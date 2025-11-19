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НГТУ Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева

НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева – один из технических вузов страны. НГТУ - правопреемник Варшавского политехнического института Императора Николая II.  В состав университета входит семь крупных институтов, более 30 центров и лабораторий, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием. Ежегодный объем выполнения НИОКР превышает 1 млрд. руб. Ученые университета ведут свои исследования в спектре научных направлений, среди которых: атомное машиностроение, химия, электроэнергетика, информационные технологии, автомобиле- судо- и авиастроение, трубопроводный транспорт, промышленные технологии машиностроения. НГТУ является участником флагманских проектов Минобрнауки России: «Приоритет-2030» и «Передовые инженерные школы».

СОБЫТИЯ


19.11.2025 «ПМХ-Инфотех» и НГТУ НЭТИ подписали соглашение о взаимодействии

кий университет НЭТИ заключили соглашение о взаимодействии. Партнёрство вуза и предприятия нацелено на подготовку ИТ-специалистов для решения реальных задач бизнеса. Соглашение подписали и.о. ректора НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев и генеральный директор «ПМХ-Инфотех» Дмитрий Лютак. Инициатором выступила кафедра защиты информации НГТУ НЭТИ. В рамках соглашения студенты смогут проходить ста
17.10.2025 МТС прокачала интернет для студентов НГТУ

университета. Кроме того, улучшения качества связи могут заметить жители улицы Блюхера и общежитий НГТУ. Модернизация позволит абонентам даже при пиковых нагрузках комфортно и без «зависаний»

28.07.2025 Ученые НГТУ НЭТИ разрабатывают источники бесперебойного питания для промышленных объектов

е установки, насосы, компрессоры, трубопроводное оборудование. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. Сбои в электроснабжении могут привести к простою и финансовым потерям, а также к п
17.07.2025 Программное обеспечение для распознавания активности головного мозга разработали в НГТУ НЭТИ

га. Оно позволяет создавать профили пользователей, благодаря которым алгоритмы подстраиваются под индивидуальные особенности электроэнцефалографии (ЭЭГ) человека. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. Студент четвертого курса факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ НЭТИ Сергей Свиридюк предложил свой вариант автоматизации обработки и анализа сигналов электроэнце
04.07.2025 UserGate, Минцифры НСО и НГТУ НЭТИ договорились о сотрудничестве

ере информационной безопасности, наши заказчики смогут одновременно решить задачи, связанные с продолжением цифровой трансформации. Соглашение, которое мы заключили с Минцифры Новосибирской области и НГТУ НЭТИ, нацелено не только на поддержку перехода предприятий области на отечественные разработки, но и на обеспечение качественного роста уровня технологической зрелости и импортонезависимос
04.07.2025 Учебно-исследовательская лаборатория UserGate открылась на базе НГТУ НЭТИ

разработчик экосистемы ИБ-решений UserGate и Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) НЭТИ расширяют сотрудничество в области подготовки высококвалифицированных специалистов
11.06.2025 ГК Softline и НГТУ заключили соглашение о сотрудничестве

образования и инноваций. Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева (НГТУ) входит в число ведущих вузов по подготовке кадров для атомной отрасли в Евразийском рег
22.05.2025 Студенты НГУ и НГТУ создают универсальный переводчик для бизнеса и туристов

Студенты НГУ и НГТУ Кирилл Воинов и Никита Бычков разрабатывают новое приложение для мгновенного синхронного
10.03.2025 Новосибирский государственный технический университет при поддержке «Солара» готовит DevOps- и DevSecOps-инженеров для центров ИТ-разработки

«Солар» стала технологическим партнером Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ). Компания предоставляет образовательную лицензию на комплексную платформу Solar ap
17.02.2025 В НГТУ НЭТИ разработали эмулятор электромобилей для проверки электрозарядных станций

оля качества изготавливаемых электрозарядных станций в производственных условиях, а также для диагностирования возникающих неисправностей эксплуатируемых станций. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. «Возможны несколько программ проверки станции, выпущенной с конвейера, — например, длительная работа с изменением тока нагрузки и выходного напряжения в широком диапазоне, продолжите
14.02.2025 МТС и Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева подписали соглашение о сотрудничестве

ий с привлечением экспертов МТС. Подписание соглашения позволит МТС эффективнее взаимодействовать с НГТУ им. Р.Е. Алексеева в создании социальных лифтов, подготовки высококвалифицированных моло
12.02.2025 НГТУ НЭТИ представил первый экземпляр утилиты для российской операционной системы Linux

венного ПО и компьютерной криминалистики Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) НЭТИ впервые разработала утилиту для Linux-подобных систем, в частности Astra Linux – к
11.02.2025 В НГТУ НЭТИ предложили использовать метод детонационного напыления для получения композиционных покрытий электротехнического назначения

рытий системы медь-хром, полученных методом детонационного напыления. Работа проводилась совместно с учеными Института гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. Материалы системы медь-хром наиболее часто используются при изготовлении контактов вакуумных выключателей среднего и высокого напряжения. Срок эксплуатации электрических контактов оп
18.12.2024 BPMSoft и НГТУ им. Р. Е. Алексеева стали образовательными партнерами

ИТ-холдинга Lansoft), и Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева (НГТУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Цель партнерства — разработка и внедрение учебны
29.11.2024 Ученые НГТУ НЭТИ разработали отечественные антенны для GPS и ГЛОНАСС

ЛОНАСС частотных диапазонов L1 и L2 разработала команда ученых Новосибирского государственного технического университета НЭТИ в рамках программы «Приоритет 2030». Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. Конструкторская документация на семейство новых антенн для спутниковой навигации будет передана индустриальному партнеру, а в дальнейшем имеет потенциал адаптации для работы с европе
28.11.2024 Разработаны отечественные антенны для GPS и ГЛОНАСС: локализация составляет 90%

антенны для спутниковой навигации Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) НЭТИ разработали отечественные антенны для систем спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС ч
26.08.2024 В НГТУ НЭТИ разработали устройство для оценки слуха человека

частотности, а также проверка музыкального слуха. Такая диагностика позволит врачам более точно и быстро устанавливать диагноз и выявлять причины снижения слуха. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. Проект занял второе место на Международной конференции молодых специалистов в области электронных приборов и материалов IEEE EDM в секции Biomedical Electronics and Engineering и пер
10.07.2024 В НГТУ НЭТИ совместно с компанией АО «РиМ» разработали новое ПО для сбора данных на объектах энергетики 

техническом университете НЭТИ тестируют новое программное обеспечение, которое оптимизирует процесс сбора и передачи данных в системах мониторинга энергообъектов. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. По словам разработчика Георгия Осыко, аспиранта факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ НЭТИ, производители оборудования для электрических сетей не всегда уделяют

18.06.2024 В России создан станок с машинным зрением для производства печатных плат

Разработка НГТУ НЭТИ Студенты Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТ
04.06.2024 Студенты НГТУ НЭТИ используют Solar appScreener для выявления уязвимостей в ПО

шение для комплексного контроля безопасности ПО от группы компаний «Солар» — Solar appScreener используется в рамках обучения студентов Новосибирского государственного технического университета НЭТИ (НГТУ НЭТИ). Теперь студенты ИБ-направлений учатся на практике выявлять типичные уязвимости и скрытые возможности в приложениях. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар». Solar appScreene
03.06.2024 Ученые НГТУ НЭТИ оснастят сварочного робота «органами чувств» для самопрограммирования

датчика разрабатываемая технология позволит выполнить работу программиста и таким образом упростить автоматизацию сварочных операций на промышленных предприятиях. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. Сегодня известно более 1200 вариантов применения роботов-манипуляторов в промышленности, и сварка — одна из них. Роботизированная сварка обладает рядом существенных преимуществ. Пром
23.05.2024 Сделано в НГТУ НЭТИ: вуз презентовал беспилотник «САРМА»

рственном техническом университете НЭТИ. Беспилотник предназначен для выполнения авиационных агротехнических работ, доставки грузов и долговременного мониторинга. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. Инженеры НГТУ НЭТИ, в том числе сотрудники студенческого конструкторского бюро факультета летательных аппаратов, работают над проектом «САРМА» в рамках программы Минобрнауки Р
13.05.2024 Студенты НГТУ НЭТИ создали умный манипулятор для автоматического склада

техническом университете НЭТИ разработан умный манипулятор, предназначенный для эффективного перемещения товаров со склада с целью оптимизации рабочего процесса. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. «При традиционной организации работы склада человек просто забирает нужный товар и уносит его на свое рабочее место. Наши манипуляторы, работающие на автоматических складах, выполняю
25.04.2024 В НГТУ НЭТИ разрабатывают антенну для увеличения электродинамического ресурса устройств

ных устройств за счет применения нового, разработанного учеными университета метода — использования нетрадиционного возбуждения токов на элементарных излучателях. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. Работа над проектом «Фундаментальное исследование электродинамических моделей многодиапазонных излучателей с источником возбуждения с нестандартной пространственной структурой» ведет
11.04.2024 Первая в Новосибирской области «Астра-лаборатория» открыта в НГТУ НЭТИ

нных ИТ-решениях. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». В церемонии открытия «Астра-лаборатории» принял участие министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. «НГТУ НЭТИ – один из ведущих вузов региона по подготовке ИТ-кадров, надежный партнер Правительства Новосибирской области в работе по снижению кадрового дефицита ИТ-отрасли, который наиболее остр
26.03.2024 Ученые НГТУ НЭТИ преобразуют энергетический мусор в электроэнергию

ию механических колебаний в электрическую энергию и позволяющих заменить традиционные батареи и аккумуляторы, которые требуют периодической замены или подзарядки. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. Работа ведется в рамках проекта «Исследование принципов построения электростатических МЭМС-преобразователей энергии вибрации в электрическую энергию» при поддержке Российского научно
19.03.2024 В НГТУ НЭТИ разработали программу для моделирования поведения проводов линий электропередачи под воздействием эксплуатационных нагрузок

чи. Одно из приложений программы моделирует работы устройства сброса снега и гашения колебаний проводов линий электропередачи с целью снижения вероятности обрыва. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. «На воздушной линии электропередачи есть такое явление — пляска проводов (галопирование), когда при определенных погодных условиях (сильный ветер, налипание снега) возникают вертикал
22.02.2024 Браслет для определения эмоционального состояния разработан в НГТУ НЭТИ

факультета радиотехники и электроники Новосибирского государственного технического университета НЭТИ. Об этом CNews сообщили представители НЭТИ. Разработчики — члены конструкторского бюро «Прометей» НГТУ НЭТИ Александр Синкевич и Егор Волынкин под руководством Алексея Бизяева, старшего преподавателя кафедры конструирования и технологии радиоэлектронных средств, создают браслет, который смо
11.12.2023 Цифровой двойник: разработка инженеров НГТУ НЭТИ позволяет удаленно контролировать подачу тепла и электроэнергии в школы и детсады

осибирского государственного технического университета НЭТИ. Экономия затрат на тепловую энергию при внедрении системы составляет до 30%, подсчитали разработчики. Об этом CNews сообщили представители НГТУ. Программная часть системы была разработана в тесном сотрудничестве с доцентом кафедры тепловых электрических станций НГТУ НЭТИ Александром Дворцевым и индустриальным партнером унив
06.12.2023 Студенты НГТУ НЭТИ разработали высокопроизводительный 3D-принтер, позволяющий значительно сэкономить время при серийной печати деталей

аленко с командой разработчиков создали высокопроизводительный 3D-принтер с системой автоматизации, позволяющий сократить издержки при серийной 3D-печати деталей. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. «Идея была у меня достаточно давно, я взялся за разработку, когда сам столкнулся с проблемами при печати серии деталей. Разрабатывать принтер начал еще на базе технопарка школы №112,
06.07.2023 На сайте НГТУ НЭТИ запустили чат-бот для глухих и слабослышащих, владеющих русским жестовым языком

и слабослышащим абитуриентам искать нужную информацию при поступлении с использованием русского жестового языка (РЖЯ). Бот доступен на странице приемной кампании. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. «В рамках федеральной программы «Приоритет-2030» совместно с компанией «Адаптис» мы реализуем проект, направленный на создание разных продуктов, основанных на цифровых технологиях и

17.05.2023 ИТ-компания «Инфосистемы джет» провела всероссийские киберучения для студентов НГТУ НЭТИ

анизаторов выражаю благодарность компании “Инфосистемы джет” за проведенные киберучения на площадке НГТУ НЭТИ. Подобный формат мероприятий, в первую очередь, способствует формированию площадки

12.05.2022 НГТУ НЭТИ получит почти 1500 бюджетных мест для подготовки ИТ-специалистов

ам высшего образования по ИТ-направлениям (включая бакалавриат, специалитет, магистратуру и аспирантуру), сообщило министерство образования Новосибирской области. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. «Спрос на ИТ-специалистов сейчас высокий, это можно увидеть на любом сервисе вакансий. Это очень востребованный набор профессий сейчас и в рамках цифровой экономики, и в рамках всево
14.02.2022 Инженеры НГТУ НЭТИ создали компактную Wi-Fi-антенну для мест массового скопления людей

стабильный интернет-сигнал в местах массового скопления людей. Об этом CNews сообщили представители НГТУ НЭТИ. По словам завкафедрой радиоприемных и радиопередающих устройств НГТУ НЭТИ М
03.04.2017 «Эремекс» предоставит НГТУ имени Р.Е. Алексеева учебные комплекты САПР Delta Design

ники предприятий. Мы уделяем большое внимание поддержке ведущих российских вузов, в числе которых и НГТУ им. Алексеева, — отметил Евгений Корнильев, замдиректора по развитию компании «Эремекс».
16.06.2014 Softline обеспечила защиту корпоративной сети НГТУ с помощью решения «Лаборатории Касперского»

вых серверов учебного заведения. ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный технический университет» (НГТУ) является одним из крупнейших вузов региона: в нем обучается более 14 тыс. студентов; ра
27.05.2009 Студенты НГТУ им. Р.Е. Алексеева будут изучать DocsVision

Компания DocsVision и Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, в состав которого входит Институт радиоэлектроники и информационных технологий, подписали договор о введении в процесс
09.04.2008 НГТУ необходим монтаж оборудования суперкомпьютерной Grid-системы

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) объявил открытый аукцион № 54а-08 на приобретение и монтаж второй очереди оборудования

19.03.2008 НГТУ выбирает поставщика ПО

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) объявил о проведении открытого аукциона № 21а-08 на поставку программного обеспечения о
21.06.2007 НГТУ объявил открытый конкурс по выбору поставщика ПО

Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) объявил о проведении очередного открытого конкурса № 88 на закупку программного обеспеч

Публикаций - 149, упоминаний - 207

НГТУ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 11
Yandex - Яндекс 9215 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Intel Corporation 12811 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 284 6
Microsoft Corporation 25775 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 5
Samsung Electronics 11064 4
Softline - Софтлайн 3743 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий - ИТЦ Академический 103 3
7интек - 7intec 4 3
Неймарк Межвузовский ИТ-кампус 36 3
Huawei 4675 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 3
9594 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
Lenovo Motorola 3566 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 3
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 2
СтарЛайн НПО - StarLine 26 2
НКБ ВС - Научно-конструкторское бюро вычислительных систем 3 2
BaseTracK 3 2
Системы и Технологии ГК 129 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 2
БИС НПК - Бортовые интеллектуальные системы 3 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 2
Современные компьютерные технологии 13 2
Ланит - Lansoft - Лансофт 111 2
МТС - Экосистема МТС - Erion - Эрион 152 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Восход ФГБУ НИИ 721 2
Apple Inc 13154 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
BBK OPPO Electronics 484 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 3
Авто-РТК - РТК-Авто 2 2
Аврора КБ - Студенческое конструкторское бюро 16 2
Анкудиновка Технопарк - Нижегородский индустриальный парк 20 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 2
Ростех - Технодинамика - УАПО - Уфимское агрегатное производственное объединение - Молния - Уфимское научно-производственное предприятие  6 2
Superjob - Суперджоб 858 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Эко-Томск 1 1
Сбер - Сбербанк Сибирский банк 59 1
Газпром Арена - футбольный стадион в Санкт-Петербурге 27 1
Главстрой 18 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 1
Молния УНПП - Уфимское научно-производственное предприятие 6 1
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 1
СКБ ПН - Специальное конструкторское бюро приборов подземной навигации 1 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 36 1
Наукоград - технопарк 156 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по транспорту Санкт-Петербурга - Горэлектротранс СПб ГУП - Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие городского электрического транспорта 8 1
InCity - Модный континент 14 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - СибНИА имени С.А. Чаплыгина ФАУ - Сибирский научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина 11 1
Московский городской дворец детского (юношеского) творчества - Московский Дворец пионеров 1 1
Промсорт - НЛМК Калуга - Калужский научно-производственный электрометаллургический завод 15 1
Гидроэнергоспецстрой НПО 1 1
Сибирь-Арена 5 1
Hyve Group - ITE Group - Сибирская ярмарка 13 1
Kedah Wafer Emas 5 1
СДЭК Фулфилмент - CDEK Fulfillment 6 1
СДЭК Маркет - CDEK Market 2 1
СДЭК Термо 2 1
Арена Омск - Многофункциональный спортивный комплекс 7 1
Гидравлика УАП ФГУП 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Почта России ПАО 2370 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 6
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 105 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 3
РНФ - Российский научный фонд 201 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
Администрация Новосибирска - Мэрия Новосибирска - органы государственной власти 52 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Правительство Нижегородской области - ГАУ Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики - ГАУ НО 9 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
Национальная квантовая лаборатория 9 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Новая технологическая коалиция - НТК 4 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 31
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 17
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 13
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 9
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Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 7
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 7
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 7
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 7
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 7
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 6
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4393 6
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 5
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 5
Linux OS 11533 9
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
JavaScript - JS - язык программирования 1425 5
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 15 5
Intel IXA - Intel Internet Exchange Architecture - Intel IX - Intel Internet Exchange 33 4
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
Python Django - web framework 55 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 75 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 176 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 360 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 323 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 352 2
9-мм пистолет Макарова 7 2
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 285 2
FreePik 1841 2
РАН СО - СКИФ ЦКП - Сибирский кольцевой источник фотонов - Центр коллективного пользования 19 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 253 2
