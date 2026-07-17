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Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Solar JSOC Jet Security Operations Center

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center

Центр расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT начал свою работу в 2017 году. Подразделение занимается расследованием инцидентов любой сложности, включая наиболее продвинутые атаки от группировок уровня иностранных спецслужб. Так, в 2020 г. эксперты Solar JSOC CERT обнаружили новую группировку TinyScouts, использующую многоступенчатую схему проникновения в инфраструктуру и уникальное вредоносное ПО. В 2021 г. совместно с НКЦКИ выявили и заблокировали серию масштабных атак иностранных хакеров на федеральные органы власти РФ, а также предотвратили попытку ботнета Meris захватить более 45 тыс. устройств. В 2022 г. в ходе расследования одной из кибератак центр выявил новые недостатки безопасности в ПО для защиты рабочих мест – VipNet Client компании «ИнфоТеКС».

 

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17.07.2026 Solar SIEM меняет подход к SIEM: от настройки под конкретную инфраструктуру – к готовой экспертизе для компаний разного масштаба

выпустила новую версию Solar SIEM 2026.2. Теперь в составе продукта доступен полный объем контента Solar JSOC, сформированный на базе многолетней практики мониторинга и расследования инциденто
02.04.2026 «Солар» помогает РТК-ЦОД выявлять потенциальные угрозы информационной безопасности

хлетнего сотрудничества и представили стратегию развития сервиса мониторинга кибератак. Специалисты Solar JSOC выявляют потенциальные угрозы информационной безопасности в инфраструктуре РТК-ЦОД
11.02.2026 «Отисифарм» выбрала Solar JSOC для оперативного выявления кибератак

аки на свою корпоративную инфраструктуру. Ежемесячно специалисты центра противодействия кибератакам Solar JSOC фиксируют более 100 значимых событий информационной безопасности (ИБ), а DLP-систе
31.03.2025 «Солар» представил тарифы на услуги мониторинга для компаний с разными бюджетами

да более чем в два раза выросло количество обращений за услугами центра противодействия кибератакам Solar JSOC — российского коммерческого SOC. Растет и количество отраженных центром киберинцид
11.03.2024 Студенты смогут пройти стажировку в центре противодействия кибератакам ГК «Солар»

Отбор на новый этап стажировки в центре противодействия кибератакам Solar JSOC пройдет с 11 по 27 марта 2024 г. Успешные кандидаты пройдут обучение и практику по
07.09.2023 «РТК-Солар» выпустила дешифратор для шифровальщика HardBit

за попыткой вымогательства у российской организации. Эксперты центра расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT компании «РТК-Солар» провели анализ образцов всех версий HardBit и нашли спос
20.01.2023 SIEM-платформа «Лаборатории Касперского» обеспечит безопасность клиентов Solar JSOC

Центр противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» запустил в работу SIEM-платформу Kaspersky Unified Mon
14.11.2022 «Ростелеком-Солар» ускорил сервис реагирования: экстренная помощь при кибератаках оказывается в день обращения

четом критичности инцидента. Сервис предоставляется экспертами центра расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT в режиме 24/7 как имеющимся, так и новым заказчикам. Начиная с февраля 2022 г
02.11.2022 «РТК-Солар» защищает промышленный сегмент инфраструктуры ГК «Содружество» от кибератак

гропромышленная группа «Содружество» расширила сотрудничество с центром противодействия кибератакам Solar JSOC компании «РТК-Солар». Теперь к сервису мониторинга ИБ подключена не только корпора
06.07.2022 Клиенты «Ростелеком-Солар» смогут использовать Security Vision IRP для оперативного реагирования на инциденты

n Incident Response Platform (IRP/SOAR) доступна всем заказчикам центра противодействия кибератакам Solar JSOC. За счет гибкого интерфейса платформы сервис можно настроить под любую инфраструкт
19.05.2022 Solar JSOC CERT советует срочно обновить Vipnet Client компании «Инфотекс» – обнаружены недостатки в безопасности

Центр расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT компании «РТК-Солар» выявил недостатки безопасности в ПО для защиты рабочих м
27.01.2022 Клиенты Solar JSOC смогут контролировать работу всех сервисов в едином личном кабинете

стелеком-Солар» теперь могут контролировать подключенные сервисы центра противодействия кибератакам Solar JSOC в режиме единого окна. Личный кабинет, реализованный в виде веб-интерфейса, позвол
20.12.2021 «Ростелеком-солар» защищает систему экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» от кибератак

АО «ГЛОНАСС» использует сервис центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» для мониторинга ИБ-инцидентов. К Solar JSOC под
18.11.2021 «Ростелеком» открыл в Ростове-на-Дону центр противодействия кибератакам

Ростелеком-Солар» открыла в Ростове-на-Дону филиал коммерческого центра противодействия кибератакам Solar JSOC. Региональное подразделение обеспечит киберзащиту организаций Южного и Северо-Кавк
15.07.2021 «Ростелеком-Солар» будет использовать крупнейшую базу уязвимостей Vulners

е, собранные Vulners, будут интегрированы во внутренние процессы центра противодействия кибератакам Solar JSOC. Эти данные дополнят существующие источники Threat Intelligence и повысят эффектив
26.05.2021 Защита от прогосударственных кибергруппировок: «Ростелеком» трансформирует уникальный опыт в новые коммерческие сервисы Solar JSOC

структура «Ростелекома», объявила о трансформации своего коммерческого Security Operations Center – Solar JSOC – в комплексный центр противодействия кибератакам, обеспечивающий защиту от хакерс
26.03.2021 «Ростелеком-Солар» зафиксировал двукратный рост атак на КИИ через инфраструктуры подрядчиков

В 2020 году центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» выявил и отразил свыше 1,9 млн атак, что на 73% превыш
18.02.2021 Эксперты Solar JSOC помогли защитить инфраструктуру компании «Россети Урал»

ьность под брендом «Россети Урал»). За один месяц к центру мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC были подключены все три филиала компании, обеспечивающие электроэнергией Свердловс
01.12.2020 «Ростелеком»: КИИ и госорганизации стали главными мишенями продвинутых кибергруппировок в 2020 году

кома», представленной в ходе SOC-Форума, за 2020 год центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC зафиксировал более 200 хакерских атак со стороны профессиональных кибергруппировок
22.10.2020 «Ростелеком-Солар» и «Лаборатория Касперского» защитят рабочие станции и серверы клиентов от кибератак

, EDR) Kaspersky EDR. Решение подключено к сервисам центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC и поможет выявлять активность (например, присутствие в инфраструктуре) высококвали
15.10.2020 «Ростелеком-Солар» и Positive Technologies сконцентрируются на анализе сетевого трафика

егрирована в существующий цикл выявления инцидентов центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC. Услуга выводит на новый уровень мониторинг сети и анализ сетевой активности как н
14.08.2020 Специалисты Solar JSOC выявили новую хакерскую группировку

Специалисты центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC выявили новую киберпреступную группировку. Она использует сложную схему атаки и ун
11.08.2020 Solar JSOC и R-Vision расширяют возможности по реагированию на инциденты

батывалось больше года и сегодня доступно клиентам центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC. В отличие от других подобных предложений, сервис предоставляет обширный набор гот
13.05.2020 Solar JSOC выявил 10 целевых атак с помощью Maxpatrol SIEM

Эксперты центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» используют систему Maxpatrol SIEM компании Positive Te
30.03.2020 «Ростелеком-Солар» назвал основные мишени хакеров в 2019 году

нтов вырос на 30%, при этом доля внешних инцидентов увеличилась с 54% до 58% – таковы данные отчета Solar JSOC Security Report компании «Ростелеком-Солар». Всего за прошлый год центр мониторинг
27.03.2020 «Ростелеком-Солар» рассказал об угрозах при переходе на удаленку

По данным Solar JSOC, всего за одну неделю количество устройств, доступных из интернета по протоколу RD
19.03.2020 «Тинькофф» расширяет сотрудничество с Solar JSOC

о новом этапе сотрудничества. Теперь под контролем центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC находится и платежная инфраструктура финансовой экосистемы. Сотрудничество «Ростел
14.01.2020 «Ростелеком-Солар» обеспечивает комплексную безопасность инфосервисов корпорации МСП

режиме предоставляются сервисы Solar MSS и услуги центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC. В процессе цифровой трансформации корпорация МСП приняла решение о переносе части
17.10.2019 Solar JSOC защитит критическую инфраструктуру РИСЗ ВО

у технологий и сервисов кибербезопасности. Эксперты центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC контролируют уровень информационной безопасности решения в режиме 24/7 и закрывают
04.07.2019 Аналитики Solar JSOC предупредили о росте количества сложных атак на банки

уровня защищенности организаций финансово-кредитной сферы в 2018 – начале 2019 г. Всего за 2018 г. Solar JSOC зафиксировал в кредитно-финансовых организациях свыше 120 тыс. компьютерных атак.

25.06.2019 «Ростелеком» открыл региональный центр реагирования на кибератаки на базе Solar JSOC

евского», – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов. Центр создан на базе Solar JSOC –российского центра мониторинга и реагирования на кибератаки, который обеспечивает
24.04.2019 Аналитики Solar JSOC зафиксировали почти двукратный рост числа кибератак на российские компании

тий информационной безопасности, обрабатываемый SIEM-системами и используемый для оказания сервисов Solar JSOC, составил 72,2 млрд. Всего за 2018 г. специалисты Solar JSOC зафиксировали

18.05.2018 Solar Security подключила инфраструктуру МИТиС Хабаровского края к сервису Solar JSOC

подключил инфраструктуру Министерства информационных технологий и связи Хабаровского края к сервису Solar JSOC. Для органов государственной власти все актуальнее становится задача оперативного

20.02.2018 «Юнипро» и Solar JSOC расширяют сотрудничество в области ИБ

действия: задачи мониторинга и расследования инцидентов информационной безопасности были переданы в Solar JSOC, анализ инцидентов осуществляется по 3-этапной схеме при плотном взаимодействии сп
18.05.2017 Solar JSOC стал участником MSSP-программы Positive Technologies

мпании Positive Technologies и Solar Security заключили соглашение о сотрудничестве. Как результат, Solar JSOC стал первым участником MSSP-программы Positive Technologies, которая позволяет пре
14.02.2017 Сервис Solar JSOC подтвердил соответствие требованиям PCI DSS

вого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, объявила о том, что сервис Solar JSOC прошел ежегодный QSA-аудит на соответствие требованиям PCI DSS. Полученный сертифи
10.02.2017 Башкомснаббанк подключился к сервису Solar JSOC для мониторинга инцидентов ИБ

ративного управления информационной безопасностью, объявила о подключении Башкомснаббанка к сервису Solar JSOC. Об этом говорится в заявлении Solar Security, поступившем в редакцию CNews. Башко
17.01.2017 Банк «Санкт-Петербург» выбрал Solar JSOC для защиты от кибератак

Санкт-Петербург» к услуге круглосуточного мониторинга и реагирования на инциденты кибербезопасности Solar JSOC. Деятельность банка требует широкой разветвленной инфраструктуры. Ее защищенность

10.11.2016 Solar Security обновила сервисную модель предоставления услуг Security Operations Center

Solar Security объявила об обновлении сервиса Solar JSOC. Как рассказали CNews в компании, новая версия объединяет накопленную экспертизу к
19.10.2016 Solar JSOC обеспечит мониторинг киберугроз в «МТС-Банке»

Solar Security объявила о подключении инфраструктуры «МТС-Банка» к сервису Solar JSOC. Как рассказали CNews в компании, до начала сотрудничества с Solar Security «МТС-Б

Публикаций - 318, упоминаний - 524

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 293
Ростелеком 10948 96
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 17
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 17
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 15
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 12
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 12
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 10
МегаФон 10742 7
Telegram Group 2940 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти 22 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Информзащита 941 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 5
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 5
Cisco Systems 5372 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Microsoft Corporation 25775 5
9594 5
Код Безопасности 812 4
R-Vision - Р-Вижн 267 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 190 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ - Новые технологии безопасности 28 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Luntry - Лантри - КлаудРан 33 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Гефест Технолоджиз - heftech 6 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
InfoWatch - Инфовотч 1185 4
Softline - Софтлайн 3743 4
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 3
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 603 3
1С-Битрикс - Bitrix 675 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 3
Oracle Corporation 7074 3
Fortinet 452 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 354 2
ИКС - Цитадель ГК 110 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ngenix - Современные сетевые технологии - ССТ 70 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 89 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
Почта России ПАО 2370 4
ВТБ - Почта Банк 514 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Русагро Группа Компаний 379 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
О2О Холдинг 61 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Solar Ventures 3 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
МКБ - Московский кредитный банк 657 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Альфа-Банк 1979 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 1
ПСБ - Промсвязьбанк 963 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 1
Транснефть 335 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 77 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 69
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 53
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 35
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 29
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Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
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Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 123
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 113
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 93
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DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 63
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 61
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