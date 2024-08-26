Разделы

26.08.2024 Innostage запустила лабораторию тестирования Innostage Network Security and Infrastructure (INSI)

Innostage, интегратор и разработчик решений в области цифровой безопасности, запустил лабораторию тестирования отечественных решений по сетевой инфраструктуре и безопасности — Innostage Network Security and Infrastructure (INSI). Лаборатория специализируется на импортозамещении всего комплекса оборудований для построения внутренней инфраструктуры: LAN, WLAN, EDGE и NGFW. Об эт
18.10.2023 Аудит ИБ-инфраструктуры, анализ защищенности и сетевая безопасность лидируют среди самых востребованных услуг ИБ в финансовом и страховом секторе

странного ПО и оборудования, которые остались без поддержки после ухода вендоров. При этом спрос на эти услуги вырос с 14% в 2022 г. до 20% в 2023 г. На третьем месте (более 15%) — защита периметра и сетевая безопасность. Именно здесь наиболее серьезно сказывается нехватка решений по импортозамещению, готовых к внедрению, например, SIEM и NGFW, программно-управляемых сетевых инфраструктур и
21.08.2020 Trend Micro представила решение для защиты частных сетей 5G и граничных вычислений

Trend Micro сообщила о том, что готовит к релизу решение Mobile Network Security, которое ускорит внедрение цифровых инноваций на периферии сети, обеспечив комплексную защиту сети и конечных точек в новую эпоху интернета вещей и частных сетей 5G. Поставщики
26.02.2015 Home Network Security от Avast – защита вашей домашней сети

ые подключаются к вашему роутеру, должны быть надежно защищены; Обязательно используйте антивирус. Например, у антивируса AVAST есть специальная функция для проверки безопасности домашней сети - Home Network Security. Давайте поподробнее остановимся на этой функции. Как она работает? Home Network Security предназначена для защиты домашней сети, которая интегрирована в новую версию Av
12.10.2007 Network Security Protector 2.2 - обеспечение сетевой безопасности

Network Security Protector 2.2 – новая версия программы для обеспечения сетевой безопасности. Network Security Protector поддерживает более 600 различных ограничений доступа к системе, позволяет удаленно обслуживать рабочие станции на базе Windows и устанавливать на них патчи. Более тог
15.02.2005 Symantec Network Security 7100: усиленная защита от "шпионов" и ботов

Корпорация Symantec представила программно-аппаратный комплекс Symantec Network Security 7100 с расширенными возможностями в области защиты от «шпионских» программ и ботов. Новое средство защиты, интегрированное в комплексе Symantec Network Security 7100, це

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
