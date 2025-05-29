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Весовщук Сергей
УПОМИНАНИЯ
|29.05.2025
|Eqvanta перешла на корпоративный мессенджер Compass 1
|27.01.2017
|Конференция CNews: «Рынок BI 2017» 1
|14.07.2016
|«Быстроденьги» повысили уровень одобрения займов с использованием больших данных 1
Весовщук Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 534 1
|Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 336 1
|АТК Консультационная группа 53 1
|Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 31 1
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
|Черников Алексей 53 1
|Пешехонов Константин 22 1
|Румянцев Михаил 3 1
|Игошина Елена 1 1
|Мартыненко Владимир 3 1
|Волис Григорий 7 1
|Терентьев Алексей 23 1
|Ткаченко Денис 1 1
|Громов Владимир 14 1
|Петухова Елена 3 1
|Борисов Александр 39 1
|Строевская Жанна 3 1
|Ситников Сергей 79 1
|Васильев Владимир 38 1
|Михальчук Екатерина 1 1
|Михалин Борис 8 1
|Малинин Михаил 1 1
|Тюренков Алексей 6 1
|Мурадова Зумрат 4 1
|Дудин Сергей 3 1
|Дьяконенко Сергей 2 1
|Суровец Дмитрий 80 1
|Куканов Алексей 14 1
|Сушин Александр 6 1
|Селиванов Юрий 5 1
|Жаданов Михаил 2 1
|Сергеев Вячеслав 10 1
|Портнягин Сергей 5 1
|Григорян Гагик 8 1
|Рабинович Борис 8 1
|Краснопольский Андрей 10 1
|Пашенцев Виталий 11 1
|Носов Николай 13 1
|Журавлев Сергей 16 1
|Пушкин Василий 11 1
|Ткачева Мария 1 1
|Воронов Александр 9 1
|Аралов Александр 1 1
|Ардашев Александр 1 1
|Шевкунов Александр 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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