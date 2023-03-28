Кибербезопасность СЗИ Средства защиты информации Information security tools

Импортозамещение в кибербезопасности: чего хотят компании и что предлагают вендоры? безопасности, либо вовсе покинули его. Это вызвало повышенный спрос на средства защиты информации (СЗИ) отечественных разработчиков, при этом клиенты зачастую ожидают идентичные западным анало

Hostvm добавлен в список поддерживаемых гипервизоров СЗИ ВИ Dallas Lock Hostvm и «Конфидент» провели цикл тестирований и подписали двусторонние сертификаты совместимости, подтверждающие корректность работы СЗИ ВИ Dallas Lock и гипервизора Hostvm. Комбинация платформы виртуализации Hostvm и СЗИ ВИ Dallas Lock позволяет использовать комплексное решение для защиты инфраструктуры организации в

Подтверждена совместимость ПО «Ред виртуализация» и СЗИ ВИ Dallas Lock «Ред софт» и ЦЗИ «Конфидент» подтвердили полную совместимость продуктов СЗИ ВИ Dallas Lock и программного продукта «Ред виртуализация». Центр защиты информации «Конфидент» и «Ред софт» провели испытания и подтвердили корректность совместной работы программного обес

СЗИ в виртуальных инфраструктурах Dallas Lock теперь поддерживает отечественные платформы виртуализации Компания «Конфидент» выпустила обновленную систему защиты информации (СЗИ) ВИ Dallas Lock, которая поддерживает отечественные решения zVirt 3.0, «Ред виртуализация» 7.3, HOSTVM, oVirt (версия 4.4.x). СЗИ ВИ Dallas Lock — это сертифицированная ФСТЭК России

«Актив» и «Код безопасности» обновили список устройств «Рутокен», совместимых с СЗИ Secret Net LSP и Secret Net Studio вердили корректность совместной работы USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» со средствами защиты информации Secret Net LSP версий 1.8, 1.10, 1.11 и Secret Net Studio версий 8.6, 8.8, 8.9. Использование СЗИ Secret Net LSP и Secret Net Studio компании «Код безопасности» надежную защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам рабочих станций и серверов. Совместная работа СЗИ

Григорий Куликов - Глобальный передел рынка ИБ: Какие средства защиты информации выбрать? экспертные советы и таким образом экономили бюджеты заказчиков. Роман Мылицин: Да, перед внедрением СЗИ требуется инвентаризация, категоризация — нужно четко понимать, что и как нужно защитить.

Средства защиты информации и бизнеса 2021 сти. Классические средства больше не помогают? О том, как будет выглядеть по-настоящему эффективная защита информации в 20-е гг. нашего века, CNews рассказал Андрей Янкин, директор центра инфор

Андрей Чапчаев - Андрей Чапчаев, «ИнфоТеКС»: Уровень киберугроз растет, необходимо ускоряться в темпах развития СЗИ Безусловно, уровень угроз ИБ в современных условиях растет, необходимо ускоряться в темпах развития СЗИ, усиливать требования безопасности к ним и к системам, где они применяются Во-вторых, уси

Григорий Куликов - Глобальный передел рынка ИБ: Какие средства защиты информации выбрать? экспертные советы и таким образом экономили бюджеты заказчиков. Роман Мылицин: Да, перед внедрением СЗИ требуется инвентаризация, категоризация — нужно четко понимать, что и как нужно защитить.

Количество вакансий в информационной безопасности и защите информации увеличилось на 96% Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob провели анализ по рынку труда в IT в сегментах информационной безопасности (ИБ) и защите информации и выяснили, как в июле 2022 г. изменился спрос на специалистов из этих сфер по отношению к году и двум годам ранее, а также на какие зарплаты могут рассчитывать профильные спе

Облачная платформа DataFort получила аттестат соответствия требованиям по защите информации Компания DataFort объявила, что ее облачная платформа, расположенная на базе центра обработки данных «Останкино», получила аттестат соответствия требованиям по защите информации. Документ подтверждает соответствие платформы DataFort требованиям федерального законодательства и национальных регуляторов в части защиты государственных информационных систе

Александр Гольцов - Вместо разделения на ИБ и ИТ необходим комплексный подход «Большинство компаний находятся на финишной прямой или уже завершили внедрение СЗИ в соответствии с требованиями закона о КИИ» CNews: Каковы были определяющие тренды для ро

«Акронис защита данных» обеспечивает бесперебойную доступность госуслуг для жителей Карелии Система резервного копирования и восстановления на базе «Акронис защита данных» внедрена в многофункциональном центре предоставления государственных и муницип

Российский Linux для госсектора обновился по-крупному. Изменен дизайн, модель распространения, добавлены средства защиты зопасности информации к операционным системам типа «А» первого класса защиты в системе сертификации СЗИ ФСТЭК России. Благодаря этому Astra Linux Special Edition стала первой ОС, допущенной в Р

Подтверждена совместимость «Акронис Защита Данных» с системой виртуализации SharxBase «Акронис инфозащита» и «Шаркс датацентр» сообщают о совместимости системы виртуализации SharxBase и средств резервного копирования «Акронис Защита Данных». Проведенные тесты показали, что пользователи решений SharxBase могут использовать продукт компании «Акронис инфозащита» для создания резервных копий виртуальных машин с помощью

НИИ «Масштаб» и «Акронис инфозащита» подтвердили совместимость своих продуктов ого обеспечения корпоративной облачной платформы ECP VeiL и системы резервного копирования «Акронис Защита Данных». Тестирование показало совместимость и корректность их использования. При пост

«Диалогнаука» провела оценку соответствия «ОТП банка» требованиям нормативных документов ЦБ по защите информации средств без согласия клиента» и ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер».

Криптография по сервисной модели: как шифровать каналы связи и соблюдать требования регуляторов ионной инфраструктуры Российской Федерации» УПД.13 Реализация защищенного удаленного доступа ЗИС.19 Защита информации при ее передаче по каналам связи Приказ ФСТЭК России от 14.03.2014 № 31 «Об

БГАРФ внедрила систему резервного копирования на базе «Акронис защита данных» ой академии рыбопромыслового флота (БГАРФ) внедрена система резервного копирования на базе «Акронис защита данных». Академия защитила при помощи решения компании «Акронис инфозащита» свою инфор

Исследование Veeam: проблемы в защите данных замедляют темпы цифровой трансформации ут восстановить приложения, и тем, как быстро они должны это делать. Это значит, что компании не успевают восстановить данные вовремя; семь из 10 (70%) российских компаний сталкиваются с «разрывом» в защите данных, то есть не могут обеспечить частое резервное копирование, чтобы гарантировать минимально допустимые потери данных. Управление облачными данными в 2021 г.: более четверти (27%) ро

«Акронис защита данных» обеспечивает безопасность инфраструктуры Петровского колледжа образовательное учреждение «Петровский колледж», старейшее и крупнейшее среднее специальное учебное заведение Санкт-Петербурга, использует для резервного копирования и восстановления решение «Акронис защита данных». Колледж располагает обширной информационной инфраструктурой, которая используется для обеспечения образовательного процесса: проведения занятий, работы учебных подразделений и а

Intel в сотрудничестве с Microsoft примет участие в программе DARPA по защите данных в виртуальных средах а о подписании соглашения с Управлением перспективных исследовательских проектов Минобороны США (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA), в рамках которого она примет участие в программе по защите данных в виртуальных средах (Data Protection in Virtual Environments, DPRIVE). Программа нацелена на разработку ускорителя для полностью гомоморфного шифрования (fully homomorphic encryp

СЗИ Secret Net LSP совместимо с USB-токенами и смарт-картами линейки Jacarta подтверждающие корректность работы электронных ключей линейки Jacarta и средства защиты информации (СЗИ) Secret Net LSP. Совместимость и корректность совместного использования доказана для USB-

В облаке Mail.ru Cloud Solutions стали доступны сервисы «Акронис защита данных» логическим партнером международной компании Acronis. Заказчикам MCS стали доступны сервисы «Акронис защита данных», позволяющие повысить надежность ИТ-инфраструктуры, минимизировать репутационн

СЗИ ВИ Dallas Lock прошла процедуру оценки соответствия 4 уровню доверия «Конфидент» объявила об успешном получении сертификата соответствия СЗИ ВИ Dallas Lock требованиям к уровням доверия в системе сертификации ФСТЭК России. Сертификат соответствия № 3837 удостоверяет, что система защиты информации в виртуальных инфраструктурах Da

Решение «Акронис Инфозащиты» внедрено в региональных инфосистемах Волгоградской области Государственное бюджетное учреждение Волгоградской области «Центр информационных технологий Волгоградской области» (ГБУ ВО «ЦИТ ВО») внедрило систему резервного копирования «Акронис Защита Данных». Решение используется в Едином центре обработки данных (ЕЦОД), который служит для организации высокопроизводительной и отказоустойчивой инфраструктуры для задач администрации Вол

