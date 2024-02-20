Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система

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Solar Dozor — российская система для предотвращения утечек конфиденциальной информации. Её возможности обеспечивают контроль коммуникаций сотрудников, блокировку или изменение нежелательных сообщений, выявление и мониторинг групп риска, а также ретроспективный анализ архива коммуникаций для проведения расследований. Также Solar Dozor может анализировать поведение пользователей (User Behavior Analytics), что позволяет на основе устойчивых паттернов профилировать сотрудников, а также выявлять аномалии в их поведении.
|20.02.2024
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DLP-система Solar Dozor успешно прошла сертификационные испытания в Белоруссии
р при Президенте Белоруссии выдал положительное заключение, подтверждающее соответствие DLP-системы Solar Dozor требованиям технических нормативно-правовых актов Белоруссии. Это позволит ГК «Со
|15.01.2024
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Solar Dozor 7.11: контроль демонстрации экрана во время ВКС и защита от квишинга
рняя компания «Ростелекома», работающая в сфере информационной безопасности) выпустила новую версию Solar Dozor 7.11. Теперь в DLP-системе реализована возможность контроля информации, передавае
|02.10.2023
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Solar Dozor 7.10: новые возможности для проведения расследований и предотвращения инцидентов
ГК «Солар» выпустила новую версию Solar Dozor 7.10. Теперь в системе предотвращения утечек данных реализованы возможности запис
|14.08.2023
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Solar Dozor оптимизировал работу с архивом событий с помощью СУБД Jatoba
В результате технической интеграции был реализован многопользовательский доступ к расположенному в Solar Dozor архиву с разным уровнем конфиденциальности. Об этом CNews сообщили представители
|25.04.2023
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«Ростелеком-Солар» представила новую версию DLP-системы Solar Dozor
Компания «Ростелеком-Солар» представила новую версию системы предотвращения утечек информации Solar Dozor 7.9. В обновлении появилась возможность создавать иерархию групп рабочих станций,
|21.02.2023
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eXpress и «Ростелеком-Солар» подтвердили сертификатом высокий уровень защиты корпоративных переписок
оммуникаций специалисты российской платформы eXpress и «Ростелеком-Солар», разработчика DLP-системы Solar Dozor, выпустили официальный сертификат совместимости двух продуктов. Перед этим интегр
|12.01.2023
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Подтверждена совместимость актуальных обновлений ОС Astra Linux и DLP-системы Solar Dozor 7.8
мы защиты от утечек информации (DLP) «Ростелеком-Солар» завершили серию тестов работоспособности ПО Solar Dozor 7.8 в среде ОС Astra Linux Special Edition 1.7, в том числе с установленным кумул
|13.12.2022
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Подтверждена совместимость DLP-системы Solar Dozor 7.8 с «Ред ОС»
-Солар» и «Ред софт» объявили о совместимости новой версии системы предотвращения утечек информации Solar Dozor 7.8 с операционной системой «Ред ОС». Подтверждена совместимость с данной отечест
|02.12.2022
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Solar Dozor 7.8 усиливает защиту от утечек
«РТК-Солар» выпустила новую версию системы предотвращения утечек информации Solar Dozor 7.8. В обновлении реализованы изменения в политике модуля Dozor Endpoint Agent, в
|08.09.2022
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«Ачим девелопмент» внедрила DLP-систему Solar Dozor
«РТК-Солар» объявила об успешном внедрении системы предотвращения утечек информации Solar Dozor в газодобывающей компании «Ачим девелопмент». Система развернута в полной конфигу
|28.06.2022
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Solar Dozor внедрен в казахстанской нефтяной компании АО «Эмбамунайгаз»
Компания «РТК-Солар» реализовала проект внедрения системы предотвращения утечек информации Solar Dozor в казахстанской нефтяной компании АО «Эмбамунайгаз». За два месяца система была р
|23.06.2022
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Сбербанк и «РТК-Солар» реализовали крупнейший в России проект по защите от утечек информации
Сбербанк и «РТК-Солар» объявляют об успешном завершении внедрения системы защиты от утечек Solar Dozor. Проект, ставший самым масштабным в стране, реализован специалистами Сбербанка пр
|25.05.2022
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Состоялся релиз Solar Dozor 7.7 с повышенной производительностью и скоростью фильтрации трафика, контролем содержимого файлов в iCalendar
«РТК-Солар» выпустила обновление системы предотвращения утечек информации Solar Dozor 7.7. В новой версии повысилась производительность работы системы в территориально
|08.02.2022
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Полный комплекс модулей Solar Dozor 7 сертифицирован ФСТЭК на соответствие «Требованиям по четвертому уровню доверия»
Разработка «Ростелеком-Солар» – программный комплекс для предотвращения утечек информации Solar Dozor 7 сертифицирован ФСТЭК России на соответствие требованиям по безопасности информа
|25.01.2022
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Вышел Solar Dozor 7.6 с блокировкой печати конфиденциальной информации на macOS
«Ростелеком-Солар» представила новую версию системы предотвращения утечек информации Solar Dozor 7.6 Ключевым изменением стала реализованная в Endpoint-агенте для macOS возможнос
|28.09.2021
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Вышел Solar Dozor 7.5 с новым macOS-агентом, контролем Webeх Teams и отчетностью по поведению сотрудников
Компания «Ростелеком-Солар» выпустила новую версию DLP-системы Solar Dozor 7.5. Основные новинки релиза: агент для мониторинга рабочих станций под управлени
|01.07.2021
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«Юнипро» удалось сократить время расследования инцидентов более чем на 50% благодаря DLP-системе Solar Dozor
Энергетическая компания «Юнипро» завершила внедрение DLP-системы Solar Dozor «Ростелеком-Солар», совершив миграцию с продукта другого вендора. ПАО «Юнипро» ис
|24.06.2021
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Вышла новая версия Solar Dozor 7.4
«Ростелеком-Солар» выпустила новую версию флагманского программного продукта Solar Dozor 7.4. Релиз посвящен реализации модулей анализа поведения пользователей (Dozor UBA
|09.02.2021
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Минпромторг рекомендует решения «Ростелеком-Солар» для организации безопасной удаленной работы
сность» в него вошли такие продукты «Ростелеком-Солар» как система предотвращения утечек информации Solar Dozor, система автоматизированного управления правами доступа Solar inRights, шлюз веб-
|28.01.2021
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Народный банк Казахстана использует Solar Dozor для защиты от утечек информации
н, АО «Народный Банк Казахстана» (Halyk Bank), реализовал проект внедрения системы защиты от утечек Solar Dozor в 25 территориальных подразделениях банка. После успешного пилотирования системы
|28.12.2020
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Schneider group защитила информационные активы от утечек с помощью Solar Dozor
«Ростелеком-Солар» объявила о внедрении системы защиты от утечек Solar Dozor в международной консалтинговой компании Schneider group. Взяв на вооружение DLP-с
|24.09.2020
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«Ростелеком-Солар» разработал полнофункциональный Linux-агент DLP-системы Solar Dozor
сов и технологий кибербезопасности, объявляет о выходе новой версии модуля контроля рабочих станций Dozor Endpoint Agent Linux 2.6. Новый агент для Linux обладает аналогичным Windows-версии наб
|18.06.2020
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ИТ-центр Якутска использует Solar Dozor для защиты от утечек информации
икационной инфраструктуры города от утечек данных. Техническим решением стало внедрение DLP-системы Solar Dozor во всех структурных подразделениях администрации Якутска. Учредителем МКУ «ЦИТ» я
|28.05.2020
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«Ростелеком-Солар» обновила DLP Solar Dozor
«Ростелеком-Солар» выпустила новую версию флагманского продукта – DLP-системы Solar Dozor 7.2. Функциональность решения была серьезно расширена за счет модуля MultiDozor,
|19.05.2020
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Галина Рябова, «Ростелеком-Солар»: Российский рынок DLP-систем интереснее и сильнее, чем западный
CNews: Старейшей на российском рынке системе защиты от утечек Solar Dozor исполняется 20 лет. Расскажите, как появился этот продукт и как он эволюционирова
|13.01.2020
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Solar Dozor получил сертификат совместимости с «Ред ОС»
Система предотвращения утечек конфиденциальной информации Solar Dozor успешно прошла тестирование на совместимость с российской операционной системой с
|17.12.2019
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«Московская пивоваренная компания» выбрала Solar Dozor для защиты конфиденциальных активов
«Московская пивоваренная компания» завершила проект внедрения системы защиты от утечек Solar Dozor для защиты своих конфиденциальных информационных активов. DLP-система разработки
|08.10.2019
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«Ростелеком-Солар» представил DLP-систему Solar Dozor 7 с модулем продвинутого анализа поведения пользователей
российский провайдер технологий и сервисов кибербезопасности, объявил о выходе на рынок DLP-системы Solar Dozor 7 с интегрированным модулем продвинутого анализа поведения пользователей Solar
|28.05.2019
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«Ростелеком-Solar» выпустил новую версию DLP-системы Solar Dozor
r», российский провайдер технологий и сервисов кибербезопасности, выпустил новую версию DLP-системы Solar Dozor. Ее ключевыми усовершенствованиями стали полностью обновленный агент для контроля
|01.04.2019
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ДИТ Смоленской области защитился от веб-угроз с помощью Dozor Web Proxy
дополнительные специализированные потребности организации. Галина Рябова, руководитель направления Solar Dozor компании «Ростелеком-Solar», сказала: «Dozor Web Proxy – это высокопроизводительн
|12.02.2019
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«Ростелеком-Solar» выпустила новую версию модуля контроля трафика Dozor Web Proxy
», провайдер сервисов и решений кибербезопасности, объявил о выходе новой версии модуля DLP-системы Solar Dozor для контроля веб-трафика — Dozor Web Proxy 3.0. Все изменения, начиная с обновлен
|26.12.2018
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Многофункциональный центр Калининградской области берет на вооружение Solar Dozor
иступила к внедрению системы защиты конфиденциальной информации и контроля коммуникаций сотрудников Solar Dozor в ГКУ «Многофункциональный центр Калининградской области». Многофункциональные це
|23.11.2018
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«Ростелеком-Solar» выпустил новую версию системы защиты от утечек Solar Dozor
ионной безопасностью, выпустил новую версию своего флагманского программного продукта — DLP-системы Solar Dozor. В версии 6.7 реализован функционал, который существенно усилит противодействие н
|16.08.2018
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«Ростелеком-Solar» и «Интертраст» сообщили об интеграции CompanyMedia с Solar Dozor и Solar inRights
ащиты, реализованными в CompanyMedia, обеспечивают всестороннюю защиту этой информации. DLP-система Solar Dozor предотвращает утечку конфиденциальных данных из компании, контролируя все ключевы
|01.08.2018
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«Инфосекьюрити» займется интеграцией Solar Dozor в госструктурах и коммерческих организациях
мках соглашения «Инфосекьюрити» получает право на поставку, проектирование и интеграцию DLP-системы Solar Dozor в государственных структурах и на объектах коммерческих заказчиков, а также оказа
|11.04.2018
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Solar Security выпустила новую версию DLP-системы Solar Dozor
ервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, представил Solar Dozor 6.6 – новую версию системы контроля коммуникаций сотрудников, выявления ранних пр
|14.02.2018
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Solar Security завершила проект по защите информационных активов НСК
Представитель медиарекламного рынка выбрал Solar Dozor Solar Security сообщила о завершении проекта по защите информационных активов ком
|08.11.2017
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Завершена интеграция решений Solar Dozor и NeuroDAT SIEM
Solar Security и «Центр безопасности информации» завершили интеграцию DLP-решения Solar Dozor и системы мониторинга информационной безопасности NeuroDAT SIEM. В рамках техноло
|24.10.2017
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Solar Security обновила систему защиты данных в банке «Александровский»
Solar Security сообщила о завершении миграции банка «Александровский» на Solar Dozor 6. Проект внедрения осуществила компания «Инфосистемы Джет».Solar Dozor 6
|12.10.2017
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Solar Security представила новую версию DLP-решения Solar Dozor
Solar Security объявила о выпуске новой версии Solar Dozor, созданную для того, чтобы сделать конфигурацию и самодиагностику системы более б
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Ляпунов Игорь 99 27
|Рябова Галина 25 24
|Кубарев Алексей 32 9
|Лукиных Василий 9 9
|Вураско Александр 18 8
|Назаренко Денис 10 8
|Лушин Илья 8 8
|Чернов Даниил 78 7
|Кошкина Дарья 12 6
|Черникова Елена 12 6
|Слепов Олег 7 5
|Викторов Кирилл 12 4
|Акимов Евгений 35 4
|Баринов Александр 43 4
|Анохин Сергей 52 3
|Осеевский Михаил 296 3
|Бондарь Дмитрий 30 3
|Залевский Игорь 7 2
|Дворянский Александр 15 2
|Хвещеник Анастасия 5 2
|Арсентьев Андрей 63 2
|Шерстобитов Сергей 54 2
|Дрозд Алексей 11 2
|Пашков Алексей 6 2
|Хереш Игорь 16 2
|Коростелев Павел 26 2
|Кириенко Владимир 136 2
|Добрынин Руслан 2 2
|Бенгин Владимир 32 2
|Попова Анна 17 2
|Худякова Софья 3 2
|Крохин Валентин 32 2
|Колесов Александр 39 2
|Прокофьев Антон 8 2
|Ложкин Руслан 33 2
|Рустамов Рустам 335 2
|Сергиенко Игорь 7 2
|Скородумов Анатолий 65 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Ордян Давид 1 1
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