СГАУ имени Королёва Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва Куйбышевский авиационный институт КуАИ им. С. П. Королёва

СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва

СОБЫТИЯ


25.12.2015 СГАУ стал региональным оператором робототехнического проекта R2D2 Samara

шением комиссии Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С. П. Королёва (СГАУ) признан победителем отбора и ему присвоен статус регионального оператора эксперименталь
26.11.2014 В СГАУ предложили вариант полета на Марс

В Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (СГАУ) пр
10.09.2010 «ТТК-Самара» предоставит доступ в интернет Самарскому государственному аэрокосмическому университету

а в интернет Самарскому государственному аэрокосмическому университету им. академика С.П. Королева (СГАУ). Пропускная способность канала связи составит 80 Мбит/с, что позволит обеспечить доступ
11.06.2010 APC InfraStruXure обеспечивает непрерывность вычислений суперкомпьютера в СГАУ им. С.П. Королева

«Сергей Королев» для Самарского государственного аэрокосмического университета имени С.П. Королева (СГАУ). Подрядчиком выступила компания «Парус» — региональный системный интегратор, партнер AP
28.04.2010 Самарский государственный аэрокосмический университет запустил суперкомпьютер на платформе IBM BladeCenter

Компания IBM и Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С.П. Королева (СГАУ) объявили об открытии суперкомпьютерного центра, в рамках которого состоялся запуск супе
03.10.2007 Softline выиграла тендер на поставку ПО для СГАУ

учных целей Самарского государственного аэрокосмического университета им. академика С. П. Королева (СГАУ). Общая сумма контракта составит более 28 млн. руб. Летом 2007 г. СГАУ был объявл
27.07.2007 СГАУ им. академика С. П. Королева закупает ПО: открытый конкурс

Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С. П. Королева (СГАУ) объявил откры
22.11.2006 В Самаре создается крупнейший в России центр космической геоинформатики

Самарский государственный аэрокосмический Университет (СГАУ) имени академика С.П. Королева стал победителем в конкурсе инновационных программ в рамк
22.11.2006 В Самаре создается крупнейший в России центр космической геоинформатики

Самарский государственный аэрокосмический Университет (СГАУ) имени академика С.П. Королева стал победителем в конкурсе инновационных программ в рамк

Публикаций - 77, упоминаний - 119

СГАУ имени Королёва и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14347 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3308 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 5
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 4
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 396 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2088 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 3
МТС Поволжье макрорегион - МТС Поволжье СЗ - МТС Поволжье Северо-Запад - МТС Поволжье ЮВ - МТС Поволжье Юго-Восток 69 3
М.Видео-Эльдорадо - OneRetail - One Retail - Единый ритейл 59 3
NVision Group - Энвижн Груп 685 3
HP Inc. 5764 3
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 3
IBM - International Business Machines Corp 9557 3
НИТ - Национальные информационные технологии 34 2
МТС Северо-Запад макрорегион 67 2
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 115 2
Элвис-Телеком 36 2
Siemens AG - Siemens Group 2629 2
СКБ ВТ - Специальное конструкторское бюро вычислительной техники 2 2
Интернавигация НТЦ - Научно-технический центр современных навигационных технологий 5 2
Microsoft Corporation 25267 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1377 2
МТС Урал макрорегион - Уралтел 40 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 418 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 260 2
МегаФон 9959 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 249 2
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 69 1
ИИ-Технологии 234 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 1
QLogic 75 1
Alfresco Software 148 1
МТС - Комстар ОТС Регионы 165 1
ТТК Верхневолжский макрорегион - ТТК Волга - ВолгаТрансТелеком - ТТК Нижний Новгород - ТТК Самара - Самара-Транстелеком, СТТК - Спринттелеком 41 1
Завод Протон Зеленоград 11 1
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 1
МТС Центр макрорегион 64 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 359 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8237 7
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 7
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 686 6
Роскосмос - ЦЭНКИ НИИ СК - Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина - КБОМ ФГУП - Конструкторское бюро общего машиностроения имени В.П. Бармина 22 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2712 4
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 238 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1029 2
Газпром ПАО 1421 2
Ростех - Технодинамика - УАПО - Уфимское агрегатное производственное объединение - Молния - Уфимское научно-производственное предприятие  6 2
Северсталь ПАО - Severstal 564 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 354 2
Сбер - Еаптека 38 1
Сбер - SPB - Sberbank Private Banking 8 1
Роснефть - РН-Новокуйбышевский НПЗ 11 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 21 1
Молния УНПП - Уфимское научно-производственное предприятие 6 1
MODIS - Одежда 3000 57 1
Сестрорецкий инструментальный завод имени С. П. Воскова - Сестрорецкий оружейный завод 3 1
РусГидро - Богучанская ГЭС 12 1
EDC Group - Eurasia Drilling Company Ltd - Евразия Менеджмент - Буровая компания Евразия, БКЕ - Лукойл-бурение 8 1
Траст НБ - Банк АВБ - Автовазбанк 14 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк Тверь - Тверьуниверсалбанк 4 1
КуйбышевАзот 16 1
Промышленные Инвестиции - СМЗ - Самарский металлургический завод 2 1
Сбер - Sberbank International - Sberbank Europe - Sberbank Switzerland - Sber Trading Swiss AG Сбер - Sberbank Hungary - Сбербанк Венгрия 8 1
ПСБ - Промсвязьбанк 904 1
Возрождение - Коммерческий банк 351 1
ТС-инжиниринг 6 1
ПромСвязьКапитал 84 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 132 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 314 1
Альфа-Банк 1873 1
Сбер - СберЛогистика 70 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1124 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 444 1
X5 Group - Перекрёсток 606 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 1
РВК - Российская венчурная компания 557 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4805 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3468 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6302 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3380 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2008 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4946 2
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 88 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 369 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 488 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1069 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 624 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1086 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3430 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3258 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 233 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2937 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12909 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 363 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1849 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 88 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 734 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 913 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2175 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5273 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2087 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 791 1
РНФ - Российский научный фонд 146 1
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 49 1
ACM - Association for Computing Machinery 10 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 74 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 215 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73478 26
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14907 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57455 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23221 18
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 17
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7198 12
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18359 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34048 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6918 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31854 7
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1190 6
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 520 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5944 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9788 6
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4116 6
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3357 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13083 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8139 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31991 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 5
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1722 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3529 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11594 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7425 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27200 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4569 4
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2735 4
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5923 3
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 992 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25560 3
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3775 3
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 3
Аналоговые технологии 2836 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2352 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6167 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Фотон-М - серия специализированных космических аппаратов (спутников) 54 6
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 474 5
Космодром Байконур 1071 5
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 2
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 2
FreePik 1455 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 149 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1218 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 2
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 79 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 2
Schneider Electric InRow 26 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
Schneider Electric - APC Symmetra PX 43 1
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 1
ANSYS Workbench - ANSYS AIM 5 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр операторов персональных данных 73 1
IBM System eServer BladeCenter 118 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 73 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 70 1
