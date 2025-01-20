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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тятюшев Максим



20.01.2025 «СберТех» и Neoflex объявили о партнерстве 1
13.01.2025 Ferrum IT Group вступил в партнерскую программу «СберТеха» 1
23.12.2024 «СберТех» получил сертификат соответствия ФСТЭК России на процессы безопасной разработки ПО 1
18.12.2024 Серверная ОС и система управления контейнерами «СберТеха» сертификацированы по 4 уровню доверия ФСТЭК 1
26.11.2024 «СберТех» и «Лаборатория Числитель» подтвердили совместимость решений для управления контейнерной средой 1
08.11.2024 Platform V Pangolin признана СУБД года для корпоративного сегмента 1
18.10.2024 FINOPOLIS 2024: курс на технологический суверенитет 1
17.10.2024 «ФлексСофт» и «СберТех» заключили соглашение о технологическом партнерстве 1
15.10.2024 «СберТех» и «Аскон» обеспечат технологическую независимость промышленных компаний 1
30.08.2024 «СберТех» и «Рускомтехнологии» обеспечат бизнесу эффективную и отказоустойчивую работу веб-сервисов 1
23.08.2024 CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России 1
22.08.2024 Platform V Pangolin и RuBackup помогут бизнесу обеспечить сохранность данных и их оперативное восстановление 1
12.08.2024 Подтверждена совместимость ОС от «СберТеха» с платформой для обеспечения безопасности информационных систем R-Vision 1
01.08.2024 «СберТех» и IBS объединяют усилия для поддержки цифровой трансформации и импортозамещения ПО в российском бизнесе 1
23.07.2024 Решение компании Content AI для интеллектуальной обработки документов совместимо с серверной ОС «СберТеха» 1
22.07.2024 СУБД Platform V Pangоlin — основа для работы высоконагруженных систем, согласно тестированию компании «ИТ-Экспертиза» 1
15.07.2024 «СберТех» сообщает о кадровых изменениях 1
27.06.2024 Разработчикам стала доступна российская среда разработки Giga IDE со встроенным ИИ-ассистентом 1
27.06.2024 Платформа для работы с исходным кодом GitVerse получила масштабное обновление 1
20.06.2024 «Газпром ЦПС» оптимизировал процесс управления разработкой ПО с помощью решений СберТеха 1
20.06.2024 «Газпром ЦПС» оптимизировал процесс управления разработкой ПО с помощью решений «СберТеха» 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
07.06.2024 «СберТех» и «Газпром ЦПС» заключили соглашение о технологическом партнерстве 1
06.06.2024 «СберТех» и Fplus договорились о совместной разработке ПАКов 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
03.06.2024 Для пользователей GitVerse стало доступно российское «зеркало» Docker Hub 1
31.05.2024 «СберТех» и «Национальная компьютерная корпорация» разработают систему для реагирования на угрозы безопасности и их предупреждения 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
28.05.2024 Углеродно-нейтральное ИТ, сокращение расходов, ИИ: Эксперты назвали текущие тренды цифровизации 2
24.05.2024 «СберТех» и «1С» подписали соглашение о сотрудничестве 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.05.2024 «СберТех» и «Цифра» договорились о реализации совместных проектов для цифровизации промышленных предприятий 1
23.05.2024 «СберТех» и «ИТ-Экспертиза» начнут совместную реализацию проектов по импортозамещению ПО 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1

