НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева

«ПМХ-Инфотех» и НГТУ НЭТИ подписали соглашение о взаимодействии кий университет НЭТИ заключили соглашение о взаимодействии. Партнёрство вуза и предприятия нацелено на подготовку ИТ-специалистов для решения реальных задач бизнеса. Соглашение подписали и.о. ректора НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев и генеральный директор «ПМХ-Инфотех» Дмитрий Лютак. Инициатором выступила кафедра защиты информации НГТУ НЭТИ. В рамках соглашения студенты смогут проходить ста

МТС прокачала интернет для студентов НГТУ университета. Кроме того, улучшения качества связи могут заметить жители улицы Блюхера и общежитий НГТУ. Модернизация позволит абонентам даже при пиковых нагрузках комфортно и без «зависаний»

Ученые НГТУ НЭТИ разрабатывают источники бесперебойного питания для промышленных объектов е установки, насосы, компрессоры, трубопроводное оборудование. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. Сбои в электроснабжении могут привести к простою и финансовым потерям, а также к п

Программное обеспечение для распознавания активности головного мозга разработали в НГТУ НЭТИ га. Оно позволяет создавать профили пользователей, благодаря которым алгоритмы подстраиваются под индивидуальные особенности электроэнцефалографии (ЭЭГ) человека. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. Студент четвертого курса факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ НЭТИ Сергей Свиридюк предложил свой вариант автоматизации обработки и анализа сигналов электроэнце

UserGate, Минцифры НСО и НГТУ НЭТИ договорились о сотрудничестве ере информационной безопасности, наши заказчики смогут одновременно решить задачи, связанные с продолжением цифровой трансформации. Соглашение, которое мы заключили с Минцифры Новосибирской области и НГТУ НЭТИ, нацелено не только на поддержку перехода предприятий области на отечественные разработки, но и на обеспечение качественного роста уровня технологической зрелости и импортонезависимос

Учебно-исследовательская лаборатория UserGate открылась на базе НГТУ НЭТИ разработчик экосистемы ИБ-решений UserGate и Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) НЭТИ расширяют сотрудничество в области подготовки высококвалифицированных специалистов

ГК Softline и НГТУ заключили соглашение о сотрудничестве образования и инноваций. Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева (НГТУ) входит в число ведущих вузов по подготовке кадров для атомной отрасли в Евразийском рег

Студенты НГУ и НГТУ создают универсальный переводчик для бизнеса и туристов Студенты НГУ и НГТУ Кирилл Воинов и Никита Бычков разрабатывают новое приложение для мгновенного синхронного

Новосибирский государственный технический университет при поддержке «Солара» готовит DevOps- и DevSecOps-инженеров для центров ИТ-разработки «Солар» стала технологическим партнером Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ). Компания предоставляет образовательную лицензию на комплексную платформу Solar ap

В НГТУ НЭТИ разработали эмулятор электромобилей для проверки электрозарядных станций оля качества изготавливаемых электрозарядных станций в производственных условиях, а также для диагностирования возникающих неисправностей эксплуатируемых станций. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. «Возможны несколько программ проверки станции, выпущенной с конвейера, — например, длительная работа с изменением тока нагрузки и выходного напряжения в широком диапазоне, продолжите

МТС и Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева подписали соглашение о сотрудничестве ий с привлечением экспертов МТС. Подписание соглашения позволит МТС эффективнее взаимодействовать с НГТУ им. Р.Е. Алексеева в создании социальных лифтов, подготовки высококвалифицированных моло

НГТУ НЭТИ представил первый экземпляр утилиты для российской операционной системы Linux венного ПО и компьютерной криминалистики Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) НЭТИ впервые разработала утилиту для Linux-подобных систем, в частности Astra Linux – к

В НГТУ НЭТИ предложили использовать метод детонационного напыления для получения композиционных покрытий электротехнического назначения рытий системы медь-хром, полученных методом детонационного напыления. Работа проводилась совместно с учеными Института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. Материалы системы медь-хром наиболее часто используются при изготовлении контактов вакуумных выключателей среднего и высокого напряжения. Срок эксплуатации электрических контактов оп

BPMSoft и НГТУ им. Р. Е. Алексеева стали образовательными партнерами ИТ-холдинга Lansoft), и Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева (НГТУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Цель партнерства — разработка и внедрение учебны

Ученые НГТУ НЭТИ разработали отечественные антенны для GPS и ГЛОНАСС ЛОНАСС частотных диапазонов L1 и L2 разработала команда ученых Новосибирского государственного технического университета НЭТИ в рамках программы «Приоритет 2030». Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. Конструкторская документация на семейство новых антенн для спутниковой навигации будет передана индустриальному партнеру, а в дальнейшем имеет потенциал адаптации для работы с европе

Разработаны отечественные антенны для GPS и ГЛОНАСС: локализация составляет 90% антенны для спутниковой навигации Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) НЭТИ разработали отечественные антенны для систем спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС ч

В НГТУ НЭТИ разработали устройство для оценки слуха человека частотности, а также проверка музыкального слуха. Такая диагностика позволит врачам более точно и быстро устанавливать диагноз и выявлять причины снижения слуха. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. Проект занял второе место на Международной конференции молодых специалистов в области электронных приборов и материалов IEEE EDM в секции Biomedical Electronics and Engineering и пер

В НГТУ НЭТИ совместно с компанией АО «РиМ» разработали новое ПО для сбора данных на объектах энергетики техническом университете НЭТИ тестируют новое программное обеспечение, которое оптимизирует процесс сбора и передачи данных в системах мониторинга энергообъектов. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. По словам разработчика Георгия Осыко, аспиранта факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ НЭТИ, производители оборудования для электрических сетей не всегда уделяют

В России создан станок с машинным зрением для производства печатных плат Разработка НГТУ НЭТИ Студенты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТ

Студенты НГТУ НЭТИ используют Solar appScreener для выявления уязвимостей в ПО шение для комплексного контроля безопасности ПО от группы компаний «Солар» — Solar appScreener используется в рамках обучения студентов Новосибирского государственного технического университета НЭТИ (НГТУ НЭТИ). Теперь студенты ИБ-направлений учатся на практике выявлять типичные уязвимости и скрытые возможности в приложениях. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Solar appScreene

Ученые НГТУ НЭТИ оснастят сварочного робота «органами чувств» для самопрограммирования датчика разрабатываемая технология позволит выполнить работу программиста и таким образом упростить автоматизацию сварочных операций на промышленных предприятиях. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. Сегодня известно более 1200 вариантов применения роботов-манипуляторов в промышленности, и сварка — одна из них. Роботизированная сварка обладает рядом существенных преимуществ. Пром

Сделано в НГТУ НЭТИ: вуз презентовал беспилотник «САРМА» рственном техническом университете НЭТИ. Беспилотник предназначен для выполнения авиационных агротехнических работ, доставки грузов и долговременного мониторинга. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. Инженеры НГТУ НЭТИ, в том числе сотрудники студенческого конструкторского бюро факультета летательных аппаратов, работают над проектом «САРМА» в рамках программы Минобрнауки Р

Студенты НГТУ НЭТИ создали умный манипулятор для автоматического склада техническом университете НЭТИ разработан умный манипулятор, предназначенный для эффективного перемещения товаров со склада с целью оптимизации рабочего процесса. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. «При традиционной организации работы склада человек просто забирает нужный товар и уносит его на свое рабочее место. Наши манипуляторы, работающие на автоматических складах, выполняю

В НГТУ НЭТИ разрабатывают антенну для увеличения электродинамического ресурса устройств ных устройств за счет применения нового, разработанного учеными университета метода — использования нетрадиционного возбуждения токов на элементарных излучателях. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. Работа над проектом «Фундаментальное исследование электродинамических моделей многодиапазонных излучателей с источником возбуждения с нестандартной пространственной структурой» ведет

Первая в Новосибирской области «Астра-лаборатория» открыта в НГТУ НЭТИ нных ИТ-решениях. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». В церемонии открытия «Астра-лаборатории» принял участие министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. «НГТУ НЭТИ – один из ведущих вузов региона по подготовке ИТ-кадров, надежный партнер Правительства Новосибирской области в работе по снижению кадрового дефицита ИТ-отрасли, который наиболее остр

Ученые НГТУ НЭТИ преобразуют энергетический мусор в электроэнергию ию механических колебаний в электрическую энергию и позволяющих заменить традиционные батареи и аккумуляторы, которые требуют периодической замены или подзарядки. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. Работа ведется в рамках проекта «Исследование принципов построения электростатических МЭМС-преобразователей энергии вибрации в электрическую энергию» при поддержке Российского научно

В НГТУ НЭТИ разработали программу для моделирования поведения проводов линий электропередачи под воздействием эксплуатационных нагрузок чи. Одно из приложений программы моделирует работы устройства сброса снега и гашения колебаний проводов линий электропередачи с целью снижения вероятности обрыва. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. «На воздушной линии электропередачи есть такое явление — пляска проводов (галопирование), когда при определенных погодных условиях (сильный ветер, налипание снега) возникают вертикал

Браслет для определения эмоционального состояния разработан в НГТУ НЭТИ факультета радиотехники и электроники Новосибирского государственного технического университета НЭТИ. Об этом CNews сообщили представители НЭТИ. Разработчики — члены конструкторского бюро «Прометей» НГТУ НЭТИ Александр Синкевич и Егор Волынкин под руководством Алексея Бизяева, старшего преподавателя кафедры конструирования и технологии радиоэлектронных средств, создают браслет, который смо

Цифровой двойник: разработка инженеров НГТУ НЭТИ позволяет удаленно контролировать подачу тепла и электроэнергии в школы и детсады осибирского государственного технического университета НЭТИ. Экономия затрат на тепловую энергию при внедрении системы составляет до 30%, подсчитали разработчики. Об этом CNews сообщили представители НГТУ. Программная часть системы была разработана в тесном сотрудничестве с доцентом кафедры тепловых электрических станций НГТУ НЭТИ Александром Дворцевым и индустриальным партнером унив

Студенты НГТУ НЭТИ разработали высокопроизводительный 3D-принтер, позволяющий значительно сэкономить время при серийной печати деталей аленко с командой разработчиков создали высокопроизводительный 3D-принтер с системой автоматизации, позволяющий сократить издержки при серийной 3D-печати деталей. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. «Идея была у меня достаточно давно, я взялся за разработку, когда сам столкнулся с проблемами при печати серии деталей. Разрабатывать принтер начал еще на базе технопарка школы №112,

На сайте НГТУ НЭТИ запустили чат-бот для глухих и слабослышащих, владеющих русским жестовым языком и слабослышащим абитуриентам искать нужную информацию при поступлении с использованием русского жестового языка (РЖЯ). Бот доступен на странице приемной кампании. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. «В рамках федеральной программы «Приоритет-2030» совместно с компанией «Адаптис» мы реализуем проект, направленный на создание разных продуктов, основанных на цифровых технологиях и

ИТ-компания «Инфосистемы джет» провела всероссийские киберучения для студентов НГТУ НЭТИ анизаторов выражаю благодарность компании “Инфосистемы джет” за проведенные киберучения на площадке НГТУ НЭТИ. Подобный формат мероприятий, в первую очередь, способствует формированию площадки

НГТУ НЭТИ получит почти 1500 бюджетных мест для подготовки ИТ-специалистов ам высшего образования по ИТ-направлениям (включая бакалавриат, специалитет, магистратуру и аспирантуру), сообщило министерство образования Новосибирской области. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. «Спрос на ИТ-специалистов сейчас высокий, это можно увидеть на любом сервисе вакансий. Это очень востребованный набор профессий сейчас и в рамках цифровой экономики, и в рамках всево

Инженеры НГТУ НЭТИ создали компактную Wi-Fi-антенну для мест массового скопления людей стабильный интернет-сигнал в местах массового скопления людей. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. По словам завкафедрой радиоприемных и радиопередающих устройств НГТУ НЭТИ М

«Эремекс» предоставит НГТУ имени Р.Е. Алексеева учебные комплекты САПР Delta Design ники предприятий. Мы уделяем большое внимание поддержке ведущих российских вузов, в числе которых и НГТУ им. Алексеева, — отметил Евгений Корнильев, замдиректора по развитию компании «Эремекс».

Softline обеспечила защиту корпоративной сети НГТУ с помощью решения «Лаборатории Касперского» вых серверов учебного заведения. ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет» (НГТУ) является одним из крупнейших вузов региона: в нем обучается более 14 тыс. студентов; ра

Студенты НГТУ им. Р.Е. Алексеева будут изучать DocsVision Компания DocsVision и Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, в состав которого входит Институт радиоэлектроники и информационных технологий, подписали договор о введении в процесс

НГТУ необходим монтаж оборудования суперкомпьютерной Grid-системы Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) объявил открытый аукцион № 54а-08 на приобретение и монтаж второй очереди оборудования

НГТУ выбирает поставщика ПО Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) объявил о проведении открытого аукциона № 21а-08 на поставку программного обеспечения о