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НКК ГКС Группа компаний Систематика

НКК - ГКС - Группа компаний Систематика

ООО «Систематика» — поставщик ИТ-решений и услуг с 20-летним опытом работы на российском рынке. Входит в ГКС (АО «Группа Систематика»). Деятельность компании направлена на предоставление комплекса услуг по оптимизации бизнес-процессов предприятий различных отраслей путем внедрения информационных технологий. Систематика осуществляет разработку, внедрение и поддержку сложных информационных систем и инфраструктурных решений на базе технологий и оборудования мировых производителей и предоставляет консалтинговое сопровождение проектов.


19.07.2023 Вадим Злобин, «Систематика Консалтинг»: Будущее за адаптивными системами, которые успевают за высокими темпами изменений

е целое. Мы называем такие системы «композитными приложениями». Проиллюстрировать особенности этого подхода можно квадрантом: Преимущества композитных приложений. Иллюстрация предоставлена компанией «Систематика Консалтинг» Если посмотреть на квадрант – его вертикальную ось — на первый план выходят гибкость и адаптивность. Организациям приходится перестраиваться и решать все более сложные з
06.06.2023 «Триафлай» — релиз 4.25 — развитие BI-платформы корпоративного управления продолжается

компаний, предприятий промышленности и машиностроения, ритейла и др. НКК входят компании группы АО «Группа систематика» (ГКС), «Систематика», STEP LOGIC, TopS BI, «Энсис технологии», HeadPoint,
03.04.2023 «Систематика» завершила второй этап разработки аналитической системы мониторинга бизнес-процессов предприятий класса Process Mining — Optimining

«Систематика» (входит в НКК) успешно завершила второй этап проекта «Разработка аналитической системы мониторинга бизнес-процессов предприятий класса Process Mining «Свой РМ». Решение получило но
16.03.2023 «Систематика» внедрила в «МТС банке» ESM-платформу SimpleOne

«Систематика» (входит в НКК) внедрила систему управления корпоративными услугами на основе рос
28.11.2022 «Систематика» и Hostvm подписали партнерское соглашение

«Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, заключила соглашение с разработчик
01.11.2022 «Систематика» стала авторизованным реселлером RDP

«Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, получила статус авторизованного ре
19.10.2022 Российская BI- и DSS-платформа «Триафлай» вошла в экосистему «Ред ОС»

управления умным городом, а также ситуационных центров корпоративных холдинговых структур. ГКС (АО «Группа систематика») — многопрофильный ИТ-холдинг. Группа консолидирует 11 профильных компани
24.08.2022 «Систематика» представила линейку одноранговых АТС

«Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг представила децентрализованную отка
09.08.2022 Партнерство компаний «Доверенная среда» и GlowByte: внедрение DSS-решений на основе платформы «Триафлай»

й разработчик программной платформы «Триафлай» класса Business Intelligence (BI). Входит в ГКС (АО «Группа Систематика»). Деятельность компании сфокусирована на развитии платформы, создании при
21.07.2022 «Систематика» и Arenadata объявили о начале сотрудничества

«Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, и Arenadata, разработчик платформы
02.06.2022 «Систематика» представила сервис облачной видеоконференцсвязи

Российский ИТ-интегратор «Систематика» представил B2B-сервис: облачную ВКС на платформе «Облако.ру». Сервис видеоконфер
19.04.2022 ГКС и «Топ системы» стали партнерами по внедрению PLM-технологий

ГКС (группа «Систематика») подписала договор с компанией «Топ системы» о партнерстве в области внедрения р
15.04.2022 «Систематика» подготовила портфель ИТ-решений с учетом санкционных ограничений и импортозамещения

«Систематика» (входит в ГКС), поставщик ИТ-решений и услуг, сформировала пул собственных и пар
07.04.2022 ГКС реализовала пилотный проект установки колонны экстренного вызова в Лужниках

Дирекция комплексных систем безопасности ГКС («Группа систематика») выполнила установку интегрированного изделия для видеомониторинга и опер
21.02.2022 «Систематика» и Everytag подписали партнерское соглашение

«Систематика» (входит в ГКС), поставщик комплексных ИТ-решений, и Everytag, российский разрабо
27.01.2022 «Систематика» и АлтГУ начали сотрудничество по цифровой трансформации вуза

«Систематика» (входит в ГКС) выбрана руководством Алтайского государственного университета (Ал
23.12.2021 Облачный провайдер «Облако.ру» организовал службу поддержки клиентов на базе платформы SimpleOne

тки обращений пользователей. Внедрение системы в ИТ-инфраструктуру провайдера осуществила компания «Систематика» (входит в ГКС). Об этом CNews сообщили представители «Систематики». Интегратором
27.10.2021 В России появился новый облачный провайдер «Облако.ру» от ГКС

ГКС (АО «Группа Систематика») объявляет о выходе на рынок нового облачного провайдера «Облако.ру». Ком
17.08.2021 «Национальная платформа» перенесла продуктивную и тестовые среды разработки ERP-платформы «Ма-3» в публичное облако «Систематики»

«Систематика» (входит в ГКС) предоставила разработчику ERP-системы «Ма-3» — компании «Национал
16.07.2021 Оператор облачной платформы NCC Cloud прошёл аттестацию

комплексный аудит ИТ-инфраструктуры облачной платформы NCC Cloud центра обработки данных компании «Систематика». Компания «Систематика» как оператор облачной платформы NCC Cloud получил
24.12.2020 ГКС и KUKA Россия займутся цифровизацией предприятий на основе промышленных роботов

ГКС (группа «Систематика») и KUKA Россия заключили соглашение о сотрудничестве и развитии долгосрочных пар
17.11.2020 Владелец «Ланита» выкупил у «Систематики» крупную консалтинговую компанию

тивов «Систематики» к Генсу уже нашел отражение в базе ЕГРЮЛ. Правда, из реестров следует, что ООО «Систематика» владела 50% долей «Консиста» до 25 октября 2020 г., а затем эти активы оказались
02.11.2020 «Систематика», «ОМНИК» и «Аквариус» создали консорциум для развития бесконтактных систем самообслуживания покупателей

«Систематика», «Аквариус» (входят в «Национальную компьютерную корпорацию») и «ОМНИК» объявили о сотрудничестве в рамках развития бесконтактных систем самообслуживания покупателей на территории

19.06.2020 ГКС представила цифровые решения для банков в Узбекистане

ГКС («Группа Систематика») приняла участие в работе деловой онлайн-миссии РЭЦ в Узбекистан по темат
08.06.2020 «Терра тех» и «Группа «Систематика» создадут совместные решения для бизнеса и государства

омпания холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в госкорпорацию «Роскосмос») и ГКС («Группа Систематика») заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны намерены развивать совмес
02.12.2019 ГКС представила решение для создания цифровой среды «умного города»

— органами правопорядка, скорой помощи, коммунальными службами и управляющими компаниями. Компания ГКС предлагает комплексное решение — отечественную разработку, реализующую концепцию «умного

25.09.2019 ГКС разработала интегрированные решения для построения инженерной инфраструктуры умного города

ГКС («Группа систематика») в сотрудничестве с компаниями «Брайтэлек» и «Техноком» представила интег
22.11.2018 Причуды законодательства: «Недобросовестный ИТ-поставщик» смог получить госконтракты на 280 миллионов

Госконтракты для недобросовестного поставщика Как выяснил CNews, компания «Систематика», которая с 3 ноября 2017 г. находится в реестре недобросовестных госпоставщиков,
26.09.2018 Команда из почившего «Астероса» создала антитеррористическую дирекцию в «Систематике»

озданную дирекцию комплексных систем безопасности и антитеррористической защиты в ИТ-холдинге ГКС («Группа систематика»). К выполнению своих обязанностей глава нового департамента приступил в с
20.08.2018 Компания Филиппа Генса и «Систематики» поставит «Россетям» SAP на полмиллиарда

чика, а также оказанию собственных услуг по технической поддержке софта. Им оказалась компания «Сайнер» — 100-процентная дочка «Консист». Эта организация в свою очередь на 50% принадлежит структурам «Систематики». Оставшиеся 50% в ЕГРЮЛ до сих пор записаны на имя скончавшегося в мае 2018 г. основателя «Ланита» Георгия Генса, но с пометкой, что эта доля перешла в доверительное управление его
23.05.2018 «Дочка» «Роснано» и «Систематики» создала электронный чип для маркировки шин

Российская RFID-метка для автопокрышек Совместное предприятие «Роснано» и «Систематики» — компания «РСТ-инвент», известная как производитель электронных меток для радиочастотной дистанционной идентификации объектов (технология RFID), разработала чип для маркировки авт
04.04.2018 «Систематике» оставили клеймо «недобросовестного поставщика», полученное в копеечной ссоре с оператором Минобороны

«Систематика» осталась в «черном списке» Как выяснил CNews, компании «Систематика» не у
24.10.2017 На рынок ИТ для банков пришла «оттепель»

нтеграторов, которые не принимали участие в исследовании годом ранее (Softline – p11,2 млрд и ГКС («Группа Систематика») – p2,8 млрд), таким образом, реальный рост продаж ИТ в финсекторе нескол
06.06.2017 «Систематика» представила новый программный продукт «СКУД-Видео-Архив»

Департамент системных решений компании «Систематика» создал новый продукт в области систем безопасности «СКУД-Видео-Архив». Решение п
06.04.2017 «Группа компаний Систематика» обновила логотип и фирменный стиль

«Группа компаний Систематика» (ГКС) представила новый логотип и фирменный стиль. Обновленный бренд лаконично и
11.04.2016 «Систематика» модернизировала телеком-инфраструктуру Химического корпуса Санкт-Петербургского политехнического университета

Компания «Систематика» завершила выполнение работ по модернизации телекоммуникационной сети Химического
12.02.2016 «Ланит» обошел «Систематику» в борьбе за 300-миллионный контракт Казначейства

ой ценой лота в p300 млн. Из них на лицензии приходилось примерно p78 млн. Соискатель должен был обладать соответствующими лицензиями ФСБ и ФСТЭК.Претендентами на контракт выступили два интегратора: «Систематика» предложила заплатить за ее услуги p295,5 млн, «Ланит-интеграция» — p294 млн. Второе предложение и стало победным.Теперь «дочке» «Ланита» предстоит в течение 60 дней после подписани
09.02.2016 «Систематика» выполнила работы по созданию и развитию систем защиты информации органов исполнительной власти Ленинградской области

Компания «Систематика» завершила выполнение работ по созданию и развитию систем защиты информации органов исполнительной власти Ленинградской области (АСЗИ ОИВ ЛО) и межведомственных информационных систе
16.11.2015 «Систематика» выпустила решение для автоматизации мониторинга систем безопасности

Компании «Систематика» выпустила продукт для автоматизации мониторинга систем безопасности — «Регола-Мо
14.10.2015 Электронное правительство в Крыму создаст «Систематика» за 90 млн

чет создания базовой инфраструктуры электронного правительства. Победителем была признана компания «Систематика», снизившая начальную стоимость контракта со p129,2 млн до p90,5 млн.До 25 декабр

Публикаций - 357, упоминаний - 644

НКК замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 545 128
Microsoft Corporation 23943 62
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 276 59
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 661 34
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1955 33
Oracle Corporation 6450 33
SAP SE 5040 31
7440 26
IBM - International Business Machines Corp 9295 24
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 395 24
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10490 22
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1564 21
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 91 20
HP Inc. 5601 19
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1388 17
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 141 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10238 16
Softline - Софтлайн 2272 16
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 634 16
Крок - Croc 1751 16
Cisco Systems 4968 15
Dell EMC 4969 15
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 970 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1120 13
НКК - ГКС - Энсис Технологии - Ensys Technologies 16 12
Ситроникс - Sitronics 1147 12
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 894 12
ФОРС - Центр разработки 584 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4411 11
Yandex - Яндекс 6208 11
НКК - Национальная платформа - 38 11
Ланит - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер 29 11
Восход ФГБУ НИИ 612 11
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 563 10
Компьюлинк ГК - Compulink 436 10
R-Style - Эр-Стайл ГК 693 9
АФК Система ПАО 1757 9
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 112 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8281 9
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 403 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2557 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6037 15
Альфа-Банк 1650 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6282 12
Газпром ПАО 1201 12
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 44 9
Почта России ПАО 1966 8
РЖД - Российские железные дороги 1720 8
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 119 8
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 242 8
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1032 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1927 7
Альфа-Групп 674 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1047 7
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 468 7
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 6
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 314 6
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 289 6
PPE Group 16 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 365 5
Солнечные продукты Холдинг 15 5
FGI Wireless 13 5
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 18 5
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 100 5
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 276 5
Gett 73 5
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 54 5
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго 153 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6771 5
Лента - Утконос 164 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 457 5
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 97 4
Россети Ленэнерго 2334 4
101Hotels.com 670 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 232 4
BP - British Petroleum 179 4
ПКБ - Первое коллекторское бюро 5 4
КАДВИ - Калужский двигатель 20 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 743 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 157 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9994 29
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2080 25
Федеральное казначейство России 1628 18
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4798 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2858 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2585 14
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2901 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4009 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1769 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1634 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3199 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2632 9
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 902 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2523 9
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 627 8
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1094 4
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Правительство Москвы 2142 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4726 3
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ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 356 3
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ФСО РФ - Федеральная служба охраны 557 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1724 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 856 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2634 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 497 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 614 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 260 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6167 2
Профсоюз работников связи России 8 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 266 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 83 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 15 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 100 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 114 1
Linux Foundation 176 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 262 1
EPCglobal - Electronic Product Code - Международная организация по стандартизации 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56990 160
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27405 100
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3965 76
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14193 57
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 42480 53
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11496 39
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8561 37
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18459 36
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9965 35
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14105 31
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5879 28
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8524 27
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9814 26
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10562 26
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17931 24
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8797 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18784 22
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