Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Leta IT-company
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Публикаций - 88, упоминаний - 170
Leta IT-company упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 2
|Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
|Apple Mac 1460 1
|ICQ 499 1
|Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 1
|Microsoft Windows Server 2003 144 1
|Microsoft Exchange Server ActiveSync 20 1
|Software AG ARIS 108 1
|Конусов Андрей 73 14
|Чачава Александр 68 7
|Вениамин Левцов 32 5
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Сачков Илья 105 2
|Каменнова Мария 41 1
|Алексеев Игорь 3 1
|Калинин Денис 63 1
|Тихомиров Леонид 9 1
|Волков Леонид 11 1
|Богданов Максим 15 1
|Хайретдинов Рустэм 42 1
|Сердюк Виктор 28 1
|Варивода Владимир 9 1
|Курило Андрей 35 1
|Акатьева Мария 2 1
|Железняков Вячеслав 9 1
|Поляков Александр 47 1
|Медведев Алексей 13 1
|Малявкин Александр 22 1
|Белкин Александр 4 1
|Шевелев Борис 5 1
|Аксаков Анатолий 98 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Бегтин Иван 48 1
|Бондаренко Александр 32 1
|Гришин Дмитрий 148 1
|Ефимов Петр 30 1
|Лукацкий Алексей 68 1
|Гудилин Олег 28 1
|Назипов Дмитрий 66 1
|Раевский Алексей 53 1
|Крохин Валентин 20 1
|Новиков Илья 5 1
|Бортников Александр 19 1
|Головин Александр 5 1
|Голов Андрей 32 1
|Щеглов Андрей 4 1
|Касперская Наталья 197 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765020, в очереди разбора - 668707.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765020, в очереди разбора - 668707.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru