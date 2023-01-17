Кредитование Скоринг Score Скоринговая модель Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков)
|17.01.2023
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В «Контур.фокусе» появилась скоринговая проверка контрагентов
«Контур.фокус» запустил новую возможность — скоринговую оценку контрагентов. Скоринг — это решение для быстрой оценки клиентов и поставщиков по заданным критериям. Резуль
|01.11.2022
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Голосовой скоринг VS Robotics получил награду CNews AWARDS в номинации «Скоринг-решение года»
2022 года. Компания VS Robotics получила награду премии за разработку скоринговой системы, позволяющей в телефонном разговоре распознавать достоверность предоставляемой клиентом информации. Голосовой скоринг применяется в сферах деятельности, где необходима дистанционная коммуникация: финансовая отрасль, страхование, взыскание задолженности, подбор персонала, сферы обслуживания и продаж и д
|26.09.2019
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В CRM «Битрикс24» появился ИИ-скоринг лидов
ых клиентов и сообщит руководителю, какие именно действия менеджеров лучше всего влияют на продажи. Интеллектуальный скоринг обучается на данных компании. Чем больше информации — тем точнее биз
|31.08.2018
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«Балтинвестбанк» запустил в эксплуатацию скоринг 4Score Auto от БКИ «Эквифакс»
«Балтинвестбанк» завершил переход на новую скоринговую модель 4Score Auto, разработанную БКИ «Эквифакс». Продуктовый скоринг 4Score был разработан с учетом нюансов поведения заемщика при принятии кредитных решений о предоставлении разных видов кредитов. Построение было проведено на базе внушительного массива
|18.01.2018
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ВТБ перешел на индивидуальный скоринг розничных клиентов
Розничный бизнес банка ВТБ одним из первых на рынке начал использовать в оценке платежеспособности потенциальных клиентов индивидуальный скоринг Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ). Новый инструмент «Индивидуальная карта» используется при формирования решений по кредитным картам и кредитам наличными.«Индивидуальная карта» – инст
|18.05.2017
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Банк «Союз» начал использовать скоринг «Объединенного Кредитного Бюро»
оценивать потенциальных заемщиков с помощью сервиса «Объединенного Кредитного Бюро» (ОКБ). Перед принятием решения о подключении банк провел успешное тестирование сервиса, сообщили CNews в «Союзе». «Скоринг Бюро» — аналитический инструмент для оценки благонадёжности заёмщика на основании данных из его кредитной истории. Значение выдается в виде скорингового балла, который отражает вероятно
|27.01.2016
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Банк «Открытие» оценивает заемщиков с помощью сервиса «Скоринг Бюро» от «Объединенного Кредитного Бюро»
Банк «Открытие» подключил сервис «Скоринг Бюро» — аналитический инструмент для оценки благонадёжности заёмщика по методологии «Объединенного Кредитного Бюро» (ОКБ) на основании данных из его кредитной истории. Значение выдается
|15.12.2015
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«Объединенное Кредитное Бюро» запустило «Скоринг Благонадежности»
скоринга бюро IV поколения — так называемого «Скоринга Благонадежности». Как сообщили CNews в ОКБ, скоринг IV поколения представляет собой аналитический инструмент для оценки благонадежности з
|19.06.2015
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«Русфинанс Банк» включил скоринг бюро НБКИ в собственную систему оценки кредитных рисков
2015 г. «Русфинанс Банк» завершил интеграцию скоринговой модели Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в систему принятия решений розничного кредитования. Как сообщили CNews в «Русфинанс Банке», скоринговая модель, предоставляемая НБКИ, разработана компанией FICO на основе собственных данных НБКИ. «Данная модель является одним из современных инструментов оценки платежного поведения пот
|27.01.2015
