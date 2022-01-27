«Систематика» и АлтГУ начали сотрудничество по цифровой трансформации вуза

«Систематика» (входит в ГКС) выбрана руководством Алтайского государственного университета (АлтГУ) как ключевой партнер и опорный системный интегратор по цифровой трансформации вуза. Стороны подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве.

27 сентября 2021 г. комиссия Министерства науки и высшего образования России огласила результаты отбора вузов в программу «Приоритет-2030». Цель этой программы — сформировать широкую группу ведущих университетов страны, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу. Алтайский государственный университет вошел в список победителей.

Ректор АлтГУ Сергей Бочаров отметил: «Реализация стратегических задач, сформулированных в программе «Приоритет-2030», невозможна без поэтапной цифровой трансформации вуза по следующим основным направлениям: развитие цифровой образовательной и научно-исследовательской платформы, объединяющей все цифровые сервисы вуза по принципу «одного окна»; цифровая платформа взаимоотношений с партнерами в рамках консорциумов и соглашений; развитие инфраструктуры для работы с большими данными (Big Data) и искусственным интеллектом (AI); развитие системы BI; создание системы «Умный университет». Работа предстоит масштабная, поэтому для нас важен выбор партнера, который обладает соответствующими компетенциями и опытом решения комплексных задач в сфере ИТ. Компания «Систематика» полностью соответствует указанным требованиям».

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Вице-президент компании «Систематика» Евгений Закрепин сказал: «Предметом подписанного АлтГУ и компанией «Систематика» соглашения является сотрудничество по реализации образовательных и других проектов, направленных на цифровизацию экономики; развитие информационно-коммуникационных технологий; популяризацию российских интернет-сервисов; осуществление совместных экологических проектов, социальных инициатив и проектов в сфере повышения безопасности дорожного движения. Рабочая группа в составе ведущих специалистов АлтГУ и «Систематики» уже приступила к работе, и в 2022 г. мы планируем сформировать дорожную карту в рамках разработанной и утвержденной Минобрнауки РФ стратегии цифровой трансформации университета до 2030 г. Дорожная карта определит дальнейший план реализации конкретных проектов в перечисленных направлениях».