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Электроника Печатная плата printed circuit board, PCB printed wiring board, PWB



13.01.2025 Российские базовые станции массово включили в реестр радиоэлектроники в обход балльной системы. По баллам они не проходят 1
26.12.2024 Михаил Волков, Fplus: ИТ-производители должны играть на упреждение, а не соответствовать требованиям 1
25.12.2024 Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год 1
12.12.2024 В России за десятки миллиардов рублей построят заводы по выпуску суперсовременных печатных плат. Без них технику не признают российской 1
05.12.2024 Известный контрактный сборщик открыл офис в Москве для разработки ПК и серверов 1
29.11.2024 Китай получит миллиарды благодаря Трампу. Microsoft, Dell и HP заказали выпуск гигантских партий техники, пока он не стал у власти 1
29.11.2024 Российскую электронику требуют собирать строго на отечественных печатных платах. Но их на всех не хватит 1
25.11.2024 В России импортозаместили один из ключевых элементов вычислительной техники 1
13.11.2024 «Аквариус» вложит два миллиарда в производство печатных плат под Москвой 1
11.11.2024 «ГАММА Тех» и АО «Моделирование и цифровые двойники» объявили о заключении партнерства 1
18.10.2024 «Рикор» выпускает полностью локализованную серверную платформу, адаптированную под российских заказчиков 1
17.10.2024 Выпущена самая большая в России печатная плата. В длину она почти три метра, для чего нужна – большой секрет 1
17.10.2024 В России создают суверенный заменитель Nvidia. Готовятся первые образцы, но простым россиянам они не достанутся 1
16.10.2024 Производителей печатных плат допустили до налоговых ИT-льгот 1
14.10.2024 У российского погрузчика СИЛАНТ российский контроллер 1
01.10.2024 На импортозамещение оборудования для производства электроники в России выделили больше 240 млрд рублей 1
30.09.2024 Создан гибкий бескремниевый процессор на архитектуре RISC-V ценой в один доллар 1
27.09.2024 «Рикор» начала поставки монитора Rikor MNT 23 с глубоким уровнем локализации 1
17.09.2024 В Москве начинается массовое роботизированное производство печатных плат 1
17.09.2024 В Индустриальном парке «Руднево» появится новый завод по производству печатных плат 1
10.09.2024 Российский производитель принтеров увеличит выпуск устройств на 150 тысяч в год 1
27.08.2024 Из-за санкций в России на 50% выросла цена на оборудование для производства электроники 1
19.08.2024 В России создают на отечественной элементной базе контроллеры для электромобилей и роботов 1
16.08.2024 Из-за неспособности Intel выпускать современные чипы в больших объемах денежный суперклиент вот-вот переметнется к конкурентам 1
05.08.2024 В России хотят дать новые определения компьютерам и серверам 1
28.06.2024 Россияне создали уникальную двухпроцессорную системную плату для серверов 1
21.06.2024 Специалисты МЦД разработали курс по моделированию радиоэлектронных систем в отечественной САПР «Гамма» 1
18.06.2024 В России создан станок с машинным зрением для производства печатных плат 1
13.06.2024 США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники 1
06.06.2024 Группа «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте предзаказа на ноутбук Huawei MateBook X Pro 1
05.06.2024 В МФТИ определили  ограничения аддитивных методов для производства антенн 6G 1
05.06.2024 В России появится мощное производство печатных плат полного цикла. За ним стоят гиганты рынка «Аквариус», GS Group и «Росатом» 1
31.05.2024 В России начали маркировать смартфоны, и ноутбуки, на очереди печатные платы. Участие пока добровольное. Опрос 1
31.05.2024 ЦРПТ и бизнес готовы к расширению эксперимента по маркировке радиоэлектронной продукции 1
25.04.2024 В России контрактное производство электроники выросло в 1,5 раза 1
09.04.2024 Предприятие «Росэлектроники» нарастило производственные мощности по выпуску печатных плат 1
02.04.2024 В России растет локализация производства вычислительной техники 1
12.03.2024 Бывший шведский завод выпустил больше половины российских печатных плат 1
04.03.2024 В России запущено производство чип-конденсаторов на 300 млн штук в год 1
27.02.2024 Создано новое предприятие «Бештау». Оно патентует свою линию производства печатных плат 1

Публикаций - 113, упоминаний - 113

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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 9
Европа 21767 8
Китай - Тайвань 3984 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 6
Азия - Азиатский регион 5528 6
Южная Корея - Республика 6646 5
Беларусь - Белоруссия 5638 5
Украина 7608 5
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 5
Земля - планета Солнечной системы 10374 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 4
Германия - Федеративная Республика 12682 4
Россия - СФО - Новосибирск 4290 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 4
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Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 4
Казахстан - Республика 5525 3
Индия - Bharat 5432 3
Канада 4881 3
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 138 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 2
Армения - Республика 2280 2
Швеция - Королевство 3619 2
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 2
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Бельгия - Королевство 1040 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Франция - Французская Республика 7845 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 38
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 22
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 19
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 14
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 14
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 11
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 5
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 5
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МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 1
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БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 25 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 77 1
НАН РА - Национальная академия наук Республики Армения 6 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 31 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 10 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
РАН ИМВС - Институт микропроцессорных вычислительных систем - РАН ИВВС - Институт высокопроизводительных вычислительных систем 2 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 45 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 38 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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