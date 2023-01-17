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Кредитование Скоринг Score Скоринговая модель Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков)



17.01.2023 В «Контур.фокусе» появилась скоринговая проверка контрагентов

«Контур.фокус» запустил новую возможность — скоринговую оценку контрагентов. Скоринг — это решение для быстрой оценки клиентов и поставщиков по заданным критериям. Резуль
01.11.2022 Голосовой скоринг VS Robotics получил награду CNews AWARDS в номинации «Скоринг-решение года»

2022 года. Компания VS Robotics получила награду премии за разработку скоринговой системы, позволяющей в телефонном разговоре распознавать достоверность предоставляемой клиентом информации. Голосовой скоринг применяется в сферах деятельности, где необходима дистанционная коммуникация: финансовая отрасль, страхование, взыскание задолженности, подбор персонала, сферы обслуживания и продаж и д
26.09.2019 В CRM «Битрикс24» появился ИИ-скоринг лидов

ых клиентов и сообщит руководителю, какие именно действия менеджеров лучше всего влияют на продажи. Интеллектуальный скоринг обучается на данных компании. Чем больше информации — тем точнее биз
31.08.2018 «Балтинвестбанк» запустил в эксплуатацию скоринг 4Score Auto от БКИ «Эквифакс»

«Балтинвестбанк» завершил переход на новую скоринговую модель 4Score Auto, разработанную БКИ «Эквифакс». Продуктовый скоринг 4Score был разработан с учетом нюансов поведения заемщика при принятии кредитных решений о предоставлении разных видов кредитов. Построение было проведено на базе внушительного массива

18.01.2018 ВТБ перешел на индивидуальный скоринг розничных клиентов

Розничный бизнес банка ВТБ одним из первых на рынке начал использовать в оценке платежеспособности потенциальных клиентов индивидуальный скоринг Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ). Новый инструмент «Индивидуальная карта» используется при формирования решений по кредитным картам и кредитам наличными.«Индивидуальная карта» – инст
18.05.2017 Банк «Союз» начал использовать скоринг «Объединенного Кредитного Бюро»

оценивать потенциальных заемщиков с помощью сервиса «Объединенного Кредитного Бюро» (ОКБ). Перед принятием решения о подключении банк провел успешное тестирование сервиса, сообщили CNews в «Союзе». «Скоринг Бюро» — аналитический инструмент для оценки благонадёжности заёмщика на основании данных из его кредитной истории. Значение выдается в виде скорингового балла, который отражает вероятно
27.01.2016 Банк «Открытие» оценивает заемщиков с помощью сервиса «Скоринг Бюро» от «Объединенного Кредитного Бюро»

Банк «Открытие» подключил сервис «Скоринг Бюро» — аналитический инструмент для оценки благонадёжности заёмщика по методологии «Объединенного Кредитного Бюро» (ОКБ) на основании данных из его кредитной истории. Значение выдается
15.12.2015 «Объединенное Кредитное Бюро» запустило «Скоринг Благонадежности»

скоринга бюро IV поколения — так называемого «Скоринга Благонадежности». Как сообщили CNews в ОКБ, скоринг IV поколения представляет собой аналитический инструмент для оценки благонадежности з
19.06.2015 «Русфинанс Банк» включил скоринг бюро НБКИ в собственную систему оценки кредитных рисков

2015 г. «Русфинанс Банк» завершил интеграцию скоринговой модели Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в систему принятия решений розничного кредитования. Как сообщили CNews в «Русфинанс Банке», скоринговая модель, предоставляемая НБКИ, разработана компанией FICO на основе собственных данных НБКИ. «Данная модель является одним из современных инструментов оценки платежного поведения пот
27.01.2015 «ЮниКредит Банк» интегрировал скоринг бюро НБКИ в собственную систему оценки кредитных рисков

дит Банк» интегрировал скоринговую модель «Национального бюро кредитных историй» (НБКИ) в систему принятия решений при розничном кредитовании. Модель разработана компанией FICO на основе данных НБКИ. Скоринг применим для всех типов кредитов, включая ипотечные кредиты и кредитные карты, сообщили CNews в «ЮниКредит Банке». «Расширение перечня собственных инструментов оценки рисков за счет выс
07.11.2014 FF.ru запустил социодемографический скоринг

ряду с использованием нового сервиса, клиент также может узнать свой кредитный рейтинг и заказать подробную оценку кредитной истории, рассказали в «Федеральном Финансовом Бюро». «Социодемографический скоринг, запущенный порталом FF.ru, позволяет любому интернет-пользователю в считанные минуты оценить свои шансы на получение заёмных средств и подать заявку на кредит с максимальной уверенност
09.07.2014 НБКИ и FICO выпустили третью версию скоринг-бюро

