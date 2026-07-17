Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center

Solar SIEM меняет подход к SIEM: от настройки под конкретную инфраструктуру – к готовой экспертизе для компаний разного масштаба выпустила новую версию Solar SIEM 2026.2. Теперь в составе продукта доступен полный объем контента Solar JSOC, сформированный на базе многолетней практики мониторинга и расследования инциденто

«Солар» помогает РТК-ЦОД выявлять потенциальные угрозы информационной безопасности хлетнего сотрудничества и представили стратегию развития сервиса мониторинга кибератак. Специалисты Solar JSOC выявляют потенциальные угрозы информационной безопасности в инфраструктуре РТК-ЦОД

«Отисифарм» выбрала Solar JSOC для оперативного выявления кибератак аки на свою корпоративную инфраструктуру. Ежемесячно специалисты центра противодействия кибератакам Solar JSOC фиксируют более 100 значимых событий информационной безопасности (ИБ), а DLP-систе

«Солар» представил тарифы на услуги мониторинга для компаний с разными бюджетами да более чем в два раза выросло количество обращений за услугами центра противодействия кибератакам Solar JSOC — российского коммерческого SOC. Растет и количество отраженных центром киберинцид

Студенты смогут пройти стажировку в центре противодействия кибератакам ГК «Солар» Отбор на новый этап стажировки в центре противодействия кибератакам Solar JSOC пройдет с 11 по 27 марта 2024 г. Успешные кандидаты пройдут обучение и практику по

«РТК-Солар» выпустила дешифратор для шифровальщика HardBit за попыткой вымогательства у российской организации. Эксперты центра расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT компании «РТК-Солар» провели анализ образцов всех версий HardBit и нашли спос

SIEM-платформа «Лаборатории Касперского» обеспечит безопасность клиентов Solar JSOC Центр противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» запустил в работу SIEM-платформу Kaspersky Unified Mon

«Ростелеком-Солар» ускорил сервис реагирования: экстренная помощь при кибератаках оказывается в день обращения четом критичности инцидента. Сервис предоставляется экспертами центра расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT в режиме 24/7 как имеющимся, так и новым заказчикам. Начиная с февраля 2022 г

«РТК-Солар» защищает промышленный сегмент инфраструктуры ГК «Содружество» от кибератак гропромышленная группа «Содружество» расширила сотрудничество с центром противодействия кибератакам Solar JSOC компании «РТК-Солар». Теперь к сервису мониторинга ИБ подключена не только корпора

Клиенты «Ростелеком-Солар» смогут использовать Security Vision IRP для оперативного реагирования на инциденты n Incident Response Platform (IRP/SOAR) доступна всем заказчикам центра противодействия кибератакам Solar JSOC. За счет гибкого интерфейса платформы сервис можно настроить под любую инфраструкт

Solar JSOC CERT советует срочно обновить Vipnet Client компании «Инфотекс» – обнаружены недостатки в безопасности Центр расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT компании «РТК-Солар» выявил недостатки безопасности в ПО для защиты рабочих м

Клиенты Solar JSOC смогут контролировать работу всех сервисов в едином личном кабинете стелеком-Солар» теперь могут контролировать подключенные сервисы центра противодействия кибератакам Solar JSOC в режиме единого окна. Личный кабинет, реализованный в виде веб-интерфейса, позвол

«Ростелеком-солар» защищает систему экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» от кибератак АО «ГЛОНАСС» использует сервис центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» для мониторинга ИБ-инцидентов. К Solar JSOC под

«Ростелеком» открыл в Ростове-на-Дону центр противодействия кибератакам Ростелеком-Солар» открыла в Ростове-на-Дону филиал коммерческого центра противодействия кибератакам Solar JSOC. Региональное подразделение обеспечит киберзащиту организаций Южного и Северо-Кавк

«Ростелеком-Солар» будет использовать крупнейшую базу уязвимостей Vulners е, собранные Vulners, будут интегрированы во внутренние процессы центра противодействия кибератакам Solar JSOC. Эти данные дополнят существующие источники Threat Intelligence и повысят эффектив

Защита от прогосударственных кибергруппировок: «Ростелеком» трансформирует уникальный опыт в новые коммерческие сервисы Solar JSOC структура «Ростелекома», объявила о трансформации своего коммерческого Security Operations Center – Solar JSOC – в комплексный центр противодействия кибератакам, обеспечивающий защиту от хакерс

«Ростелеком-Солар» зафиксировал двукратный рост атак на КИИ через инфраструктуры подрядчиков В 2020 году центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» выявил и отразил свыше 1,9 млн атак, что на 73% превыш

Эксперты Solar JSOC помогли защитить инфраструктуру компании «Россети Урал» ьность под брендом «Россети Урал»). За один месяц к центру мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC были подключены все три филиала компании, обеспечивающие электроэнергией Свердловс

«Ростелеком»: КИИ и госорганизации стали главными мишенями продвинутых кибергруппировок в 2020 году кома», представленной в ходе SOC-Форума, за 2020 год центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC зафиксировал более 200 хакерских атак со стороны профессиональных кибергруппировок

«Ростелеком-Солар» и «Лаборатория Касперского» защитят рабочие станции и серверы клиентов от кибератак , EDR) Kaspersky EDR. Решение подключено к сервисам центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC и поможет выявлять активность (например, присутствие в инфраструктуре) высококвали

«Ростелеком-Солар» и Positive Technologies сконцентрируются на анализе сетевого трафика егрирована в существующий цикл выявления инцидентов центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC. Услуга выводит на новый уровень мониторинг сети и анализ сетевой активности как н

Специалисты Solar JSOC выявили новую хакерскую группировку Специалисты центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC выявили новую киберпреступную группировку. Она использует сложную схему атаки и ун

Solar JSOC и R-Vision расширяют возможности по реагированию на инциденты батывалось больше года и сегодня доступно клиентам центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC. В отличие от других подобных предложений, сервис предоставляет обширный набор гот

Solar JSOC выявил 10 целевых атак с помощью Maxpatrol SIEM Эксперты центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» используют систему Maxpatrol SIEM компании Positive Te

«Ростелеком-Солар» назвал основные мишени хакеров в 2019 году нтов вырос на 30%, при этом доля внешних инцидентов увеличилась с 54% до 58% – таковы данные отчета Solar JSOC Security Report компании «Ростелеком-Солар». Всего за прошлый год центр мониторинг

«Ростелеком-Солар» рассказал об угрозах при переходе на удаленку По данным Solar JSOC, всего за одну неделю количество устройств, доступных из интернета по протоколу RD

«Тинькофф» расширяет сотрудничество с Solar JSOC о новом этапе сотрудничества. Теперь под контролем центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC находится и платежная инфраструктура финансовой экосистемы. Сотрудничество «Ростел

«Ростелеком-Солар» обеспечивает комплексную безопасность инфосервисов корпорации МСП режиме предоставляются сервисы Solar MSS и услуги центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC. В процессе цифровой трансформации корпорация МСП приняла решение о переносе части

Solar JSOC защитит критическую инфраструктуру РИСЗ ВО у технологий и сервисов кибербезопасности. Эксперты центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC контролируют уровень информационной безопасности решения в режиме 24/7 и закрывают

Аналитики Solar JSOC предупредили о росте количества сложных атак на банки уровня защищенности организаций финансово-кредитной сферы в 2018 – начале 2019 г. Всего за 2018 г. Solar JSOC зафиксировал в кредитно-финансовых организациях свыше 120 тыс. компьютерных атак.

«Ростелеком» открыл региональный центр реагирования на кибератаки на базе Solar JSOC евского», – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов. Центр создан на базе Solar JSOC –российского центра мониторинга и реагирования на кибератаки, который обеспечивает

Аналитики Solar JSOC зафиксировали почти двукратный рост числа кибератак на российские компании тий информационной безопасности, обрабатываемый SIEM-системами и используемый для оказания сервисов Solar JSOC, составил 72,2 млрд. Всего за 2018 г. специалисты Solar JSOC зафиксировали

Solar Security подключила инфраструктуру МИТиС Хабаровского края к сервису Solar JSOC подключил инфраструктуру Министерства информационных технологий и связи Хабаровского края к сервису Solar JSOC. Для органов государственной власти все актуальнее становится задача оперативного

«Юнипро» и Solar JSOC расширяют сотрудничество в области ИБ действия: задачи мониторинга и расследования инцидентов информационной безопасности были переданы в Solar JSOC, анализ инцидентов осуществляется по 3-этапной схеме при плотном взаимодействии сп

Solar JSOC стал участником MSSP-программы Positive Technologies мпании Positive Technologies и Solar Security заключили соглашение о сотрудничестве. Как результат, Solar JSOC стал первым участником MSSP-программы Positive Technologies, которая позволяет пре

Сервис Solar JSOC подтвердил соответствие требованиям PCI DSS вого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, объявила о том, что сервис Solar JSOC прошел ежегодный QSA-аудит на соответствие требованиям PCI DSS. Полученный сертифи

Башкомснаббанк подключился к сервису Solar JSOC для мониторинга инцидентов ИБ ративного управления информационной безопасностью, объявила о подключении Башкомснаббанка к сервису Solar JSOC. Об этом говорится в заявлении Solar Security, поступившем в редакцию CNews. Башко

Банк «Санкт-Петербург» выбрал Solar JSOC для защиты от кибератак Санкт-Петербург» к услуге круглосуточного мониторинга и реагирования на инциденты кибербезопасности Solar JSOC. Деятельность банка требует широкой разветвленной инфраструктуры. Ее защищенность

Solar Security обновила сервисную модель предоставления услуг Security Operations Center Solar Security объявила об обновлении сервиса Solar JSOC. Как рассказали CNews в компании, новая версия объединяет накопленную экспертизу к