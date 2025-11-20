Новый российский дизайн-центр оснащают импортными установщиками компонентов на платы

В новый дизайн-центр микроэлеткроники в Москве хотят закупить иностранные установщики компонентов на платы более чем за 140 млн руб. Работы по строительству активизировались летом 2023 г. Достроить центр могут к лету 2026 г.

Перевооружение дизайн-центра

Как выяснил CNews, государственное научно-производственное предприятие (НПП) «Гамма», действуя в интересах Минпромторга, закупает иностранное оборудование для установки компонентов на печатные платы за 142,8 млн руб. Это следует из портала госзакупок.

В реестре российской продукции такой установки нет. А в техническом задании указано конкретное оборудование — автоматический установщик SMD Europlacer ATOM 4 (Франция). Скорость установки компонентов должна превышать 75 тыс. штук в час.

Несмотря на то, что в документах указано о возможности поставить аналог, поставляемое оборудование должно быть совместимо с установщиками, используемыми заказчиком, а именно — Europlacer IINEO-IIT Plus и Europlacer ATOM 3.

Поставка должна быть произведена не ранее 1 августа 2026 г. (при наличии строительной готовности), и не позднее 30 ноября 2026 г.

Тендер в формате электронного аукциона был размещен на портале закупок 12 ноября 2025 г. Сейчас находится на стадии приема заявок.

Что за дизайн-центр

CNews писал об этом центре летом 2023 г. Тогда НПП «Гамма» объявило 10 тендеров, объединенных общим указанием на проект «Реконструкция и техническое перевооружение дизайн-центра микроэлектроники».

Запущенные по проекту тендеры подразумевают оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ, а также поставки автоматизированного измерительного комплекса с диапазоном рабочих частот до 110 ГГц, координатно-измерительной машины, параметрического анализатора, импульсной системы питания, автоматического импедансного тюнера, полуавтоматической 200-миллиметровой зондовой станции с интегрированным активным антивибрационным столом, измерителя LCR, ручной 200-миллиметровой зондовой станции, векторного анализатора цепей с модулями расширения до 110 ГГц.

Совокупно на все эти тендеры государством было выделено 1,54 млрд руб.

Площадь и стоимость

Непосредственный заказчик работ НПП «Гамма» — это подведомственная Минпромторгу организация, зарегистрированная в Москве.

Из прошлых тендерных документов следует, что дизайн-центр разместится в здании по соседству — в Москве. По реестровым данным, участок имеет площадь 5165 кв. м. и кадастровую стоимость в 88,5 млн руб.Что касается здания, то оно имеет пять этажей и общую площадь в 4128,6 кв. м. Его кадастровая стоимость — 366,9 млн руб.

В этом здании сейчас располагается производственный комплекс «Гаммы», который, по данным сайта организации, был создан и введен в эксплуатацию в 2019 г. «Комплекс имеет возможности выполнять заказы по единичному и мелкосерийному производству радиоэлектронной продукции, — говорится там же. — Производственный комплекс работает по нескольким основным направлениям: в сфере радиоизмерительной техники выполняет разработку и производство анализаторов сигналов и спектра, генераторов сигналов, а также поверку и сервисное обслуживание средств измерений; в сфере ИБ разрабатывает и производит измерительные антенны, средства технической защиты информации, ПЭВМ в защищенном исполнении и сопутствующее ПО; в сфере ИТ выполняет производство средств сетевой безопасности».

В соответствии с ТЗ одного из тендеров, реконструкция этого здания должна завершиться до 31 декабря 2025