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и FICO — компания по созданию программного обеспечения для предиктивной аналитики и принятия решений — объявили о доступности для кредиторов скоринг-бюро FICO версии 3.0. Как сообщили CNews в FICO, третье поколение скоринговых моделей предлагает 13-процентное улучшение прогнозирования кредитного риска по сравнению с предыдущей верси
05.09.2013 Без автоматизации кредитного скоринга банкам не обойтись

нстве банков используются различные виды скоринга: Application scoring для оценки кредитной заявки, скоринг поведения, или Behavioral scoring, для анализа действий заемщика и его платежеспособн
04.09.2013 Кредитный скоринг: реальные возможности

этом некоторым российским банкам данная технология позволяет вообще обходиться без розничной сети. Скоринговая модель содержит основные принципы оценки заемщиков; если модель «пропускает» мног
20.08.2009 БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз» предлагает клиентам скоринг кредитного бюро

. Они имеют более чем 20-летний опыт реализации подобных моделей в различных странах, но для России скоринговая модель была построена заново на основе накопленной БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз»
28.01.2009 ИТ-стратегия «Сбербанка»: мега-ЦОД, скоринг, аутсорсинг

с клиентами и предоставления им различных услуг, а также каналом продаж услуг клиентам, в основном, розничным и малому бизнесу. Еще один проект «Сбербанка» - это так называемая «кредитная фабрика» и скоринг, то есть централизованное принятие решений по кредитам и централизованный процессинг – от момента предоставления заявки клиентом до момента выдачи клиенту кредита. «Этот проект, о котор

Публикаций - 188, упоминаний - 203

Кредитование замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

7468 24
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1971 23
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3127 21
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 341 18
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 665 18
IBM - International Business Machines Corp 9298 17
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 49 17
ММК Информсервис 50 16
Газпромнефть Снабжение - Isource - Isource Inspector - ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 24 16
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 33 16
Газинформсервис - ГИС 135 16
Bercut - Беркут НПФ 163 16
Microsoft Corporation 23922 14
Oracle Corporation 6449 14
Yandex - Яндекс 6268 11
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 81 10
SAP SE 5051 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8319 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10543 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4431 8
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 792 8
SAS Institute 929 7
Huawei 3644 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2645 6
Google LLC 11288 6
Loginom Company - BaseGroup Labs - Аналитические технологии 30 6
VK - Mail.ru Group 3264 6
Diasoft - Диасофт 667 5
Прогноз 1562 5
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 202 5
BSS - Банк Софт Системс - БСС 578 5
SAP KXEN 14 5
Softline - Софтлайн 2288 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1562 5
Adobe Systems 1522 4
SAS Institute Russia - САС институт Россия 160 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7533 4
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 300 4
Informatica 119 4
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 367 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6321 37
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 211 23
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 612 21
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 450 19
Лента - Сеть розничной торговли 1852 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2567 18
РЖД - Российские железные дороги 1737 17
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 321 17
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 382 16
FICO 48 10
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 66 9
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 973 8
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 8
Открытие ФК - Банк Открытие 522 7
Альфа-Банк 1641 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1979 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 4561 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 901 4
Связной ГК 1355 3
Интеррос - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 40 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 874 3
Абсолют Банк 205 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 347 3
МКБ - Московский кредитный банк 508 3
Ак Барс Банк 255 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1800 3
Qiwi 962 3
ГПБ - Газпромбанк 997 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 352 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 156 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 448 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1359 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 716 3
Интеррос - Росбанк АКБ 573 3
ВТБ - ВТБ24 661 3
LinkedIn 606 2
ПСБ - Промсвязьбанк 773 2
Газпром ПАО 1203 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 172 2
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 38 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10080 21
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1715 18
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4055 16
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 238 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3087 15
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2650 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2604 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5375 6
Президент Российской Федерации 3949 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3240 5
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 118 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2559 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2862 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4629 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1241 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1101 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 700 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 731 3
Федеральное казначейство России 1628 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1686 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 238 2
Правительство Москвы 2122 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 166 2
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности 146 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 735 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 33 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3124 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 314 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1140 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2170 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1280 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 190 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 130 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 200 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 558 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 256 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 222 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 187 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 200 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 8 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1383 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 513 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 622 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6171 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 263 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2634 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 1
ASF - Apache Software Foundation 106 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 241 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 2 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57142 85
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Германия - Федеративная Республика 12330 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13076 6
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Россия - СФО - Новосибирск 3874 3
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Таджикистан - Республика 820 2
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