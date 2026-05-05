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Сател
САТЕЛ — ИТ-компания, работающая на рынке цифровых и инфокоммуникационных технологий с 1995 года. Компания специализируется на реализации интеграционных проектов по развитию ИТ-инфраструктуры, разработке кастомизированных программных решений и бизнес-приложений, а также на создании и внедрении стратегии цифровой трансформации. Среди клиентов компании как крупные коммерческие организации, так и государственные структуры.
САТЕЛ специализируется на создании индивидуальных корпоративных приложений «под ключ» и на внедрении собственных ИТ-продуктов. В продуктовой линейке компании более 10 законченных решений, уже прошедших внедрение в организациях различных отраслей. РТУ (платформа унифицированных коммуникаций), VizorLabs (платформа видеоаналитики), СМАРТ САЦ (ситуационно-аналитический центр) и другие продукты вендора внесены в Единый реестр отечественного ПО.
Данные 2024 года
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 78 дел, на cумму 4 910 262 618 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|05.05.2026
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«Сател» завершила модернизацию клиентского сервиса «Мособлгаза»
Компания «Сател» объявила о завершении модернизации клиентского сервиса «Мособлгаза». Интеллектуальный
|08.04.2026
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«Сател» анонсировала новое поколение голосовых роботов и чат-ботов Ziax
Компания «Сател» анонсировала новое поколение голосовых роботов и чат-ботов Ziax. В рамках обновления р
|30.03.2026
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«Сател» представила решение для комплексного мониторинга ИТ-инфраструктуры
Компания «Сател» представила платформу «Энербас: Зонтичный мониторинг», которое комплексно анализирует
|17.03.2026
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Управление контакт-центром: САТЕЛ представил WFM-систему
Компания САТЕЛ анонсировала новое решение – WFM-систему для управления персоналом контакт-центра. Реше
|24.02.2026
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САТЕЛ представил систему локального оповещения собственного производства
Компания САТЕЛ, российский разработчик и производитель программно-аппаратных решений, анонсировала лок
|17.02.2026
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Astra Linux Embedded обеспечила защиту диспетчерских пультов «Сател» для критической инфраструктуры
«Группа Астра» и компания «Сател» объявляют об успешном внедрении операционной системы Astra Linux Embedded в диспетчерс
|10.02.2026
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«Примерить» цифровые решения: «Сател» открыл собственный демо-центр
Компания «Сател», российский разработчик программно-аппаратных решений, объявил об открытии собственного демо-центра в Москве. Представленная экспозиция объединяет полный спектр современных технологий, ч
|27.01.2026
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«Сател» обновила диалоговую платформу Ziax
Компания «Сател» сообщила о запуске новой версии диалоговой платформы Ziax. Обновленное решение предлагает усовершенствованный искусственный интеллект для общения робота с пользователями, технологии для
|20.01.2026
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«САТЕЛ» стал официальным партнером ИТ-вендора «Инферит»
Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) объявил о сотрудничестве с разработчиком программных и аппаратных решений «САТЕЛ». Цель партнерства — развитие технологической независимости российских компаний и укрепление цифрового суверенитета страны в соответствии со стратегией ГК Softline. Об этом CNews сообщили
|25.11.2025
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Итоги CNews Forum 2025: САТЕЛ меняет правила управления бизнесом
Компания САТЕЛ выступила спонсором и участником ведущего отраслевого события «CNews Forum 2025: Информ
|05.11.2025
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САТЕЛ — официальный спонсор CNews Forum 2025
11 ноября 2025 года компания САТЕЛ примет участие в 18-м ежегодном форуме «CNews FORUM 2025: Информационные технологии зав
|27.10.2025
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«Сател» представил РТУ-1000 — телефонию корпоративного уровня для малого и среднего бизнеса
Компания «Сател» представила РТУ-1000 (Российский Телефонный Узел) — VoIP-платформу операторского класса надежности емкостью от 100 до тысячи абонентов для построения систем корпоративных коммуникаций. П
|15.07.2025
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Госсобрание Якутии внедрило платформу РТУ разработки «Сател»
Компания «Сател», разработчик высокотехнологичных решений в сфере бизнес-коммуникаций, и «Дельта Телеком», российский системный интегратор, завершили работы по импортозамещению корпоративной телефонии дл
|05.05.2025
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САТЕЛ и МГТУ им. Н.Э. Баумана создают технологический альянс
Президент компании САТЕЛ Артур Айнетдинов и директор Научно-исследовательского института «Энергетического Машиностроения» им. Н.Э. Баумана Максим Французов подписали соглашение о реализации совместных проектов и
|23.04.2025
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«Микрон» и САТЕЛ объявили о подписании форвардного контракта
лектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», и компания САТЕЛ, разработчик цифровых технологий для корпоративных коммуникаций, заключили форвардный д
|17.04.2025
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Импортозамещение в телекоме: 19 микросхем «Микрона» в оборудовании САТЕЛ
своем оборудовании микросхем «Микрона», производителя российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», – теперь в линейке собственного оборудования САТЕЛ используются 19 отечественных интегральных схем производства «Микрона» четырех типов, в том числе стабилизаторы напряжения и операционный усилитель, которые заместили ИС иностранного прои
|07.04.2025
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Телефоны РТУ компании САТЕЛ включены в реестр ТОРП
Компания САТЕЛ получила статус «Телекоммуникационное оборудование российского происхождения» (ТОРП) на
|26.03.2025
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САТЕЛ представит экосистему решений для корпоративной связи на конференции CNews «Унифицированные коммуникации 2025»
е в отраслевой конференции CNews «Унифицированные коммуникации 2025», в рамках которой представит экосистему UC-решений как новый стандарт корпоративной связи. Экосистема унифицированных коммуникаций САТЕЛ включает в себя как традиционные коммуникационные сервисы (голосовая и видеосвязь, корпоративный мессенджер, ВКС), систему записи и речевой аналитики для контроля качества работы сотрудни
|20.03.2025
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VK Tech и САТЕЛ создадут комплексное решение для корпоративной связи
VK Tech и САТЕЛ подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании разработают комплексное реш
|19.03.2025
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Омниканальность и аналитика в реальном времени: САТЕЛ устанавливает новые стандарты для контакт-центров
икаций. Ввиду постоянного переключения между разными системами увеличивается нагрузка на операторов контакт-центра, а качество обслуживания заметно снижается. Для решения этих задач эксперты компании САТЕЛ представили новые возможности контакт-центра «РТУ-Атмосфера». Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ. «РТУ-Атмосфера» представляет собой омниканальный контакт-центр для автомат
|03.02.2025
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Диспетчерский пульт САТЕЛ включен в реестр ТОРП
Компания САТЕЛ получила статус «Телекоммуникационное оборудование российского происхождения» (ТОРП) на
|04.12.2024
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САТЕЛ представляет систему записи разговоров СИЗАР
Компания САТЕЛ представила программное решение СИЗАР для компаний среднего и крупного бизнеса, направл
|26.11.2024
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САТЕЛ обеспечил надежной связью сотрудников страховой компании
Крупная российская страховая компания внедрила платформу корпоративных коммуникаций РТУ. Поставщиком стал российский разработчик САТЕЛ, а интегратором и консультантом – компания «К2Тех». В результате модернизации сети телефонной связи к РТУ было подключено более пяти тыс.сотрудников страховой компании в нескольких регион
|28.10.2024
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Голосовые роботы и чат-боты САТЕЛ консультируют клиентов страховой компании
решения, одним из которых является ZIAX – платформа голосовых роботов и текстовых ботов от компании САТЕЛ. Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ. ZIAX — это диалоговая платформа для
|15.10.2024
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«Сател» и МЭИ открыли лабораторию ситуационного управления
ИT-компания «Сател» и университет МЭИ продолжают сотрудничество в сфере исследований и разработок инновационных технологий, направленных на повышение эффективности работы электроэнергетического сектора. На
|19.09.2024
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САТЕЛ объявил о выходе новой версии РТУ. Пользователей ждут важные обновления
и в актуальном виде, но и разрабатывать новые эффективные инструменты для коммуникаций. ИT-компания САТЕЛ представила новую версию РТУ («Российский Телефонный Узел») — флагманского решения для
|31.07.2024
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ИТ-компания «Сател» обеспечила связью 16 тыс. сотрудников «Россети Сибирь»
ИТ-компания «Сател» модернизировала телефонную сеть компании «Россети Сибирь» и внедрила платформу унифицированных коммуникаций РТУ в работу энергокомпании. Реализация проекта осуществлялась в два этапа: на
|15.04.2024
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«Сател» представила комплекс диспетчерской связи собственного производства
ИТ-компания «Сател» представила свой новый продукт – систему оперативно-диспетчерской связи, которая позволяет использовать современные надежные технологии передачи речевой информации на производстве. Решен
|03.04.2024
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Команды САТЕЛ и ЛИНСИС объединяются для продвижения отечественных решений связи в России
Компания САТЕЛ, системный интегратор в области создания систем промышленной связи, и компания ЛИНСИС,
|14.03.2024
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«Сател» реализовала проект системы промышленной связи на химическом предприятии «Дорогобуж»
Компания «Сател», разработчик программных решений, провела техническое перевооружение системы громкоговорящей связи и оповещения на производственных объектах химического предприятия «Дорогобуж», которое
|05.02.2024
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Axoft представляет российскую UC-платформу РТУ от САТЕЛ
Axoft подписал дистрибуторский договор с компанией САТЕЛ, разработчиком решений в сфере корпоративных коммуникаций. Флагманский продукт вендора — российский телефонный узел (РТУ) — платформа унифицированных коммуникаций операторского класса над
|17.01.2024
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САТЕЛ и BSS представляют совместное решение для эффективного управления контакт-центром
Российские разработчики специализированных программных решений САТЕЛ и BSS создали инновационный программный продукт, позволяющий оптимизировать работу с обращениями клиентов во всех каналах современных цифровых коммуникаций. Новая система помогает ускорит
|01.11.2023
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Компания САТЕЛ построила pLTE-сеть для предприятия «Полиметалла»
создав безопасные и удобные условия передачи данных по различным каналам коммуникаций. ИТ-компания САТЕЛ выступила в роли интегратора проекта. Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ
|04.10.2023
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«Сател» представила собственную линейку телефонных аппаратов РТУ
«Сател» представила первую линейку телефонных аппаратов РТУ, которые стали частью флагманского решения компании – платформы унифицированных коммуникаций «Российский телефонный узел». В линейку в
|15.08.2023
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«Сател» представила систему цифрового зрения для беспилотников
Компания «Сател» представила новую программную разработку для оперативной фиксации аварийных ситуаций с помощью беспилотных летательных аппаратов. Решение базируется на технологиях компьютерного зрения и
|06.06.2023
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Интернет вещей может повысить производительность промышленности на 30-50%
увеличению доходов на 50%. Операционные расходы компаний снижаются в среднем на 30%, а количество непредвиденных поломок оборудования уменьшается на 70%. Об этом CNews сообщили представители компании САТЕЛ. По оценке российской ИТ-компании САТЕЛ рынок интернета вещей в России находится на стадии развития, так как только 27% предприятий в России используют IoT-технологии, в то время к
|09.03.2023
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«Воскресенские минеральные удобрения» повысили уровень производственной безопасности благодаря интеллектуальной видеоаналитике ИТ-компании САТЕЛ
Компания «Визорлабс», входящая в группу компаний САТЕЛ, завершила внедрение системы интеллектуальной видеоаналитики для промышленного предприятия АО «Воскресенские минеральные удобрения» — дочернего предприятия АО «ОХК «Уралхим». В основе реш
|13.12.2022
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Все лучшее детям: отечественное UC-решение для детского центра «Смена»
В октябре 2022 г. компания САТЕЛ, разработчик цифровых технологий, завершила реализацию социально значимого проекта по о
|23.11.2022
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Merlion и «Сател» объявили о начале сотрудничества в области унифицированных коммуникаций
Merlion, российский дистрибьютор программных решений, и «Сател», российский разработчик программного обеспечения, объявили о начале сотрудничества в области унифицированных коммуникаций. В рамках подписанного дистрибьюторского соглашения компания Mer
|10.08.2022
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Облачные замещения: ИТ-компания «Сател» предлагает отечественную облачную платформу AccentOS
тех нишах, где решения зарубежных компаний были наиболее популярными, их уход с рынка оказал благотворное влияние на продвижение отечественных продуктов. Ускоряется развитие новых решений и компания «Сател» –ИТ разработчик на российском рынке – представляет собственную облачную платформу AccentOS, которая является полностью отечественным продуктом. Об этом CNews сообщили представители «С
Сател и организации, системы, технологии, персоны:
|Романов Роман 52 46
|Иодковский Станислав 104 10
|Айнетдинов Артур 11 8
|Долгов Василий 26 7
|Пенетова Татьяна 17 7
|Попов Борис 25 6
|Спинул Артем 10 6
|Милованов Роман 6 6
|Артемов Сергей 18 6
|Нурутдинов Султан 22 6
|Лапшин Алексей 24 5
|Яресько Александр 20 5
|Ефремов Александр 24 5
|Хлиманенко Роман 5 5
|Шадаев Максут 1210 5
|Михайленко Александр 8 4
|Врацкий Андрей 175 4
|Шикинов Александр 28 4
|Шапиро Яков 14 4
|Мосин Евгений 5 4
|Желтухин Вадим 72 4
|Капля Роман 10 4
|Смирнов Максим 68 3
|Попов Александр 55 3
|Щеглов Петр 85 3
|Воронин Павел 196 3
|Парфенова Анна 14 3
|Абдрахманов Рустам 41 3
|Каримов Руслан 66 3
|Серебряков Виктор 56 3
|Павлов Александр 121 3
|Заянц Илья 57 3
|Пуртов Кирилл 64 3
|Бондаренко Алексей 47 3
|Анисов Ян 36 3
|Конокотин Виктор 5 3
|Рытиков Александр 5 3
|Койло Александр 5 3
|Гордеев Михаил 8 3
|Фогельсон Виктор 50 3
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