Google Android 15243 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 60 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 241 2
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 266 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 2
Батаев Анатолий 6 6
Путин Владимир 3454 5
Кравцов Роман 89 5
Кирдяшов Федор 30 5
Ельцин Борис. 99 4
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 4
Цукарь Сергей 38 3
Шанцев Валерий 30 3
Козлова Дарья 41 3
Васильев Вадим 9 3
Черепенников Валерий 13 3
Медведев Дмитрий 1665 2
Сивцев Илья 174 2
Морозов Игорь 59 2
Пахомов Александр 140 2
Голенков Александр 4 2
Шишмарев Сергей 36 2
Ивашкин Евгений 2 2
Бизяев Алексей 2 2
Рева Иван 3 2
Мартюшев Никита 4 2
Зайцева Маргарита 22 2
Подкопаев Артемий 2 2
Никрошкин Иван 2 2
Мишустин Михаил 787 2
Белоусов Андрей 149 2
Бойко Елена 152 2
Макаров Валентин 251 2
Кудрявцев Максим 43 2
Иванов Андрей 61 2
Кузюк Максим 10 2
Дмитриев Сергей 34 1
Иванкин Роман 2 1
Белов Андрей 135 1
Соколов Вадим 5 1
Бушковский Денис 6 1
Коваленко Эдуард 12 1
Газизов Камиль 68 1
Смирнов Федор 5 1
Pfister Mike - Пфистер Майк 9 1
Россия - СФО - Новосибирск 4875 103
Россия - РФ - Российская федерация 166164 90
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 38
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 35
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 27
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 24
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 17
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 17
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 13
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1707 13
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 11
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 8
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 8
Европа 24963 7
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 6
Франция - Французская Республика 8177 6
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 5
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 4
Германия - Федеративная Республика 13221 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 4
Беларусь - Минск 706 4
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 543 4
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 168 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 3
Беларусь - Белоруссия 6289 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 3
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 3
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 3
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 468 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 161 2
Россия - СФО - Алтайский край - Бийский район - Бийск 120 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 124
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 91
Образование в России 2893 28
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 15
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 10
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 9
Социоцентр ФГАНУ - Приоритет 2030 - Государственная программа поддержки университетов Российской Федерации - Программа академического стратегического лидерства 300 9
Физика - Physics - область естествознания 2940 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 7
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 7
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 6
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 6
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
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Работодатель - Один из субъектов трудового права 3087 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 4
Английский язык 7030 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 4
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 4
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 4
Экзамены 517 4
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 4
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 4
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 4
Национальный проект - Наука и университеты 48 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
9to5Mac 70 2
9to5Google 60 2
Россия К - телеканал 30 1
СК Пресс 17 1
Открытые системы ИД 176 1
NEWSru.com 229 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Tractica 7 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 64 41
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 17
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 17
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 14
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 14
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 13
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 12
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 12
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 11
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 11
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 11
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 10
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 10
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 9
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 9
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 9
РАН - Российская академия наук 2122 8
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 8
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 7
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 6
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 6
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 6
ТГУ - Томский государственный университет 233 6
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 6
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 5
ОмГТУ - Омский государственный технический университет 41 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - Астра Академия - Астра-школа - Астра-лаборатории - Астра-колледж - Астра-университет - Астра-стипендия - Астра-карьера 59 5
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 5
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 5
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 4
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 4
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 4
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 25 4
Минздрав РФ - СибГМУ ФГБОУ ВО - Сибирский государственный медицинский университет - Томский государственный медицинский университет 36 4
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
Up Great - Зимний город - конкурс 6 2
Intel Developer Forum - IDF 317 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Up Great - серия технологических конкурсов 10 2
Microsoft Ignite 44 1
MIPS Securika 10 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
Технопром - форум технологического развития 9 1
Сибкомпьютер - выставка информационных и офисных технологий, компьютерной техники и программного обеспечения 6 1
ЧипЭКСПО - ChipEXPO 18 1
Kazan Digital Week 19 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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