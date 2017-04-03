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НГТУ Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева



03.04.2017 «Эремекс» предоставит НГТУ имени Р.Е. Алексеева учебные комплекты САПР Delta Design
16.06.2014 Softline обеспечила защиту корпоративной сети НГТУ с помощью решения «Лаборатории Касперского»
27.05.2009 Студенты НГТУ им. Р.Е. Алексеева будут изучать DocsVision
09.04.2008 НГТУ необходим монтаж оборудования суперкомпьютерной Grid-системы
19.03.2008 НГТУ выбирает поставщика ПО
21.06.2007 НГТУ объявил открытый конкурс по выбору поставщика ПО
19.06.2007 НГТУ объявил конкурс на закупку специализированного ПО
22.01.2007 НГТУ переходит на СЭД CompanyMedia
13.11.2006 НГТУ требуется доступ к ресурсам RUNNet

Публикаций - 70, упоминаний - 100

НГТУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7942 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8654 6
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 172 6
Intel Corporation 11049 6
Ростех - Ростехнологии 2441 4
Microsoft Corporation 22071 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1856 3
7интек - 7intec 4 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7615 3
РусБИТех - ГК Astra Linux 520 3
Docsvision - ДоксВижн 947 2
Yandex - Яндекс 4835 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1542 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 2
Интеллектуальные системы 166 2
Золотая Корона 345 2
VK - Mail.ru Group 2961 2
BaseTracK - Бейстрек Рус 2 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 42 2
НКБ ВС - Научно-конструкторское бюро вычислительных систем 2 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 462 2
Восход ФГБУ НИИ 503 2
СтарЛайн НПО - StarLine 12 2
БИС НПК - Бортовые интеллектуальные системы 2 2
IBM - International Business Machines Corp 8823 2
Quantum Technologies Flagship 3 1
Nortel Networks 1287 1
Avrora Robotics - Аврора Роботикс 4 1
1С-ИжТиСи 4962 1
CPM Ltd - СПМ Лтд 5 1
Национальная квантовая лаборатория 8 1
Регионком 37 1
HP 3Com 659 1
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 37 1
Вертикаль - башенный оператор 375 1
Nvidia Corp 3075 1
Google LLC 9881 1
1С-Битрикс - Bitrix 5314 1
Аскон - Ascon 282 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Алтайтелеком - Алтайская телефонно-телеграфная компания 15 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5050 2
Авто-РТК - РТК-Авто 2 2
УАПО - Уфимское агрегатное производственное объединение - Холдинг Технодинамика 5 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 128 2
РВК - Российская венчурная компания 521 2
Cetelem - Сетелем Банк 27 1
СКБ ПН - Специальное конструкторское бюро приборов подземной навигации 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1416 1
Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 39 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 31 1
Эко-Томск 1 1
Открытие ФК 2093 1
Петрович СТД - Строительный торговый дом 42 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа 61 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 252 1
Техносила - СервисТрейд 238 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1611 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 32 1
Сконтел 7 1
Airbus Group 201 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 206 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7674 5
Правительство РФ 7130 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1069 4
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 39 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 7688 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 161 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1275 2
Президент Российской Федерации 3133 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 972 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1904 2
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 52 1
ФГУП НТЦ Атлас - Федеральное государственное унитарное предприятие ФСБ России 79 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 45 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 39 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2416 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 73 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1280 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 222 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1743 1
Руссофт - Russoft 359 1
Linux Foundation 165 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group 7 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 9323 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5745 3
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 202 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10290 2
Big Data - Большие данные 2157 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 635 2
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 139 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 667 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации 41 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 565 1
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 1869 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6440 1
НИР - Научно-исследовательская работа 298 1
Безопасный город - АПК БГ - СОБГ - Система обеспечения безопасности города 442 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 669 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1775 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 197 1
Сервер - Серверные платформы 3053 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 7230 1
Polariton - Поляритон - составная квазичастица 3 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 31634 1
NISQ - Noisy Intermediate Scale Quantum - квантовая технология промежуточного масштабирования 1 1
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 453 1
Трассирование - Трассировка 12 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 327 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3053 1
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9053 1
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2125 1
ARM64 - Архитектура процессора 1227 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5276 1
2D - 2-Dimensional 364 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 198 1
Датчик магнитного поля Холла 65 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 480 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 562 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 265 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1198 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 273 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 14511 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 808 1
Linux OS 7474 4
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 10 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1799 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 388 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1489 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 5160 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
Airbus Quantum Challenge 1 1
Samsung Учимзнаем 3 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 23 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 19 1
Vocord Cyclops 3 1
Vocord MicroCyclops 2 1
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 6 1
Ростех - Швабе - InCity Навигационный комплекс 22 1
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 471 1
Ланит - Онланта ClearFuture RightWay 6 1
МТС Мобильная библиотека 36 1
Самолит - Сервис самопубликаций 15 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 209 1
InterTrust - CompanyMedia 165 1
Аскон Компас-3D 95 1
Superjob 206 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 229 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 109 1
C++ - Язык программирования 436 1
Microsoft SQL Server 1407 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 921 1
JavaScript - Язык программирования 946 1
Ланит Омни - Rightway - программа лояльности 14 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 358 1
Электронное здравоохранение - Программа 20 1
Atos QLM - Atos Quantum Learning Machine 4 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1490 1
Oracle Java - язык программирования 2515 1
Кравцов Роман 77 5
Barrett Craig - Барретт Крейг 124 4
Кирдяшов Федор 16 3
Шишмарев Сергей 5 2
Морозов Игорь 18 2
Медведев Дмитрий 1595 2
Кузюк Максим 8 2
Кудрявцев Максим 38 2
Бойко Елена 167 2
Харламов Алексей 1 1
Дробот Елена 11 1
Смирнов Федор 4 1
Голенков Александр 4 1
Сергеев Александр 24 1
Мерзляков Игорь 1 1
Филатова Олеся 2 1
Сизов Артур 2 1
Бобиков Дмитрий 14 1
Образцова Мария 2 1
Скоробогатова Екатерина 5 1
Ивакин Роман 56 1
Кириенко Виктор 1 1
Шанцев Валерий 25 1
Гуревич Михаил 40 1
Аммосов Юрий 45 1
Касьянов Михаил 54 1
Дадыкин Иван 30 1
Кудрявцев Артем 26 1
Лавренюк Сергей 6 1
Симаков Олег 110 1
Мишустин Михаил 355 1
Белоусов Андрей 58 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Скворцова Вероника 66 1
Качанов Олег 61 1
Козиенко Антон 1 1
Чернышенко Дмитрий 288 1
Кисляков Евгений 90 1
Никифоров Николай 1145 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 283 1
Россия - Российская федерация - РФ 102294 33
Россия - СФО - Новосибирск 3165 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32023 18
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2153 15
Россия - ПФО - Нижегородская область 1170 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11979 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12296 7
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1167 7
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1202 6
Россия - Сибирь 1454 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2934 5
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 976 5
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 478 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12567 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 673 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2098 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44541 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12584 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 316 3
Беларусь - Минск 535 3
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 157 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5093 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1000 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 138 2
Франция - Французская Республика 5416 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1310 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 889 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 140 2
Украина - Киев 912 2
Швейцария - Цюрих 245 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2034 2
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 74 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 100 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2064 1
Азия - Азиатский регион 3541 1
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1876 1
Финляндия - Финляндская Республика 1676 1
Австралия - Австралийский Союз 2705 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1262 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2236 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5924 3
Образование в России 1668 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5348 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 167 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1522 2
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 113 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Маринет - Marinet - Цифровая навигация и морской транспорт 14 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 51 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 852 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 35 1
ИТ-аналитика 38 1
Русский язык 3984 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1120 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 370 1
Адиабатическая теорема - теорема квантовой механики 1 1
Алгоритм Шора - квантовый алгоритм факторизации (разложения числа на простые множители) 3 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 960 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 614 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 710 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 1534 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 1120 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1832 1
Информационное общество - Государственная программа 1153 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 119 1
Закон Мура - Moore's law 194 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 311 1
Прайм - Агентство экономической информации 683 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 60 1
СК Пресс 16 1
Открытые системы ИД 154 1
NEWSru.com 219 1
Tractica 7 1
Quantum Technology Readiness Levels 2 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 557 9
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 83 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1127 5
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 216 5
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 217 4
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 45 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 347 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 168 3
СамГТУ - Самарский государственный технический университет 9 3
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 58 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 92 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 422 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 212 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 223 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 147 3
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 34 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 75 2
РАН - Российская академия наук 1281 2
ТПУ - Томский политехнический университет 104 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 155 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 111 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 111 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 229 2
ЮФУ - Южный федеральный университет 46 2
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 43 2
ФТИАН им. К.А. Валиева РАН - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 2 2
ФИАН им. П.Н. Лебедева - Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 28 2
Softline - Академия АйТи 54 2
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 2 2
ЮЗГУ - Юго-Западный государственный университет 3 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 88 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 591 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 101 2
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 19 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 2
ТГУ - Томский государственный университет 88 2
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 18 2
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 8 1
КузГТУ - Кузбасский государственный технический университет 3 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 96 1
Up Great - Зимний город - конкурс 5 2
Intel Developer Forum - IDF 248 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1428 1
Up Great - серия технологических конкурсов 9 1
Технопром - форум технологического развития 6 1
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