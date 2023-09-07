Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center

«РТК-Солар» выпустила дешифратор для шифровальщика HardBit за попыткой вымогательства у российской организации. Эксперты центра расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT компании «РТК-Солар» провели анализ образцов всех версий HardBit и нашли спос

«РТК-Солар»: На достижение цели киберпреступникам нужно в среднем семь дней ще пару лет назад. Такие выводы следуют из отчета, подготовленного центром расследования инцидентов Solar JSOC CERT компании «РТК-Солар». Этот тренд эксперты связывают с ростом количества атак

SIEM-платформа «Лаборатории Касперского» обеспечит безопасность клиентов Solar JSOC Центр противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» запустил в работу SIEM-платформу Kaspersky Unified Mon

«Ростелеком-Солар» ускорил сервис реагирования: экстренная помощь при кибератаках оказывается в день обращения четом критичности инцидента. Сервис предоставляется экспертами центра расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT в режиме 24/7 как имеющимся, так и новым заказчикам. Начиная с февраля 2022 г

«РТК-Солар» защищает промышленный сегмент инфраструктуры ГК «Содружество» от кибератак гропромышленная группа «Содружество» расширила сотрудничество с центром противодействия кибератакам Solar JSOC компании «РТК-Солар». Теперь к сервису мониторинга ИБ подключена не только корпора

Клиенты «Ростелеком-Солар» смогут использовать Security Vision IRP для оперативного реагирования на инциденты n Incident Response Platform (IRP/SOAR) доступна всем заказчикам центра противодействия кибератакам Solar JSOC. За счет гибкого интерфейса платформы сервис можно настроить под любую инфраструкт

Solar JSOC CERT советует срочно обновить Vipnet Client компании «Инфотекс» – обнаружены недостатки в безопасности Центр расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT компании «РТК-Солар» выявил недостатки безопасности в ПО для защиты рабочих м

Клиенты Solar JSOC смогут контролировать работу всех сервисов в едином личном кабинете стелеком-Солар» теперь могут контролировать подключенные сервисы центра противодействия кибератакам Solar JSOC в режиме единого окна. Личный кабинет, реализованный в виде веб-интерфейса, позвол

«Ростелеком-солар» защищает систему экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» от кибератак АО «ГЛОНАСС» использует сервис центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» для мониторинга ИБ-инцидентов. К Solar JSOC под

«Ростелеком» открыл в Ростове-на-Дону центр противодействия кибератакам Ростелеком-Солар» открыла в Ростове-на-Дону филиал коммерческого центра противодействия кибератакам Solar JSOC. Региональное подразделение обеспечит киберзащиту организаций Южного и Северо-Кавк

НКЦКИ и «Ростелеком-солар» предотвратили попытку ботнета Meris захватить более 45 тыс. устройств С помощью центра раннего выявления киберугроз JSOC CERT специалисты Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ

«Ростелеком-Солар» будет использовать крупнейшую базу уязвимостей Vulners е, собранные Vulners, будут интегрированы во внутренние процессы центра противодействия кибератакам Solar JSOC. Эти данные дополнят существующие источники Threat Intelligence и повысят эффектив

Исследование: в России каждая десятая организация – субъект КИИ заражена вредоносным ПО Согласно исследованию центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар», каждая десятая российская организация из числа субъек

Защита от прогосударственных кибергруппировок: «Ростелеком» трансформирует уникальный опыт в новые коммерческие сервисы Solar JSOC структура «Ростелекома», объявила о трансформации своего коммерческого Security Operations Center – Solar JSOC – в комплексный центр противодействия кибератакам, обеспечивающий защиту от хакерс

«Ростелеком-Солар» зафиксировал двукратный рост атак на КИИ через инфраструктуры подрядчиков В 2020 году центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» выявил и отразил свыше 1,9 млн атак, что на 73% превыш

Эксперты Solar JSOC помогли защитить инфраструктуру компании «Россети Урал» ьность под брендом «Россети Урал»). За один месяц к центру мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC были подключены все три филиала компании, обеспечивающие электроэнергией Свердловс

«Ростелеком»: КИИ и госорганизации стали главными мишенями продвинутых кибергруппировок в 2020 году кома», представленной в ходе SOC-Форума, за 2020 год центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC зафиксировал более 200 хакерских атак со стороны профессиональных кибергруппировок

«Ростелеком-Солар» и «Лаборатория Касперского» защитят рабочие станции и серверы клиентов от кибератак , EDR) Kaspersky EDR. Решение подключено к сервисам центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC и поможет выявлять активность (например, присутствие в инфраструктуре) высококвали

«Ростелеком-Солар» и Positive Technologies сконцентрируются на анализе сетевого трафика егрирована в существующий цикл выявления инцидентов центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC. Услуга выводит на новый уровень мониторинг сети и анализ сетевой активности как н

«Ростелеком-Солар» назвал ключевые уязвимости в ИТ-инфраструктурах органов государственной власти и госорганизациях тых сегментов сети. К таким выводам пришли эксперты центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар», проанализировав данные о более чем 40 госорганизациях

Специалисты Solar JSOC выявили новую хакерскую группировку Специалисты центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC выявили новую киберпреступную группировку. Она использует сложную схему атаки и ун

Solar JSOC и R-Vision расширяют возможности по реагированию на инциденты батывалось больше года и сегодня доступно клиентам центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC. В отличие от других подобных предложений, сервис предоставляет обширный набор гот

Solar JSOC выявил 10 целевых атак с помощью Maxpatrol SIEM Эксперты центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» используют систему Maxpatrol SIEM компании Positive Te

«Ростелеком» защитит от кибератак «Систему 112» в Волгоградской области на Юге подключил сервисы центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности Solar JSOC к «Системе 112» в Волгоградской области. Проект запущен в рамках сотрудничества с

«Ростелеком-Солар» назвал основные мишени хакеров в 2019 году нтов вырос на 30%, при этом доля внешних инцидентов увеличилась с 54% до 58% – таковы данные отчета Solar JSOC Security Report компании «Ростелеком-Солар». Всего за прошлый год центр мониторинг

«Ростелеком-Солар» рассказал об угрозах при переходе на удаленку По данным Solar JSOC, всего за одну неделю количество устройств, доступных из интернета по протоколу RD

«Ростелеком» озвучил статистику кибератак в Уральском федеральном округе За 2019 год центр мониторинга и реагирования Solar JSOC компании «Ростелеком» выявил и отразил свыше 1,1 млн кибератак на информационные р

«Тинькофф» расширяет сотрудничество с Solar JSOC о новом этапе сотрудничества. Теперь под контролем центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC находится и платежная инфраструктура финансовой экосистемы. Сотрудничество «Ростел

«Ростелеком-Солар» зафиксировал всплеск необычных кибератак на банки и энергетику Эксперты центра расследования киберинцидентов JSOC CERT компании «Ростелеком-Солар» зафиксировали всплеск достаточно редкого типа атак на б

«Ростелеком-Солар» обеспечивает комплексную безопасность инфосервисов корпорации МСП режиме предоставляются сервисы Solar MSS и услуги центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC. В процессе цифровой трансформации корпорация МСП приняла решение о переносе части

Solar JSOC защитит критическую инфраструктуру РИСЗ ВО у технологий и сервисов кибербезопасности. Эксперты центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC контролируют уровень информационной безопасности решения в режиме 24/7 и закрывают

«Ростелеком-солар» получил доступ к репутационной базе Eset Threat Intelligence едоносных доменов. Эти данные расширяют возможности центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC в части проактивного выявления угроз информационной безопасности у заказчиков, поз

Аналитики Solar JSOC предупредили о росте количества сложных атак на банки уровня защищенности организаций финансово-кредитной сферы в 2018 – начале 2019 г. Всего за 2018 г. Solar JSOC зафиксировал в кредитно-финансовых организациях свыше 120 тыс. компьютерных атак.

«Ростелеком» открыл региональный центр реагирования на кибератаки на базе Solar JSOC евского», – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов. Центр создан на базе Solar JSOC –российского центра мониторинга и реагирования на кибератаки, который обеспечивает

Аналитики Solar JSOC зафиксировали почти двукратный рост числа кибератак на российские компании тий информационной безопасности, обрабатываемый SIEM-системами и используемый для оказания сервисов Solar JSOC, составил 72,2 млрд. Всего за 2018 г. специалисты Solar JSOC зафиксировали

Solar Security подключила инфраструктуру МИТиС Хабаровского края к сервису Solar JSOC подключил инфраструктуру Министерства информационных технологий и связи Хабаровского края к сервису Solar JSOC. Для органов государственной власти все актуальнее становится задача оперативного

Solar Security сообщила о приходе майнеров на смену шифровальщикам евого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, опубликовал сводный отчет Solar JSOC Security flash report за второе полугодие 2017 г. Во второй половине 2017 г. средн

«Юнипро» и Solar JSOC расширяют сотрудничество в области ИБ действия: задачи мониторинга и расследования инцидентов информационной безопасности были переданы в Solar JSOC, анализ инцидентов осуществляется по 3-этапной схеме при плотном взаимодействии сп

Solar JSOC стал участником MSSP-программы Positive Technologies мпании Positive Technologies и Solar Security заключили соглашение о сотрудничестве. Как результат, Solar JSOC стал первым участником MSSP-программы Positive Technologies, которая позволяет пре