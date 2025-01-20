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VolgaCTF соревнования в области информационной безопасности



20.01.2025 Bi.Zone и CyberED обучат веб-разработчиков основам безопасной разработки 1
30.01.2019 Самарский университет и «Ростелеком-Solar» обучат новых экспертов ИБ 1
12.07.2016 Positive Technologies открыла новый офис в Самаре 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

VolgaCTF и организации, системы, технологии, персоны:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 917 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
CyberEd - Сайберэд - Центр образовательных компетенций по кибербезопасности 5 1
СамГУ - Самарский государственный университет 21 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 69 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 32 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
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