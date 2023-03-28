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Кибербезопасность СЗИ Средства защиты информации Information security tools

Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools


Импортозамещение в кибербезопасности: чего хотят компании и что предлагают вендоры?

безопасности, либо вовсе покинули его. Это вызвало повышенный спрос на средства защиты информации (СЗИ) отечественных разработчиков, при этом клиенты зачастую ожидают идентичные западным анало
28.03.2023 Hostvm добавлен в список поддерживаемых гипервизоров СЗИ ВИ Dallas Lock

Hostvm и «Конфидент» провели цикл тестирований и подписали двусторонние сертификаты совместимости, подтверждающие корректность работы СЗИ ВИ Dallas Lock и гипервизора Hostvm. Комбинация платформы виртуализации Hostvm и СЗИ ВИ Dallas Lock позволяет использовать комплексное решение для защиты инфраструктуры организации в
02.02.2023 Подтверждена совместимость ПО «Ред виртуализация» и СЗИ ВИ Dallas Lock

«Ред софт» и ЦЗИ «Конфидент» подтвердили полную совместимость продуктов СЗИ ВИ Dallas Lock и программного продукта «Ред виртуализация». Центр защиты информации «Конфидент» и «Ред софт» провели испытания и подтвердили корректность совместной работы программного обес
23.01.2023 СЗИ в виртуальных инфраструктурах Dallas Lock теперь поддерживает отечественные платформы виртуализации

Компания «Конфидент» выпустила обновленную систему защиты информации (СЗИ) ВИ Dallas Lock, которая поддерживает отечественные решения zVirt 3.0, «Ред виртуализация» 7.3, HOSTVM, oVirt (версия 4.4.x). СЗИ ВИ Dallas Lock — это сертифицированная ФСТЭК России

30.11.2022 «Актив» и «Код безопасности» обновили список устройств «Рутокен», совместимых с СЗИ Secret Net LSP и Secret Net Studio

вердили корректность совместной работы USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» со средствами защиты информации Secret Net LSP версий 1.8, 1.10, 1.11 и Secret Net Studio версий 8.6, 8.8, 8.9. Использование СЗИ Secret Net LSP и Secret Net Studio компании «Код безопасности» надежную защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам рабочих станций и серверов. Совместная работа СЗИ
09.11.2022 Григорий Куликов -

Глобальный передел рынка ИБ: Какие средства защиты информации выбрать?

экспертные советы и таким образом экономили бюджеты заказчиков. Роман Мылицин: Да, перед внедрением СЗИ требуется инвентаризация, категоризация — нужно четко понимать, что и как нужно защитить.
Средства защиты информации и бизнеса 2021

сти. Классические средства больше не помогают? О том, как будет выглядеть по-настоящему эффективная защита информации в 20-е гг. нашего века, CNews рассказал Андрей Янкин, директор центра инфор
18.10.2022 Андрей Чапчаев -

Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: Уровень киберугроз растет, необходимо ускоряться в темпах развития СЗИ

Безусловно, уровень угроз ИБ в современных условиях растет, необходимо ускоряться в темпах развития СЗИ, усиливать требования безопасности к ним и к системам, где они применяются Во-вторых, уси
04.10.2022 Григорий Куликов -

Глобальный передел рынка ИБ: Какие средства защиты информации выбрать?

экспертные советы и таким образом экономили бюджеты заказчиков. Роман Мылицин: Да, перед внедрением СЗИ требуется инвентаризация, категоризация — нужно четко понимать, что и как нужно защитить.
01.08.2022 Количество вакансий в информационной безопасности и защите информации увеличилось на 96%

Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob провели анализ по рынку труда в IT в сегментах информационной безопасности (ИБ) и защите информации и выяснили, как в июле 2022 г. изменился спрос на специалистов из этих сфер по отношению к году и двум годам ранее, а также на какие зарплаты могут рассчитывать профильные спе
12.01.2022 Облачная платформа DataFort получила аттестат соответствия требованиям по защите информации

Компания DataFort объявила, что ее облачная платформа, расположенная на базе центра обработки данных «Останкино», получила аттестат соответствия требованиям по защите информации. Документ подтверждает соответствие платформы DataFort требованиям федерального законодательства и национальных регуляторов в части защиты государственных информационных систе
22.12.2021 Александр Гольцов -

Вместо разделения на ИБ и ИТ необходим комплексный подход

«Большинство компаний находятся на финишной прямой или уже завершили внедрение СЗИ в соответствии с требованиями закона о КИИ» CNews: Каковы были определяющие тренды для ро
29.10.2021 «Акронис защита данных» обеспечивает бесперебойную доступность госуслуг для жителей Карелии

Система резервного копирования и восстановления на базе «Акронис защита данных» внедрена в многофункциональном центре предоставления государственных и муницип
22.10.2021 Российский Linux для госсектора обновился по-крупному. Изменен дизайн, модель распространения, добавлены средства защиты

зопасности информации к операционным системам типа «А» первого класса защиты в системе сертификации СЗИ ФСТЭК России. Благодаря этому Astra Linux Special Edition стала первой ОС, допущенной в Р
15.09.2021 Подтверждена совместимость «Акронис Защита Данных» с системой виртуализации SharxBase

«Акронис инфозащита» и «Шаркс датацентр» сообщают о совместимости системы виртуализации SharxBase и средств резервного копирования «Акронис Защита Данных». Проведенные тесты показали, что пользователи решений SharxBase могут использовать продукт компании «Акронис инфозащита» для создания резервных копий виртуальных машин с помощью

13.07.2021 НИИ «Масштаб» и «Акронис инфозащита» подтвердили совместимость своих продуктов

ого обеспечения корпоративной облачной платформы ECP VeiL и системы резервного копирования «Акронис Защита Данных». Тестирование показало совместимость и корректность их использования. При пост
18.05.2021 «Диалогнаука» провела оценку соответствия «ОТП банка» требованиям нормативных документов ЦБ по защите информации

средств без согласия клиента» и ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер».

12.04.2021 Криптография по сервисной модели: как шифровать каналы связи и соблюдать требования регуляторов

ионной инфраструктуры Российской Федерации» УПД.13 Реализация защищенного удаленного доступа ЗИС.19 Защита информации при ее передаче по каналам связи Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об
09.04.2021 БГАРФ внедрила систему резервного копирования на базе «Акронис защита данных»

ой академии рыбопромыслового флота (БГАРФ) внедрена система резервного копирования на базе «Акронис защита данных». Академия защитила при помощи решения компании «Акронис инфозащита» свою инфор
18.03.2021 Исследование Veeam: проблемы в защите данных замедляют темпы цифровой трансформации

ут восстановить приложения, и тем, как быстро они должны это делать. Это значит, что компании не успевают восстановить данные вовремя; семь из 10 (70%) российских компаний сталкиваются с «разрывом» в защите данных, то есть не могут обеспечить частое резервное копирование, чтобы гарантировать минимально допустимые потери данных. Управление облачными данными в 2021 г.: более четверти (27%) ро
17.03.2021 «Акронис защита данных» обеспечивает безопасность инфраструктуры Петровского колледжа

образовательное учреждение «Петровский колледж», старейшее и крупнейшее среднее специальное учебное заведение Санкт-Петербурга, использует для резервного копирования и восстановления решение «Акронис защита данных». Колледж располагает обширной информационной инфраструктурой, которая используется для обеспечения образовательного процесса: проведения занятий, работы учебных подразделений и а
12.03.2021 Intel в сотрудничестве с Microsoft примет участие в программе DARPA по защите данных в виртуальных средах

а о подписании соглашения с Управлением перспективных исследовательских проектов Минобороны США (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA), в рамках которого она примет участие в программе по защите данных в виртуальных средах (Data Protection in Virtual Environments, DPRIVE). Программа нацелена на разработку ускорителя для полностью гомоморфного шифрования (fully homomorphic encryp
14.01.2021 СЗИ Secret Net LSP совместимо с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta

подтверждающие корректность работы электронных ключей линейки Jacarta и средства защиты информации (СЗИ) Secret Net LSP. Совместимость и корректность совместного использования доказана для USB-
14.01.2021 В облаке Mail.ru Cloud Solutions стали доступны сервисы «Акронис защита данных»

логическим партнером международной компании Acronis. Заказчикам MCS стали доступны сервисы «Акронис защита данных», позволяющие повысить надежность ИТ-инфраструктуры, минимизировать репутационн
25.12.2020 СЗИ ВИ Dallas Lock прошла процедуру оценки соответствия 4 уровню доверия

«Конфидент» объявила об успешном получении сертификата соответствия СЗИ ВИ Dallas Lock требованиям к уровням доверия в системе сертификации ФСТЭК России. Сертификат соответствия № 3837 удостоверяет, что система защиты информации в виртуальных инфраструктурах Da
15.10.2020 Решение «Акронис Инфозащиты» внедрено в региональных инфосистемах Волгоградской области

Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области «Центр информационных технологий Волгоградской области» (ГБУ ВО «ЦИТ ВО») внедрило систему резервного копирования «Акронис Защита Данных». Решение используется в Едином центре обработки данных (ЕЦОД), который служит для организации высокопроизводительной и отказоустойчивой инфраструктуры для задач администрации Вол
05.10.2020 CNews Analytics опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков средств информационной безопасности

ручка в 2019 г. 30 крупнейших участников рейтинга CNews Security, созданного в рамках обзора CNews «Средства защиты информации и бизнеса 2020», составила ₽152,4 млрд, что на 37% больше, чем в п
14.09.2020 СЗИ Dallas Lock 8.0-К прошла процедуру оценки соответствия 4 уровню доверия СЗИ

«Конфидент» объявила об успешном получении сертификата соответствия СЗИ Dallas Lock 8.0-К требованиям к уровням доверия в системе сертификации ФСТЭК России. Сертификат соответствия № 2720 удостоверяет, что СЗИ Dallas Lock 8.0-К соответствует требованиям

21.08.2020 Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт JaCarta с ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ»

, завершили очередные тестовые испытания на совместимость своих продуктов. Подписанный сертификат совместимости подтверждает корректную работу средства доверенной загрузки уровня платы расширения ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ» с электронными ключами линейки JaCarta, а именно USB-токенами и смарт-картами JaCarta PKI, JaCarta-2 ГОСТ и JaCarta-2 PKI/ГОСТ. Средство доверенной загрузки уровня платы р
06.04.2020 Dallas Lock Linux получил сертификат совместимости с РЕД ОС

(производства «Ред софт»). Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате совместимости. СЗИ НСД Dallas Lock Linux — сертифицированная система защиты конфиденциальной информации накл
09.04.2019 Государство заставит российских ИБ-вендоров потратиться, а «варягов» уйти

требований к процессам разработки, производства и поддержки безопасности средств защиты информации (СЗИ) в зависимости от присвоенного им уровня доверия. Соответствующее информационное сообщени
22.03.2019 Dell EMC: компании осознают ценность данных, но затрудняются с их защитой

третьего исследования Global Data Protection Index, демонстрирующего быстрый темп роста данных, который составил 569%, а также внушительный скачок в количестве «компаний-первопроходцев» (Adopters) по защите данных почти на 50 процентных пунктов по сравнению с 2016 годом. В исследовании приняли участие 2200 руководителей, принимающих решения в области ИТ, как из государственных, так и из час
20.12.2018 Мировые ИТ-гиганты в 2018 году проштрафились на $246,8 млн за утечку данных

штабный мониторинг общественных мест не разрешен по требованиям GDPR, поэтому Национальный орган по защите данных (DPA) оштрафовал компанию на 4800 евро. Также прецедентный штраф (20 тыс. евро)
27.07.2018 «Конфидент» разработал «песочницу» для СЗИ Dallas Lock 8.0

Центр защиты информации ГК «Конфидент» разработал Безопасную среду в составе СЗИ Dallas Lock 8.0. «Безопасная среда», или «песочница» - это среда для безопасного исполнения приложений, в которую можно поместить любое потенциально опасное, «воспламеняющееся» ПО и безопас
13.04.2018 Пока не грянул гром: что стоит знать о GDPR

Что такое GDPR С официальной точки зрения, «Общее положение о защите данных Евросоюза» (Постановление 2016/679 или EU GDPR) – это масштабное обновление правил Евросоюза по защите данных. Закон развивает и заменяет предыдущую Директиву по защите

27.03.2018 Кого в России коснется европейский регламент по защите данных?

Требования по защите данных ужесточилисьПродолжающаяся цифровизация бизнеса, открыв много новых возможностей, породила определенные проблемы. Одной из них стало недоверие пользователей, которые не хотят пред
10.01.2018 СЗИ ВИ Dallas Lock успешно прошла сертификационные испытания

ГК «Конфидент» объявила о том, что СЗИ ВИ Dallas Lock (версия для VMware vSphere 5.5) успешно прошла сертификационные испытания

30.08.2017 СЗИ Dallas Lock 8.0 подтвердила совместимость с MaxPatrol SIEM

Positive Technologies и «Конфидент» провели испытания, в результате которых подтверждена корректность совместной работы системы выявления инцидентов ИБ MaxPatrol SIEM c СЗИ Dallas Lock 8.0 редакций «К» и «С».Результаты испытаний подтвердили совместимость системы защиты информации Dallas Lock 8.0 редакций «К» и «С», включая защитные модули НСД, СКН, МЭ, СОВ, с

15.08.2017 СЗИ Dallas Lock 8.0 получила совместимость с системой управления событиями ИБ КОМРАД 2.0

«Конфидент» и НПО «Эшелон» объявили о подписании сертификата совместимости, подтверждающего корректность совместной работы СЗИ Dallas Lock 8.0 редакций «К» и «С» с системой управления событиями информационной безопасности КОМРАД 2.0.СЗИ Dallas Lock 8.0 – сертифицированная система защиты информации, предназна
10.07.2017 Сергей Орлик -

Бизнес живет мифами о защите данных в мобильных устройствах

это происходит? Сергей Орлик: Даже если не обращаться к положениям закона «О персональных данных», защита информации является одним из важнейших приоритетов, который из информационной безопасн

Публикаций - 2849, упоминаний - 3144

Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23768 255
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4315 143
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10318 143
Код Безопасности 493 130
VMware 2186 114
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 984 110
Oracle Corporation 6397 106
InfoWatch - Инфовотч 951 104
IBM - International Business Machines Corp 9261 97
Информзащита 686 96
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6422 94
Google LLC 11131 89
Cisco Systems 4938 84
Dell EMC 4954 74
Intel Corporation 11754 71
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 977 69
Yandex - Яндекс 5980 68
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 392 67
Softline - Софтлайн 2194 67
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9896 66
SAP SE 4984 65
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 758 63
Acronis - Акронис 438 63
7270 60
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8185 57
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 681 57
1С-ИЖТИСИ 31 56
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2889 55
HP Inc. 5587 54
Meta Platforms - Facebook 4354 53
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 718 53
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1679 52
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7231 47
Apple Inc 11392 47
Конфидент ЦЗИ 86 47
КриптоПРО - Крипто-ПРО 355 46
Крок - Croc 1730 44
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1895 42
Check Point Software Technologies 719 42
VK - Mail.ru Group 3241 41
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6116 82
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6327 62
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2502 41
РЖД - Российские железные дороги 1674 37
Visa International 1888 33
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1787 32
Почта России ПАО 2049 32
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 931 30
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 358 28
Открытие ФК - Банк Открытие 2846 28
НСПК - Национальная система платежных карт 644 25
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6713 23
Газпром ПАО 1188 22
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1272 22
Альфа-Банк 1628 22
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 226 22
ГПБ - Газпромбанк 967 21
Лента - Сеть розничной торговли 1783 21
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 156 18
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2550 18
Резонанс НПП 348 16
Россети Ленэнерго 2396 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 70 15
Thyssenkrupp - Тиссенкрупп 30 15
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 633 14
Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 53 14
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 857 13
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 229 13
Информзащита НАЦ - Национальный аттестационный центр 34 13
Росводоканал 84 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1906 12
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 481 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 417 11
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 169 11
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 727 11
Донстрой - Дон-Строй Инвест 20 10
Societe Generale - Росбанк АКБ 536 10
НТИ - Национальная технологическая инициатива 269 10
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 10
Familia - Фамилия - Торговая сеть 238 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3071 597
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18488 545
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2798 333
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9606 304
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10648 242
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3885 185
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2432 180
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3068 149
Президент Российской Федерации 3824 134
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4684 112
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2905 97
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3106 91
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2524 73
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2473 63
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1617 61
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1988 50
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1707 43
Правительство Москвы 2095 43
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1554 39
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1226 38
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 836 37
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1092 36
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 978 35
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1628 35
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 715 33
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 236 33
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 680 31
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2553 31
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2057 30
РВК ТК 26 - Технический комитет Криптографическая защита информации 30 29
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 666 29
Федеральное казначейство России 1605 29
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 555 28
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1076 25
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 287 25
Судебная власть - Judicial power 2143 24
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 23
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 260 21
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 415 20
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 317 20
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 27
Единая Россия - Политическая партия 270 26
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 472 23
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6158 15
РосКомСвобода - Общественная организация 86 14
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 14
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 13
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 220 11
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 984 9
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 96 9
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 9
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 578 9
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 8
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 257 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 264 7
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 166 6
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2608 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1811 6
8K Association - Ассоциация 8K 165 6
ЛДПР 100 5
АЗИ - Ассоциация защиты информации 35 5
