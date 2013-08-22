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Leta IT-company


22.08.2013 Топ-менеджер Leta возглавил службу по развитию маркетинга «Кода Безопасности» 3
23.05.2012 Новый глава Leta: от консультанта до гендиректора за 3 года 8
22.05.2012 Экс-гендиректор Leta возглавил Avanpost 1
26.12.2011 В России создается партия развития ИТ 1
03.06.2011 Дворкович: для защиты систем персданных осталось меньше месяца 1
25.01.2011 Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов и Leta IT-company разработали отраслевой стандарт защиты ПДн 3
23.12.2010 Leta Group перешла на дивизиональную структуру 1
15.12.2010 Leta IT-company защитила от интернет-угроз КБ «Кубань Кредит» 2
07.12.2010 Leta IT-company запустила в России линейку услуг по реагированию на инциденты ИБ 7
09.11.2010 Tupperware в России внедрила систему защиты персональных данных с помощью Leta IT-company 2
22.10.2010 В Leta IT-company назначен заместитель главы направления «Системы менеджмента» 1
07.10.2010 Leta IT-company получила лицензию ФСБ России для работы с информацией, составляющей государственную тайну 1
23.09.2010 Направление аудита и консалтинга Leta IT-company возглавил экс-руководитель отдела ИБ «Евросети» 1
15.09.2010 Leta Group и Group-IB объединяют ИБ и расследования компьютерных преступлений 1
07.09.2010 Leta наняла ИБ-детективов, поймавших банду хакеров в Москве 1
29.07.2010 Leta IT-company начала предоставлять типизированную услугу по внедрению новой версии стандарта ИБ «Банка России» 2
20.07.2010 Leta внедрила в российской «дочке» Alico систему управления политиками безопасности корпоративного ПО 1
09.07.2010 Leta IT-company предлагает услугу «Предпроектный DLP-консалтинг» 2
29.06.2010 Leta IT-company защитила конфиденциальную информацию «Волгоградэнергосбыта» 2
22.06.2010 Leta IT-company защитила каналы связи Префектуры ЮЗАО 1
17.06.2010 Россия: 1/5 затрат на ИБ в 2010 г. будет связана с защитой персональных данных 1
11.06.2010 Персональные данные: Центробанк научит, как избежать претензий чиновников 1
10.06.2010 Leta IT-company использует систему мониторинга ИБ MaxPatrol в своих продуктах и услугах 2
25.05.2010 Leta IT-company сформировала консорциум с Software AG & IDS Scheer 1
20.05.2010 Leta и Cleverics будут совместно предоставлять услуги по управлению ИТ и ИБ 2
11.05.2010 Основатель Leta продал треть компании и стал чиновником 2
11.05.2010 Leta IT-company запустила новую услугу для защиты данных от утечки: DLP Plus 1
27.04.2010 Leta IT-company запустила комплексную услугу «Все стандарты ИБ. Банки» 2
20.04.2010 Leta IT-company: направление «Системы менеджмента» возглавил практикующий аудитор BSI 1
07.04.2010 АСК становится разработчиком ПО в сфере промышленной автоматизации 1
29.03.2010 Рынок средств борьбы с утечками данных: что принес 2009 год 1
18.03.2010 Leta внедрила DLP-систему на «Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже» 1
11.03.2010 Выручка Leta IT-company в 2009 г. выросла на 14,2% 1
02.03.2010 Топ-менеджер «Инфосистем Джет» возглавил департамент продуктов и услуг Leta IT-company 5
17.02.2010 «Атомредметзолото» внедрило систему безопасного доступа в интернет с помощью Leta IT-company 1
09.02.2010 Leta IT-company открыла новое бизнес-направление: защита ИС по стандарту PCI DSS 3
16.12.2009 Операторам персональных данных подарили год 1
16.12.2009 Leta обследовала ИС персональных данных КЦ домена .RU 1
11.12.2009 Leta IT-company защитила персональные данные в «РАО Энергетические системы Востока» 2
26.11.2009 Leta IT-company защитила каналы связи ВНИИА им. Духова «Росатома» 3

Публикаций - 88, упоминаний - 170

Leta IT-company упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Leta Group 204 45
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 7
ESET 989 6
Дамаск 28 5
Информзащита 423 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 3
Microsoft Corporation 11110 3
InfoWatch - Инфовотч 613 3
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 32 2
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 204 2
Trend Micro 342 2
Инфосистемы Джет 675 2
Infotecs - ИнфоТеКС 249 2
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 2
NortonLifeLock (Symantec) 780 2
Открытые технологии 206 1
Digital Security - Диджитал Секьюрити 133 1
ГКС - Группа компаний Систематика 198 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
ДиалогНаука 91 1
Авикомп сервисез - Avicomp 20 1
Прогноз 196 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
HamsterSoft 10 1
K2 - К2РУ - SourceCode 35 1
Орбита 23 1
Avanpost - Аванпост 92 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Facebook 3766 1
Сервис Плюс 97 1
Cleverics - Клеверикс 27 1
Zecurion - SecurIT 157 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 423 1
Twitter 2204 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
Cisco Systems 2044 1
Код Безопасности 365 1
СКБ Контур 416 1
Merlion - Мерлион 275 1
ОТР 135 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 69 2
Газпром ПАО 523 2
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Алемар 4 1
Благосостояние НПФ 32 1
Петрокоммерц 29 1
МиГ РСК - Российская авиастроительная компания 25 1
Атомредметзолото - АРМЗ Урановый холдинг 18 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 157 1
Уралсиб Банк 390 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
Евросеть 889 1
Сухой - Авиационный холдинг 64 1
Альфа-Банк 1126 1
Норникель - Норильский никель 178 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 10
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Руссофт - Russoft 250 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 9
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 7
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 59 5
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 2
НСД - Несанкционированный доступ к информации - Неправомерный доступ к компьютерной информации - Защита от несанкционированного доступа к информации - Киберпреступность 119 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 78 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
Site-to-Site VPN - средство организации виртуальных сетей 5 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 197 1
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 130 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 122 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 373 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 216 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1256 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 2
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
Apple Mac 1460 1
ICQ 499 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 1
Microsoft Windows Server 2003 144 1
Microsoft Exchange Server ActiveSync 20 1
Software AG ARIS 108 1
Конусов Андрей 73 14
Чачава Александр 68 7
Вениамин Левцов 32 5
Медведев Дмитрий 1434 2
Сачков Илья 105 2
Каменнова Мария 41 1
Алексеев Игорь 3 1
Калинин Денис 63 1
Тихомиров Леонид 9 1
Волков Леонид 11 1
Богданов Максим 15 1
Хайретдинов Рустэм 42 1
Сердюк Виктор 28 1
Варивода Владимир 9 1
Курило Андрей 35 1
Акатьева Мария 2 1
Железняков Вячеслав 9 1
Поляков Александр 47 1
Медведев Алексей 13 1
Малявкин Александр 22 1
Белкин Александр 4 1
Шевелев Борис 5 1
Аксаков Анатолий 98 1
Щеголев Игорь 676 1
Дворкович Аркадий 169 1
Бегтин Иван 48 1
Бондаренко Александр 32 1
Гришин Дмитрий 148 1
Ефимов Петр 30 1
Лукацкий Алексей 68 1
Гудилин Олег 28 1
Назипов Дмитрий 66 1
Раевский Алексей 53 1
Крохин Валентин 20 1
Новиков Илья 5 1
Бортников Александр 19 1
Головин Александр 5 1
Голов Андрей 32 1
Щеглов Андрей 4 1
Касперская Наталья 197 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 2
Казахстан - Республика 2637 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Россия - Челябинская область 659 1
Европа Западная 615 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 1
Европа 3766 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
Украина 3374 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 1
Индия - Мумбаи 52 1
Казахстан - Алматы 264 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - Челябинск 773 1
Россия - Краснодар 1040 1
Россия - Тюмень 497 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Индия - Республика 2175 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 18
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 9
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 28 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 163 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 9 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Пиратство - Авторское право 209 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 127 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2176 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
CNews Analytics 1991 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 32 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765020, в очереди разбора - 668707.
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