|26.08.2024
|
Innostage запустила лабораторию тестирования Innostage Network Security and Infrastructure (INSI)
Innostage, интегратор и разработчик решений в области цифровой безопасности, запустил лабораторию тестирования отечественных решений по сетевой инфраструктуре и безопасности — Innostage Network Security and Infrastructure (INSI). Лаборатория специализируется на импортозамещении всего комплекса оборудований для построения внутренней инфраструктуры: LAN, WLAN, EDGE и NGFW. Об эт
|18.10.2023
|
Аудит ИБ-инфраструктуры, анализ защищенности и сетевая безопасность лидируют среди самых востребованных услуг ИБ в финансовом и страховом секторе
странного ПО и оборудования, которые остались без поддержки после ухода вендоров. При этом спрос на эти услуги вырос с 14% в 2022 г. до 20% в 2023 г. На третьем месте (более 15%) — защита периметра и сетевая безопасность. Именно здесь наиболее серьезно сказывается нехватка решений по импортозамещению, готовых к внедрению, например, SIEM и NGFW, программно-управляемых сетевых инфраструктур и
|21.08.2020
|
Trend Micro представила решение для защиты частных сетей 5G и граничных вычислений
Trend Micro сообщила о том, что готовит к релизу решение Mobile Network Security, которое ускорит внедрение цифровых инноваций на периферии сети, обеспечив комплексную защиту сети и конечных точек в новую эпоху интернета вещей и частных сетей 5G. Поставщики
|26.02.2015
|
Home Network Security от Avast – защита вашей домашней сети
ые подключаются к вашему роутеру, должны быть надежно защищены; Обязательно используйте антивирус. Например, у антивируса AVAST есть специальная функция для проверки безопасности домашней сети - Home Network Security. Давайте поподробнее остановимся на этой функции. Как она работает? Home Network Security предназначена для защиты домашней сети, которая интегрирована в новую версию Av
|12.10.2007
|
Network Security Protector 2.2 - обеспечение сетевой безопасности
Network Security Protector 2.2 – новая версия программы для обеспечения сетевой безопасности. Network Security Protector поддерживает более 600 различных ограничений доступа к системе, позволяет удаленно обслуживать рабочие станции на базе Windows и устанавливать на них патчи. Более тог
|15.02.2005
|
Symantec Network Security 7100: усиленная защита от "шпионов" и ботов
Корпорация Symantec представила программно-аппаратный комплекс Symantec Network Security 7100 с расширенными возможностями в области защиты от «шпионских» программ и ботов. Новое средство защиты, интегрированное в комплексе Symantec Network Security 7100, це
