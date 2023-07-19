НКК ГКС Группа компаний Систематика
ООО «Систематика» — поставщик ИТ-решений и услуг с 20-летним опытом работы на российском рынке. Входит в ГКС (АО «Группа Систематика»). Деятельность компании направлена на предоставление комплекса услуг по оптимизации бизнес-процессов предприятий различных отраслей путем внедрения информационных технологий. Систематика осуществляет разработку, внедрение и поддержку сложных информационных систем и инфраструктурных решений на базе технологий и оборудования мировых производителей и предоставляет консалтинговое сопровождение проектов.
|19.07.2023
|
Вадим Злобин, «Систематика Консалтинг»: Будущее за адаптивными системами, которые успевают за высокими темпами изменений
е целое. Мы называем такие системы «композитными приложениями». Проиллюстрировать особенности этого подхода можно квадрантом: Преимущества композитных приложений. Иллюстрация предоставлена компанией «Систематика Консалтинг» Если посмотреть на квадрант – его вертикальную ось — на первый план выходят гибкость и адаптивность. Организациям приходится перестраиваться и решать все более сложные з
|06.06.2023
|
«Триафлай» — релиз 4.25 — развитие BI-платформы корпоративного управления продолжается
компаний, предприятий промышленности и машиностроения, ритейла и др. НКК входят компании группы АО «Группа систематика» (ГКС), «Систематика», STEP LOGIC, TopS BI, «Энсис технологии», HeadPoint,
|03.04.2023
|
«Систематика» завершила второй этап разработки аналитической системы мониторинга бизнес-процессов предприятий класса Process Mining — Optimining
«Систематика» (входит в НКК) успешно завершила второй этап проекта «Разработка аналитической системы мониторинга бизнес-процессов предприятий класса Process Mining «Свой РМ». Решение получило но
|16.03.2023
|
«Систематика» внедрила в «МТС банке» ESM-платформу SimpleOne
«Систематика» (входит в НКК) внедрила систему управления корпоративными услугами на основе рос
|28.11.2022
|
«Систематика» и Hostvm подписали партнерское соглашение
«Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, заключила соглашение с разработчик
|01.11.2022
|
«Систематика» стала авторизованным реселлером RDP
«Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, получила статус авторизованного ре
|19.10.2022
|
Российская BI- и DSS-платформа «Триафлай» вошла в экосистему «Ред ОС»
управления умным городом, а также ситуационных центров корпоративных холдинговых структур. ГКС (АО «Группа систематика») — многопрофильный ИТ-холдинг. Группа консолидирует 11 профильных компани
|24.08.2022
|
«Систематика» представила линейку одноранговых АТС
«Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг представила децентрализованную отка
|09.08.2022
|
Партнерство компаний «Доверенная среда» и GlowByte: внедрение DSS-решений на основе платформы «Триафлай»
й разработчик программной платформы «Триафлай» класса Business Intelligence (BI). Входит в ГКС (АО «Группа Систематика»). Деятельность компании сфокусирована на развитии платформы, создании при
|21.07.2022
|
«Систематика» и Arenadata объявили о начале сотрудничества
«Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, и Arenadata, разработчик платформы
|02.06.2022
|
«Систематика» представила сервис облачной видеоконференцсвязи
Российский ИТ-интегратор «Систематика» представил B2B-сервис: облачную ВКС на платформе «Облако.ру». Сервис видеоконфер
|19.04.2022
|
ГКС и «Топ системы» стали партнерами по внедрению PLM-технологий
ГКС (группа «Систематика») подписала договор с компанией «Топ системы» о партнерстве в области внедрения р
|15.04.2022
|
«Систематика» подготовила портфель ИТ-решений с учетом санкционных ограничений и импортозамещения
«Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, сформировала пул собственных и пар
|07.04.2022
|
ГКС реализовала пилотный проект установки колонны экстренного вызова в Лужниках
Дирекция комплексных систем безопасности ГКС («Группа систематика») выполнила установку интегрированного изделия для видеомониторинга и опер
|21.02.2022
|
«Систематика» и Everytag подписали партнерское соглашение
«Систематика» (входит в ГКС), поставщик комплексных ИТ-решений, и Everytag, российский разрабо
|27.01.2022
|
«Систематика» и АлтГУ начали сотрудничество по цифровой трансформации вуза
«Систематика» (входит в ГКС) выбрана руководством Алтайского государственного университета (Ал
|23.12.2021
|
Облачный провайдер «Облако.ру» организовал службу поддержки клиентов на базе платформы SimpleOne
тки обращений пользователей. Внедрение системы в ИТ-инфраструктуру провайдера осуществила компания «Систематика» (входит в ГКС). Об этом CNews сообщили представители «Систематики». Интегратором
|27.10.2021
|
В России появился новый облачный провайдер «Облако.ру» от ГКС
ГКС (АО «Группа Систематика») объявляет о выходе на рынок нового облачного провайдера «Облако.ру». Ком
|17.08.2021
|
«Национальная платформа» перенесла продуктивную и тестовые среды разработки ERP-платформы «Ма-3» в публичное облако «Систематики»
«Систематика» (входит в ГКС) предоставила разработчику ERP-системы «Ма-3» — компании «Национал
|16.07.2021
|
Оператор облачной платформы NCC Cloud прошёл аттестацию
комплексный аудит ИТ-инфраструктуры облачной платформы NCC Cloud центра обработки данных компании «Систематика». Компания «Систематика» как оператор облачной платформы NCC Cloud получил
|24.12.2020
|
ГКС и KUKA Россия займутся цифровизацией предприятий на основе промышленных роботов
ГКС (группа «Систематика») и KUKA Россия заключили соглашение о сотрудничестве и развитии долгосрочных пар
|17.11.2020
|
Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию
тивов «Систематики» к Генсу уже нашел отражение в базе ЕГРЮЛ. Правда, из реестров следует, что ООО «Систематика» владела 50% долей «Консиста» до 25 октября 2020 г., а затем эти активы оказались
|02.11.2020
|
«Систематика», «ОМНИК» и «Аквариус» создали консорциум для развития бесконтактных систем самообслуживания покупателей
«Систематика», «Аквариус» (входят в «Национальную компьютерную корпорацию») и «ОМНИК» объявили о сотрудничестве в рамках развития бесконтактных систем самообслуживания покупателей на территории
|19.06.2020
|
ГКС представила цифровые решения для банков в Узбекистане
ГКС («Группа Систематика») приняла участие в работе деловой онлайн-миссии РЭЦ в Узбекистан по темат
|08.06.2020
|
«Терра тех» и «Группа «Систематика» создадут совместные решения для бизнеса и государства
омпания холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в госкорпорацию «Роскосмос») и ГКС («Группа Систематика») заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены развивать совмес
|02.12.2019
|
ГКС представила решение для создания цифровой среды «умного города»
— органами правопорядка, скорой помощи, коммунальными службами и управляющими компаниями. Компания ГКС предлагает комплексное решение — отечественную разработку, реализующую концепцию «умного
|25.09.2019
|
ГКС разработала интегрированные решения для построения инженерной инфраструктуры умного города
ГКС («Группа систематика») в сотрудничестве с компаниями «Брайтэлек» и «Техноком» представила интег
|22.11.2018
|
Причуды законодательства: «Недобросовестный ИТ-поставщик» смог получить госконтракты на 280 миллионов
Госконтракты для недобросовестного поставщика Как выяснил CNews, компания «Систематика», которая с 3 ноября 2017 г. находится в реестре недобросовестных госпоставщиков,
|26.09.2018
|
Команда из почившего «Астероса» создала антитеррористическую дирекцию в «Систематике»
озданную дирекцию комплексных систем безопасности и антитеррористической защиты в ИТ-холдинге ГКС («Группа систематика»). К выполнению своих обязанностей глава нового департамента приступил в с
|20.08.2018
|
Компания Филиппа Генса и «Систематики» поставит «Россетям» SAP на полмиллиарда
чика, а также оказанию собственных услуг по технической поддержке софта. Им оказалась компания «Сайнер» — 100-процентная дочка «Консист». Эта организация в свою очередь на 50% принадлежит структурам «Систематики». Оставшиеся 50% в ЕГРЮЛ до сих пор записаны на имя скончавшегося в мае 2018 г. основателя «Ланита» Георгия Генса, но с пометкой, что эта доля перешла в доверительное управление его
