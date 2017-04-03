Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НГТУ Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева
Публикаций - 70, упоминаний - 100
НГТУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кравцов Роман 77 5
|Barrett Craig - Барретт Крейг 124 4
|Кирдяшов Федор 16 3
|Шишмарев Сергей 5 2
|Морозов Игорь 18 2
|Медведев Дмитрий 1595 2
|Кузюк Максим 8 2
|Кудрявцев Максим 38 2
|Бойко Елена 167 2
|Харламов Алексей 1 1
|Дробот Елена 11 1
|Смирнов Федор 4 1
|Голенков Александр 4 1
|Сергеев Александр 24 1
|Мерзляков Игорь 1 1
|Филатова Олеся 2 1
|Сизов Артур 2 1
|Бобиков Дмитрий 14 1
|Образцова Мария 2 1
|Скоробогатова Екатерина 5 1
|Ивакин Роман 56 1
|Кириенко Виктор 1 1
|Шанцев Валерий 25 1
|Гуревич Михаил 40 1
|Аммосов Юрий 45 1
|Касьянов Михаил 54 1
|Дадыкин Иван 30 1
|Кудрявцев Артем 26 1
|Лавренюк Сергей 6 1
|Симаков Олег 110 1
|Мишустин Михаил 355 1
|Белоусов Андрей 58 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Скворцова Вероника 66 1
|Качанов Олег 61 1
|Козиенко Антон 1 1
|Чернышенко Дмитрий 288 1
|Кисляков Евгений 90 1
|Никифоров Николай 1145 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 283 1
|Прайм - Агентство экономической информации 683 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 60 1
|СК Пресс 16 1
|Открытые системы ИД 154 1
|NEWSru.com 219 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175798, в очереди разбора - 988221.
Создано именных указателей - 71024.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175798, в очереди разбора - 988221.
Создано именных указателей - 71024.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru