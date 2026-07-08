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Кузюк Максим

СОБЫТИЯ


08.07.2026 ГК Softline объявляет о назначении Максима Кузюка генеральным директором кластера «Софтлайн Технологии» 2
23.03.2018 РТИ внедрит ИТ-систему «Управления закупками и казначейством» 1
04.07.2017 Выходец из «Ростеха» возглавил структуру АФК «Система», сорвавшую оборонный заказ на 5 млрд 2
15.12.2016 «Технодинамика» автоматизировала процессы системной инженерии при разработке авиационных систем с помощью IBM Rational 1
01.04.2015 «Технодинамика» создаст систему электроснабжения для транспортного самолета Ил-112В 1
24.03.2015 Предприятие «Технодинамики» подтвердило сертификат соответствия ISO 9001 и AS/EN 9100 1
17.12.2014 Поставщик оборудования для РЖД и «Аэрофлота» внедрит SAP за 174 млн рублей 1
04.02.2014 «Авиационное оборудование» готовит кадры для внедрения систем управления производством на предприятиях холдинга 1
28.10.2013 «Авиационное оборудование» и МФТИ подготовят кадры для модернизации российской промышленности 1

Публикаций - 9, упоминаний - 11

Кузюк Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3436 6
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 37 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1908 2
РТИ 154 2
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 55 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 192 1
IBM Rational Software - IBM Rational Rose 181 1
Bureau Veritas 12 1
SAP SE 5581 1
IBM - International Business Machines Corp 9681 1
9520 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1264 1
SAP CIS - САП СНГ 867 1
Honeywell 308 1
Ростех - РТ-Информ 148 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 117 1
Молния УНПП - Уфимское научно-производственное предприятие 6 2
Ростех - Технодинамика - УАПО - Уфимское агрегатное производственное объединение - Молния - Уфимское научно-производственное предприятие  6 2
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 66 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина - российское проектно-конструкторское бюро 20 1
Гидравлика УАП ФГУП 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2085 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 908 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 173 1
Ростех - Вертолеты России 180 1
Airbus Group - Airbus Industries 246 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3187 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5935 1
Минобороны РФ - НЦУО РФ - Национальный центр управления обороной Российской Федерации 15 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1159 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3839 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2329 1
Федеральное казначейство России 1939 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15992 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2046 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35847 2
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 933 1
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 543 1
АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением - ДИСК - Диспетчерская Интегрированная Система Контроля и управления сетевым электроснабжением 133 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества - eQMS - Electronic Quality Management System 287 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2011 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3020 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4739 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1463 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9839 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1652 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13863 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8584 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 264 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7759 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1155 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3559 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 1
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 34 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 68 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-70 - военно-транспортный самолёт, грузовой самолёт, грузопассажирский самолёт 23 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 151 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-148 - украинский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 25 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-96 - советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт 21 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-86 - советский четырёхдвигательный широкофюзеляжный пассажирский самолёт 8 1
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-112В - российский перспективный лёгкий военно-транспортный самолёт 6 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-204 - советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 34 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Ми-8 - Ми-17 - многоцелевой вертолёт 47 1
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Ми-26 тяжёлый многоцелевой транспортный вертолёт 17 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 941 1
Кудрявцев Николай 21 1
Орехов Вячеслав 48 1
Лаговиер Александр 1 1
Кувшинова Марина 1 1
Распопов Евгений 1 1
Бевзюк Игорь 2 1
Краснов Александр 90 1
Россия - РФ - Российская федерация 164900 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47349 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3030 3
Германия - Федеративная Республика 13159 2
Россия - СФО - Новосибирск 4847 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14773 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1298 2
Швейцария - Лозанна 71 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54500 1
Беларусь - Белоруссия 6257 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8503 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2597 1
Франция - Французская Республика 8143 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1268 1
Чехия - Чешская Республика 1345 1
Украина 7908 1
США - Калифорния 4813 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 530 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 810 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6141 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33454 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57250 3
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 352 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6674 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3010 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3031 1
Физика - Physics - область естествознания 2922 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2732 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6001 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53094 1
Энергетика - Energy - Energetically 5806 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2555 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3445 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6548 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 229 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21452 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2360 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 838 1
BCG - Boston Consulting Group 116 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1198 3
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 148 2
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 82 2
СамГТУ - Самарский государственный технический университет - Самарский политех 13 2
МФТИ ВШСИ - Высшая школа системного инжиниринга 2 2
УГАТУ - Уфимский ГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 48 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 332 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 726 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 999 1
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