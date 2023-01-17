Кредитование Скоринг Score Скоринговая модель Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков)

2022 года. Компания VS Robotics получила награду премии за разработку скоринговой системы, позволяющей в телефонном разговоре распознавать достоверность предоставляемой клиентом информации. Голосовой скоринг применяется в сферах деятельности, где необходима дистанционная коммуникация: финансовая отрасль, страхование, взыскание задолженности, подбор персонала, сферы обслуживания и продаж и д

ых клиентов и сообщит руководителю, какие именно действия менеджеров лучше всего влияют на продажи. Интеллектуальный скоринг обучается на данных компании. Чем больше информации — тем точнее биз

«Балтинвестбанк» завершил переход на новую скоринговую модель 4Score Auto, разработанную БКИ «Эквифакс». Продуктовый скоринг 4Score был разработан с учетом нюансов поведения заемщика при принятии кредитных решений о предоставлении разных видов кредитов. Построение было проведено на базе внушительного массива

Розничный бизнес банка ВТБ одним из первых на рынке начал использовать в оценке платежеспособности потенциальных клиентов индивидуальный скоринг Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ). Новый инструмент «Индивидуальная карта» используется при формирования решений по кредитным картам и кредитам наличными.«Индивидуальная карта» – инст

оценивать потенциальных заемщиков с помощью сервиса «Объединенного Кредитного Бюро» (ОКБ). Перед принятием решения о подключении банк провел успешное тестирование сервиса, сообщили CNews в «Союзе». « Скоринг Бюро» — аналитический инструмент для оценки благонадёжности заёмщика на основании данных из его кредитной истории. Значение выдается в виде скорингового балла, который отражает вероятно

2015 г. «Русфинанс Банк» завершил интеграцию скоринговой модели Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в систему принятия решений розничного кредитования. Как сообщили CNews в «Русфинанс Банке», скоринговая модель, предоставляемая НБКИ, разработана компанией FICO на основе собственных данных НБКИ. «Данная модель является одним из современных инструментов оценки платежного поведения пот

дит Банк» интегрировал скоринговую модель «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ) в систему принятия решений при розничном кредитовании. Модель разработана компанией FICO на основе данных НБКИ. Скоринг применим для всех типов кредитов, включая ипотечные кредиты и кредитные карты, сообщили CNews в «ЮниКредит Банке». «Расширение перечня собственных инструментов оценки рисков за счет выс

ряду с использованием нового сервиса, клиент также может узнать свой кредитный рейтинг и заказать подробную оценку кредитной истории, рассказали в «Федеральном Финансовом Бюро». «Социодемографический скоринг , запущенный порталом FF.ru, позволяет любому интернет-пользователю в считанные минуты оценить свои шансы на получение заёмных средств и подать заявку на кредит с максимальной уверенност

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и FICO — компания по созданию программного обеспечения для предиктивной аналитики и принятия решений — объявили о доступности для кредиторов скоринг -бюро FICO версии 3.0. Как сообщили CNews в FICO, третье поколение скоринговых моделей предлагает 13-процентное улучшение прогнозирования кредитного риска по сравнению с предыдущей верси

. Они имеют более чем 20-летний опыт реализации подобных моделей в различных странах, но для России скоринговая модель была построена заново на основе накопленной БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз»