«Сател» завершила модернизацию клиентского сервиса «Мособлгаза» Компания «Сател» объявила о завершении модернизации клиентского сервиса «Мособлгаза». Интеллектуальный

«Сател» анонсировала новое поколение голосовых роботов и чат-ботов Ziax Компания «Сател» анонсировала новое поколение голосовых роботов и чат-ботов Ziax. В рамках обновления р

«Сател» представила решение для комплексного мониторинга ИТ-инфраструктуры Компания «Сател» представила платформу «Энербас: Зонтичный мониторинг», которое комплексно анализирует

Управление контакт-центром: САТЕЛ представил WFM-систему Компания САТЕЛ анонсировала новое решение – WFM-систему для управления персоналом контакт-центра. Реше

САТЕЛ представил систему локального оповещения собственного производства Компания САТЕЛ, российский разработчик и производитель программно-аппаратных решений, анонсировала лок

Astra Linux Embedded обеспечила защиту диспетчерских пультов «Сател» для критической инфраструктуры «Группа Астра» и компания «Сател» объявляют об успешном внедрении операционной системы Astra Linux Embedded в диспетчерс

«Примерить» цифровые решения: «Сател» открыл собственный демо-центр Компания «Сател», российский разработчик программно-аппаратных решений, объявил об открытии собственного демо-центра в Москве. Представленная экспозиция объединяет полный спектр современных технологий, ч

«Сател» обновила диалоговую платформу Ziax Компания «Сател» сообщила о запуске новой версии диалоговой платформы Ziax. Обновленное решение предлагает усовершенствованный искусственный интеллект для общения робота с пользователями, технологии для

«САТЕЛ» стал официальным партнером ИТ-вендора «Инферит» Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) объявил о сотрудничестве с разработчиком программных и аппаратных решений «САТЕЛ». Цель партнерства — развитие технологической независимости российских компаний и укрепление цифрового суверенитета страны в соответствии со стратегией ГК Softline. Об этом CNews сообщили

Итоги CNews Forum 2025: САТЕЛ меняет правила управления бизнесом Компания САТЕЛ выступила спонсором и участником ведущего отраслевого события «CNews Forum 2025: Информ

САТЕЛ — официальный спонсор CNews Forum 2025 11 ноября 2025 года компания САТЕЛ примет участие в 18-м ежегодном форуме «CNews FORUM 2025: Информационные технологии зав

«Сател» представил РТУ-1000 — телефонию корпоративного уровня для малого и среднего бизнеса Компания «Сател» представила РТУ-1000 (Российский Телефонный Узел) — VoIP-платформу операторского класса надежности емкостью от 100 до тысячи абонентов для построения систем корпоративных коммуникаций. П

Госсобрание Якутии внедрило платформу РТУ разработки «Сател» Компания «Сател», разработчик высокотехнологичных решений в сфере бизнес-коммуникаций, и «Дельта Телеком», российский системный интегратор, завершили работы по импортозамещению корпоративной телефонии дл

САТЕЛ и МГТУ им. Н.Э. Баумана создают технологический альянс Президент компании САТЕЛ Артур Айнетдинов и директор Научно-исследовательского института «Энергетического Машиностроения» им. Н.Э. Баумана Максим Французов подписали соглашение о реализации совместных проектов и

«Микрон» и САТЕЛ объявили о подписании форвардного контракта лектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», и компания САТЕЛ, разработчик цифровых технологий для корпоративных коммуникаций, заключили форвардный д

Импортозамещение в телекоме: 19 микросхем «Микрона» в оборудовании САТЕЛ своем оборудовании микросхем «Микрона», производителя российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», – теперь в линейке собственного оборудования САТЕЛ используются 19 отечественных интегральных схем производства «Микрона» четырех типов, в том числе стабилизаторы напряжения и операционный усилитель, которые заместили ИС иностранного прои

Телефоны РТУ компании САТЕЛ включены в реестр ТОРП Компания САТЕЛ получила статус «Телекоммуникационное оборудование российского происхождения» (ТОРП) на

САТЕЛ представит экосистему решений для корпоративной связи на конференции CNews «Унифицированные коммуникации 2025» е в отраслевой конференции CNews «Унифицированные коммуникации 2025», в рамках которой представит экосистему UC-решений как новый стандарт корпоративной связи. Экосистема унифицированных коммуникаций САТЕЛ включает в себя как традиционные коммуникационные сервисы (голосовая и видеосвязь, корпоративный мессенджер, ВКС), систему записи и речевой аналитики для контроля качества работы сотрудни

VK Tech и САТЕЛ создадут комплексное решение для корпоративной связи VK Tech и САТЕЛ подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании разработают комплексное реш

Омниканальность и аналитика в реальном времени: САТЕЛ устанавливает новые стандарты для контакт-центров икаций. Ввиду постоянного переключения между разными системами увеличивается нагрузка на операторов контакт-центра, а качество обслуживания заметно снижается. Для решения этих задач эксперты компании САТЕЛ представили новые возможности контакт-центра «РТУ-Атмосфера». Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ. «РТУ-Атмосфера» представляет собой омниканальный контакт-центр для автомат

Диспетчерский пульт САТЕЛ включен в реестр ТОРП Компания САТЕЛ получила статус «Телекоммуникационное оборудование российского происхождения» (ТОРП) на

САТЕЛ представляет систему записи разговоров СИЗАР Компания САТЕЛ представила программное решение СИЗАР для компаний среднего и крупного бизнеса, направл

САТЕЛ обеспечил надежной связью сотрудников страховой компании Крупная российская страховая компания внедрила платформу корпоративных коммуникаций РТУ. Поставщиком стал российский разработчик САТЕЛ, а интегратором и консультантом – компания «К2Тех». В результате модернизации сети телефонной связи к РТУ было подключено более пяти тыс.сотрудников страховой компании в нескольких регион

Голосовые роботы и чат-боты САТЕЛ консультируют клиентов страховой компании решения, одним из которых является ZIAX – платформа голосовых роботов и текстовых ботов от компании САТЕЛ. Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ. ZIAX — это диалоговая платформа для

«Сател» и МЭИ открыли лабораторию ситуационного управления ИT-компания «Сател» и университет МЭИ продолжают сотрудничество в сфере исследований и разработок инновационных технологий, направленных на повышение эффективности работы электроэнергетического сектора. На

САТЕЛ объявил о выходе новой версии РТУ. Пользователей ждут важные обновления и в актуальном виде, но и разрабатывать новые эффективные инструменты для коммуникаций. ИT-компания САТЕЛ представила новую версию РТУ («Российский Телефонный Узел») — флагманского решения для

ИТ-компания «Сател» обеспечила связью 16 тыс. сотрудников «Россети Сибирь» ИТ-компания «Сател» модернизировала телефонную сеть компании «Россети Сибирь» и внедрила платформу унифицированных коммуникаций РТУ в работу энергокомпании. Реализация проекта осуществлялась в два этапа: на

«Сател» представила комплекс диспетчерской связи собственного производства ИТ-компания «Сател» представила свой новый продукт – систему оперативно-диспетчерской связи, которая позволяет использовать современные надежные технологии передачи речевой информации на производстве. Решен

Команды САТЕЛ и ЛИНСИС объединяются для продвижения отечественных решений связи в России Компания САТЕЛ, системный интегратор в области создания систем промышленной связи, и компания ЛИНСИС,

«Сател» реализовала проект системы промышленной связи на химическом предприятии «Дорогобуж» Компания «Сател», разработчик программных решений, провела техническое перевооружение системы громкоговорящей связи и оповещения на производственных объектах химического предприятия «Дорогобуж», которое

Axoft представляет российскую UC-платформу РТУ от САТЕЛ Axoft подписал дистрибуторский договор с компанией САТЕЛ, разработчиком решений в сфере корпоративных коммуникаций. Флагманский продукт вендора — российский телефонный узел (РТУ) — платформа унифицированных коммуникаций операторского класса над

САТЕЛ и BSS представляют совместное решение для эффективного управления контакт-центром Российские разработчики специализированных программных решений САТЕЛ и BSS создали инновационный программный продукт, позволяющий оптимизировать работу с обращениями клиентов во всех каналах современных цифровых коммуникаций. Новая система помогает ускорит

Компания САТЕЛ построила pLTE-сеть для предприятия «Полиметалла» создав безопасные и удобные условия передачи данных по различным каналам коммуникаций. ИТ-компания САТЕЛ выступила в роли интегратора проекта. Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ

«Сател» представила собственную линейку телефонных аппаратов РТУ «Сател» представила первую линейку телефонных аппаратов РТУ, которые стали частью флагманского решения компании – платформы унифицированных коммуникаций «Российский телефонный узел». В линейку в

«Сател» представила систему цифрового зрения для беспилотников Компания «Сател» представила новую программную разработку для оперативной фиксации аварийных ситуаций с помощью беспилотных летательных аппаратов. Решение базируется на технологиях компьютерного зрения и

Интернет вещей может повысить производительность промышленности на 30-50% увеличению доходов на 50%. Операционные расходы компаний снижаются в среднем на 30%, а количество непредвиденных поломок оборудования уменьшается на 70%. Об этом CNews сообщили представители компании САТЕЛ. По оценке российской ИТ-компании САТЕЛ рынок интернета вещей в России находится на стадии развития, так как только 27% предприятий в России используют IoT-технологии, в то время к

«Воскресенские минеральные удобрения» повысили уровень производственной безопасности благодаря интеллектуальной видеоаналитике ИТ-компании САТЕЛ Компания «Визорлабс», входящая в группу компаний САТЕЛ, завершила внедрение системы интеллектуальной видеоаналитики для промышленного предприятия АО «Воскресенские минеральные удобрения» — дочернего предприятия АО «ОХК «Уралхим». В основе реш

Все лучшее детям: отечественное UC-решение для детского центра «Смена» В октябре 2022 г. компания САТЕЛ, разработчик цифровых технологий, завершила реализацию социально значимого проекта по о

Merlion и «Сател» объявили о начале сотрудничества в области унифицированных коммуникаций Merlion, российский дистрибьютор программных решений, и «Сател», российский разработчик программного обеспечения, объявили о начале сотрудничества в области унифицированных коммуникаций. В рамках подписанного дистрибьюторского соглашения компания Mer