|23.05.2018
|
«Дочка» «Роснано» и «Систематики» создала электронный чип для маркировки шин
Российская RFID-метка для автопокрышек Совместное предприятие «Роснано» и «Систематики» — компания «РСТ-инвент», известная как производитель электронных меток для радиочастотной дистанционной идентификации объектов (технология RFID), разработала чип для маркировки авт
|04.04.2018
|
«Систематике» оставили клеймо «недобросовестного поставщика», полученное в копеечной ссоре с оператором Минобороны
«Систематика» осталась в «черном списке» Как выяснил CNews, компании «Систематика» не у
|24.10.2017
|
На рынок ИТ для банков пришла «оттепель»
нтеграторов, которые не принимали участие в исследовании годом ранее (Softline – p11,2 млрд и ГКС («Группа Систематика») – p2,8 млрд), таким образом, реальный рост продаж ИТ в финсекторе нескол
|06.06.2017
|
«Систематика» представила новый программный продукт «СКУД-Видео-Архив»
Департамент системных решений компании «Систематика» создал новый продукт в области систем безопасности «СКУД-Видео-Архив». Решение п
|06.04.2017
|
«Группа компаний Систематика» обновила логотип и фирменный стиль
«Группа компаний Систематика» (ГКС) представила новый логотип и фирменный стиль. Обновленный бренд лаконично и
|11.04.2016
|
«Систематика» модернизировала телеком-инфраструктуру Химического корпуса Санкт-Петербургского политехнического университета
Компания «Систематика» завершила выполнение работ по модернизации телекоммуникационной сети Химического
|12.02.2016
|
«Ланит» обошел «Систематику» в борьбе за 300-миллионный контракт Казначейства
ой ценой лота в p300 млн. Из них на лицензии приходилось примерно p78 млн. Соискатель должен был обладать соответствующими лицензиями ФСБ и ФСТЭК.Претендентами на контракт выступили два интегратора: «Систематика» предложила заплатить за ее услуги p295,5 млн, «Ланит-интеграция» — p294 млн. Второе предложение и стало победным.Теперь «дочке» «Ланита» предстоит в течение 60 дней после подписани
|09.02.2016
|
«Систематика» выполнила работы по созданию и развитию систем защиты информации органов исполнительной власти Ленинградской области
Компания «Систематика» завершила выполнение работ по созданию и развитию систем защиты информации органов исполнительной власти Ленинградской области (АСЗИ ОИВ ЛО) и межведомственных информационных систе
|16.11.2015
|
«Систематика» выпустила решение для автоматизации мониторинга систем безопасности
Компании «Систематика» выпустила продукт для автоматизации мониторинга систем безопасности — «Регола-Мо
|14.10.2015
|
Электронное правительство в Крыму создаст «Систематика» за 90 млн
чет создания базовой инфраструктуры электронного правительства. Победителем была признана компания «Систематика», снизившая начальную стоимость контракта со p129,2 млн до p90,5 млн.До 25 декабр
НКК замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Гольденберг Леонид 58 26
|Калинин Александр 144 21
|Богуславский Леонид 34 16
|Лачков Евгений 35 15
|Фролов Денис 41 11
|Калинин Алексей 45 10
|Гликман Феликс 16 9
|Пантелеев Илья 25 8
|Степанов Владимир 44 6
|Злобин Вадим 6 5
|Закрепин Евгений 56 5
|Шувалов Евгений 14 5
|Calvey Michael - Калви Майкл 9 5
|Тырин Александр 5 5
|Дергунова Ольга 118 5
|Калганов Игорь 50 5
|Кузнецов Сергей 148 4
|Кордичев Алексей 8 4
|Паршин Максим 306 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Матюхин Владимир 61 4
|Евдокимов Дмитрий 23 4
|Тарасенко Владимир 29 4
|Мацоцкий Сергей 179 4
|Владимиров Максим 4 4
|Лифшиц Евгений 11 4
|Кантаровский Юрий 9 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Зюзин Иван 4 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Шадаев Максут 762 4
|Михайлов Алексей 60 3
|Генс Георгий 72 3
|Зейбель Эдуард 6 3
|Шканакина Светлана 6 3
|Генс Филипп 36 3
|Ефремов Антон 11 3
|Путин Владимир 2871 3
|Курочкин Алексей 14 3
|Цыценко Антон 5 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1253667, в очереди разбора - 827924.
Создано именных указателей - 130337.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.