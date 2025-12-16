Строительство дизайн-центра Минпромторга обросло проблемами: рабочих не хватает, сроки срываются

Строительство нового дизайн-центра микроэлектроники может задержаться из-за проблем с исполнителем. Рабочих на стройке не хватает, а из-за этого страдают как сроки, так и объемы работ. Нарушителю начислены штрафы.

Задержка строительства

Как выяснил CNews, строительство нового дизайн-центра на базе подведомственного Минпромторгу НПП «Гамма» обросло проблемами.

Так, исполнитель — ООО «Стройкомплекс» был оштрафован на 27,8 млн руб. в ноябре 2025 г. за ненадлежащее исполнение своих обязательств. Во-первых, заказчик зафиксировал «снижение темпа строительно-монтажных работ» с сентября 2025 г., следует из претензии.

Помимо этого, закупка инженерного оборудования также проводится не своевременно. А «проблемы с качеством монолитных работ приводят к необходимости демонтажа и переделки отдельных конструкций», отмечено в документах.

Сумма контракта составляет 6,9 млрд руб. Он был заключен 16 августа 2023 г. и должен продлиться до февраля 2026 г.

Людей не досчитались

Согласно претензии, на объекте должно находиться 173 человека, включая 145 рабочих. «Недобор рабочих, в отдельные дни, составлял до 140 человек в смену», — следует из письма компании-технического контроллера проекта «АДМ СпецРТ». — Соответственно работы, запланированные на октябрь, в полном объеме выполнены не были». Например, 21 ноября с 9 до 14 часов рабочий персонал в принципе отсутствовал и работы не велись.

© chormail@hotmail.com / Фотобанк Фотодженика В Москве возникли проблемы со строительством дизайн-центра

«Аналогичная ситуация разворачивается в ноябре: к настоящему времени численность линейного персонала достигнута не более чем на 50% от планового». А ввиду недостаточности персонала круг работ не соответствует темпам строительства.

При этом Минпромторг 16 августа 2023 г. заключил второй договор с компанией «Стройкомплекс» но на сумму 740,7 млн руб. С его исполнением возникли те же проблемы: недостаточное количество персонала и снижение темпа работ. Штраф составил 2,9 млн руб.

Представители «Гамма» и Минпромторга, а также исполнителя не ответили на запрос CNews на момент публикации материала о том, почему возникли проблемы и будут ли завершены работы в срок.

Что за дизайн-центр

CNews писал об этом дизайн-центре летом 2023 г. Тогда НПП «Гамма» объявило 10 тендеров, объединенных общим указанием на проект «Реконструкция и техническое перевооружение дизайн-центра микроэлектроники».

Дизайн-центр строится в Москве. В нем сейчас располагается производственный комплекс «Гаммы», который, по данным сайта организации, был создан и введен в эксплуатацию в 2019 г. «Комплекс имеет возможности выполнять заказы по единичному и мелкосерийному производству радиоэлектронной продукции», — говорится там же.

Собеседники CNews полагают, что в обновленном центре займутся разработкой и производством радиоэлектроники. Например, ноябре «Гамма» закупило оборудование для установки на печатные платы компонентов за 142,8 млн руб. Поставка должна быть произведена не ранее 1 августа 2026 г. (при наличии строительной готовности), и не позднее 30 ноября 2026 г.