Space-π – Space PI - программа Дежурный по планете 19 1
Haulmont - Тезис СЭД 91 1
СалютДевайсы - SaluteSpeech - SaluteSpeechInsights 35 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 204 1
OpenAI - ChatGPT 545 1
СалютДевайсы - SaluteBot - Автоматизация взаимодействия с пользователями 14 1
Сбер - BI.Zone vCISO 9 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 198 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 424 1
СГАУ имени Королёва - Сергей Королёв Суперкомпьютер 1 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 299 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 848 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1536 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1149 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 824 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 190 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1416 1
Ершов Андрей 50 5
Путин Владимир 3362 4
Шпак Василий 263 3
Соколовский Александр 40 3
Рылов Дмитрий 53 2
Гершензон Владимир 22 2
Иванова Ирина 14 2
Токаренко Максим 46 2
Сойфер Виктор 2 2
Скиданов Роман 2 2
Трошенков Дмитрий 5 2
Хасис Лев 105 2
Фурсенко Андрей 128 2
Кузюк Максим 8 2
Королев Сергей 45 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 411 2
Moeller Dietrich - Мёллер Дитрих 13 1
Красников Геннадий 72 1
Чернышов Михаил 45 1
Поповский Александр 91 1
Савельев Дмитрий 10 1
Наумов Даниил 10 1
Плясунов Юрий 10 1
Меркушкин Николай 8 1
Власов Юрий 10 1
Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 1
Бычков Сергей 7 1
Лазо Сергей 2 1
Филимонов Дмитрий 4 1
Кузьмичев Венедикт 1 1
Распопов Евгений 1 1
Сухов Андрей 6 1
Попов Гарр 1 1
Грекова Ольга 4 1
Симановский Евгений 5 1
Сагатов Евгений 1 1
Некипелов Евгений 3 1
Аронович Лев 1 1
Белясников Александр 3 1
Громова Марина 9 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2919 55
Россия - РФ - Российская федерация 157466 52
Россия - ПФО - Самарская область 1463 36
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 247 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45872 23
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1453 13
Земля - планета Солнечной системы 10669 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18666 10
Европа 24652 8
Казахстан - Республика 5814 8
Россия - СФО - Новосибирск 4672 8
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1352 7
Франция - Французская Республика 7983 6
Германия - Федеративная Республика 12947 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8153 6
Россия - СФО - Новосибирская область - Куйбышевский район - Куйбышев 100 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3192 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2678 4
Украина 7801 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2972 4
Индия - Bharat 5710 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3235 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1343 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3219 3
Россия - СКФО - Ставропольский край 994 3
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 761 3
Канада 4988 3
Израиль 2785 3
Испания - Королевство 3762 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1238 3
Нидерланды 3637 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1643 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1577 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18276 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5351 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3392 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 322 2
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 69 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2121 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31956 41
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55069 40
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51324 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26021 11
Образование в России 2561 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 8
Информатика - computer science - informatique 1144 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15187 5
Физика - Physics - область естествознания 2836 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5733 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6677 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6259 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10355 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8377 4
Кибернетика - Cybernetics 248 3
Английский язык 6882 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17423 3
Энергетика - Energy - Energetically 5529 3
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1253 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2804 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 2
Земельный кадастр - кадастровый инженер - землемер 53 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2180 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 2
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 690 2
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 797 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2597 2
Аудит - аудиторский услуги 3114 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 2
Физика - Скорость света - celeritas - абсолютная величина скорости распространения электромагнитных волн, в точности равная 299 792 458 м/с (или приблизительно 3×108 м/с) 54 2
Ботаника - Растения - Plantae 1113 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 811 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11417 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2172 3
Ведомости 1257 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1144 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
N+1 - Издание 181 1
Российская газета 278 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 4
Aberdeen Group 48 1
Frost & Sullivan 206 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1647 8
РАН - Российская академия наук 2018 8
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 41 7
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 604 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1097 6
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 284 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 671 6
СамГУ - Самарский государственный университет 28 5
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 5
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 265 4
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 4
СамГТУ - Самарский государственный технический университет - Самарский политех 11 3
Минюст РФ - ФСИН РФ СЮИ - Самарский Юридический институт Федеральной Службы Исполнения Наказаний 3 3
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 68 3
МФТИ ВШСИ - Высшая школа системного инжиниринга 2 2
КамГУ им. Витуса Беринга ФГБОУ ВО - Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга 5 2
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 47 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 139 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 264 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 201 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 398 2
ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 36 2
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 109 2
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 34 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 169 2
БГУ - Белорусский государственный университет 34 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 29 1
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 31 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 31 1
МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии 14 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 1
UIC - University of Illinois Chicago - Иллинойсский университет в Чикаго 9 1
Sofia Technical University - Софийский технический университет 2 1
Universitat de Valеncia - University of Valencia - Университет Валенсии 10 1
ДВГТУ - Дальневосточный государственный технический университет - Дальневосточный политехнический университет 10 1
НЦФМ - Национальный центр физики и математики 5 1
МВД РФ - СПбУ - Санкт-Петербургский университет МВД Российской Федерации 9 1
IITU - International Information Technology University - Международный университет информационных технологий 1 1
Justus Liebig University Giessen, JLU - University of Giessen - Гиссенский университет имени Юстуса Либиха - Университет Гиссена 4 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
VolgaCTF - соревнования в области информационной безопасности 3 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 91 1
Up Great - серия технологических конкурсов 10 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411134, в очереди разбора - 730784.
Создано именных указателей - 188219.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

