017 Stulz совместно с TSI создала моноблочный мини-ЦОД Cyber MDC 1
15.09.2016 ВТБ24 запустил новый ЦОД 1
01.04.2016 Softline пополнила продуктовую линейку систем охлаждения для серверных и ЦОДов 1
25.08.2015 ВТБ24 с помощью «Инфосистемы Джет» запустил новый дата-центр 1
07.07.2014 «Крок» создал инженерную базу для вычислительного кластера МГУ им. Н.П. Огарева 1
07.11.2013 R-Style модернизировал ЦОД и СКС «Якутскэнерго» 1
16.09.2013 «Башинформсвязь» построила коммерческий центр обработки данных 1
23.04.2013 «Техносерв» модернизировал основной ЦОД «Промсвязьбанка» 1
10.02.2012 «ДатаДом» построил ЦОД для «Электронной Москвы» 1
05.12.2008 «Открытые Технологии» модернизируют ЦОД в «ЦСКБ-Прогресс» 1
22.07.2008 «Открытые Технологии» построили инженерную инфраструктуру ЦОД в «ТД Копейка» 1
05.12.2007 «Открытые Технологии» построили инфраструктуру для резервного ЦОД «Сибирьтелекома» 1
06.11.2007 «АйТи» создала инженерную инфраструктуру ЦОД компании «Мир» 1
14.09.2007 «Балтика» запустила два центра обработки данных 1
04.06.2007 "Открытые Технологии" и "Волжская ТГК" создали центр обработки данных 1
23.10.2006 1 ноября откроется конференция в области климатконтроля в ЦОД 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

STULZ и организации, системы, технологии, персоны:

Открытые технологии 706 6
Schneider Electric 581 5
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 442 4
Huawei 4040 4
Vertiv - ранее Emerson Network Power 71 4
Rittal - Риттал - Rittal GmbH & Co KG - Friedhelm Loh Group 54 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 320 3
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1154 2
Крок - Croc 1786 2
Broadcom - VMware 2411 2
Cisco Systems 5162 2
IBM - International Business Machines Corp 9480 2
Oracle Corporation 6764 2
Microsoft Corporation 24892 2
Selectel - Селектел 407 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 220 2
Siemens AG - Siemens Group 2604 2
Ростех - Автоматика Концерн 1677 2
3data - 3дата 88 2
HTS - Hosser Telecom Solutions - Эйч Ти Эс 4 2
DataPro - ДатаПро 94 2
Softline - Софтлайн 3017 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1473 1
SAP SE 5341 1
1С-ИЖТИСИ 41 1
Комплит - Complete 101 1
Рунити - Рег.ру - REG.ru - хостинг-провайдер и регистратор доменов 322 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 256 1
АйТи 1389 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 142 1
Emerson 85 1
Relcom Data - Релком Дата 49 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 728 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 1
SDMO 4 1
Lampertz 16 1
ФОРС - Центр разработки 653 1
ВТБ - ВТБ24 666 2
Daikin Industries 46 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ПСБ - Промсвязьбанк 873 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
Мария РА ТС - торговая сеть 22 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 211 1
РусГидро - Якутскэнерго - Якутская ГРЭС - Якутская ТЭЦ - Сахаэнерго 17 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - ТГК-9 - Территориальная генерирующая компания №9 - ВоТГК, Волжская ТГК - Волжская территориальная генерирующая компания 33 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 435 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1171 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 209 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
Термокул ГК - Рефкул 3 1
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 34 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3144 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 507 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 67 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1057 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3133 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1031 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 29 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11466 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68758 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13898 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30723 17
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2685 13
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1479 12
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СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 522 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4181 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3857 5
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9711 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10760 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10635 4
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S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1119 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21048 3
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Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2648 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2244 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1325 2
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21970 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 501 2
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1228 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3005 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16471 2
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5567 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9408 2
АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением - ДИСК - Диспетчерская Интегрированная Система Контроля и управления сетевым электроснабжением 115 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12962 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1874 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32143 2
Охранная сигнализация - Security alarm system - охранные телевизионные системы 216 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1320 2
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 549 2
СХД - Ленточная библиотека - Tape library 122 2
КСБ - Комплексные системы безопасности 1519 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1823 3
Apple iPhone 6 4863 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 78 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 636 1
DataDome - DataFloor - ДатаФлор 8 1
HPE Integrity - серия серверов 134 1
Vertiv Liebert SiteNet MultiLink 8 1
Chloride Trinergy ИБП 2 1
Eaton Powerware ИБП 67 1
Linx Datacenter 52 1
Microsoft Windows BitLocker 938 1
GreenMDC - CUBiC МЦОД (Мини-ЦОД) 12 1
HPE FlexFabric 15 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1843 1
Еременко Алексей 8 2
Королюк Алексей 86 1
Сергиенко Дмитрий 25 1
Назаров Владимир 17 1
Белоусов Сергей 243 1
Иващенко Андрей 12 1
Русанов Сергей 48 1
Широков Александр 25 1
Таракин Алексей 4 1
Андронов Сергей 28 1
Шафранский Алексей 2 1
Воробьев Всеволод 15 1
Саютин Сергей 4 1
Зуев Николай 4 1
Кулаков Павел 29 1
Солдатов Алексей 99 1
Афанасьев Денис 71 1
Немченков Сергей 11 1
Дорофеев Игорь 20 1
Сысоев Александр 42 1
Газетов Денис 1 1
Скрябин Олег 3 1
Хала Илья 43 1
Чирков Тарас 11 1
Губарев Валентин 16 1
Колодеца Павел 3 1
Пауков Сергей 16 1
Лещанкин Константин 2 1
Богданчиков Евгений 12 1
Лымарь Алексей 4 1
Дьяконова Наталия 19 1
Хлопов Константин 1 1
Генат Алексей 1 1
Пальчевский Максим 1 1
Ежов Александр 3 1
Церулев Максим 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150012 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44385 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17936 4
Азия - Азиатский регион 5627 4
Германия - Федеративная Республика 12796 4
Европа 24415 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52675 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14279 2
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 488 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2761 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17550 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2835 1
Россия - СФО - Новосибирск 4454 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1752 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 918 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1341 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 620 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1586 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1181 1
Россия - СФО - Кемеровская область 947 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Бердск 42 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7776 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4020 1
Украина 7682 1
Индия - Bharat 5559 1
Франция - Французская Республика 7908 1
Казахстан - Республика 5667 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Финляндия - Финляндская Республика 3630 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3036 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 986 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 584 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 784 1
Россия - Крайний Север 297 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1184 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2923 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 715 1
Нидерланды - Роттердам 44 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 144 1
Италия - Итальянская Республика 4387 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5129 1
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Аренда 2502 1
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Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 563 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 535 1
Экватор - Equator 203 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 223 1
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5053 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2436 1
N+1 - Издание 172 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 643 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1997 1
3data Colocation Index - 3DCI 2 1
Juniper Research 533 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3322 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 75 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 20 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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