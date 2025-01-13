Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год 1

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В России импортозаместили один из ключевых элементов вычислительной техники 1

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ЦРПТ и бизнес готовы к расширению эксперимента по маркировке радиоэлектронной продукции 1

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