«СберТех» и R-Vision помогут российским компаниям создать безопасную микросервисную ИТ-инфраструктуру

Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» и разработчик систем цифровизации и кибербезопасности R-Vision подтвердили совместимость решения для управления контейнерными приложениями Platform V DropApp и системы управления событиями безопасности R-Vision SIEM. Компании провели тестирование своих продуктов в едином технологическом контуре и убедились в их корректной комплексной работе. Подтвержденная совместимость решений открывает заказчикам новые возможности для построения безопасной, масштабируемой ИТ-инфраструктуры на базе отечественных сертифицированных продуктов.

Согласно проведенным испытаниям, R-Vision SIEM успешно разворачивается и функционирует в среде Platform V DropApp, обеспечивая полный цикл мониторинга событий информационной безопасности, в том числе сбор и агрегацию данных, корреляцию, реагирование на инциденты и построение аналитической отчетности. Использование решения контейнеризации Platform V DropApp позволяет упростить масштабирование R-Vision SIEM и обеспечить легкую адаптацию под инфраструктуру заказчика. В результате пользователи получают стабильную платформу, которая обрабатывает все больше данных и обеспечивает своевременное обнаружение и реагирование на инциденты без задержек и простоев.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «Вместе с ведущими поставщиками российских программных продуктов мы планомерно развиваем комплекс отечественных технологий, помогающих компаниям воплощать проекты импортозамещения и цифровой трансформации. В сотрудничестве с R-Vision мы обеспечим заказчиков полностью совместимыми решениями для централизованного мониторинга, эффективной обработки и реагирования на инциденты, а также для быстрого масштабирования R-Vision SIEM. Это позволит предприятиям повысить защищенность своих ИТ-сервисов и снизить издержки на их эксплуатацию».

Валерий Богдашов, генеральный директор R-Vision, отметил: «Сотрудничество со «СберТехом» в рамках подтверждения совместимости с Platform V DropApp — важный шаг для обеспечения стабильной и надежной работы наших решений в инфраструктуре российских компаний. Мы стремимся к тому, чтобы продукты R-Vision были максимально адаптированы к современным требованиям, предъявляемым бизнесом и госсектором к импортонезависимости и безопасности ИТ-систем».

Platform V DropApp обеспечивает полный цикл управления кластерами Kubernetes и контейнерными нагрузками в корпоративной среде. Решение включает в себя необходимые предустановленные и настроенные компоненты, в том числе AI SRE — ИИ-ассистента для обеспечения бесперебойной работы высоконагруженных сервисов. Platform V DropApp сертифицировано ФСТЭК России, что позволяет использовать его в информационных системах с повышенными требованиями к безопасности.

«Ред Софт» перезапустила программу технического партнерства: что нового?
Цифровизация

R-Vision SIEM обеспечивает централизованное управление потоками событий безопасности со всех информационных систем, их анализ и корреляцию.

Это один из ключевых компонентов системы информационной безопасности в организации, отвечающий за мониторинг инфраструктуры, своевременное выявление инцидентов и киберугроз, их расследование и реагирование.

