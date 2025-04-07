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Телефоны РТУ компании САТЕЛ включены в реестр ТОРП

Компания САТЕЛ получила статус «Телекоммуникационное оборудование российского происхождения» (ТОРП) на телефонные аппараты собственного производства. Регистрация в реестре Минпромторга подтверждает, что оборудование отвечает установленным нормам и стандартам для отечественных решений в сфере корпоративной связи. Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ.

Серийное производство телефонов РТУ и его ключевых компонентов осуществляется в городе Санкт-Петербург. Таким образом, аппаратные решения компании не только полностью соответствуют требованиям российского законодательства, но и адаптированы под специфику работы на отечественном рынке.

Электронные платы для телефонов производятся в соответствии с конструкторской документацией, разработанной специалистами САТЕЛ, а в производственных цехах осуществляются все технологические процессы: монтаж компонентов на печатные платы, программирование и настройка, финальная сборка и тестирование телефонов РТУ.

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САТЕЛ
Телефоны РТУ компании САТЕЛ включены в реестр ТОРП

В ходе реализации текущих проектов компания САТЕЛ уже осуществила поставку нескольких серийных партий телефонных аппаратов собственного производства, среди которых:

Базовая модель РТУ T13P-RU, обладающая традиционным набором функций вызова: перевод вызова, удержание, автоматический определитель номера, переадресация, многосторонняя конференция, режим «не беспокоить» и др. Устройство также оснащено улучшенным аудиопроцессором, цветным экраном 2,4 дюйма и четырьмя SIP линиями.

Телефонный аппарат РТУ T25P-RU подходит для сотрудников, которым необходимо решение с расширенным функционалом. Телефон обладает большим цветным дисплеем 4,3 дюйма для поддержки приема видеовызова, встроенными модулями Bluetooth и Wi-Fi для подключения беспроводной гарнитуры, а также возможностями программирования до 45 функциональных клавиш и использования до 20 SIP линий.

Полноценный видеотелефон с камерой РТУ T27BP-RU оснащен большим сенсорным экраном с диагональю 7 дюймов и расширенным функционалом, включая проведение аудио- и видеоконференций, поддержку технологии PoE, возможность программирования до 112 клавиш и использование до 20 SIP линий.

Вся линейка зарегистрированных в ТОРП телефонов входит в экосистему решений САТЕЛ. Интеграция с UC-платформой РТУ позволяет встраиваться в корпоративную ИТ-инфраструктуру, обеспечивать качественную телефонную связь, поддерживать унифицированные коммуникации, модернизировать существующие сети связи.

«Получение ТОРП — важное достижение в контексте политики по импортозамещению и укреплению технологического суверенитета страны. Это не просто формальное требование — это результат труда наших специалистов, демонстрирующий способность компании производить конкурентоспособное оборудование в России с применением отечественной элементной базы», — сказал Александр Михайленко, директор департамента проектного производства компании САТЕЛ.

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