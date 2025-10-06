НКК - ГКС - Группа компаний Систематика

«Систематика»‎ пополнила продуктовый портфель российской CRM-системой SimpleOne ИТ-интегратор «Систематика» включил в продуктовый портфель решение SimpleOne B2B CRM разработчика SimpleOne

ЦИТ Мурманской области и «Систематика» займутся развитием комплексной и информационной безопасности в регионе Центр информационных технологий (ЦИТ) Мурманской области и «Систематика», поставщик комплексных ИТ-решений и услуг, заключили партнерское соглашение в сф

ЦИТ Мурманской области и «Систематика» займутся развитием комплексной и информационной безопасности в регионе Центр информационных технологий (ЦИТ) Мурманской области и «Систематика», поставщик комплексных ИТ-решений и услуг, заключили партнерское соглашение в сф

«Систематика» и SimpleOne расширили сотрудничество в области CRM и ITAM ИТ-интегратор «Систематика» подтвердил свои компетенции по внедрению и сопровождению ITAM и CRM-решений российского разработчика продуктов для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne (входит в корпорацию кор

«Страховой Дом ВСК» улучшает бизнес-процессы при помощи российской системы Optimining «Страховой Дом ВСК» совместно с компанией «Систематика» (входит в группу НКК) внедрил у себя технологию Process Mining на базе российско

Аналитическая система класса Process Mining — Optimining — включена в реестр российского ПО Компания «Систематика» (входит в НКК) сообщает, что Optimining — система мониторинга и анализа бизнес-процессов предприятий класса Process Mining — внесена в реестр российского программного обеспечения з

Конфликт НКК и «Аквариуса» продолжается. С разработчика электроники требуют сотни миллионов вершился конфликт владельцев НКК, разгоревшийся вокруг «Аквариуса». До этого времени «Акавариус» и «Группа систематика» входили в некогда крупнейший ИТ-холдинг НКК. А в декабре 2021 г. компания

Аналитическая система Optimining повысит конкурентоспособность российского бизнеса Компания «Систематика» (входит в НКК) завершила разработку российской аналитической системы мониторинга

«Систематика» завершила разработку аналитической системы мониторинга бизнес-процессов предприятий Optimining Компания «Систематика» (входит в НКК) объявила о завершении проекта по разработке российской аналитичес

Вадим Злобин, «Систематика Консалтинг»: Будущее за адаптивными системами, которые успевают за высокими темпами изменений е целое. Мы называем такие системы «композитными приложениями». Проиллюстрировать особенности этого подхода можно квадрантом: Преимущества композитных приложений. Иллюстрация предоставлена компанией «Систематика Консалтинг» Если посмотреть на квадрант – его вертикальную ось — на первый план выходят гибкость и адаптивность. Организациям приходится перестраиваться и решать все более сложные з

«Триафлай» — релиз 4.25 — развитие BI-платформы корпоративного управления продолжается компаний, предприятий промышленности и машиностроения, ритейла и др. НКК входят компании группы АО «Группа систематика» (ГКС), «Систематика», STEP LOGIC, TopS BI, «Энсис технологии», HeadPoint,

«Систематика» завершила второй этап разработки аналитической системы мониторинга бизнес-процессов предприятий класса Process Mining — Optimining «Систематика» (входит в НКК) успешно завершила второй этап проекта «Разработка аналитической системы мониторинга бизнес-процессов предприятий класса Process Mining «Свой РМ». Решение получило но

«Систематика» внедрила в «МТС банке» ESM-платформу SimpleOne «Систематика» (входит в НКК) внедрила систему управления корпоративными услугами на основе рос

«Систематика» и Hostvm подписали партнерское соглашение «Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, заключила соглашение с разработчик

«Систематика» стала авторизованным реселлером RDP «Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, получила статус авторизованного ре

«Систематика» представила линейку одноранговых АТС «Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг представила децентрализованную отка

Партнерство компаний «Доверенная среда» и GlowByte: внедрение DSS-решений на основе платформы «Триафлай» й разработчик программной платформы «Триафлай» класса Business Intelligence (BI). Входит в ГКС (АО «Группа Систематика»). Деятельность компании сфокусирована на развитии платформы, создании при

«Систематика» и Arenadata объявили о начале сотрудничества «Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, и Arenadata, разработчик платформы

«Систематика» представила сервис облачной видеоконференцсвязи Российский ИТ-интегратор «Систематика» представил B2B-сервис: облачную ВКС на платформе «Облако.ру». Сервис видеоконфер

ГКС и «Топ системы» стали партнерами по внедрению PLM-технологий ГКС (группа «Систематика») подписала договор с компанией «Топ системы» о партнерстве в области внедрения р

«Систематика» подготовила портфель ИТ-решений с учетом санкционных ограничений и импортозамещения «Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, сформировала пул собственных и пар

ГКС реализовала пилотный проект установки колонны экстренного вызова в Лужниках Дирекция комплексных систем безопасности ГКС («Группа систематика») выполнила установку интегрированного изделия для видеомониторинга и опер

«Систематика» и Everytag подписали партнерское соглашение «Систематика» (входит в ГКС), поставщик комплексных ИТ-решений, и Everytag, российский разрабо

«Систематика» и АлтГУ начали сотрудничество по цифровой трансформации вуза «Систематика» (входит в ГКС) выбрана руководством Алтайского государственного университета (Ал

Облачный провайдер «Облако.ру» организовал службу поддержки клиентов на базе платформы SimpleOne тки обращений пользователей. Внедрение системы в ИТ-инфраструктуру провайдера осуществила компания «Систематика» (входит в ГКС). Об этом CNews сообщили представители «Систематики». Интегратором

В России появился новый облачный провайдер «Облако.ру» от ГКС ГКС (АО «Группа Систематика») объявляет о выходе на рынок нового облачного провайдера «Облако.ру». Ком

Оператор облачной платформы NCC Cloud прошёл аттестацию комплексный аудит ИТ-инфраструктуры облачной платформы NCC Cloud центра обработки данных компании «Систематика». Компания «Систематика» как оператор облачной платформы NCC Cloud получил

ГКС и KUKA Россия займутся цифровизацией предприятий на основе промышленных роботов ГКС (группа «Систематика») и KUKA Россия заключили соглашение о сотрудничестве и развитии долгосрочных пар

Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию тивов «Систематики» к Генсу уже нашел отражение в базе ЕГРЮЛ. Правда, из реестров следует, что ООО «Систематика» владела 50% долей «Консиста» до 25 октября 2020 г., а затем эти активы оказались

«Систематика», «ОМНИК» и «Аквариус» создали консорциум для развития бесконтактных систем самообслуживания покупателей «Систематика», «Аквариус» (входят в «Национальную компьютерную корпорацию») и «ОМНИК» объявили о сотрудничестве в рамках развития бесконтактных систем самообслуживания покупателей на территории

ГКС представила цифровые решения для банков в Узбекистане ГКС («Группа Систематика») приняла участие в работе деловой онлайн-миссии РЭЦ в Узбекистан по темат

«Терра тех» и «Группа «Систематика» создадут совместные решения для бизнеса и государства омпания холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в госкорпорацию «Роскосмос») и ГКС («Группа Систематика») заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены развивать совмес

ГКС представила решение для создания цифровой среды «умного города» — органами правопорядка, скорой помощи, коммунальными службами и управляющими компаниями. Компания ГКС предлагает комплексное решение — отечественную разработку, реализующую концепцию «умного

ГКС разработала интегрированные решения для построения инженерной инфраструктуры умного города ГКС («Группа систематика») в сотрудничестве с компаниями «Брайтэлек» и «Техноком» представила интег

Причуды законодательства: «Недобросовестный ИТ-поставщик» смог получить госконтракты на 280 миллионов Госконтракты для недобросовестного поставщика Как выяснил CNews, компания «Систематика», которая с 3 ноября 2017 г. находится в реестре недобросовестных госпоставщиков,

Команда из почившего «Астероса» создала антитеррористическую дирекцию в «Систематике» озданную дирекцию комплексных систем безопасности и антитеррористической защиты в ИТ-холдинге ГКС («Группа систематика»). К выполнению своих обязанностей глава нового департамента приступил в с

Компания Филиппа Генса и «Систематики» поставит «Россетям» SAP на полмиллиарда чика, а также оказанию собственных услуг по технической поддержке софта. Им оказалась компания «Сайнер» — 100-процентная дочка «Консист». Эта организация в свою очередь на 50% принадлежит структурам «Систематики». Оставшиеся 50% в ЕГРЮЛ до сих пор записаны на имя скончавшегося в мае 2018 г. основателя «Ланита» Георгия Генса, но с пометкой, что эта доля перешла в доверительное управление его

«Дочка» «Роснано» и «Систематики» создала электронный чип для маркировки шин Российская RFID-метка для автопокрышек Совместное предприятие «Роснано» и «Систематики» — компания «РСТ-инвент», известная как производитель электронных меток для радиочастотной дистанционной идентификации объектов (технология RFID), разработала чип для маркировки авт