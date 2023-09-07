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Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Solar JSOC Jet Security Operations Center


Центр расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT начал свою работу в 2017 году. Подразделение занимается расследованием инцидентов любой сложности, включая наиболее продвинутые атаки от группировок уровня иностранных спецслужб. Так, в 2020 г. эксперты Solar JSOC CERT обнаружили новую группировку TinyScouts, использующую многоступенчатую схему проникновения в инфраструктуру и уникальное вредоносное ПО. В 2021 г. совместно с НКЦКИ выявили и заблокировали серию масштабных атак иностранных хакеров на федеральные органы власти РФ, а также предотвратили попытку ботнета Meris захватить более 45 тыс. устройств. В 2022 г. в ходе расследования одной из кибератак центр выявил новые недостатки безопасности в ПО для защиты рабочих мест – VipNet Client компании «ИнфоТеКС».

 


07.09.2023 «РТК-Солар» выпустила дешифратор для шифровальщика HardBit

за попыткой вымогательства у российской организации. Эксперты центра расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT компании «РТК-Солар» провели анализ образцов всех версий HardBit и нашли спос
14.04.2023 «РТК-Солар»: На достижение цели киберпреступникам нужно в среднем семь дней

ще пару лет назад. Такие выводы следуют из отчета, подготовленного центром расследования инцидентов Solar JSOC CERT компании «РТК-Солар». Этот тренд эксперты связывают с ростом количества атак

20.01.2023 SIEM-платформа «Лаборатории Касперского» обеспечит безопасность клиентов Solar JSOC

Центр противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» запустил в работу SIEM-платформу Kaspersky Unified Mon
14.11.2022 «Ростелеком-Солар» ускорил сервис реагирования: экстренная помощь при кибератаках оказывается в день обращения

четом критичности инцидента. Сервис предоставляется экспертами центра расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT в режиме 24/7 как имеющимся, так и новым заказчикам. Начиная с февраля 2022 г
02.11.2022 «РТК-Солар» защищает промышленный сегмент инфраструктуры ГК «Содружество» от кибератак

гропромышленная группа «Содружество» расширила сотрудничество с центром противодействия кибератакам Solar JSOC компании «РТК-Солар». Теперь к сервису мониторинга ИБ подключена не только корпора
06.07.2022 Клиенты «Ростелеком-Солар» смогут использовать Security Vision IRP для оперативного реагирования на инциденты

n Incident Response Platform (IRP/SOAR) доступна всем заказчикам центра противодействия кибератакам Solar JSOC. За счет гибкого интерфейса платформы сервис можно настроить под любую инфраструкт
19.05.2022 Solar JSOC CERT советует срочно обновить Vipnet Client компании «Инфотекс» – обнаружены недостатки в безопасности

Центр расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT компании «РТК-Солар» выявил недостатки безопасности в ПО для защиты рабочих м
27.01.2022 Клиенты Solar JSOC смогут контролировать работу всех сервисов в едином личном кабинете

стелеком-Солар» теперь могут контролировать подключенные сервисы центра противодействия кибератакам Solar JSOC в режиме единого окна. Личный кабинет, реализованный в виде веб-интерфейса, позвол
20.12.2021 «Ростелеком-солар» защищает систему экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» от кибератак

АО «ГЛОНАСС» использует сервис центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» для мониторинга ИБ-инцидентов. К Solar JSOC под
18.11.2021 «Ростелеком» открыл в Ростове-на-Дону центр противодействия кибератакам

Ростелеком-Солар» открыла в Ростове-на-Дону филиал коммерческого центра противодействия кибератакам Solar JSOC. Региональное подразделение обеспечит киберзащиту организаций Южного и Северо-Кавк
20.09.2021 НКЦКИ и «Ростелеком-солар» предотвратили попытку ботнета Meris захватить более 45 тыс. устройств

С помощью центра раннего выявления киберугроз JSOC CERT специалисты Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ
15.07.2021 «Ростелеком-Солар» будет использовать крупнейшую базу уязвимостей Vulners

е, собранные Vulners, будут интегрированы во внутренние процессы центра противодействия кибератакам Solar JSOC. Эти данные дополнят существующие источники Threat Intelligence и повысят эффектив
02.06.2021 Исследование: в России каждая десятая организация – субъект КИИ заражена вредоносным ПО

Согласно исследованию центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар», каждая десятая российская организация из числа субъек
26.05.2021 Защита от прогосударственных кибергруппировок: «Ростелеком» трансформирует уникальный опыт в новые коммерческие сервисы Solar JSOC

структура «Ростелекома», объявила о трансформации своего коммерческого Security Operations Center – Solar JSOC – в комплексный центр противодействия кибератакам, обеспечивающий защиту от хакерс
26.03.2021 «Ростелеком-Солар» зафиксировал двукратный рост атак на КИИ через инфраструктуры подрядчиков

В 2020 году центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» выявил и отразил свыше 1,9 млн атак, что на 73% превыш
18.02.2021 Эксперты Solar JSOC помогли защитить инфраструктуру компании «Россети Урал»

ьность под брендом «Россети Урал»). За один месяц к центру мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC были подключены все три филиала компании, обеспечивающие электроэнергией Свердловс
01.12.2020 «Ростелеком»: КИИ и госорганизации стали главными мишенями продвинутых кибергруппировок в 2020 году

кома», представленной в ходе SOC-Форума, за 2020 год центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC зафиксировал более 200 хакерских атак со стороны профессиональных кибергруппировок
22.10.2020 «Ростелеком-Солар» и «Лаборатория Касперского» защитят рабочие станции и серверы клиентов от кибератак

, EDR) Kaspersky EDR. Решение подключено к сервисам центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC и поможет выявлять активность (например, присутствие в инфраструктуре) высококвали
15.10.2020 «Ростелеком-Солар» и Positive Technologies сконцентрируются на анализе сетевого трафика

егрирована в существующий цикл выявления инцидентов центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC. Услуга выводит на новый уровень мониторинг сети и анализ сетевой активности как н
29.09.2020 «Ростелеком-Солар» назвал ключевые уязвимости в ИТ-инфраструктурах органов государственной власти и госорганизациях

тых сегментов сети. К таким выводам пришли эксперты центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар», проанализировав данные о более чем 40 госорганизациях
14.08.2020 Специалисты Solar JSOC выявили новую хакерскую группировку

Специалисты центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC выявили новую киберпреступную группировку. Она использует сложную схему атаки и ун
11.08.2020 Solar JSOC и R-Vision расширяют возможности по реагированию на инциденты

батывалось больше года и сегодня доступно клиентам центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC. В отличие от других подобных предложений, сервис предоставляет обширный набор гот
13.05.2020 Solar JSOC выявил 10 целевых атак с помощью Maxpatrol SIEM

Эксперты центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» используют систему Maxpatrol SIEM компании Positive Te
22.04.2020 «Ростелеком» защитит от кибератак «Систему 112» в Волгоградской области

на Юге подключил сервисы центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности Solar JSOC к «Системе 112» в Волгоградской области. Проект запущен в рамках сотрудничества с

30.03.2020 «Ростелеком-Солар» назвал основные мишени хакеров в 2019 году

нтов вырос на 30%, при этом доля внешних инцидентов увеличилась с 54% до 58% – таковы данные отчета Solar JSOC Security Report компании «Ростелеком-Солар». Всего за прошлый год центр мониторинг
27.03.2020 «Ростелеком-Солар» рассказал об угрозах при переходе на удаленку

По данным Solar JSOC, всего за одну неделю количество устройств, доступных из интернета по протоколу RD
24.03.2020 «Ростелеком» озвучил статистику кибератак в Уральском федеральном округе

За 2019 год центр мониторинга и реагирования Solar JSOC компании «Ростелеком» выявил и отразил свыше 1,1 млн кибератак на информационные р
19.03.2020 «Тинькофф» расширяет сотрудничество с Solar JSOC

о новом этапе сотрудничества. Теперь под контролем центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC находится и платежная инфраструктура финансовой экосистемы. Сотрудничество «Ростел
18.02.2020 «Ростелеком-Солар» зафиксировал всплеск необычных кибератак на банки и энергетику

Эксперты центра расследования киберинцидентов JSOC CERT компании «Ростелеком-Солар» зафиксировали всплеск достаточно редкого типа атак на б
14.01.2020 «Ростелеком-Солар» обеспечивает комплексную безопасность инфосервисов корпорации МСП

режиме предоставляются сервисы Solar MSS и услуги центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC. В процессе цифровой трансформации корпорация МСП приняла решение о переносе части
17.10.2019 Solar JSOC защитит критическую инфраструктуру РИСЗ ВО

у технологий и сервисов кибербезопасности. Эксперты центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC контролируют уровень информационной безопасности решения в режиме 24/7 и закрывают
20.08.2019 «Ростелеком-солар» получил доступ к репутационной базе Eset Threat Intelligence

едоносных доменов. Эти данные расширяют возможности центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC в части проактивного выявления угроз информационной безопасности у заказчиков, поз
04.07.2019 Аналитики Solar JSOC предупредили о росте количества сложных атак на банки

уровня защищенности организаций финансово-кредитной сферы в 2018 – начале 2019 г. Всего за 2018 г. Solar JSOC зафиксировал в кредитно-финансовых организациях свыше 120 тыс. компьютерных атак.

25.06.2019 «Ростелеком» открыл региональный центр реагирования на кибератаки на базе Solar JSOC

евского», – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов. Центр создан на базе Solar JSOC –российского центра мониторинга и реагирования на кибератаки, который обеспечивает
24.04.2019 Аналитики Solar JSOC зафиксировали почти двукратный рост числа кибератак на российские компании

тий информационной безопасности, обрабатываемый SIEM-системами и используемый для оказания сервисов Solar JSOC, составил 72,2 млрд. Всего за 2018 г. специалисты Solar JSOC зафиксировали

18.05.2018 Solar Security подключила инфраструктуру МИТиС Хабаровского края к сервису Solar JSOC

подключил инфраструктуру Министерства информационных технологий и связи Хабаровского края к сервису Solar JSOC. Для органов государственной власти все актуальнее становится задача оперативного

