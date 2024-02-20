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Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Solar Dozor СМАП Дозор-Джет СКВТ Дозор-Джет DLP-система

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система

Solar Dozor — российская система для предотвращения утечек конфиденциальной информации. Её возможности обеспечивают контроль коммуникаций сотрудников, блокировку или изменение нежелательных сообщений, выявление и мониторинг групп риска, а также ретроспективный анализ архива коммуникаций для проведения расследований. Также Solar Dozor может анализировать поведение пользователей (User Behavior Analytics), что позволяет на основе устойчивых паттернов профилировать сотрудников, а также выявлять аномалии в их поведении.


20.02.2024 DLP-система Solar Dozor успешно прошла сертификационные испытания в Белоруссии

р при Президенте Белоруссии выдал положительное заключение, подтверждающее соответствие DLP-системы Solar Dozor требованиям технических нормативно-правовых актов Белоруссии. Это позволит ГК «Со
15.01.2024 Solar Dozor 7.11: контроль демонстрации экрана во время ВКС и защита от квишинга

рняя компания «Ростелекома», работающая в сфере информационной безопасности) выпустила новую версию Solar Dozor 7.11. Теперь в DLP-системе реализована возможность контроля информации, передавае
02.10.2023 Solar Dozor 7.10: новые возможности для проведения расследований и предотвращения инцидентов

ГК «Солар» выпустила новую версию Solar Dozor 7.10. Теперь в системе предотвращения утечек данных реализованы возможности запис
14.08.2023 Solar Dozor оптимизировал работу с архивом событий с помощью СУБД Jatoba

В результате технической интеграции был реализован многопользовательский доступ к расположенному в Solar Dozor архиву с разным уровнем конфиденциальности. Об этом CNews сообщили представители

25.04.2023 «Ростелеком-Солар» представила новую версию DLP-системы Solar Dozor

Компания «Ростелеком-Солар» представила новую версию системы предотвращения утечек информации Solar Dozor 7.9. В обновлении появилась возможность создавать иерархию групп рабочих станций,
21.02.2023 eXpress и «Ростелеком-Солар» подтвердили сертификатом высокий уровень защиты корпоративных переписок

оммуникаций специалисты российской платформы eXpress и «Ростелеком-Солар», разработчика DLP-системы Solar Dozor, выпустили официальный сертификат совместимости двух продуктов. Перед этим интегр
12.01.2023 Подтверждена совместимость актуальных обновлений ОС Astra Linux и DLP-системы Solar Dozor 7.8

мы защиты от утечек информации (DLP) «Ростелеком-Солар» завершили серию тестов работоспособности ПО Solar Dozor 7.8 в среде ОС Astra Linux Special Edition 1.7, в том числе с установленным кумул
13.12.2022 Подтверждена совместимость DLP-системы Solar Dozor 7.8 с «Ред ОС»

-Солар» и «Ред софт» объявили о совместимости новой версии системы предотвращения утечек информации Solar Dozor 7.8 с операционной системой «Ред ОС». Подтверждена совместимость с данной отечест
02.12.2022 Solar Dozor 7.8 усиливает защиту от утечек

«РТК-Солар» выпустила новую версию системы предотвращения утечек информации Solar Dozor 7.8. В обновлении реализованы изменения в политике модуля Dozor Endpoint Agent, в
08.09.2022 «Ачим девелопмент» внедрила DLP-систему Solar Dozor

«РТК-Солар» объявила об успешном внедрении системы предотвращения утечек информации Solar Dozor в газодобывающей компании «Ачим девелопмент». Система развернута в полной конфигу
28.06.2022 Solar Dozor внедрен в казахстанской нефтяной компании АО «Эмбамунайгаз»

Компания «РТК-Солар» реализовала проект внедрения системы предотвращения утечек информации Solar Dozor в казахстанской нефтяной компании АО «Эмбамунайгаз». За два месяца система была р
23.06.2022 Сбербанк и «РТК-Солар» реализовали крупнейший в России проект по защите от утечек информации

Сбербанк и «РТК-Солар» объявляют об успешном завершении внедрения системы защиты от утечек Solar Dozor. Проект, ставший самым масштабным в стране, реализован специалистами Сбербанка пр
25.05.2022 Состоялся релиз Solar Dozor 7.7 с повышенной производительностью и скоростью фильтрации трафика, контролем содержимого файлов в iCalendar