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«ЮниКредит Банк» интегрировал скоринг бюро НБКИ в собственную систему оценки кредитных рисков
дит Банк» интегрировал скоринговую модель «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ) в систему принятия решений при розничном кредитовании. Модель разработана компанией FICO на основе данных НБКИ. Скоринг применим для всех типов кредитов, включая ипотечные кредиты и кредитные карты, сообщили CNews в «ЮниКредит Банке». «Расширение перечня собственных инструментов оценки рисков за счет выс
|07.11.2014
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FF.ru запустил социодемографический скоринг
ряду с использованием нового сервиса, клиент также может узнать свой кредитный рейтинг и заказать подробную оценку кредитной истории, рассказали в «Федеральном Финансовом Бюро». «Социодемографический скоринг, запущенный порталом FF.ru, позволяет любому интернет-пользователю в считанные минуты оценить свои шансы на получение заёмных средств и подать заявку на кредит с максимальной уверенност
|09.07.2014
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НБКИ и FICO выпустили третью версию скоринг-бюро
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и FICO — компания по созданию программного обеспечения для предиктивной аналитики и принятия решений — объявили о доступности для кредиторов скоринг-бюро FICO версии 3.0. Как сообщили CNews в FICO, третье поколение скоринговых моделей предлагает 13-процентное улучшение прогнозирования кредитного риска по сравнению с предыдущей верси
|05.09.2013
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Без автоматизации кредитного скоринга банкам не обойтись
нстве банков используются различные виды скоринга: Application scoring для оценки кредитной заявки, скоринг поведения, или Behavioral scoring, для анализа действий заемщика и его платежеспособн
|04.09.2013
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Кредитный скоринг: реальные возможности
этом некоторым российским банкам данная технология позволяет вообще обходиться без розничной сети. Скоринговая модель содержит основные принципы оценки заемщиков; если модель «пропускает» мног
|20.08.2009
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БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз» предлагает клиентам скоринг кредитного бюро
. Они имеют более чем 20-летний опыт реализации подобных моделей в различных странах, но для России скоринговая модель была построена заново на основе накопленной БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз»
|28.01.2009
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ИТ-стратегия «Сбербанка»: мега-ЦОД, скоринг, аутсорсинг
с клиентами и предоставления им различных услуг, а также каналом продаж услуг клиентам, в основном, розничным и малому бизнесу. Еще один проект «Сбербанка» - это так называемая «кредитная фабрика» и скоринг, то есть централизованное принятие решений по кредитам и централизованный процессинг – от момента предоставления заявки клиентом до момента выдачи клиенту кредита. «Этот проект, о котор
Кредитование замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Сотин Денис 189 17
|Шойтов Александр 65 17
|Свиридов Владимир 28 17
|Теплицкий Дмитрий 54 17
|Натрусов Артем 243 17
|Меденцев Константин 88 16
|Александров Александр 50 16
|Свинцов Андрей 41 16
|Слесаренко Марина 23 16
|Верисов Михаил 21 16
|Жигалов Олег 16 16
|Солопов Вячеслав 37 16
|Трофимов Дмитрий 37 16
|Сергеев Сергей 98 16
|Феоктистов Вадим 35 16
|Абакумов Евгений 169 16
|Ильина Наталья 17 16
|Пустарнаков Роман 26 16
|Богданов Андрей 40 16
|Шадаев Максут 782 16
|Тихонова Божена 16 16
|Чурсин Дмитрий 45 16
|Порошин Тимур 26 16
|Кубарев Алексей 30 16
|Бабкин Николай 23 16
|Тятюшев Максим 47 16
|Харитонов Дмитрий 29 16
|Шаев Виталий 24 16
|Королёв Дмитрий 18 16
|Чаркин Владимир 16 16
|Чаркин Евгений 267 15
|Конева Елена 5 5
|Катаева Елена 25 4
|Мясников Николай 9 4
|Викулин Александр 17 4
|Лагуткин Олег 18 4
|Верестникова Дарья 19 3
|Путин Владимир 2885 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 279 3
|Петров Михаил 135 3
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