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Eqvanta Быстроденьги МФК Магазин Малого Кредитования

Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 67 дел, на cумму 9 681 769 033 ₽*

Судебные дела (67) на сумму 9 681 769 033 ₽*
в качестве истца (21) на сумму 10 408 365 ₽*
в качестве ответчика (3) на сумму 18 054 096 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 Eqvanta перешла на корпоративный мессенджер Compass 2
23.03.2022 «МТС банк» расширил перечень банков для онлайн-погашения кредитов 2
09.08.2021 Открыта регистрация на конференцию CNews «ИКТ в финансовом секторе 2021» 2
06.08.2018 Как соответствовать требованиям регулятора: практика перехода на единый план счетов 7
27.04.2017 Neti завершила модернизацию Microsoft Dynamics AX 2012 в компании «Быстроденьги» 1
27.01.2017 Конференция CNews: «Рынок BI 2017» 2
24.01.2017 Держатели карты «Мир» теперь смогут получать онлайн-займы через сервис «Быстроденег» 4
16.08.2016 Tele2 расширила сеть дистрибуции в Красноярском крае 1
14.07.2016 «Быстроденьги» повысили уровень одобрения займов с использованием больших данных 2
12.07.2016 «Быстроденьги» выдали дистанционно 1,5 млн займов 2
29.06.2016 Как повысить качество банковского сервиса с минимальными затратами 1
06.06.2016 Видеонаблюдение в России: точка роста – госзаказ, «узкое горлышко» – СХД 1
19.05.2016 Конференция CNews: «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
27.04.2016 Tele2 расширил сеть дистрибуции в Красноярском крае 1
25.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 2
13.04.2016 Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку» 1
03.03.2016 Количество точек продаж Tele2 превысило 100 тыс. 1
29.10.2015 МФО «Быстроденьги» инвестировала в комплексную технологическую платформу 150 млн руб. 1
22.09.2015 «Быстроденьги» выбрали гибридное «облако» «Крок» для контроля затрат на ИТ и управления инфраструктурой 1
02.09.2015 Конференция CNews «Видеонаблюдение: аналитика, облака и не только» 1
24.08.2015 Конференция CNews: «Видеонаблюдение: аналитика, облака и не только» 1
18.08.2015 Конференция CNews: «Безопасность бизнеса. Технологии 2015» 1
10.12.2014 Для эффективного видеонаблюдения необходима аналитика 1
30.07.2014 Как меняется спрос на BI-решения в России 1
20.03.2014 Выручка консалтинговых подразделений «Корус Консалтинга» в 2013 г. увеличилась на 6% 1
20.01.2014 Эксперты коммуникационной отрасли и индустрии контактных центров присоединились к Call Center World Forum 1
27.06.2013 «КОРУС Консалтинг» автоматизирует «Быстроденьги» 7

Публикаций - 27, упоминаний - 49

Eqvanta и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9925 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 6
Microsoft Corporation 24849 4
Terrasoft - Террасофт 200 3
IBM - International Business Machines Corp 9473 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2956 3
Huawei 4021 3
Netris - Нетрис 53 3
Цифра ГК 2474 3
8484 2
RCNTEC - АРСИЭНТЕК 38 2
Крок - Croc 1785 2
SAP SE 5329 2
Корус Консалтинг ГК 1255 2
АТК Консультационная группа 53 2
Ivideon - Мобильные видеорешения 58 2
Развитие Бизнеса / Ру 81 2
Родник НПП - научно-производственное предприятие 30 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8890 1
Broadcom - VMware 2406 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5033 1
Dell EMC 5052 1
Western Digital Corporation - WDC 557 1
Intel Corporation 12310 1
HP Inc. 5717 1
Oracle Corporation 6758 1
SAS Institute 996 1
Diasoft - Диасофт 930 1
Extreme Networks 101 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 1
Qlik - QlikTech 160 1
Neti - Нэти 18 1
БайтЭрг 58 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
Voxys - Телеком-Экспресс - аутсорсинговый call-центр 28 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 189 1
OpenText 211 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13230 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 534 1
ГПБ - Газпромбанк 1107 5
Почта России ПАО 2161 4
Газпром - Севернефтегазпром 14 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2516 3
ВТБ - Почта Банк 473 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2880 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 2
Связной ГК 1374 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 527 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 255 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 342 2
ВкусВилл - Избёнка 163 2
Евросеть 1412 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 346 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 223 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 116 2
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 2
Родник 87 2
Ак Барс Банк 273 2
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 26 2
DuPont - Дюпон 100 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 200 2
ВТБ Лизинг 68 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
РЖД - Российские железные дороги 1939 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7591 1
МКБ - Московский кредитный банк 579 1
Альфа-Банк 1799 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
Абсолют Банк 235 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 517 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 226 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 133 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 157 1
Ростелеком Розничные Системы - РРС 39 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1933 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 996 4
Администрация Санкт-Петербурга - Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга - СПб ГКУ 20 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4965 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 735 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 101 2
Мосгортранс ГУП 122 2
Гознак ММД - Московский монетный двор 15 2
МФЦ-112 2 2
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 2
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 15 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 191 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 357 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2583 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6075 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5568 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 217 1
Метро Международная ассоциация 4 2
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 31 1
НАУМИР НП - Национальное партнерство участников микрофинансового рынка 3 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68078 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21817 10
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9658 8
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4153 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31858 8
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1866 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6879 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24924 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12986 6
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 4
Retail Finance Awards 2 1
CCWF - Call Center World Forum 17 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Создано именных указателей - 175606.
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