«РТК-Солар» выпустила обновление системы предотвращения утечек информации Solar Dozor 7.7. В новой версии повысилась производительность работы системы в территориально
08.02.2022 Полный комплекс модулей Solar Dozor 7 сертифицирован ФСТЭК на соответствие «Требованиям по четвертому уровню доверия»

Разработка «Ростелеком-Солар» – программный комплекс для предотвращения утечек информации Solar Dozor 7 сертифицирован ФСТЭК России на соответствие требованиям по безопасности информа
25.01.2022 Вышел Solar Dozor 7.6 с блокировкой печати конфиденциальной информации на macOS

«Ростелеком-Солар» представила новую версию системы предотвращения утечек информации Solar Dozor 7.6 Ключевым изменением стала реализованная в Endpoint-агенте для macOS возможнос
28.09.2021 Вышел Solar Dozor 7.5 с новым macOS-агентом, контролем Webeх Teams и отчетностью по поведению сотрудников

Компания «Ростелеком-Солар» выпустила новую версию DLP-системы Solar Dozor 7.5. Основные новинки релиза: агент для мониторинга рабочих станций под управлени
01.07.2021 «Юнипро» удалось сократить время расследования инцидентов более чем на 50% благодаря DLP-системе Solar Dozor

Энергетическая компания «Юнипро» завершила внедрение DLP-системы Solar Dozor «Ростелеком-Солар», совершив миграцию с продукта другого вендора. ПАО «Юнипро» ис
24.06.2021 Вышла новая версия Solar Dozor 7.4

«Ростелеком-Солар» выпустила новую версию флагманского программного продукта Solar Dozor 7.4. Релиз посвящен реализации модулей анализа поведения пользователей (Dozor UBA
09.02.2021 Минпромторг рекомендует решения «Ростелеком-Солар» для организации безопасной удаленной работы

сность» в него вошли такие продукты «Ростелеком-Солар» как система предотвращения утечек информации Solar Dozor, система автоматизированного управления правами доступа Solar inRights, шлюз веб-
28.01.2021 Народный банк Казахстана использует Solar Dozor для защиты от утечек информации

н, АО «Народный Банк Казахстана» (Halyk Bank), реализовал проект внедрения системы защиты от утечек Solar Dozor в 25 территориальных подразделениях банка. После успешного пилотирования системы

28.12.2020 Schneider group защитила информационные активы от утечек с помощью Solar Dozor

«Ростелеком-Солар» объявила о внедрении системы защиты от утечек Solar Dozor в международной консалтинговой компании Schneider group. Взяв на вооружение DLP-с
24.09.2020 «Ростелеком-Солар» разработал полнофункциональный Linux-агент DLP-системы Solar Dozor

сов и технологий кибербезопасности, объявляет о выходе новой версии модуля контроля рабочих станций Dozor Endpoint Agent Linux 2.6. Новый агент для Linux обладает аналогичным Windows-версии наб
18.06.2020 ИТ-центр Якутска использует Solar Dozor для защиты от утечек информации

икационной инфраструктуры города от утечек данных. Техническим решением стало внедрение DLP-системы Solar Dozor во всех структурных подразделениях администрации Якутска. Учредителем МКУ «ЦИТ» я
28.05.2020 «Ростелеком-Солар» обновила DLP Solar Dozor

«Ростелеком-Солар» выпустила новую версию флагманского продукта – DLP-системы Solar Dozor 7.2. Функциональность решения была серьезно расширена за счет модуля MultiDozor,

19.05.2020 Галина Рябова, «Ростелеком-Солар»: Российский рынок DLP-систем интереснее и сильнее, чем западный

CNews: Старейшей на российском рынке системе защиты от утечек Solar Dozor исполняется 20 лет. Расскажите, как появился этот продукт и как он эволюционирова
13.01.2020 Solar Dozor получил сертификат совместимости с «Ред ОС»

Система предотвращения утечек конфиденциальной информации Solar Dozor успешно прошла тестирование на совместимость с российской операционной системой с
17.12.2019 «Московская пивоваренная компания» выбрала Solar Dozor для защиты конфиденциальных активов

«Московская пивоваренная компания» завершила проект внедрения системы защиты от утечек Solar Dozor для защиты своих конфиденциальных информационных активов. DLP-система разработки

08.10.2019 «Ростелеком-Солар» представил DLP-систему Solar Dozor 7 с модулем продвинутого анализа поведения пользователей

российский провайдер технологий и сервисов кибербезопасности, объявил о выходе на рынок DLP-системы Solar Dozor 7 с интегрированным модулем продвинутого анализа поведения пользователей Solar
28.05.2019 «Ростелеком-Solar» выпустил новую версию DLP-системы Solar Dozor

r», российский провайдер технологий и сервисов кибербезопасности, выпустил новую версию DLP-системы Solar Dozor. Ее ключевыми усовершенствованиями стали полностью обновленный агент для контроля
01.04.2019 ДИТ Смоленской области защитился от веб-угроз с помощью Dozor Web Proxy

дополнительные специализированные потребности организации. Галина Рябова, руководитель направления Solar Dozor компании «Ростелеком-Solar», сказала: «Dozor Web Proxy – это высокопроизводительн
12.02.2019 «Ростелеком-Solar» выпустила новую версию модуля контроля трафика Dozor Web Proxy

», провайдер сервисов и решений кибербезопасности, объявил о выходе новой версии модуля DLP-системы Solar Dozor для контроля веб-трафика — Dozor Web Proxy 3.0. Все изменения, начиная с обновлен
26.12.2018 Многофункциональный центр Калининградской области берет на вооружение Solar Dozor

иступила к внедрению системы защиты конфиденциальной информации и контроля коммуникаций сотрудников Solar Dozor в ГКУ «Многофункциональный центр Калининградской области». Многофункциональные це
23.11.2018 «Ростелеком-Solar» выпустил новую версию системы защиты от утечек Solar Dozor

ионной безопасностью, выпустил новую версию своего флагманского программного продукта — DLP-системы Solar Dozor. В версии 6.7 реализован функционал, который существенно усилит противодействие н
16.08.2018 «Ростелеком-Solar» и «Интертраст» сообщили об интеграции CompanyMedia с Solar Dozor и Solar inRights

ащиты, реализованными в CompanyMedia, обеспечивают всестороннюю защиту этой информации. DLP-система Solar Dozor предотвращает утечку конфиденциальных данных из компании, контролируя все ключевы
01.08.2018 «Инфосекьюрити» займется интеграцией Solar Dozor в госструктурах и коммерческих организациях

мках соглашения «Инфосекьюрити» получает право на поставку, проектирование и интеграцию DLP-системы Solar Dozor в государственных структурах и на объектах коммерческих заказчиков, а также оказа
11.04.2018 Solar Security выпустила новую версию DLP-системы Solar Dozor

ервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, представил Solar Dozor 6.6 – новую версию системы контроля коммуникаций сотрудников, выявления ранних пр
14.02.2018 Solar Security завершила проект по защите информационных активов НСК

Представитель медиарекламного рынка выбрал Solar Dozor Solar Security сообщила о завершении проекта по защите информационных активов ком
08.11.2017 Завершена интеграция решений Solar Dozor и NeuroDAT SIEM

Solar Security и «Центр безопасности информации» завершили интеграцию DLP-решения Solar Dozor и системы мониторинга информационной безопасности NeuroDAT SIEM. В рамках техноло
24.10.2017 Solar Security обновила систему защиты данных в банке «Александровский»

Solar Security сообщила о завершении миграции банка «Александровский» на Solar Dozor 6. Проект внедрения осуществила компания «Инфосистемы Джет».Solar Dozor 6

12.10.2017 Solar Security представила новую версию DLP-решения Solar Dozor

Solar Security объявила о выпуске новой версии Solar Dozor, созданную для того, чтобы сделать конфигурацию и самодиагностику системы более б

Публикаций - 201, упоминаний - 407

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 740 167
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Kaspersky - Лаборатория Касперского 4585 12
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1416 8
Код Безопасности 547 7
Telegram Group 1558 6
Информзащита 703 6
InfoWatch - Инфовотч 972 6
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 926 6
7750 5
Oracle Corporation 6546 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3387 5
Yandex - Яндекс 6620 5
Элвис-Плюс - Элвис+ 155 4
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 354 4
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 260 4
VK - Mail.ru Group 3294 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11126 4
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 230 4
Softline - Софтлайн 2454 4
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ИКС 281 3
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Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1163 3
Oracle - Sun Microsystems 2210 3
Softline Infosecurity - Инфосекьюрити 161 3
Beorg - Биорг 102 2
Ситроникс - Sitronics 1209 2
Специальные технологии 62 2
ДиалогНаука 242 2
Крок - Croc 1765 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 985 2
ИКС - Цитадель ГК 87 2
ЦБИ - Центр безопасности информации 27 2
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Газпром ПАО 1260 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 652 3
Абсолют Банк 218 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 210 2
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Visa International 1932 2
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LinkedIn 617 2
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14928 21
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2822 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28588 20
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11147 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10463 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9227 17
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10642 16
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Кибербезопасность - UBA - User Behavior Analytics - User Behavior Analysis - Анализ поведения в сфере систем обеспечения безопасности 47 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11022 15
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 130 90
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 107 82
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 225 81
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 144 73
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 109 70
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 88 49
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 55 44
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 60 43
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar addVisor - система повышения эффективности труда 38 33
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3924 25
Linux OS 9245 18
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 26 12
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 36 8
Microsoft Windows 15149 7
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 698 7
Microsoft Skype 2017 6
Apple macOS 1923 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1046 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4706 5
WhatsApp Messenger 1012 5
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management 274 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3044 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 900 4
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 867 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1898 4
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 277 4
Intel x86 - архитектура процессора 1751 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar DAG - система управления и контроля доступа к данным 5 4
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 428 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1211 3
Ростелеком - Ключ - комплекс цифровых услуг 23 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1680 3
Apple iOS 7420 3
Oracle Java - язык программирования 2917 3
Новые облачные технологии - МойОфис 668 3
РусБИТех - Astra Linux ALD Pro 258 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 405 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 230 3
Microsoft Office 3587 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 278 3
Ляпунов Игорь 99 27
Рябова Галина 25 24
Кубарев Алексей 32 9
Лукиных Василий 9 9
Вураско Александр 18 8
Назаренко Денис 10 8
Лушин Илья 8 8
Чернов Даниил 78 7
Кошкина Дарья 12 6
Черникова Елена 12 6
Слепов Олег 7 5
Викторов Кирилл 12 4
Акимов Евгений 35 4
Баринов Александр 43 4
Анохин Сергей 52 3
Осеевский Михаил 296 3
Бондарь Дмитрий 30 3
Залевский Игорь 7 2
Дворянский Александр 15 2
Хвещеник Анастасия 5 2
Арсентьев Андрей 63 2
Шерстобитов Сергей 54 2
Дрозд Алексей 11 2
Пашков Алексей 6 2
Хереш Игорь 16 2
Коростелев Павел 26 2
Кириенко Владимир 136 2
Добрынин Руслан 2 2
Бенгин Владимир 32 2
Попова Анна 17 2
Худякова Софья 3 2
Крохин Валентин 32 2
Колесов Александр 39 2
Прокофьев Антон 8 2
Ложкин Руслан 33 2
Рустамов Рустам 335 2
Сергиенко Игорь 7 2
Скородумов Анатолий 65 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Ордян Давид 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 135207 160
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41236 81
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2553 71
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2862 71
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1097 67
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16479 66
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 652 63
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2081 60
Россия - СФО - Томская область - Томск 872 59
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13839 13
Казахстан - Республика 5329 10
Европа 21460 8
Ближний Восток 2864 4
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 418 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13965 4
Африка - Африканский регион 3394 3
Азия - Азиатский регион 5320 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3680 3
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1064 3
Беларусь - Белоруссия 5336 3
Россия - СФО - Новосибирск 4028 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 803 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1446 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2776 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1081 2
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 395 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2448 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1191 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51148 2
Израиль 2685 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6970 2
США - Калифорния - Купертино 254 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 868 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1355 1
Узбекистан - Республика 1627 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 592 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2968 1
Швейцария - Давос 73 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 662 1
Саудовская Аравия - Королевство 555 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48090 86
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10404 66
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9460 35
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Ведомости 812 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11120 1
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Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 69 1
Известия ИД 566 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 922 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS 44 36
Gartner - Гартнер 3515 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7818 5
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 51 3
IDC - International Data Corporation 4887 1
CNews Мишень 162 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2891 1
Gartner - Dataquest 347 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 294 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 8 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 266 30
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 742 4
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РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 130 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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