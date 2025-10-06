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НКК ГКС Группа компаний Систематика

НКК - ГКС - Группа компаний Систематика

ООО «Систематика» — поставщик ИТ-решений и услуг с 20-летним опытом работы на российском рынке. Входит в ГКС (АО «Группа Систематика»). Деятельность компании направлена на предоставление комплекса услуг по оптимизации бизнес-процессов предприятий различных отраслей путем внедрения информационных технологий. Систематика осуществляет разработку, внедрение и поддержку сложных информационных систем и инфраструктурных решений на базе технологий и оборудования мировых производителей и предоставляет консалтинговое сопровождение проектов.

 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 91 дело, на cумму 4 764 772 751 ₽*

Судебные дела (91) на сумму 4 764 772 751 ₽*
в качестве истца (50) на сумму 2 903 988 412 ₽*
в качестве ответчика (32) на сумму 1 628 008 354 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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06.10.2025 «Систематика»‎ пополнила продуктовый портфель российской CRM-системой SimpleOne

ИТ-интегратор «Систематика» включил в продуктовый портфель решение SimpleOne B2B CRM разработчика SimpleOne

10.06.2025 ЦИТ Мурманской области и «Систематика» займутся развитием комплексной и информационной безопасности в регионе

Центр информационных технологий (ЦИТ) Мурманской области и «Систематика», поставщик комплексных ИТ-решений и услуг, заключили партнерское соглашение в сф
06.06.2025 ЦИТ Мурманской области и «Систематика» займутся развитием комплексной и информационной безопасности в регионе

Центр информационных технологий (ЦИТ) Мурманской области и «Систематика», поставщик комплексных ИТ-решений и услуг, заключили партнерское соглашение в сф
17.01.2025 «Систематика» и SimpleOne расширили сотрудничество в области CRM и ITAM

ИТ-интегратор «Систематика» подтвердил свои компетенции по внедрению и сопровождению ITAM и CRM-решений российского разработчика продуктов для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne (входит в корпорацию кор
25.09.2024 «Страховой Дом ВСК» улучшает бизнес-процессы при помощи российской системы Optimining

«Страховой Дом ВСК» совместно с компанией «Систематика» (входит в группу НКК) внедрил у себя технологию Process Mining на базе российско
25.12.2023 Аналитическая система класса Process Mining — Optimining — включена в реестр российского ПО

Компания «Систематика» (входит в НКК) сообщает, что Optimining — система мониторинга и анализа бизнес-процессов предприятий класса Process Mining — внесена в реестр российского программного обеспечения з
20.12.2023 Конфликт НКК и «Аквариуса» продолжается. С разработчика электроники требуют сотни миллионов

вершился конфликт владельцев НКК, разгоревшийся вокруг «Аквариуса». До этого времени «Акавариус» и «Группа систематика» входили в некогда крупнейший ИТ-холдинг НКК. А в декабре 2021 г. компания
24.11.2023 Аналитическая система Optimining повысит конкурентоспособность российского бизнеса

Компания «Систематика» (входит в НКК) завершила разработку российской аналитической системы мониторинга
03.10.2023 «Систематика» завершила разработку аналитической системы мониторинга бизнес-процессов предприятий Optimining

Компания «Систематика» (входит в НКК) объявила о завершении проекта по разработке российской аналитичес
19.07.2023 Вадим Злобин, «Систематика Консалтинг»: Будущее за адаптивными системами, которые успевают за высокими темпами изменений

е целое. Мы называем такие системы «композитными приложениями». Проиллюстрировать особенности этого подхода можно квадрантом: Преимущества композитных приложений. Иллюстрация предоставлена компанией «Систематика Консалтинг» Если посмотреть на квадрант – его вертикальную ось — на первый план выходят гибкость и адаптивность. Организациям приходится перестраиваться и решать все более сложные з
06.06.2023 «Триафлай» — релиз 4.25 — развитие BI-платформы корпоративного управления продолжается

компаний, предприятий промышленности и машиностроения, ритейла и др. НКК входят компании группы АО «Группа систематика» (ГКС), «Систематика», STEP LOGIC, TopS BI, «Энсис технологии», HeadPoint,
03.04.2023 «Систематика» завершила второй этап разработки аналитической системы мониторинга бизнес-процессов предприятий класса Process Mining — Optimining

«Систематика» (входит в НКК) успешно завершила второй этап проекта «Разработка аналитической системы мониторинга бизнес-процессов предприятий класса Process Mining «Свой РМ». Решение получило но
16.03.2023 «Систематика» внедрила в «МТС банке» ESM-платформу SimpleOne

«Систематика» (входит в НКК) внедрила систему управления корпоративными услугами на основе рос
28.11.2022 «Систематика» и Hostvm подписали партнерское соглашение

«Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, заключила соглашение с разработчик
01.11.2022 «Систематика» стала авторизованным реселлером RDP

«Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, получила статус авторизованного ре
24.08.2022 «Систематика» представила линейку одноранговых АТС

«Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг представила децентрализованную отка
09.08.2022 Партнерство компаний «Доверенная среда» и GlowByte: внедрение DSS-решений на основе платформы «Триафлай»

й разработчик программной платформы «Триафлай» класса Business Intelligence (BI). Входит в ГКС (АО «Группа Систематика»). Деятельность компании сфокусирована на развитии платформы, создании при
21.07.2022 «Систематика» и Arenadata объявили о начале сотрудничества

«Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, и Arenadata, разработчик платформы
02.06.2022 «Систематика» представила сервис облачной видеоконференцсвязи

Российский ИТ-интегратор «Систематика» представил B2B-сервис: облачную ВКС на платформе «Облако.ру». Сервис видеоконфер
19.04.2022 ГКС и «Топ системы» стали партнерами по внедрению PLM-технологий

ГКС (группа «Систематика») подписала договор с компанией «Топ системы» о партнерстве в области внедрения р
15.04.2022 «Систематика» подготовила портфель ИТ-решений с учетом санкционных ограничений и импортозамещения

«Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, сформировала пул собственных и пар
07.04.2022 ГКС реализовала пилотный проект установки колонны экстренного вызова в Лужниках

Дирекция комплексных систем безопасности ГКС («Группа систематика») выполнила установку интегрированного изделия для видеомониторинга и опер
21.02.2022 «Систематика» и Everytag подписали партнерское соглашение

«Систематика» (входит в ГКС), поставщик комплексных ИТ-решений, и Everytag, российский разрабо
27.01.2022 «Систематика» и АлтГУ начали сотрудничество по цифровой трансформации вуза

«Систематика» (входит в ГКС) выбрана руководством Алтайского государственного университета (Ал
23.12.2021 Облачный провайдер «Облако.ру» организовал службу поддержки клиентов на базе платформы SimpleOne

тки обращений пользователей. Внедрение системы в ИТ-инфраструктуру провайдера осуществила компания «Систематика» (входит в ГКС). Об этом CNews сообщили представители «Систематики». Интегратором
27.10.2021 В России появился новый облачный провайдер «Облако.ру» от ГКС

ГКС (АО «Группа Систематика») объявляет о выходе на рынок нового облачного провайдера «Облако.ру». Ком
17.08.2021 «Национальная платформа» перенесла продуктивную и тестовые среды разработки ERP-платформы «Ма-3» в публичное облако «Систематики»

«Систематика» (входит в ГКС) предоставила разработчику ERP-системы «Ма-3» — компании «Национал
16.07.2021 Оператор облачной платформы NCC Cloud прошёл аттестацию

комплексный аудит ИТ-инфраструктуры облачной платформы NCC Cloud центра обработки данных компании «Систематика». Компания «Систематика» как оператор облачной платформы NCC Cloud получил
24.12.2020 ГКС и KUKA Россия займутся цифровизацией предприятий на основе промышленных роботов

ГКС (группа «Систематика») и KUKA Россия заключили соглашение о сотрудничестве и развитии долгосрочных пар
17.11.2020 Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию

тивов «Систематики» к Генсу уже нашел отражение в базе ЕГРЮЛ. Правда, из реестров следует, что ООО «Систематика» владела 50% долей «Консиста» до 25 октября 2020 г., а затем эти активы оказались
02.11.2020 «Систематика», «ОМНИК» и «Аквариус» создали консорциум для развития бесконтактных систем самообслуживания покупателей

«Систематика», «Аквариус» (входят в «Национальную компьютерную корпорацию») и «ОМНИК» объявили о сотрудничестве в рамках развития бесконтактных систем самообслуживания покупателей на территории

19.06.2020 ГКС представила цифровые решения для банков в Узбекистане

ГКС («Группа Систематика») приняла участие в работе деловой онлайн-миссии РЭЦ в Узбекистан по темат
08.06.2020 «Терра тех» и «Группа «Систематика» создадут совместные решения для бизнеса и государства

омпания холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в госкорпорацию «Роскосмос») и ГКС («Группа Систематика») заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены развивать совмес
02.12.2019 ГКС представила решение для создания цифровой среды «умного города»

— органами правопорядка, скорой помощи, коммунальными службами и управляющими компаниями. Компания ГКС предлагает комплексное решение — отечественную разработку, реализующую концепцию «умного

25.09.2019 ГКС разработала интегрированные решения для построения инженерной инфраструктуры умного города

ГКС («Группа систематика») в сотрудничестве с компаниями «Брайтэлек» и «Техноком» представила интег
22.11.2018 Причуды законодательства: «Недобросовестный ИТ-поставщик» смог получить госконтракты на 280 миллионов

Госконтракты для недобросовестного поставщика Как выяснил CNews, компания «Систематика», которая с 3 ноября 2017 г. находится в реестре недобросовестных госпоставщиков,
26.09.2018 Команда из почившего «Астероса» создала антитеррористическую дирекцию в «Систематике»

озданную дирекцию комплексных систем безопасности и антитеррористической защиты в ИТ-холдинге ГКС («Группа систематика»). К выполнению своих обязанностей глава нового департамента приступил в с
20.08.2018 Компания Филиппа Генса и «Систематики» поставит «Россетям» SAP на полмиллиарда

чика, а также оказанию собственных услуг по технической поддержке софта. Им оказалась компания «Сайнер» — 100-процентная дочка «Консист». Эта организация в свою очередь на 50% принадлежит структурам «Систематики». Оставшиеся 50% в ЕГРЮЛ до сих пор записаны на имя скончавшегося в мае 2018 г. основателя «Ланита» Георгия Генса, но с пометкой, что эта доля перешла в доверительное управление его
23.05.2018 «Дочка» «Роснано» и «Систематики» создала электронный чип для маркировки шин

Российская RFID-метка для автопокрышек Совместное предприятие «Роснано» и «Систематики» — компания «РСТ-инвент», известная как производитель электронных меток для радиочастотной дистанционной идентификации объектов (технология RFID), разработала чип для маркировки авт
04.04.2018 «Систематике» оставили клеймо «недобросовестного поставщика», полученное в копеечной ссоре с оператором Минобороны

«Систематика» осталась в «черном списке» Как выяснил CNews, компании «Систематика» не у

Публикаций - 417, упоминаний - 734

НКК и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 141
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 81
Microsoft Corporation 25775 63
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 52
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 47
Oracle Corporation 7074 38
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 107 34
SAP SE 5601 34
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 32
Крок - Croc 1964 30
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 29
9594 28
Ростелеком 10948 27
IBM - International Business Machines Corp 9699 26
НКК - Национальная платформа - 55 24
Softline - Софтлайн 3743 24
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 24
НКК - ГКС - Энсис Технологии - Ensys Technologies 25 22
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 22
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 21
HP Inc. 5883 21
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт - Хэд Пойнт 36 20
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 19
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 19
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 18
Cisco Systems 5372 18
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 18
НКК - ГКС - Систематика Консалтинг - Systematica Business Software 20 17
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 17
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 17
НКК - ГКС - Доверенная среда 58 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 15
Dell EMC 5180 15
ИКС 538 15
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 174 15
НКК - РСТ-Инвент - RST Invent 39 14
ФОРС - Центр разработки 703 14
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 12
Газпром ПАО 1493 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 17
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 16
Альфа-Банк 1979 13
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Почта России ПАО 2370 8
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 8
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 8
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 8
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 7
Альфа-Групп 745 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 7
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 6
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 6
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 6
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 6
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 32 5
FGI Wireless 13 5
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 5
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 5
PPE Group 16 5
Солнечные продукты Холдинг - Московский жировой комбинат, МЖК 16 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 5
Gett 88 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 5
Лента - Утконос 180 5
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 5
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 5
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 4
PPF Real Estate - Comcity - Офисный парк 15 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 4
PPF Real Estate - ППФ Риэл Истейт Раша 6 4
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Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
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Apple iPhone 6 4861 7
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
НКК - РСТ-Инвент - PatchTag RFID-метка 7 5
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 5
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 4
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Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - САРУС СПЖЦ (PLM) - система полного жизненного цикла 17 4
ITG - ‎‎ITglobal.com - SimpleOne B2B CRM 52 4
 Гигант - ГКС-626 - ГКС-727 - ГКС-777 - ГКС-МП-777 - серия портативных компьютеров, рабочих станций, материнских плат 8 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 4
Гольденберг Леонид 63 31
Калинин Александр 189 28
Лачков Евгений 40 20
Фролов Денис 73 16
Богуславский Леонид 38 16
Калинин Алексей 77 14
Степанов Владимир 91 9
Гликман Феликс 16 9
Пантелеев Илья 25 8
Шадаев Максут 1210 7
Закрепин Евгений 62 6
Тырин Александр 5 5
Калганов Игорь 53 5
Шувалов Евгений 16 5
Цыценко Антон 8 5
Злобин Вадим 6 5
Дергунова Ольга 120 5
Calvey Michael - Калви Майкл 11 5
Кордичев Алексей 8 4
Владимиров Максим 5 4
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Тарасенко Владимир 36 4
Матюхин Владимир 61 4
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Абгарян Ваган 4 4
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