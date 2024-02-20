Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система

DLP-система Solar Dozor успешно прошла сертификационные испытания в Белоруссии р при Президенте Белоруссии выдал положительное заключение, подтверждающее соответствие DLP-системы Solar Dozor требованиям технических нормативно-правовых актов Белоруссии. Это позволит ГК «Со

Solar Dozor 7.11: контроль демонстрации экрана во время ВКС и защита от квишинга рняя компания «Ростелекома», работающая в сфере информационной безопасности) выпустила новую версию Solar Dozor 7.11. Теперь в DLP-системе реализована возможность контроля информации, передавае

Solar Dozor 7.10: новые возможности для проведения расследований и предотвращения инцидентов ГК «Солар» выпустила новую версию Solar Dozor 7.10. Теперь в системе предотвращения утечек данных реализованы возможности запис

Solar Dozor оптимизировал работу с архивом событий с помощью СУБД Jatoba В результате технической интеграции был реализован многопользовательский доступ к расположенному в Solar Dozor архиву с разным уровнем конфиденциальности. Об этом CNews сообщили представители

«Ростелеком-Солар» представила новую версию DLP-системы Solar Dozor Компания «Ростелеком-Солар» представила новую версию системы предотвращения утечек информации Solar Dozor 7.9. В обновлении появилась возможность создавать иерархию групп рабочих станций,

eXpress и «Ростелеком-Солар» подтвердили сертификатом высокий уровень защиты корпоративных переписок оммуникаций специалисты российской платформы eXpress и «Ростелеком-Солар», разработчика DLP-системы Solar Dozor, выпустили официальный сертификат совместимости двух продуктов. Перед этим интегр

Подтверждена совместимость актуальных обновлений ОС Astra Linux и DLP-системы Solar Dozor 7.8 мы защиты от утечек информации (DLP) «Ростелеком-Солар» завершили серию тестов работоспособности ПО Solar Dozor 7.8 в среде ОС Astra Linux Special Edition 1.7, в том числе с установленным кумул

Подтверждена совместимость DLP-системы Solar Dozor 7.8 с «Ред ОС» -Солар» и «Ред софт» объявили о совместимости новой версии системы предотвращения утечек информации Solar Dozor 7.8 с операционной системой «Ред ОС». Подтверждена совместимость с данной отечест

Solar Dozor 7.8 усиливает защиту от утечек «РТК-Солар» выпустила новую версию системы предотвращения утечек информации Solar Dozor 7.8. В обновлении реализованы изменения в политике модуля Dozor Endpoint Agent, в

«Ачим девелопмент» внедрила DLP-систему Solar Dozor «РТК-Солар» объявила об успешном внедрении системы предотвращения утечек информации Solar Dozor в газодобывающей компании «Ачим девелопмент». Система развернута в полной конфигу

Solar Dozor внедрен в казахстанской нефтяной компании АО «Эмбамунайгаз» Компания «РТК-Солар» реализовала проект внедрения системы предотвращения утечек информации Solar Dozor в казахстанской нефтяной компании АО «Эмбамунайгаз». За два месяца система была р

Сбербанк и «РТК-Солар» реализовали крупнейший в России проект по защите от утечек информации Сбербанк и «РТК-Солар» объявляют об успешном завершении внедрения системы защиты от утечек Solar Dozor. Проект, ставший самым масштабным в стране, реализован специалистами Сбербанка пр

Состоялся релиз Solar Dozor 7.7 с повышенной производительностью и скоростью фильтрации трафика, контролем содержимого файлов в iCalendar «РТК-Солар» выпустила обновление системы предотвращения утечек информации Solar Dozor 7.7. В новой версии повысилась производительность работы системы в территориально

Полный комплекс модулей Solar Dozor 7 сертифицирован ФСТЭК на соответствие «Требованиям по четвертому уровню доверия» Разработка «Ростелеком-Солар» – программный комплекс для предотвращения утечек информации Solar Dozor 7 сертифицирован ФСТЭК России на соответствие требованиям по безопасности информа

Вышел Solar Dozor 7.6 с блокировкой печати конфиденциальной информации на macOS «Ростелеком-Солар» представила новую версию системы предотвращения утечек информации Solar Dozor 7.6 Ключевым изменением стала реализованная в Endpoint-агенте для macOS возможнос

Вышел Solar Dozor 7.5 с новым macOS-агентом, контролем Webeх Teams и отчетностью по поведению сотрудников Компания «Ростелеком-Солар» выпустила новую версию DLP-системы Solar Dozor 7.5. Основные новинки релиза: агент для мониторинга рабочих станций под управлени

«Юнипро» удалось сократить время расследования инцидентов более чем на 50% благодаря DLP-системе Solar Dozor Энергетическая компания «Юнипро» завершила внедрение DLP-системы Solar Dozor «Ростелеком-Солар», совершив миграцию с продукта другого вендора. ПАО «Юнипро» ис

Вышла новая версия Solar Dozor 7.4 «Ростелеком-Солар» выпустила новую версию флагманского программного продукта Solar Dozor 7.4. Релиз посвящен реализации модулей анализа поведения пользователей (Dozor UBA

Минпромторг рекомендует решения «Ростелеком-Солар» для организации безопасной удаленной работы сность» в него вошли такие продукты «Ростелеком-Солар» как система предотвращения утечек информации Solar Dozor, система автоматизированного управления правами доступа Solar inRights, шлюз веб-

Народный банк Казахстана использует Solar Dozor для защиты от утечек информации н, АО «Народный Банк Казахстана» (Halyk Bank), реализовал проект внедрения системы защиты от утечек Solar Dozor в 25 территориальных подразделениях банка. После успешного пилотирования системы

Schneider group защитила информационные активы от утечек с помощью Solar Dozor «Ростелеком-Солар» объявила о внедрении системы защиты от утечек Solar Dozor в международной консалтинговой компании Schneider group. Взяв на вооружение DLP-с

«Ростелеком-Солар» разработал полнофункциональный Linux-агент DLP-системы Solar Dozor сов и технологий кибербезопасности, объявляет о выходе новой версии модуля контроля рабочих станций Dozor Endpoint Agent Linux 2.6. Новый агент для Linux обладает аналогичным Windows-версии наб

ИТ-центр Якутска использует Solar Dozor для защиты от утечек информации икационной инфраструктуры города от утечек данных. Техническим решением стало внедрение DLP-системы Solar Dozor во всех структурных подразделениях администрации Якутска. Учредителем МКУ «ЦИТ» я

«Ростелеком-Солар» обновила DLP Solar Dozor «Ростелеком-Солар» выпустила новую версию флагманского продукта – DLP-системы Solar Dozor 7.2. Функциональность решения была серьезно расширена за счет модуля MultiDozor,

Галина Рябова, «Ростелеком-Солар»: Российский рынок DLP-систем интереснее и сильнее, чем западный CNews: Старейшей на российском рынке системе защиты от утечек Solar Dozor исполняется 20 лет. Расскажите, как появился этот продукт и как он эволюционирова

Solar Dozor получил сертификат совместимости с «Ред ОС» Система предотвращения утечек конфиденциальной информации Solar Dozor успешно прошла тестирование на совместимость с российской операционной системой с

«Московская пивоваренная компания» выбрала Solar Dozor для защиты конфиденциальных активов «Московская пивоваренная компания» завершила проект внедрения системы защиты от утечек Solar Dozor для защиты своих конфиденциальных информационных активов. DLP-система разработки

«Ростелеком-Солар» представил DLP-систему Solar Dozor 7 с модулем продвинутого анализа поведения пользователей российский провайдер технологий и сервисов кибербезопасности, объявил о выходе на рынок DLP-системы Solar Dozor 7 с интегрированным модулем продвинутого анализа поведения пользователей Solar

«Ростелеком-Solar» выпустил новую версию DLP-системы Solar Dozor r», российский провайдер технологий и сервисов кибербезопасности, выпустил новую версию DLP-системы Solar Dozor. Ее ключевыми усовершенствованиями стали полностью обновленный агент для контроля

ДИТ Смоленской области защитился от веб-угроз с помощью Dozor Web Proxy дополнительные специализированные потребности организации. Галина Рябова, руководитель направления Solar Dozor компании «Ростелеком-Solar», сказала: «Dozor Web Proxy – это высокопроизводительн

«Ростелеком-Solar» выпустила новую версию модуля контроля трафика Dozor Web Proxy », провайдер сервисов и решений кибербезопасности, объявил о выходе новой версии модуля DLP-системы Solar Dozor для контроля веб-трафика — Dozor Web Proxy 3.0. Все изменения, начиная с обновлен

Многофункциональный центр Калининградской области берет на вооружение Solar Dozor иступила к внедрению системы защиты конфиденциальной информации и контроля коммуникаций сотрудников Solar Dozor в ГКУ «Многофункциональный центр Калининградской области». Многофункциональные це

«Ростелеком-Solar» выпустил новую версию системы защиты от утечек Solar Dozor ионной безопасностью, выпустил новую версию своего флагманского программного продукта — DLP-системы Solar Dozor. В версии 6.7 реализован функционал, который существенно усилит противодействие н

«Ростелеком-Solar» и «Интертраст» сообщили об интеграции CompanyMedia с Solar Dozor и Solar inRights ащиты, реализованными в CompanyMedia, обеспечивают всестороннюю защиту этой информации. DLP-система Solar Dozor предотвращает утечку конфиденциальных данных из компании, контролируя все ключевы

«Инфосекьюрити» займется интеграцией Solar Dozor в госструктурах и коммерческих организациях мках соглашения «Инфосекьюрити» получает право на поставку, проектирование и интеграцию DLP-системы Solar Dozor в государственных структурах и на объектах коммерческих заказчиков, а также оказа

Solar Security выпустила новую версию DLP-системы Solar Dozor ервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, представил Solar Dozor 6.6 – новую версию системы контроля коммуникаций сотрудников, выявления ранних пр

Solar Security завершила проект по защите информационных активов НСК Представитель медиарекламного рынка выбрал Solar Dozor Solar Security сообщила о завершении проекта по защите информационных активов ком

Завершена интеграция решений Solar Dozor и NeuroDAT SIEM Solar Security и «Центр безопасности информации» завершили интеграцию DLP-решения Solar Dozor и системы мониторинга информационной безопасности NeuroDAT SIEM. В рамках техноло

Solar Security обновила систему защиты данных в банке «Александровский» Solar Security сообщила о завершении миграции банка «Александровский» на Solar Dozor 6. Проект внедрения осуществила компания «Инфосистемы Джет».Solar Dozor 6