Публикаций - 97, упоминаний - 101

Тятюшев Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 97
8213 51
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 34
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 32
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 30
Neoflex - Неофлекс 220 30
Корус Консалтинг ГК 1216 29
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 29
Ред Софт - Red Soft 700 29
БИС - ITQuick - Айтиквик 47 29
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 17
Biocad - Биокад 78 17
Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 57 17
Газпромнефть Снабжение - Isource - Айсорс - Isource Inspector - ранее ЦЗС - Цифровые Закупочные Сервисы 44 17
Газинформсервис - ГИС 272 16
ММК Информсервис 51 16
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 16
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 16
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 176 16
Т1 Иннотех 178 16
Некст ЦТР - Центр технологий роботизации 36 16
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 15
Microsoft Corporation 24623 10
Yandex - Яндекс 7339 7
Oracle Corporation 6687 6
IBM - International Business Machines Corp 9441 5
SAP SE 5276 4
Ростелеком 9699 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 3
Intel Corporation 12197 3
Telegram Group 1983 3
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 307 3
Газпром ЦПС 27 3
ЦПС - ЦентрПрограммСистем 35 3
Broadcom - VMware 2359 2
Lenovo Group 2292 2
Huawei 3932 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 65
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 45
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 45
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 45
Лента - Сеть розничной торговли 2080 32
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 30
Шереметьево Хэндлинг 36 30
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 29
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 29
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 29
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 131 29
Силовые машины 111 29
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 29
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 29
РЖД - Российские железные дороги 1903 17
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 17
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 17
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 17
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 17
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 16
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 16
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 16
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 16
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 15
Восток-Сервис ГК 52 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 15
Агроэко ГК 22 15
Газпром бурение 30 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 18 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 16 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 13
Почта России ПАО 2112 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 4
Газпром ПАО 1342 4
Абсолют Банк 230 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 47
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 17
Федеральное казначейство России 1772 17
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 304 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 73 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 88
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 76
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 54
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 52
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 45
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4172 45
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 35
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 34
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Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 876 32
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Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 31
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 30
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1736 30
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1604 30
Скрининг 150 29
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 28
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 26
Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1156 25
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 24
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 24
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 23
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 20
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 20
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 20
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 19
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 19
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 18
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 18
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 18
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 17
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 16
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 16
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Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 242 16
Робототехника - Собакоробот - Робособака - Роботы собаки - Киберсобака - Robotic dogs 27 16
DTaaS - Digital Transformation as a Service - цифровая трансформация как сервис 31 16
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 73
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 82 29
БИС - ITQuick - Jumse 39 29
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 21
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 59 17
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 16
НКТ - Р7-Офис 380 16
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 16
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 16
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 13
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 12
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 11
Linux OS 9936 9
Microsoft Windows 15656 8
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 8
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GitVerse 25 8
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Synapse 20 7
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SberLinux OS Server 11 7
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GIGA CODE - GIGA IDE - GigaView 26 6
Oracle Java - язык программирования 3075 5
Microsoft Office 3734 4
Intel x86 - архитектура процессора 1856 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 4
Apple iPhone 6 4862 4
Microsoft Teams - MS Teams 547 4
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V DataGrid - Sber Platform V Grid Center 10 4
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 156 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 3
JavaScript - JS - язык программирования 1187 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
Python - высокоуровневый язык программирования 927 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V IAM 4 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V SOWA 10 3
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 47 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 570 2
Microsoft Azure 1408 2
Александров Александр 70 45
Чурсин Дмитрий 61 45
Натрусов Артем 284 45
Шадаев Максут 1008 45
Сотин Денис 205 45
Сергеев Сергей 138 32
Ульянов Николай 112 30
Стоянов Алексей 41 30
Добровинский Александр 35 30
Ульянычев Матвей 36 29
Евдокимов Игорь 50 29
Семенов Александр 144 29
Булгаков Кирилл 104 29
Бурилов Андрей 105 29
Климов Андрей 72 29
Сергеева Наталья 39 29
Сивцев Илья 140 29
Рустамов Рустам 412 29
Леонов Алексей 79 29
Сазонов Максим 29 29
Гаврилов Евгений 43 29
Спирин Антон 61 29
Лукавенко Олег 35 29
Гуренков Михаил 30 29
Гузовский Денис 68 29
Карпов Роман 59 29
Маркова Светлана 32 29
Долгов Александр 33 29
фон Розен Александр 32 29
Сельдемиров Александр 43 29
Иванец Евгений 29 29
Харитонов Дмитрий 49 17
Свинцов Андрей 45 17
Кубарев Алексей 52 17
Меденцев Константин 97 16
Теплицкий Дмитрий 73 16
Пустарнаков Роман 45 16
Свиридов Владимир 28 16
Слесаренко Марина 23 16
Солопов Вячеслав 37 16
Россия - РФ - Российская федерация 144186 92
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 5
Европа 21767 3
Германия - Федеративная Республика 12681 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Турция - Турецкая республика 2351 3
Украина 7608 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Азия - Азиатский регион 5528 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Египет - Арабская Республика 1004 2
Франция - Французская Республика 7845 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 1
Польша - Республика 1959 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Африка - Африканский регион 3478 1
Ближний Восток 2942 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Америка Латинская 1811 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1115 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 132 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 162 1
Болгария - Республика 772 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 1
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 81 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 74 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 1
Сербия - Республика 336 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 317 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 351 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 54
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 49
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 48
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 48
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 46
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 41
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 36
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 36
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 34
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 31
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 30
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6169 30
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 18
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 17
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 17
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 8
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 8
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 5
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2285 5
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Импортозамещение - параллельный импорт 480 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2303 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 4
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IDC - International Data Corporation 4910 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 319 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 223 1
Forrester Wave 45 1
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Медиалогия 30 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 15
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 44 15
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 126 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 33 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 40 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 45 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
Альфа-Банк - Alfa Factory 2 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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