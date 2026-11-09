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Индексная книга (каталог) CNews*
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Иващенко Андрей

СОБЫТИЯ


09.11.2026 «Пластполимер-Сибирь» выстроил координацию проекта химического завода с помощью Model Studio CS и CADLib 1
20.01.2022 «7 в 1» — как «Открытие» объединила инфраструктуру семи компаний в одном ЦОД 1
09.08.2021 Открыта регистрация на конференцию CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 1
29.07.2021 Банк «Открытие» ввел в эксплуатацию единый центр обработки данных группы 1
02.12.2020 Банк «Открытие» внедрил сервис доставки приложений Citrix App Layering 1
27.04.2020 Андрей Иващенко, «Открытие»: Как модернизировать систему доставки приложений в банке 1
06.08.2019 «Сберсервис» будет обслуживать офисную технику банка «Открытие» 1
30.01.2019 Конференция CNews «Облака 2019: бурный рост в цифровую эпоху» пройдет 14 февраля 1
23.01.2019 Конференция CNews «Облака 2019: бурный рост в цифровую эпоху» пройдет 14 февраля 1
29.12.2018 Банк «Открытие» рассказал о своей облачной стратегии 1
05.12.2016 Путина попросили создать в России Web 4.0 1
15.01.2014 Круглый стол CNews: «Российские ЦОДы: от количества к качеству» 1
07.09.2012 На базе МФТИ может быть создан технопарк для ИТ-компаний 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Иващенко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1465 4
Citrix Systems 873 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 334 2
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 586 2
Amazon Inc - Amazon.com 3322 2
Vertiv - ранее Emerson Network Power 77 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 526 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 307 1
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 210 1
Tet - Lattelecom - Латтелеком 36 1
Сбер - СберСервис - Сбербанк Сервис 108 1
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 67 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 1
Neurotrend - Нейротренд 7 1
Fibrum 9 1
Neurobotics - Нейроботикс 8 1
РЖД ГВЦ - Главный вычислительный центр 40 1
Нейроком 4 1
Нейрософт 4 1
Нейропроект 1 1
Нейробудущее 1 1
Нейроматик 1 1
Буревестник ИЦ НПП 18 1
STULZ 26 1
SDMO 4 1
Antor - Антор Бизнес Решения 13 1
ХимРар - ИИХР - Исследовательский институт химического разнообразия 10 1
МайндМайнинг 1 1
Октабрейн 1 1
ЦБ РФ МЦИ - Межрегиональный центр информатизации Банка России 23 1
АТГС - АтлантикТрансгазСистема 2 1
Балакам 2 1
К2Тех - К2 НейроТех 55 1
Ростелеком 11101 1
Nutanix 115 1
Yandex - Яндекс 9463 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3492 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
Softline - Софтлайн 3837 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9168 3
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 50 2
Mary Kay - Мэри Кэй 104 2
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 339 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 96 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Морозовская ДГКБ ДЗМ - Морозовская детская городская клиническая больница - Детская городская клиническая больница №1 8 2
Pony Express - Фрейт линк 74 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 958 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 365 1
ПСБ - Промсвязьбанк 980 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 517 1
Ак Барс Банк 285 1
Абсолют Банк 251 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 645 1
Возрождение - Коммерческий банк 361 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 231 1
ВТБ Лизинг 73 1
Runa Capital 158 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 447 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 221 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 1
Открытие НПФ - Лукойл-Гарант НПФ - РГС НПФ - негосударственный пенсионный фонд 20 1
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 1
Руснарбанк КБ 9 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
Avineuro - Авинейро 1 1
СильверФарм ИФК - Инновационная Фармацевтическая компания 1 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 290 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 1
ЕАБР - Евразийский банк развития - EDB - Eurasian Development Bank 26 1
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Эйч-эс-би-си Банк - HSBC Russia 10 1
Generium Pharmaceutical - Генериум 21 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 68 2
ЦОДД ГКУ - Центры организации дорожного движения 115 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 198 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14153 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5820 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6743 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2106 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5010 1
Совет при президенте Российской Федерации 207 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55339 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13275 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34229 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8029 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27311 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24976 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16966 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12460 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18508 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12588 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3918 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6768 3
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 593 2
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 26 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7922 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6414 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24588 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы - Роботостроение 7703 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6554 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6955 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1287 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18453 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1178 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3443 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7401 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37130 2
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 628 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4675 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13897 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1249 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7637 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3451 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 551 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9830 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4532 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12016 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 549 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1752 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6514 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1336 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 770 2
Citrix AppLayering 2 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 958 1
Citrix XenApp - Citrix Xen Hypervisor 99 1
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк Дата-центр - Сбербанк МегаЦОД 121 1
Citrix VDI 13 1
Bitronics Lab Юный нейромоделист 3 1
Citrix NetScaler 76 1
Vertiv Liebert - 11 1
Chloride Trinergy ИБП 2 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 446 1
Главчев Владимир 21 2
Седов Анатолий 6 2
Определенов Владимир 20 2
Евсин Александр 12 2
Буйлов Юрий 13 2
Тетерина Элла 13 2
Самедов Тимур 21 2
Суслин Андрей 4 2
Лебедев Сергей 70 2
Арсентьев Илья 15 2
Коровко Вадим 17 2
Шупенин Юрий 9 2
Сотин Денис 216 1
Летунов Илья 49 1
Соловьев Владимир 109 1
Кучугин Илья 42 1
Рыбаков Александр 39 1
Масленникова Анастасия 35 1
Лукашкин Сергей 26 1
Рафаловский Давид 32 1
Колескин Тимур 13 1
Гришин Дмитрий 210 1
Шойгу Сергей 92 1
Юганов Максим 3 1
Кудрявцев Николай 21 1
Беляевский Владимир 23 1
Поляков Дмитрий 59 1
Мацкевич Дмитрий 20 1
Копысов Виталий 64 1
Минофьев Сергей 8 1
Белик Сергей 17 1
Щиров Илья 45 1
Хайретдинов Марат 10 1
Прохоров Фёдор 83 1
Барташев Николай 7 1
Коннов Георгий 25 1
Тараторин Александр 58 1
Карпунин Алексей 51 1
Шибаев Александр 18 1
Леушев Андрей 75 1
Россия - РФ - Российская федерация 169659 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48365 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19896 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14900 2
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 183 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 101 1
Европа 25065 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8735 1
Европа Восточная 3141 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1733 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54465 9
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6738 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6278 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58838 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3853 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2552 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34553 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18531 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5898 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5077 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3828 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10645 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5577 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 519 1
Здравоохранение - Болезнь Альцгеймера - Alzheimer's disease 200 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3039 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1576 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16484 1
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 116 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк - Промтехнопарк 940 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4136 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3091 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9361 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6937 1
Аренда 2738 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4811 1
Аудит - аудиторский услуги 1290 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1337 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11584 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2038 1
Здравоохранение - Реабилитация 463 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 489 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 559 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4504 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 63 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8018 1
N+1 - Издание 192 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 330 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11623 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8699 3
Gartner - Гартнер 3681 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 25 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 151 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 293 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1275 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484381, в очереди разбора - 722082.
Создано именных указателей - 204079.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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