Электроника Печатная плата printed circuit board, PCB printed wiring board, PWB
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|Sigona Mike - Сигона Майк 3 2
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|Евтушенко Олег 143 1
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|Поляков Сергей 73 1
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