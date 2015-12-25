Получите все материалы CNews по ключевому слову
СГАУ имени Королёва Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва Куйбышевский авиационный институт КуАИ им. С. П. Королёва
СОБЫТИЯ
|25.12.2015
|
СГАУ стал региональным оператором робототехнического проекта R2D2 Samara
шением комиссии Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С. П. Королёва (СГАУ) признан победителем отбора и ему присвоен статус регионального оператора эксперименталь
|26.11.2014
|
В СГАУ предложили вариант полета на Марс
В Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (СГАУ) пр
|10.09.2010
|
«ТТК-Самара» предоставит доступ в интернет Самарскому государственному аэрокосмическому университету
а в интернет Самарскому государственному аэрокосмическому университету им. академика С.П. Королева (СГАУ). Пропускная способность канала связи составит 80 Мбит/с, что позволит обеспечить доступ
|11.06.2010
|
APC InfraStruXure обеспечивает непрерывность вычислений суперкомпьютера в СГАУ им. С.П. Королева
«Сергей Королев» для Самарского государственного аэрокосмического университета имени С.П. Королева (СГАУ). Подрядчиком выступила компания «Парус» — региональный системный интегратор, партнер AP
|28.04.2010
|
Самарский государственный аэрокосмический университет запустил суперкомпьютер на платформе IBM BladeCenter
Компания IBM и Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П. Королева (СГАУ) объявили об открытии суперкомпьютерного центра, в рамках которого состоялся запуск супе
|03.10.2007
|
Softline выиграла тендер на поставку ПО для СГАУ
учных целей Самарского государственного аэрокосмического университета им. академика С. П. Королева (СГАУ). Общая сумма контракта составит более 28 млн. руб. Летом 2007 г. СГАУ был объявл
|27.07.2007
|
СГАУ им. академика С. П. Королева закупает ПО: открытый конкурс
Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С. П. Королева (СГАУ) объявил откры
|22.11.2006
|
В Самаре создается крупнейший в России центр космической геоинформатики
Самарский государственный аэрокосмический Университет (СГАУ) имени академика С.П. Королева стал победителем в конкурсе инновационных программ в рамк
|22.11.2006
|
В Самаре создается крупнейший в России центр космической геоинформатики
Самарский государственный аэрокосмический Университет (СГАУ) имени академика С.П. Королева стал победителем в конкурсе инновационных программ в рамк
СГАУ имени Королёва и организации, системы, технологии, персоны:
|Ершов Андрей 50 5
|Путин Владимир 3362 4
|Шпак Василий 263 3
|Соколовский Александр 40 3
|Рылов Дмитрий 53 2
|Гершензон Владимир 22 2
|Иванова Ирина 14 2
|Токаренко Максим 46 2
|Сойфер Виктор 2 2
|Скиданов Роман 2 2
|Трошенков Дмитрий 5 2
|Хасис Лев 105 2
|Фурсенко Андрей 128 2
|Кузюк Максим 8 2
|Королев Сергей 45 2
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 411 2
|Moeller Dietrich - Мёллер Дитрих 13 1
|Красников Геннадий 72 1
|Чернышов Михаил 45 1
|Поповский Александр 91 1
|Савельев Дмитрий 10 1
|Наумов Даниил 10 1
|Плясунов Юрий 10 1
|Меркушкин Николай 8 1
|Власов Юрий 10 1
|Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 1
|Бычков Сергей 7 1
|Лазо Сергей 2 1
|Филимонов Дмитрий 4 1
|Кузьмичев Венедикт 1 1
|Распопов Евгений 1 1
|Сухов Андрей 6 1
|Попов Гарр 1 1
|Грекова Ольга 4 1
|Симановский Евгений 5 1
|Сагатов Евгений 1 1
|Некипелов Евгений 3 1
|Аронович Лев 1 1
|Белясников Александр 3 1
|Громова Марина 9 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 4
|Aberdeen Group 48 1
|Frost & Sullivan 206 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411134, в очереди разбора - 730784.
Создано именных указателей - 188219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.