Доверенная платформа - Ассоциации разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 43 5
CSA - Cloud Security Alliance 12 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 251 4
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 166 4
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 37 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 3
Интернет-видео - ассоциация 18 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 3
TIA - Telecommunications Industry Association 88 3
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 19 3
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 3
TCG - Trusted Computing Group 31 3
4CIO 736 3
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 3
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 55473 1523
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20975 1047
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6062 688
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26554 677
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40978 645
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18055 640
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9502 539
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22600 533
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13263 531
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5515 491
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26843 466
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13683 449
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9786 386
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3650 366
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11224 332
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11573 327
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9491 310
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8355 290
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10371 289
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5053 288
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7058 287
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4950 271
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11840 256
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17720 256
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13769 252
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11257 247
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18367 233
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8599 225
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12656 221
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8802 201
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15278 186
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12952 177
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 5197 177
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21938 173
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3109 170
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13445 169
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 1733 165
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8299 164
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный доступ к информации - неправомерный доступ к компьютерной информации - защита от несанкционированного доступа к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - киберпреступность 1089 164
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5346 152
Microsoft Windows 14696 270
Linux OS 8562 222
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3532 208
Google Android 12892 119
Microsoft Windows 2000 12840 112
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4283 106
Apple iOS 7018 89
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 321 72
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2976 68
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1111 67
Код Безопасности - Secret Net НСД СЗИ - Secret Net Studio - Secret Net LSP 139 65
Apple iPhone 6 6294 63
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 344 59
Microsoft Azure 1334 59
1С:ERP Управление предприятием 367 57
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 487 51
Microsoft Office 3514 49
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 61 48
Microsoft Exchange 1354 45
Microsoft Office 365 878 43
VMware vSphere 513 42
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 561 41
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 812 40
Microsoft SQL Server 1498 39
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4835 39
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 858 39
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 186 38
Intel x86 - архитектура процессора 1652 36
Ред ОС 517 36
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 260 35
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 584 35
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1125 34
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 907 34
Aladdin JaCarta СКЗИ 335 34
Microsoft Windows 10 1560 33
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 415 30
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 916 30
Microsoft SharePoint Products and Technologies 779 29
Oracle Java - язык программирования 2813 29
Apple iPad 3766 28
Путин Владимир 2808 73
Медведев Дмитрий 1635 26
Шадаев Максут 711 20
Лукацкий Алексей 101 20
Рустамов Рустам 291 19
Зенкин Денис 262 19
Нуйкин Андрей 42 18
Никифоров Николай 1172 18
Мылицын Роман 101 18
Борисов Илья 26 18
Касперская Наталья 279 18
Демидов Сергей 82 17
Чапчаев Андрей 49 17
Емельянников Михаил 39 17
Голов Андрей 45 17
Лысенко Юрий 31 17
Контемиров Юрий 32 16
Палей Лев 47 16
Сычев Артем 59 16
Курбатов Владимир 35 15
Белоусов Сергей 235 15
Гущин Александр 15 15
Цыганов Вячеслав 64 15
Суровец Дмитрий 44 15
Мусич Роман 28 15
Остапенко Григорий 27 15
Калинкин Алексей 16 15
Трояновский Владимир 52 15
Горбатько Александр 105 14
Клишас Андрей 50 14
Соколов Алексей 132 14
Хайретдинов Рустэм 66 14
Козлюк Артем 39 13
Бокова Людмила 81 13
Кожемяка Егор 15 13
Яровая Ирина 70 13
Путин Сергей 56 12
Лугов Андрей 32 12
Дилбарян Павел 26 11
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 11
Россия - РФ - Российская федерация 126773 1870
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40254 391
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50706 366
Европа 21518 220
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13413 220
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13838 203
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15621 149
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13086 118
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15468 112
Германия - Федеративная Республика 12192 108
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6541 58
Украина 7381 58
Франция - Французская Республика 7623 48
Индия - Республика 5152 44
Беларусь - Белоруссия 4550 42
Япония 13036 40
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2386 37
Ближний Восток 2699 36
Азия - Азиатский регион 5169 36
Земля - планета Солнечной системы 9995 35
Казахстан - Республика 5079 35
Европа Восточная 3014 35
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 32
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3447 32
Россия - СФО - Новосибирск 3814 30
Канада 4740 29
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2402 27
Нидерланды 3342 26
Африка - Африканский регион 3313 26
Испания - Королевство 3626 25
Россия - ПФО - Нижегородская область 1601 24
Италия - Итальянская Республика 4248 24
Россия - УФО - Екатеринбург 3421 23
Бразилия - Федеративная Республика 2254 23
Россия - СКФО - Ставропольский край 702 23
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1005 22
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1318 22
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1050 22
Финляндия - Финляндская Республика 3498 22
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2601 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 43112 1140
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43223 718
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4679 399
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11097 336
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6626 326
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25084 320
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2212 274
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4771 272
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11203 253
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 635 235
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9579 189
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8604 185
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15659 179
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21309 178
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6691 177
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5205 168
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14445 166
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1482 155
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7201 148
Страхование - Страховое дело - Insurance 5296 148
Федеральное законодательство 1783 142
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6298 142
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9031 142
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4808 140
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3556 133
Аудит - аудиторский услуги 1992 126
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3278 123
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5099 122
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7147 112
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2801 107
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3333 106
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4081 102
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 217 99
Кредитование - Сrediting - Заём 6087 96
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4192 94
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor 1927 88
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5667 86
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 5564 86
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2191 82
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 776 82
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11039 50
Коммерсантъ - Издательский дом 1357 19
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 698 18
91Mobiles 1733 15
Forbes - Форбс 659 12
Thomson Reuters - Рейтер 5795 9
TAdviser - Центр выбора технологий 320 8
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 399 8
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 7
Ведомости 633 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 838 6
ZDnet 597 6
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1255 6
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1189 6
CNews - ZOOM.CNews 1763 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2714 5
The Guardian - Британская газета 347 5
Известия ИД 496 5
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 5
Bloomberg 1142 5
За Телеком - telegram-канал 42 5
WikiLeaks 115 5
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The Register 1441 5
РИА Новости 816 5
BleepingComputer - Издание 232 4
Прайм - Агентство экономической информации 860 4
IDG - International Data Group 99 4
Fortune 209 4
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 461 3
CNews Северо-Запад 24 3
The Next Web 84 3
Госрасходы - портал 61 3
Silicon.com 364 3
Российская газета 243 3
AP - Associated Press 1994 3
CVE Details 3 2
Times 653 2
Ars Technica 393 2
The Verge - Издание 512 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7579 163
Gartner - Гартнер 3497 101
IDC - International Data Corporation 4870 75
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2441 49
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 48 15
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 274 15
Forrester Research 814 12
Fortune Global 500 283 11
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 330 10
Markets&Markets Research 106 9
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 189 8
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 542 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 355 7
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 942 6
Juniper Research 508 6
Fortune Global 100 139 4
Zecurion Analytics 25 4
Vanson Bourne 48 4
Cybersecurity Ventures 7 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 59 3
Data Insight - Исследовательское агентство 105 3
Gemalto BLI - Breach Level Index 10 3
Veeam Cloud Data Management Report 3 3
Forbes Global 2000 32 3
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 2
AV-Test Institute 38 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
The Economist Intelligence Unit 41 2
IDC Semiannual Software Tracker 5 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 52 2
Forrester Wave 45 2
CNews Рынок ИТ-услуг 115 2
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel 31 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 2
IDC Russia - IDC Россия 161 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 109 2
CNews Мишень 161 2
Microsoft Research 131 2
CNews IaaS рейтинг 15 2
РАН - Российская академия наук 1820 28
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 610 20
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 496 20
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 292 19
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1322 16
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 691 12
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 57 12
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 88 9
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 314 9
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 173 7
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 31 7
Информзащита Учебный центр 38 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 250 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 179 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 467 6
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 143 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 388 5
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 5
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 38 5
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 151 4
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 15 4
ТГУ - Томский государственный университет 134 4
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 46 3
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 38 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 10 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 207 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 57 3
ИИИ - Институт исследований интернета 49 3
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 67 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 226 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 94 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 225 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 747 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 116 3
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 139 3
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 16 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 48 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 251 2
Минобороны РФ - ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России 4 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11860 134
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1833 53
CNews FORUM Информационные технологии завтра 918 31
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2142 25
CNews AWARDS - награда 435 15
День молодёжи - 27 июня 707 12
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1057 11
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 686 8
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 7
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 108 6
Infosecurity - выставка 63 6
Docflow 133 5
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 236 4
VeeamON Forum 9 4
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 112 4
Positive Hack Days - PHDays 20 3
ИнфоКом 88 3
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