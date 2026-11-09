Индексная книга (каталог) CNews*
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Иващенко Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 13, упоминаний - 13
Иващенко Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Главчев Владимир 21 2
|Седов Анатолий 6 2
|Определенов Владимир 20 2
|Евсин Александр 12 2
|Буйлов Юрий 13 2
|Тетерина Элла 13 2
|Самедов Тимур 21 2
|Суслин Андрей 4 2
|Лебедев Сергей 70 2
|Арсентьев Илья 15 2
|Коровко Вадим 17 2
|Шупенин Юрий 9 2
|Сотин Денис 216 1
|Летунов Илья 49 1
|Соловьев Владимир 109 1
|Кучугин Илья 42 1
|Рыбаков Александр 39 1
|Масленникова Анастасия 35 1
|Лукашкин Сергей 26 1
|Рафаловский Давид 32 1
|Колескин Тимур 13 1
|Гришин Дмитрий 210 1
|Шойгу Сергей 92 1
|Юганов Максим 3 1
|Кудрявцев Николай 21 1
|Беляевский Владимир 23 1
|Поляков Дмитрий 59 1
|Мацкевич Дмитрий 20 1
|Копысов Виталий 64 1
|Минофьев Сергей 8 1
|Белик Сергей 17 1
|Щиров Илья 45 1
|Хайретдинов Марат 10 1
|Прохоров Фёдор 83 1
|Барташев Николай 7 1
|Коннов Георгий 25 1
|Тараторин Александр 58 1
|Карпунин Алексей 51 1
|Шибаев Александр 18 1
|Леушев Андрей 75 1
|N+1 - Издание 192 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 330 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11623 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8699 3
|Gartner - Гартнер 3681 2
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для банков - Российский рынок финансовых технологий - Российский рынок банковской цифровизации 25 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484381, в очереди разбора - 722082.
Создано именных указателей - 204079.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484381, в очереди разбора - 722082.
Создано именных указателей - 204079.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.