29.03.2018 Solar Security сообщила о приходе майнеров на смену шифровальщикам

евого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, опубликовал сводный отчет Solar JSOC Security flash report за второе полугодие 2017 г. Во второй половине 2017 г. средн
20.02.2018 «Юнипро» и Solar JSOC расширяют сотрудничество в области ИБ

действия: задачи мониторинга и расследования инцидентов информационной безопасности были переданы в Solar JSOC, анализ инцидентов осуществляется по 3-этапной схеме при плотном взаимодействии сп
18.05.2017 Solar JSOC стал участником MSSP-программы Positive Technologies

мпании Positive Technologies и Solar Security заключили соглашение о сотрудничестве. Как результат, Solar JSOC стал первым участником MSSP-программы Positive Technologies, которая позволяет пре
14.02.2017 Сервис Solar JSOC подтвердил соответствие требованиям PCI DSS

вого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, объявила о том, что сервис Solar JSOC прошел ежегодный QSA-аудит на соответствие требованиям PCI DSS. Полученный сертифи

Публикаций - 158, упоминаний - 165

Ростелеком упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 541 160
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8839 76
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 949 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 775 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 12
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 89 10
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 5
Yandex - Яндекс 6139 5
Telegram Group 1223 5
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 501 5
InfoWatch - Инфовотч 930 5
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 391 4
Информзащита 686 4
7342 4
Softline - Софтлайн 2211 4
Microsoft Corporation 23868 4
Cisco Systems 4914 4
InnoSTage - Инностейдж 54 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 3
123 солюшнс 641 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 201 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 405 3
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 103 3
HP Inc. 5559 2
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 84 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2545 2
Ростех - Автоматика Концерн 1465 2
TinyScouts - Хакерская группировка 2 2
Naumen - Наумен 549 2
S-Terra CSP - С-Терра СиЭсПи 67 2
ДиалогНаука 179 2
Fortinet 353 2
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 175 2
Cisco Talos 38 2
Норси-Транс (НТ) 83 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1945 2
ИКС 247 2
ИКС - Цитадель ГК 84 2
МФИ Софт 120 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 6
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 919 4
Почта Банк 343 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 401 3
Русагро Группа Компаний 223 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 125 2
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 183 2
О2О Холдинг 43 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 420 2
Россети Ленэнерго 68 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 339 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1068 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 2
Uniper 3 1
ВТБ - ВТБ24 608 1
РЖД - Российские железные дороги 1705 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 43 1
ThyssenKrupp AG - ТиссенКрупп АГ 7 1
X5 Group 789 1
ITMS Group - Итэмс Груп - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 84 1
Metsä Group - Metsa Group (Мется) 0 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 50 1
Aldo Coppola 2 1
Mary Kay - Мэри Кэй 90 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 181 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 80 1
Приморье АКБ 1 1
Додо Пицца - DoDo Pizza 29 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 27 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 26 1
ЯКласс 64 1
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 140 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 98 1
Балтика АКБ 6 1
Роскомснаббанк - Башкомснаббанк 4 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 418 1
Резонанс НПП 1 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 8 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 232 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 37
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 33
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 28
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 90 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 11
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 10
Президент Российской Федерации 3373 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - органы государственной власти 68 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2256 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 2
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 1 2
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 16 2
РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 24 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 2
Правительство Норвегии - Парламент Норвегии, Стортинг - Государственный совет Норвегии, Statsrådet - органы государственной власти 18 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 15 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 108 1
Правительство Москвы 1871 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 44 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 1
Правительство Челябинской области 32 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 133 1
Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО 1 1
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 28 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 110 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 950 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 229 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 301 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 1
OWASP - Open Web Application Security Project 18 5
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 261 2
FIRST - Forum of Incident Response and Security Teams - сообщество команд реагирования на компьютерные инциденты 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 1
Linux Foundation 168 1
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Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4761 11
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 295 55
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 62 51
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 87 43
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 46 36
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 54 33
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 96 30
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 37 25
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 191 20
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 1 19
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 11 9
Eternalblue - Эксплойт, эксплуатирующий компьютерную уязвимость Windows 39 6
Apple iPhone 6 597 4
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 245 4
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 229 4
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM 79 4
Linux OS 8523 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 28 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3800 4
JavaScript - JS - язык программирования 930 3
Oracle Java - язык программирования 2642 3
Microsoft Windows 14705 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 332 3
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 28 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 731 3
Microsoft Windows 2000 940 3
Microsoft Office 3493 3
Ростелеком ЕПСК - Единая платформа сервисов кибербезопасности 4 3
ВГТРК - Смотрим 555 2
Apple - App Store 2703 2
Google Play - Google Store - Android Market 2599 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1034 2
Microsoft Azure 1262 2
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 93 2
InfoTeCS - ViPNet Client 76 2
C# - C Sharp - Язык программирования 241 2
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 77 2
Apple iOS 6908 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 527 2
Microsoft Exchange 1305 2
Cisco Smart Install 4 2
Дрюков Владимир 37 36
Ляпунов Игорь 94 31
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Осеевский Михаил 290 6
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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