Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187139
ИКТ 14490
Организации 11239
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26488
Персоны 80843
География 2984
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2744
Мероприятия 878

Прокофьев Антон


СОБЫТИЯ


10.12.2025 «Солар», «Фазум» и «Хоулмонт» выявили более 30 уязвимостей в BPM-платформе Camunda 7 1
24.09.2024 43% продвинутых кибератак на российский бизнес связаны с уязвимостями в корпоративных веб-приложениях 1
02.07.2024 Solar appScreener 3.14.9: расширенные возможности анализа сторонних компонентов и снижение ложных срабатываний 1
04.06.2024 Студенты НГТУ НЭТИ используют Solar appScreener для выявления уязвимостей в ПО 1
15.04.2024 ГК «Солар»: Solar appScreener подтвердил наличие бэкдора в утилите XZ Utils для Linux 1
09.02.2024 Solar appScreener внедрен в образовательный процесс Астраханского государственного университета имени В.Н. Татищева 1
04.12.2023 Solar appScreener усилил контроль безопасности приложений модулем анализа безопасности цепочки поставок ПО 1
01.12.2023 ГК «Солар»: средний ущерб от одной атаки на цепочку поставок ПО в финансовом секторе составил 3,6 млн рублей 1
19.10.2023 Дмитрий Григорьев назначен техническим директором Step Logic 1
06.09.2021 Подтверждено соответствие системы менеджмента Step Logic требованиям международных стандартов ISO 1
23.07.2020 В Step Logic назначен новый коммерческий директор 1
23.05.2006 Интернет-Марафон в Омске: "Омский интернет: 6 лет отставания от столицы" 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

Прокофьев Антон и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1145 7
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 189 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 471 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 327 1
Cisco Systems 5222 1
HP - Hewlett-Packard 3644 1
AMT Group - АМТ-Груп 350 1
8986 1
SolarWinds 54 1
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 46 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 125 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4894 4
Правительство Омской области - Губернатор Омской области - органы государственной власти 46 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12846 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
Linux Foundation 189 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31752 7
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7029 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8177 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26093 6
SBOM - Software Bill of Materials - Software supply chain - Цепочки поставок ПО - Реестр сторонних компонентов программных проектов 51 5
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13640 5
Кибербезопасность - DAST - Dynamic Application Security Testing - Динамическое тестирование безопасности приложений 79 5
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 122 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73249 4
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1432 4
ИБ-аутсорсинг - сервис для защиты от внутренних угроз ИБ по подписке без трудозатрат со стороны заказчика 182 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23180 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2627 3
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2713 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2819 3
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2300 3
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 865 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14894 2
SCA - Software Composition Analysis - решения класса композиционного анализа ПО 19 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3610 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34030 2
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 375 2
Кибербезопасность - NetSecOps - Network Security Operation - Network Security - Сетевая безопасность 112 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11563 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2719 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3919 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1472 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 1
Кибербезопасность - ASOC - Application Security Orchestration and Correlation - платформа управления процессами безопасной разработки 14 1
ISO 14001 - стандарт систем экологического управления - environmental management system 32 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 899 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2300 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 804 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16697 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3411 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8906 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4287 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 222 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Solar inCode 53 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5185 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 98 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 259 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 297 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 152 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 174 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 110 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 86 3
7-Zip (7z) - XZ Utils - LZMA - Lempel-Ziv-Markov chain-Algorithm - алгоритм сжатия данных 12 2
Linux OS 10899 2
Swordfish Security - AppSec Hub 17 1
JQuery 42 1
Oracle Java - язык программирования 3329 1
Microsoft Azure 1460 1
JavaScript - JS - язык программирования 1329 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1136 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 368 1
JetBrains - TeamCity 20 1
Ярных Андрей 16 1
Григорьев Дмитрий 27 1
Айгистов Александр 9 1
Маурус Павел 1 1
Дарчинов Станислав 7 1
Полянский Дмитрий 3 1
Храмуов Павел 1 1
Юшин Дмитрий 2 1
Якушев Дмитрий 1 1
Ажмухамедов Искандар 1 1
Огнев Игорь 1 1
Воробьев Андрей 185 1
Плуготаренко Сергей 88 1
Россия - РФ - Российская федерация 156876 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45713 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 740 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1241 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 998 3
Россия - СФО - Новосибирск 4650 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1640 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1870 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1206 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1592 1
Россия - СФО - Омская область 731 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 382 1
Ближний Восток 3030 1
Африка - Африканский регион 3571 1
Европа 24637 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 1
Европа Центральная 276 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Армения - Ереван 210 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10305 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31933 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55040 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11766 3
Аудит - аудиторский услуги 3111 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7275 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51300 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17411 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6108 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3703 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6944 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6408 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2961 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2185 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1833 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5310 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10534 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9676 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 4
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 57 1
АГУ имени В. Н. Татищева - Астраханский государственный университет имени В. Н. Татищева 14 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 138 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
День молодёжи - 27 июня 998 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406340, в очереди разбора - 733023.
Создано именных указателей - 187139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще