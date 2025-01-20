VolgaCTF соревнования в области информационной безопасности
|20.01.2025
|Bi.Zone и CyberED обучат веб-разработчиков основам безопасной разработки 1
|30.01.2019
|Самарский университет и «Ростелеком-Solar» обучат новых экспертов ИБ 1
|12.07.2016
|Positive Technologies открыла новый офис в Самаре 1
VolgaCTF и организации, системы, технологии, персоны:
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
|Сигаева Мария 2 1
|Скляров Дмитрий 62 1
|Сергеев Владислав 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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