CNews Analytics опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков средств информационной безопасности ручка в 2019 г. 30 крупнейших участников рейтинга CNews Security, созданного в рамках обзора CNews «Средства защиты информации и бизнеса 2020», составила ₽152,4 млрд, что на 37% больше, чем в п

СЗИ Dallas Lock 8.0-К прошла процедуру оценки соответствия 4 уровню доверия СЗИ «Конфидент» объявила об успешном получении сертификата соответствия СЗИ Dallas Lock 8.0-К требованиям к уровням доверия в системе сертификации ФСТЭК России. Сертификат соответствия № 2720 удостоверяет, что СЗИ Dallas Lock 8.0-К соответствует требованиям

Подтверждена совместимость USB-токенов и смарт-карт JaCarta с ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ» , завершили очередные тестовые испытания на совместимость своих продуктов. Подписанный сертификат совместимости подтверждает корректную работу средства доверенной загрузки уровня платы расширения ПАК СЗИ НСД «Аккорд-АМДЗ» с электронными ключами линейки JaCarta, а именно USB-токенами и смарт-картами JaCarta PKI, JaCarta-2 ГОСТ и JaCarta-2 PKI/ГОСТ. Средство доверенной загрузки уровня платы р

Dallas Lock Linux получил сертификат совместимости с РЕД ОС (производства «Ред софт»). Результаты испытаний отражены в двустороннем сертификате совместимости. СЗИ НСД Dallas Lock Linux — сертифицированная система защиты конфиденциальной информации накл

Государство заставит российских ИБ-вендоров потратиться, а «варягов» уйти требований к процессам разработки, производства и поддержки безопасности средств защиты информации (СЗИ) в зависимости от присвоенного им уровня доверия. Соответствующее информационное сообщени

Dell EMC: компании осознают ценность данных, но затрудняются с их защитой третьего исследования Global Data Protection Index, демонстрирующего быстрый темп роста данных, который составил 569%, а также внушительный скачок в количестве «компаний-первопроходцев» (Adopters) по защите данных почти на 50 процентных пунктов по сравнению с 2016 годом. В исследовании приняли участие 2200 руководителей, принимающих решения в области ИТ, как из государственных, так и из час

Мировые ИТ-гиганты в 2018 году проштрафились на $246,8 млн за утечку данных штабный мониторинг общественных мест не разрешен по требованиям GDPR, поэтому Национальный орган по защите данных (DPA) оштрафовал компанию на 4800 евро. Также прецедентный штраф (20 тыс. евро)

«Конфидент» разработал «песочницу» для СЗИ Dallas Lock 8.0 Центр защиты информации ГК «Конфидент» разработал Безопасную среду в составе СЗИ Dallas Lock 8.0. «Безопасная среда», или «песочница» - это среда для безопасного исполнения приложений, в которую можно поместить любое потенциально опасное, «воспламеняющееся» ПО и безопас

Пока не грянул гром: что стоит знать о GDPR Что такое GDPR С официальной точки зрения, «Общее положение о защите данных Евросоюза» (Постановление 2016/679 или EU GDPR) – это масштабное обновление правил Евросоюза по защите данных. Закон развивает и заменяет предыдущую Директиву по защите

Кого в России коснется европейский регламент по защите данных? Требования по защите данных ужесточилисьПродолжающаяся цифровизация бизнеса, открыв много новых возможностей, породила определенные проблемы. Одной из них стало недоверие пользователей, которые не хотят пред

СЗИ ВИ Dallas Lock успешно прошла сертификационные испытания ГК «Конфидент» объявила о том, что СЗИ ВИ Dallas Lock (версия для VMware vSphere 5.5) успешно прошла сертификационные испытания

СЗИ Dallas Lock 8.0 подтвердила совместимость с MaxPatrol SIEM Positive Technologies и «Конфидент» провели испытания, в результате которых подтверждена корректность совместной работы системы выявления инцидентов ИБ MaxPatrol SIEM c СЗИ Dallas Lock 8.0 редакций «К» и «С».Результаты испытаний подтвердили совместимость системы защиты информации Dallas Lock 8.0 редакций «К» и «С», включая защитные модули НСД, СКН, МЭ, СОВ, с

СЗИ Dallas Lock 8.0 получила совместимость с системой управления событиями ИБ КОМРАД 2.0 «Конфидент» и НПО «Эшелон» объявили о подписании сертификата совместимости, подтверждающего корректность совместной работы СЗИ Dallas Lock 8.0 редакций «К» и «С» с системой управления событиями информационной безопасности КОМРАД 2.0.СЗИ Dallas Lock 8.0 – сертифицированная система защиты информации, предназна