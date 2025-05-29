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Весовщук Сергей


УПОМИНАНИЯ


29.05.2025 Eqvanta перешла на корпоративный мессенджер Compass 1
27.01.2017 Конференция CNews: «Рынок BI 2017» 1
14.07.2016 «Быстроденьги» повысили уровень одобрения займов с использованием больших данных 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Весовщук Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 534 1
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 336 1
АТК Консультационная группа 53 1
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 31 1
Eqvanta - Быстроденьги МФК - Магазин Малого Кредитования 27 2
InCity - Модный континент 14 1
Ренессанс Страхование 165 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1118 1
Силовые машины 120 1
Почта России ПАО 2161 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 256 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 527 1
ПСБ - Промсвязьбанк 872 1
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1073 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 131 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 64 1
Северсталь ПАО - Nordgold - Нордголд 15 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Спортмастер - Sportmaster 181 1
Сентинел Кредит Менеджмент 14 1
Волга-Днепр - авиакомпания 45 1
Adidas - Адидас 163 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 8 1
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 203 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 126 1
Cotton Club - Коттон Клаб 22 1
УК Полюс 5 1
ВТБ Страхование 61 1
Авиапарк ТРЦ 42 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 1
Эволюция НПФ - Нефтегарант НПФ - Версия НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 8 1
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 1
Независимость СК 1 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 735 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6075 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 357 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 217 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6879 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4883 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5347 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68078 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 251 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10809 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14095 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31858 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5313 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21122 1
MLOps - Дерево решений - Дерево принятия решений - Decision tree - A decision-making tree 18 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 23 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 51 1
Черников Алексей 53 1
Пешехонов Константин 22 1
Румянцев Михаил 3 1
Игошина Елена 1 1
Мартыненко Владимир 3 1
Волис Григорий 7 1
Терентьев Алексей 23 1
Ткаченко Денис 1 1
Громов Владимир 14 1
Петухова Елена 3 1
Борисов Александр 39 1
Строевская Жанна 3 1
Ситников Сергей 79 1
Васильев Владимир 38 1
Михальчук Екатерина 1 1
Михалин Борис 8 1
Малинин Михаил 1 1
Тюренков Алексей 6 1
Мурадова Зумрат 4 1
Дудин Сергей 3 1
Дьяконенко Сергей 2 1
Суровец Дмитрий 80 1
Куканов Алексей 14 1
Сушин Александр 6 1
Селиванов Юрий 5 1
Жаданов Михаил 2 1
Сергеев Вячеслав 10 1
Портнягин Сергей 5 1
Григорян Гагик 8 1
Рабинович Борис 8 1
Краснопольский Андрей 10 1
Пашенцев Виталий 11 1
Носов Николай 13 1
Журавлев Сергей 16 1
Пушкин Василий 11 1
Ткачева Мария 1 1
Воронов Александр 9 1
Аралов Александр 1 1
Ардашев Александр 1 1
Шевкунов Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 148994 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5927 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5988 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10171 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49236 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24794 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1429 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 947 1
Hubert Burda Media - Бурда ИД 17 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8208 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2066 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362425, в очереди разбора - 754625.
Создано именных указателей - 175606.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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