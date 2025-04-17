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Гадарь Дмитрий
Гадарь Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 7
|Демидов Сергей 127 22
|Палей Лев 52 21
|Горбатько Александр 105 21
|Контемиров Юрий 32 14
|Сычев Артем 73 12
|Корзун Александр 13 12
|Мельников Максим 35 12
|Луганцев Александр 51 12
|Нуйкин Андрей 47 12
|Бенгин Владимир 34 12
|Путин Сергей 63 12
|Дилбарян Павел 26 12
|Мусич Роман 28 12
|Курбатов Владимир 35 12
|Воробьев Артем 26 12
|Севостьянов Александр 16 12
|Ерин Андрей 22 12
|Бокова Людмила 82 9
|Остапенко Григорий 28 9
|Соколов Алексей 134 9
|Кузнецов Станислав 134 9
|Дюбанов Анатолий 95 9
|Козлов Александр 68 9
|Приезжева Антонина 20 9
|Соколов Олег 51 9
|Данилов Сергей 15 9
|Устюжанин Дмитрий 50 9
|Лебедь Сергей 23 9
|Хлысталова Юлия 9 9
|Лютиков Виталий 23 9
|Громов Александр 17 9
|Ковалев Денис 18 9
|Юфаркин Александр 10 8
|Свириденко Алексей 18 8
|Dolmatsky Yakov - Долматский Яков 8 8
|Кулинич Владимир 8 8
|Касимов Вячеслав 32 8
|Скородумов Анатолий 65 7
|Окулесский Василий 26 7
|Василенко Александр 91 7
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11289 9
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8181 21
|Gartner - Гартнер 3567 5
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 113 1
|Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 361 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 173134.
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