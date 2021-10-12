Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сател
Публикаций - 36, упоминаний - 56
Сател упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Uber Technologies 258 1
|Airbnb 62 1
|АльфаСтрахование СГ 208 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1693 1
|Газпромбанк - ГПБ 701 1
|Связьтранснефть 15 1
|Гипросвязь ПАО 52 1
|Uber 257 1
|Романов Роман 10 4
|Чиндяскин Дмитрий 9 2
|Горшенин Василий 5 2
|Фортунатов Сергей 2 2
|Эчин Павел 2 2
|Четвертнев Илья 5 2
|Куликов Дмитрий 9 2
|Сечкин Алексей 15 2
|Бурылин Сергей 1 1
|Кухаренко Михаил 2 1
|Бессольцев Дмитрий 3 1
|Терехов Олег 6 1
|Решетова Ольга 4 1
|Баранова Ольга 5 1
|Зятьков Юрий 6 1
|Новожилов Сергей 2 1
|Веригин Илья 28 1
|Дыбко Наталья 2 1
|Нечай Елена 25 1
|Соколюк Валерий 26 1
|Клименко Алексей 12 1
|Айнетдинов Артур 2 1
|Телятников Алексей 15 1
|Петров Дмитрий 33 1
|Шадаев Максут 385 1
|Иванов Олег 124 1
|Лящ Михаил 33 1
|Одинцов Дмитрий 83 1
|Турчак Евгений 23 1
|Чукарин Алексей 56 1
|Трушкин Константин 43 1
|Фишер Андрей 54 1
|Симаков Олег 106 1
|Бутенко Юрий 64 1
|Фролов Алексей 11 1
|Милых Валерий 5 1
|Кузнецов Александр 76 1
|Малышев Александр 31 1
|Козлов Александр 54 1
|Хохлов Роман 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 805407, в очереди разбора - 709078.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 805407, в очереди разбора - 709078.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru