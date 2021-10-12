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Сател



12.10.2021 В едином контактном центре Пенсионного фонда внедрены речевые решения BSS 1
02.08.2021 Как устроены российские UC-платформы 5
21.05.2021 Получен сертификат соответствия ФСТЭК России на межсетевые экраны серии Cisco ASA 5500 1
26.04.2021 «Сател» запустила «Единый контакт-центр» для крупных компаний и госсектора на базе полностью отечественного ПО 3
20.04.2021 «Сател» запустил единый контакт-центр для крупных компаний и госсектора на отечественном ПО 3
05.04.2021 «Сател» открывает собственный центр разработки программных решений в Ярославле 2
26.01.2021 «Сател» приобрела крупный пакет акций разработчика диалоговых платформ «Зиакс» 1
21.12.2020 «Сател» и «Цифра» создадут отечественное решение для организации виртуальных рабочих мест 4
02.11.2020 CNews опубликовал рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для операторов связи 1
27.10.2020 Выручка топ-30 поставщиков ИТ для операторов связи выросла на 60% 2
27.10.2020 Российский телеком-рынок растет, в отличие от мирового 1
18.06.2020 Trueconf и «Сател» объявили о совместимости платформ Trueconf Server и РТУ 1
29.05.2020 Совокупная выручка топ-50 поставщиков ИТ в промышленность выросла на 15% 1
06.02.2020 «Сател» вошла в список промышленных предприятий ГИСП 1
17.09.2019 Выручка поставщиков ИТ в телеком возобновила рост 2
10.09.2019 «Сател» представляет новую версию платформы РТУ 1
30.09.2018 Выручка поставщиков ИТ в телеком падает второй год подряд 2
30.09.2018 Российский телеком пока растет медленнее мирового 1
23.04.2018 Импортозамещение в госсекторе становится реальностью 1
04.10.2017 CNews опубликовал рейтинг крупнейших ИТ-поставщиков для операторов связи 1
28.09.2017 Телеком в режиме экономии, ИТ-компании затягивают пояса 1
18.11.2016 Рынок ИТ в телекоме будет расти благодаря интеграции ИТ-сервисов и операторских продуктов 2
02.06.2016 6 млрд «Ростелекома» на DWDM-оборудование достались «Инлайну», «Т8», «Булату» и «Дионе» 1
23.10.2015 Крупнейшие ИТ-поставщики для телекома: скорость падения выручки нарастает 1
09.10.2015 «Ростелеком» в 2,5 раза сбил цену своего полумиллиардного контракта 1
10.07.2013 "Российская корпоративная телеком-регата" устанавливает стандарты 1
28.02.2012 Китайский производитель бюджетного телеком-оборудования открыл офис в России 1
11.09.2008 «Сател» представил новый компактный узел NGN NET VX 1800 1
17.07.2008 AudioCodes выпустила новый мультисервисный шлюз 1
15.05.2008 «Сател» создал единую БД клиентов с помощью «1С:CRM ПРОФ» 5
07.02.2008 H3C выпустила новую линейку маршрутизаторов бизнес-класса 1
31.01.2008 «Сател» представил новый оптический мультиплексор Ericsson OMS846 1
24.01.2008 AudioCodes выпустила сервер приложений для операторов связи 1
01.08.2007 Ericsson поставит «Инфолайну» решения для широкополосного доступа 1
28.06.2007 МТС сэкономила 249 тыс. руб на электронных закупках 1
27.03.2007 «Сател» стала партнёром Proxim Wireless Corporation 1

Публикаций - 36, упоминаний - 56

Сател упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6951 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1038 8
ITG - INLINE Technologies Group 126 5
Компьюлинк ГК - Compulink 231 5
NVision Group - Энвижн Груп 554 5
iTeco - Ай-Теко 738 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6771 4
Астерос - Asteros 531 4
Инфосистемы Джет 690 4
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 138 3
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 3
Cisco Systems 2244 3
Крок 1250 3
Аплана Группа компаний 115 3
Талмер - Talmer 23 2
Кометрика 10 2
Apple Inc - Эппл Рус 7995 2
Amazon Inc - Amazon.com 1531 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5680 2
Ланит ГК 1208 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4884 2
Воентелеком 135 2
РДТЕХ 162 2
Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 71 2
Softline - Софтлайн 1538 2
ТелеСвязь 11 2
Zelax - Зелакс 46 1
Акадо Телеком - Комкор 647 1
Yandex - Яндекс 4158 1
RRC 69 1
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 1
Таттелеком 115 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Унитех 10 1
Itransition - Итранзишн 7 1
ДиалогНаука 99 1
НАГ - NAG 8 1
Ай-Теко Инновационный центр - ИЦ АйТеко 16 1
Google LLC 7785 1
Philax - Филакс 7 1
Uber Technologies 258 1
Airbnb 62 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1693 1
Газпромбанк - ГПБ 701 1
Связьтранснефть 15 1
Гипросвязь ПАО 52 1
Uber 257 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5903 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1022 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 954 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 315 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 573 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 29 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1730 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10628 7
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 5
ИТ-аутсорсинг 698 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1045 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1418 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 222 2
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 89 2
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 529 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 204 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2252 2
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 90 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3981 2
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 246 1
SFP - Small Form-factor Pluggable - Промышленный стандарт модульных компактных приёмопередатчиков (трансиверов) 153 1
NIDD - Non-IP Data Delivery - Система передачи данных без использования IP 7 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 472 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1794 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 575 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 500 1
EaaS - Everything as a Service - XaaS - Anything-as-a-service - Все как сервис 29 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1216 1
5G NR - 5G New Radio 58 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 707 1
BIA - Business Impact Analysis - анализ воздействия на бизнес 4 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1379 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1263 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1203 1
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1692 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 735 1
ARM64 - Архитектура процессора 1025 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3006 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
Безопасный город 349 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
3G - Стандарт мобильной связи 3897 1
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 36 3
Apple iOS 5747 3
ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности 17 2
Google Android 10755 2
Linux OS 4502 2
Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 6 1
Microsoft Azure 1171 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 44 1
HSCS - Hokkaido-Sakhalin Cable System - Подводная оптическая кабельная система 4 1
Норси-Транс Яхонт-УВМ Э 10 1
NVision Барьер 8 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 820 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
ФГИС Росаккредитации - федеральная государственная информационная система 11 1
РСМЭВ РФ - Региональная системы межведомственного электронного взаимодействия 23 1
Tionix AccentOS 2 1
Linux - Debian GNU 281 1
МЦСТ R - Микропроцессоры архитектуры SPARC 16 1
Microsoft Azure Stack 56 1
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
WhatsApp Messenger 654 1
Intel x86 - Архитектура процессора 1009 1
Apple macOS 954 1
Microsoft Windows 10 7042 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 597 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 490 1
Романов Роман 10 4
Чиндяскин Дмитрий 9 2
Горшенин Василий 5 2
Фортунатов Сергей 2 2
Эчин Павел 2 2
Четвертнев Илья 5 2
Куликов Дмитрий 9 2
Сечкин Алексей 15 2
Бурылин Сергей 1 1
Кухаренко Михаил 2 1
Бессольцев Дмитрий 3 1
Терехов Олег 6 1
Решетова Ольга 4 1
Баранова Ольга 5 1
Зятьков Юрий 6 1
Новожилов Сергей 2 1
Веригин Илья 28 1
Дыбко Наталья 2 1
Нечай Елена 25 1
Соколюк Валерий 26 1
Клименко Алексей 12 1
Айнетдинов Артур 2 1
Телятников Алексей 15 1
Петров Дмитрий 33 1
Шадаев Максут 385 1
Иванов Олег 124 1
Лящ Михаил 33 1
Одинцов Дмитрий 83 1
Турчак Евгений 23 1
Чукарин Алексей 56 1
Трушкин Константин 43 1
Фишер Андрей 54 1
Симаков Олег 106 1
Бутенко Юрий 64 1
Фролов Алексей 11 1
Милых Валерий 5 1
Кузнецов Александр 76 1
Малышев Александр 31 1
Козлов Александр 54 1
Хохлов Роман 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 60538 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 15399 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18559 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 6115 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 6064 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7978 2
Азия - Азиатский регион 1622 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8494 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 420 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 448 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 188 1
Нидерланды - Амстердам 283 1
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 287 1
Япония - Токио 342 1
Малайзия 366 1
Россия - УФО - Челябинская область 686 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 537 1
Северная Америка 1498 1
Ближний Восток 1571 1
Африка - Африканский регион 1586 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 796 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 635 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2593 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1145 1
Япония 3103 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3400 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 3
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 859 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2302 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1264 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4190 1
CNews Analytics 2039 10
CNews Analytics Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 9 4
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 2
IDC - International Data Corporation 2865 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
CNews Телеком 1 1
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1162 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 805407, в очереди разбора - 709078.
Создано именных указателей - 46513.
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