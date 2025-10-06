Получите все материалы CNews по ключевому слову
НКК ГКС Группа компаний Систематика
ООО «Систематика» — поставщик ИТ-решений и услуг с 20-летним опытом работы на российском рынке. Входит в ГКС (АО «Группа Систематика»). Деятельность компании направлена на предоставление комплекса услуг по оптимизации бизнес-процессов предприятий различных отраслей путем внедрения информационных технологий. Систематика осуществляет разработку, внедрение и поддержку сложных информационных систем и инфраструктурных решений на базе технологий и оборудования мировых производителей и предоставляет консалтинговое сопровождение проектов.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 91 дело, на cумму 4 764 772 751 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|06.10.2025
|
«Систематика» пополнила продуктовый портфель российской CRM-системой SimpleOne
ИТ-интегратор «Систематика» включил в продуктовый портфель решение SimpleOne B2B CRM разработчика SimpleOne
|10.06.2025
|
ЦИТ Мурманской области и «Систематика» займутся развитием комплексной и информационной безопасности в регионе
Центр информационных технологий (ЦИТ) Мурманской области и «Систематика», поставщик комплексных ИТ-решений и услуг, заключили партнерское соглашение в сф
|06.06.2025
|
ЦИТ Мурманской области и «Систематика» займутся развитием комплексной и информационной безопасности в регионе
Центр информационных технологий (ЦИТ) Мурманской области и «Систематика», поставщик комплексных ИТ-решений и услуг, заключили партнерское соглашение в сф
|17.01.2025
|
«Систематика» и SimpleOne расширили сотрудничество в области CRM и ITAM
ИТ-интегратор «Систематика» подтвердил свои компетенции по внедрению и сопровождению ITAM и CRM-решений российского разработчика продуктов для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne (входит в корпорацию кор
|25.09.2024
|
«Страховой Дом ВСК» улучшает бизнес-процессы при помощи российской системы Optimining
«Страховой Дом ВСК» совместно с компанией «Систематика» (входит в группу НКК) внедрил у себя технологию Process Mining на базе российско
|25.12.2023
|
Аналитическая система класса Process Mining — Optimining — включена в реестр российского ПО
Компания «Систематика» (входит в НКК) сообщает, что Optimining — система мониторинга и анализа бизнес-процессов предприятий класса Process Mining — внесена в реестр российского программного обеспечения з
|20.12.2023
|
Конфликт НКК и «Аквариуса» продолжается. С разработчика электроники требуют сотни миллионов
вершился конфликт владельцев НКК, разгоревшийся вокруг «Аквариуса». До этого времени «Акавариус» и «Группа систематика» входили в некогда крупнейший ИТ-холдинг НКК. А в декабре 2021 г. компания
|24.11.2023
|
Аналитическая система Optimining повысит конкурентоспособность российского бизнеса
Компания «Систематика» (входит в НКК) завершила разработку российской аналитической системы мониторинга
|03.10.2023
|
«Систематика» завершила разработку аналитической системы мониторинга бизнес-процессов предприятий Optimining
Компания «Систематика» (входит в НКК) объявила о завершении проекта по разработке российской аналитичес
|19.07.2023
|
Вадим Злобин, «Систематика Консалтинг»: Будущее за адаптивными системами, которые успевают за высокими темпами изменений
е целое. Мы называем такие системы «композитными приложениями». Проиллюстрировать особенности этого подхода можно квадрантом: Преимущества композитных приложений. Иллюстрация предоставлена компанией «Систематика Консалтинг» Если посмотреть на квадрант – его вертикальную ось — на первый план выходят гибкость и адаптивность. Организациям приходится перестраиваться и решать все более сложные з
|06.06.2023
|
«Триафлай» — релиз 4.25 — развитие BI-платформы корпоративного управления продолжается
компаний, предприятий промышленности и машиностроения, ритейла и др. НКК входят компании группы АО «Группа систематика» (ГКС), «Систематика», STEP LOGIC, TopS BI, «Энсис технологии», HeadPoint,
|03.04.2023
|
«Систематика» завершила второй этап разработки аналитической системы мониторинга бизнес-процессов предприятий класса Process Mining — Optimining
«Систематика» (входит в НКК) успешно завершила второй этап проекта «Разработка аналитической системы мониторинга бизнес-процессов предприятий класса Process Mining «Свой РМ». Решение получило но
|16.03.2023
|
«Систематика» внедрила в «МТС банке» ESM-платформу SimpleOne
«Систематика» (входит в НКК) внедрила систему управления корпоративными услугами на основе рос
|28.11.2022
|
«Систематика» и Hostvm подписали партнерское соглашение
«Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, заключила соглашение с разработчик
|01.11.2022
|
«Систематика» стала авторизованным реселлером RDP
«Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, получила статус авторизованного ре
|24.08.2022
|
«Систематика» представила линейку одноранговых АТС
«Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг представила децентрализованную отка
|09.08.2022
|
Партнерство компаний «Доверенная среда» и GlowByte: внедрение DSS-решений на основе платформы «Триафлай»
й разработчик программной платформы «Триафлай» класса Business Intelligence (BI). Входит в ГКС (АО «Группа Систематика»). Деятельность компании сфокусирована на развитии платформы, создании при
|21.07.2022
|
«Систематика» и Arenadata объявили о начале сотрудничества
«Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, и Arenadata, разработчик платформы
|02.06.2022
|
«Систематика» представила сервис облачной видеоконференцсвязи
Российский ИТ-интегратор «Систематика» представил B2B-сервис: облачную ВКС на платформе «Облако.ру». Сервис видеоконфер
|19.04.2022
|
ГКС и «Топ системы» стали партнерами по внедрению PLM-технологий
ГКС (группа «Систематика») подписала договор с компанией «Топ системы» о партнерстве в области внедрения р
|15.04.2022
|
«Систематика» подготовила портфель ИТ-решений с учетом санкционных ограничений и импортозамещения
«Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, сформировала пул собственных и пар
|07.04.2022
|
ГКС реализовала пилотный проект установки колонны экстренного вызова в Лужниках
Дирекция комплексных систем безопасности ГКС («Группа систематика») выполнила установку интегрированного изделия для видеомониторинга и опер
|21.02.2022
|
«Систематика» и Everytag подписали партнерское соглашение
«Систематика» (входит в ГКС), поставщик комплексных ИТ-решений, и Everytag, российский разрабо
|27.01.2022
|
«Систематика» и АлтГУ начали сотрудничество по цифровой трансформации вуза
«Систематика» (входит в ГКС) выбрана руководством Алтайского государственного университета (Ал
|23.12.2021
|
Облачный провайдер «Облако.ру» организовал службу поддержки клиентов на базе платформы SimpleOne
тки обращений пользователей. Внедрение системы в ИТ-инфраструктуру провайдера осуществила компания «Систематика» (входит в ГКС). Об этом CNews сообщили представители «Систематики». Интегратором
|27.10.2021
|
В России появился новый облачный провайдер «Облако.ру» от ГКС
ГКС (АО «Группа Систематика») объявляет о выходе на рынок нового облачного провайдера «Облако.ру». Ком
|17.08.2021
|
«Национальная платформа» перенесла продуктивную и тестовые среды разработки ERP-платформы «Ма-3» в публичное облако «Систематики»
«Систематика» (входит в ГКС) предоставила разработчику ERP-системы «Ма-3» — компании «Национал
|16.07.2021
|
Оператор облачной платформы NCC Cloud прошёл аттестацию
комплексный аудит ИТ-инфраструктуры облачной платформы NCC Cloud центра обработки данных компании «Систематика». Компания «Систематика» как оператор облачной платформы NCC Cloud получил
|24.12.2020
|
ГКС и KUKA Россия займутся цифровизацией предприятий на основе промышленных роботов
ГКС (группа «Систематика») и KUKA Россия заключили соглашение о сотрудничестве и развитии долгосрочных пар
|17.11.2020
|
Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию
тивов «Систематики» к Генсу уже нашел отражение в базе ЕГРЮЛ. Правда, из реестров следует, что ООО «Систематика» владела 50% долей «Консиста» до 25 октября 2020 г., а затем эти активы оказались
|02.11.2020
|
«Систематика», «ОМНИК» и «Аквариус» создали консорциум для развития бесконтактных систем самообслуживания покупателей
«Систематика», «Аквариус» (входят в «Национальную компьютерную корпорацию») и «ОМНИК» объявили о сотрудничестве в рамках развития бесконтактных систем самообслуживания покупателей на территории
|19.06.2020
|
ГКС представила цифровые решения для банков в Узбекистане
ГКС («Группа Систематика») приняла участие в работе деловой онлайн-миссии РЭЦ в Узбекистан по темат
|08.06.2020
|
«Терра тех» и «Группа «Систематика» создадут совместные решения для бизнеса и государства
омпания холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в госкорпорацию «Роскосмос») и ГКС («Группа Систематика») заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены развивать совмес
|02.12.2019
|
ГКС представила решение для создания цифровой среды «умного города»
— органами правопорядка, скорой помощи, коммунальными службами и управляющими компаниями. Компания ГКС предлагает комплексное решение — отечественную разработку, реализующую концепцию «умного
|25.09.2019
|
ГКС разработала интегрированные решения для построения инженерной инфраструктуры умного города
ГКС («Группа систематика») в сотрудничестве с компаниями «Брайтэлек» и «Техноком» представила интег
|22.11.2018
|
Причуды законодательства: «Недобросовестный ИТ-поставщик» смог получить госконтракты на 280 миллионов
Госконтракты для недобросовестного поставщика Как выяснил CNews, компания «Систематика», которая с 3 ноября 2017 г. находится в реестре недобросовестных госпоставщиков,
|26.09.2018
|
Команда из почившего «Астероса» создала антитеррористическую дирекцию в «Систематике»
озданную дирекцию комплексных систем безопасности и антитеррористической защиты в ИТ-холдинге ГКС («Группа систематика»). К выполнению своих обязанностей глава нового департамента приступил в с
|20.08.2018
|
Компания Филиппа Генса и «Систематики» поставит «Россетям» SAP на полмиллиарда
чика, а также оказанию собственных услуг по технической поддержке софта. Им оказалась компания «Сайнер» — 100-процентная дочка «Консист». Эта организация в свою очередь на 50% принадлежит структурам «Систематики». Оставшиеся 50% в ЕГРЮЛ до сих пор записаны на имя скончавшегося в мае 2018 г. основателя «Ланита» Георгия Генса, но с пометкой, что эта доля перешла в доверительное управление его
|23.05.2018
|
«Дочка» «Роснано» и «Систематики» создала электронный чип для маркировки шин
Российская RFID-метка для автопокрышек Совместное предприятие «Роснано» и «Систематики» — компания «РСТ-инвент», известная как производитель электронных меток для радиочастотной дистанционной идентификации объектов (технология RFID), разработала чип для маркировки авт
|04.04.2018
|
«Систематике» оставили клеймо «недобросовестного поставщика», полученное в копеечной ссоре с оператором Минобороны
«Систематика» осталась в «черном списке» Как выяснил CNews, компании «Систематика» не у
НКК и организации, системы, технологии, персоны:
|Гольденберг Леонид 63 31
|Калинин Александр 189 28
|Лачков Евгений 40 20
|Фролов Денис 73 16
|Богуславский Леонид 38 16
|Калинин Алексей 77 14
|Степанов Владимир 91 9
|Гликман Феликс 16 9
|Пантелеев Илья 25 8
|Шадаев Максут 1210 7
|Закрепин Евгений 62 6
|Тырин Александр 5 5
|Калганов Игорь 53 5
|Шувалов Евгений 16 5
|Цыценко Антон 8 5
|Злобин Вадим 6 5
|Дергунова Ольга 120 5
|Calvey Michael - Калви Майкл 11 5
|Кордичев Алексей 8 4
|Владимиров Максим 5 4
|Шелепов Владимир 25 4
|Тарасенко Владимир 36 4
|Матюхин Владимир 61 4
|Ефремов Антон 21 4
|Евдокимов Дмитрий 29 4
|Кот Олег 30 4
|Лифшиц Евгений 11 4
|Чуканов Сергей 110 4
|Зюзин Иван 4 4
|Бланкет Надежда 14 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Кантаровский Юрий 9 4
|Путин Владимир 3454 4
|Черепенников Антон 86 4
|Паршин Максим 323 4
|Кузнецов Сергей 163 4
|Мацоцкий Сергей 180 4
|Пехтерев Сергей 56 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.