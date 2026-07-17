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Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Solar JSOC Jet Security Operations Center
Центр расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT начал свою работу в 2017 году. Подразделение занимается расследованием инцидентов любой сложности, включая наиболее продвинутые атаки от группировок уровня иностранных спецслужб. Так, в 2020 г. эксперты Solar JSOC CERT обнаружили новую группировку TinyScouts, использующую многоступенчатую схему проникновения в инфраструктуру и уникальное вредоносное ПО. В 2021 г. совместно с НКЦКИ выявили и заблокировали серию масштабных атак иностранных хакеров на федеральные органы власти РФ, а также предотвратили попытку ботнета Meris захватить более 45 тыс. устройств. В 2022 г. в ходе расследования одной из кибератак центр выявил новые недостатки безопасности в ПО для защиты рабочих мест – VipNet Client компании «ИнфоТеКС».
СОБЫТИЯ
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|17.07.2026
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Solar SIEM меняет подход к SIEM: от настройки под конкретную инфраструктуру – к готовой экспертизе для компаний разного масштаба
выпустила новую версию Solar SIEM 2026.2. Теперь в составе продукта доступен полный объем контента Solar JSOC, сформированный на базе многолетней практики мониторинга и расследования инциденто
|02.04.2026
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«Солар» помогает РТК-ЦОД выявлять потенциальные угрозы информационной безопасности
хлетнего сотрудничества и представили стратегию развития сервиса мониторинга кибератак. Специалисты Solar JSOC выявляют потенциальные угрозы информационной безопасности в инфраструктуре РТК-ЦОД
|11.02.2026
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«Отисифарм» выбрала Solar JSOC для оперативного выявления кибератак
аки на свою корпоративную инфраструктуру. Ежемесячно специалисты центра противодействия кибератакам Solar JSOC фиксируют более 100 значимых событий информационной безопасности (ИБ), а DLP-систе
|31.03.2025
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«Солар» представил тарифы на услуги мониторинга для компаний с разными бюджетами
да более чем в два раза выросло количество обращений за услугами центра противодействия кибератакам Solar JSOC — российского коммерческого SOC. Растет и количество отраженных центром киберинцид
|11.03.2024
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Студенты смогут пройти стажировку в центре противодействия кибератакам ГК «Солар»
Отбор на новый этап стажировки в центре противодействия кибератакам Solar JSOC пройдет с 11 по 27 марта 2024 г. Успешные кандидаты пройдут обучение и практику по
|07.09.2023
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«РТК-Солар» выпустила дешифратор для шифровальщика HardBit
за попыткой вымогательства у российской организации. Эксперты центра расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT компании «РТК-Солар» провели анализ образцов всех версий HardBit и нашли спос
|20.01.2023
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SIEM-платформа «Лаборатории Касперского» обеспечит безопасность клиентов Solar JSOC
Центр противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» запустил в работу SIEM-платформу Kaspersky Unified Mon
|14.11.2022
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«Ростелеком-Солар» ускорил сервис реагирования: экстренная помощь при кибератаках оказывается в день обращения
четом критичности инцидента. Сервис предоставляется экспертами центра расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT в режиме 24/7 как имеющимся, так и новым заказчикам. Начиная с февраля 2022 г
|02.11.2022
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«РТК-Солар» защищает промышленный сегмент инфраструктуры ГК «Содружество» от кибератак
гропромышленная группа «Содружество» расширила сотрудничество с центром противодействия кибератакам Solar JSOC компании «РТК-Солар». Теперь к сервису мониторинга ИБ подключена не только корпора
|06.07.2022
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Клиенты «Ростелеком-Солар» смогут использовать Security Vision IRP для оперативного реагирования на инциденты
n Incident Response Platform (IRP/SOAR) доступна всем заказчикам центра противодействия кибератакам Solar JSOC. За счет гибкого интерфейса платформы сервис можно настроить под любую инфраструкт
|19.05.2022
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Solar JSOC CERT советует срочно обновить Vipnet Client компании «Инфотекс» – обнаружены недостатки в безопасности
Центр расследования киберинцидентов Solar JSOC CERT компании «РТК-Солар» выявил недостатки безопасности в ПО для защиты рабочих м
|27.01.2022
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Клиенты Solar JSOC смогут контролировать работу всех сервисов в едином личном кабинете
стелеком-Солар» теперь могут контролировать подключенные сервисы центра противодействия кибератакам Solar JSOC в режиме единого окна. Личный кабинет, реализованный в виде веб-интерфейса, позвол
|20.12.2021
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«Ростелеком-солар» защищает систему экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» от кибератак
АО «ГЛОНАСС» использует сервис центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» для мониторинга ИБ-инцидентов. К Solar JSOC под
|18.11.2021
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«Ростелеком» открыл в Ростове-на-Дону центр противодействия кибератакам
Ростелеком-Солар» открыла в Ростове-на-Дону филиал коммерческого центра противодействия кибератакам Solar JSOC. Региональное подразделение обеспечит киберзащиту организаций Южного и Северо-Кавк
|15.07.2021
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«Ростелеком-Солар» будет использовать крупнейшую базу уязвимостей Vulners
е, собранные Vulners, будут интегрированы во внутренние процессы центра противодействия кибератакам Solar JSOC. Эти данные дополнят существующие источники Threat Intelligence и повысят эффектив
|26.05.2021
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Защита от прогосударственных кибергруппировок: «Ростелеком» трансформирует уникальный опыт в новые коммерческие сервисы Solar JSOC
структура «Ростелекома», объявила о трансформации своего коммерческого Security Operations Center – Solar JSOC – в комплексный центр противодействия кибератакам, обеспечивающий защиту от хакерс
|26.03.2021
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«Ростелеком-Солар» зафиксировал двукратный рост атак на КИИ через инфраструктуры подрядчиков
В 2020 году центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» выявил и отразил свыше 1,9 млн атак, что на 73% превыш
|18.02.2021
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Эксперты Solar JSOC помогли защитить инфраструктуру компании «Россети Урал»
ьность под брендом «Россети Урал»). За один месяц к центру мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC были подключены все три филиала компании, обеспечивающие электроэнергией Свердловс
|01.12.2020
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«Ростелеком»: КИИ и госорганизации стали главными мишенями продвинутых кибергруппировок в 2020 году
кома», представленной в ходе SOC-Форума, за 2020 год центр мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC зафиксировал более 200 хакерских атак со стороны профессиональных кибергруппировок
|22.10.2020
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«Ростелеком-Солар» и «Лаборатория Касперского» защитят рабочие станции и серверы клиентов от кибератак
, EDR) Kaspersky EDR. Решение подключено к сервисам центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC и поможет выявлять активность (например, присутствие в инфраструктуре) высококвали
|15.10.2020
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«Ростелеком-Солар» и Positive Technologies сконцентрируются на анализе сетевого трафика
егрирована в существующий цикл выявления инцидентов центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC. Услуга выводит на новый уровень мониторинг сети и анализ сетевой активности как н
|14.08.2020
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Специалисты Solar JSOC выявили новую хакерскую группировку
Специалисты центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC выявили новую киберпреступную группировку. Она использует сложную схему атаки и ун
|11.08.2020
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Solar JSOC и R-Vision расширяют возможности по реагированию на инциденты
батывалось больше года и сегодня доступно клиентам центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC. В отличие от других подобных предложений, сервис предоставляет обширный набор гот
|13.05.2020
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Solar JSOC выявил 10 целевых атак с помощью Maxpatrol SIEM
Эксперты центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» используют систему Maxpatrol SIEM компании Positive Te
|30.03.2020
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«Ростелеком-Солар» назвал основные мишени хакеров в 2019 году
нтов вырос на 30%, при этом доля внешних инцидентов увеличилась с 54% до 58% – таковы данные отчета Solar JSOC Security Report компании «Ростелеком-Солар». Всего за прошлый год центр мониторинг
|27.03.2020
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«Ростелеком-Солар» рассказал об угрозах при переходе на удаленку
По данным Solar JSOC, всего за одну неделю количество устройств, доступных из интернета по протоколу RD
|19.03.2020
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«Тинькофф» расширяет сотрудничество с Solar JSOC
о новом этапе сотрудничества. Теперь под контролем центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC находится и платежная инфраструктура финансовой экосистемы. Сотрудничество «Ростел
|14.01.2020
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«Ростелеком-Солар» обеспечивает комплексную безопасность инфосервисов корпорации МСП
режиме предоставляются сервисы Solar MSS и услуги центра мониторинга и реагирования на киберугрозы Solar JSOC. В процессе цифровой трансформации корпорация МСП приняла решение о переносе части
|17.10.2019
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Solar JSOC защитит критическую инфраструктуру РИСЗ ВО
у технологий и сервисов кибербезопасности. Эксперты центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC контролируют уровень информационной безопасности решения в режиме 24/7 и закрывают
|04.07.2019
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Аналитики Solar JSOC предупредили о росте количества сложных атак на банки
уровня защищенности организаций финансово-кредитной сферы в 2018 – начале 2019 г. Всего за 2018 г. Solar JSOC зафиксировал в кредитно-финансовых организациях свыше 120 тыс. компьютерных атак.
|25.06.2019
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«Ростелеком» открыл региональный центр реагирования на кибератаки на базе Solar JSOC
евского», – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Игорь Носов. Центр создан на базе Solar JSOC –российского центра мониторинга и реагирования на кибератаки, который обеспечивает
|24.04.2019
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Аналитики Solar JSOC зафиксировали почти двукратный рост числа кибератак на российские компании
тий информационной безопасности, обрабатываемый SIEM-системами и используемый для оказания сервисов Solar JSOC, составил 72,2 млрд. Всего за 2018 г. специалисты Solar JSOC зафиксировали
|18.05.2018
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Solar Security подключила инфраструктуру МИТиС Хабаровского края к сервису Solar JSOC
подключил инфраструктуру Министерства информационных технологий и связи Хабаровского края к сервису Solar JSOC. Для органов государственной власти все актуальнее становится задача оперативного
|20.02.2018
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«Юнипро» и Solar JSOC расширяют сотрудничество в области ИБ
действия: задачи мониторинга и расследования инцидентов информационной безопасности были переданы в Solar JSOC, анализ инцидентов осуществляется по 3-этапной схеме при плотном взаимодействии сп
|18.05.2017
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Solar JSOC стал участником MSSP-программы Positive Technologies
мпании Positive Technologies и Solar Security заключили соглашение о сотрудничестве. Как результат, Solar JSOC стал первым участником MSSP-программы Positive Technologies, которая позволяет пре
|14.02.2017
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Сервис Solar JSOC подтвердил соответствие требованиям PCI DSS
вого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, объявила о том, что сервис Solar JSOC прошел ежегодный QSA-аудит на соответствие требованиям PCI DSS. Полученный сертифи
|10.02.2017
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Башкомснаббанк подключился к сервису Solar JSOC для мониторинга инцидентов ИБ
ративного управления информационной безопасностью, объявила о подключении Башкомснаббанка к сервису Solar JSOC. Об этом говорится в заявлении Solar Security, поступившем в редакцию CNews. Башко
|17.01.2017
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Банк «Санкт-Петербург» выбрал Solar JSOC для защиты от кибератак
Санкт-Петербург» к услуге круглосуточного мониторинга и реагирования на инциденты кибербезопасности Solar JSOC. Деятельность банка требует широкой разветвленной инфраструктуры. Ее защищенность
|10.11.2016
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Solar Security обновила сервисную модель предоставления услуг Security Operations Center
Solar Security объявила об обновлении сервиса Solar JSOC. Как рассказали CNews в компании, новая версия объединяет накопленную экспертизу к
|19.10.2016
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Solar JSOC обеспечит мониторинг киберугроз в «МТС-Банке»
Solar Security объявила о подключении инфраструктуры «МТС-Банка» к сервису Solar JSOC. Как рассказали CNews в компании, до начала сотрудничества с Solar Security «МТС-Б
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Дрюков Владимир 51 50
|Ляпунов Игорь 132 40
|Баринов Александр 44 10
|Колесов Александр 63 10
|Павлов Алексей 26 10
|Вураско Александр 48 10
|Кошкина Дарья 12 8
|Залевский Игорь 7 7
|Хамракулова Евгения 9 7
|Чернов Даниил 79 6
|Хереш Игорь 28 6
|Долгий Роман 6 6
|Осеевский Михаил 350 6
|Филиппов Максим 55 5
|Бейбутов Эльман 22 5
|Бондарь Дмитрий 37 4
|Крохин Валентин 32 4
|Климов Михаил 15 4
|Каманин Константин 8 4
|Кулаков Сергей 6 4
|Пашков Алексей 21 4
|Маннанов Альберт 11 4
|Ненахов Александр 4 4
|Веселов Александр 10 3
|Бенгин Владимир 38 3
|Евдокимов Дмитрий 29 3
|Акимов Евгений 39 3
|Гончаров Павел 6 3
|Назаренко Денис 13 3
|Прокофьев Антон 13 3
|Лушин Илья 12 3
|Хвещеник Анастасия 29 3
|Обидин Никита 10 3
|Рахметов Руслан 67 3
|Анохин Сергей 121 2
|Васильев Владислав 59 2
|Скородумов Анатолий 65 2
|Касимов Вячеслав 35 2
|Гадарь Дмитрий 29 2
|Янкин Андрей 52 2
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