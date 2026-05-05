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Сател

Сател

САТЕЛ — ИТ-компания, работающая на рынке цифровых и инфокоммуникационных технологий с 1995 года. Компания специализируется на реализации интеграционных проектов по развитию ИТ-инфраструктуры, разработке кастомизированных программных решений и бизнес-приложений, а также на создании и внедрении стратегии цифровой трансформации. Среди клиентов компании как крупные коммерческие организации, так и государственные структуры.

САТЕЛ специализируется на создании индивидуальных корпоративных приложений «под ключ» и на внедрении собственных ИТ-продуктов. В продуктовой линейке компании более 10 законченных решений, уже прошедших внедрение в организациях различных отраслей. РТУ (платформа унифицированных коммуникаций), VizorLabs (платформа видеоаналитики), СМАРТ САЦ (ситуационно-аналитический центр) и другие продукты вендора внесены в Единый реестр отечественного ПО.

 

 

Данные 2024 года

 

 

 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 78 дел, на cумму 4 910 262 618 ₽*

Судебные дела (78) на сумму 4 910 262 618 ₽*
в качестве истца (58) на сумму 4 884 736 040 ₽*
в качестве ответчика (17) на сумму 25 359 987 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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05.05.2026 «Сател» завершила модернизацию клиентского сервиса «Мособлгаза»

Компания «Сател» объявила о завершении модернизации клиентского сервиса «Мособлгаза». Интеллектуальный

08.04.2026 «Сател» анонсировала новое поколение голосовых роботов и чат-ботов Ziax

Компания «Сател» анонсировала новое поколение голосовых роботов и чат-ботов Ziax. В рамках обновления р
30.03.2026 «Сател» представила решение для комплексного мониторинга ИТ-инфраструктуры

Компания «Сател» представила платформу «Энербас: Зонтичный мониторинг», которое комплексно анализирует

17.03.2026 Управление контакт-центром: САТЕЛ представил WFM-систему

Компания САТЕЛ анонсировала новое решение – WFM-систему для управления персоналом контакт-центра. Реше
24.02.2026 САТЕЛ представил систему локального оповещения собственного производства

Компания САТЕЛ, российский разработчик и производитель программно-аппаратных решений, анонсировала лок
17.02.2026 Astra Linux Embedded обеспечила защиту диспетчерских пультов «Сател» для критической инфраструктуры

«Группа Астра» и компания «Сател» объявляют об успешном внедрении операционной системы Astra Linux Embedded в диспетчерс
10.02.2026 «Примерить» цифровые решения: «Сател» открыл собственный демо-центр

Компания «Сател», российский разработчик программно-аппаратных решений, объявил об открытии собственного демо-центра в Москве. Представленная экспозиция объединяет полный спектр современных технологий, ч
27.01.2026 «Сател» обновила диалоговую платформу Ziax

Компания «Сател» сообщила о запуске новой версии диалоговой платформы Ziax. Обновленное решение предлагает усовершенствованный искусственный интеллект для общения робота с пользователями, технологии для

20.01.2026 «САТЕЛ» стал официальным партнером ИТ-вендора «Инферит»

Российский ИТ-вендор «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) объявил о сотрудничестве с разработчиком программных и аппаратных решений «САТЕЛ». Цель партнерства — развитие технологической независимости российских компаний и укрепление цифрового суверенитета страны в соответствии со стратегией ГК Softline. Об этом CNews сообщили
25.11.2025 Итоги CNews Forum 2025: САТЕЛ меняет правила управления бизнесом

Компания САТЕЛ выступила спонсором и участником ведущего отраслевого события «CNews Forum 2025: Информ
05.11.2025 САТЕЛ — официальный спонсор CNews Forum 2025

11 ноября 2025 года компания САТЕЛ примет участие в 18-м ежегодном форуме «CNews FORUM 2025: Информационные технологии зав
27.10.2025 «Сател» представил РТУ-1000 — телефонию корпоративного уровня для малого и среднего бизнеса

Компания «Сател» представила РТУ-1000 (Российский Телефонный Узел) — VoIP-платформу операторского класса надежности емкостью от 100 до тысячи абонентов для построения систем корпоративных коммуникаций. П
15.07.2025 Госсобрание Якутии внедрило платформу РТУ разработки «Сател»

Компания «Сател», разработчик высокотехнологичных решений в сфере бизнес-коммуникаций, и «Дельта Телеком», российский системный интегратор, завершили работы по импортозамещению корпоративной телефонии дл
05.05.2025 САТЕЛ и МГТУ им. Н.Э. Баумана создают технологический альянс

Президент компании САТЕЛ Артур Айнетдинов и директор Научно-исследовательского института «Энергетического Машиностроения» им. Н.Э. Баумана Максим Французов подписали соглашение о реализации совместных проектов и

23.04.2025 «Микрон» и САТЕЛ объявили о подписании форвардного контракта

лектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», и компания САТЕЛ, разработчик цифровых технологий для корпоративных коммуникаций, заключили форвардный д
17.04.2025 Импортозамещение в телекоме: 19 микросхем «Микрона» в оборудовании САТЕЛ

своем оборудовании микросхем «Микрона», производителя российской микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», – теперь в линейке собственного оборудования САТЕЛ используются 19 отечественных интегральных схем производства «Микрона» четырех типов, в том числе стабилизаторы напряжения и операционный усилитель, которые заместили ИС иностранного прои
07.04.2025 Телефоны РТУ компании САТЕЛ включены в реестр ТОРП

Компания САТЕЛ получила статус «Телекоммуникационное оборудование российского происхождения» (ТОРП) на
26.03.2025 САТЕЛ представит экосистему решений для корпоративной связи на конференции CNews «Унифицированные коммуникации 2025»

е в отраслевой конференции CNews «Унифицированные коммуникации 2025», в рамках которой представит экосистему UC-решений как новый стандарт корпоративной связи. Экосистема унифицированных коммуникаций САТЕЛ включает в себя как традиционные коммуникационные сервисы (голосовая и видеосвязь, корпоративный мессенджер, ВКС), систему записи и речевой аналитики для контроля качества работы сотрудни
20.03.2025 VK Tech и САТЕЛ создадут комплексное решение для корпоративной связи

VK Tech и САТЕЛ подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Компании разработают комплексное реш
19.03.2025 Омниканальность и аналитика в реальном времени: САТЕЛ устанавливает новые стандарты для контакт-центров

икаций. Ввиду постоянного переключения между разными системами увеличивается нагрузка на операторов контакт-центра, а качество обслуживания заметно снижается. Для решения этих задач эксперты компании САТЕЛ представили новые возможности контакт-центра «РТУ-Атмосфера». Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ. «РТУ-Атмосфера» представляет собой омниканальный контакт-центр для автомат
03.02.2025 Диспетчерский пульт САТЕЛ включен в реестр ТОРП

Компания САТЕЛ получила статус «Телекоммуникационное оборудование российского происхождения» (ТОРП) на
04.12.2024 САТЕЛ представляет систему записи разговоров СИЗАР

Компания САТЕЛ представила программное решение СИЗАР для компаний среднего и крупного бизнеса, направл
26.11.2024 САТЕЛ обеспечил надежной связью сотрудников страховой компании

Крупная российская страховая компания внедрила платформу корпоративных коммуникаций РТУ. Поставщиком стал российский разработчик САТЕЛ, а интегратором и консультантом – компания «К2Тех». В результате модернизации сети телефонной связи к РТУ было подключено более пяти тыс.сотрудников страховой компании в нескольких регион
28.10.2024 Голосовые роботы и чат-боты САТЕЛ консультируют клиентов страховой компании

решения, одним из которых является ZIAX – платформа голосовых роботов и текстовых ботов от компании САТЕЛ. Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ. ZIAX — это диалоговая платформа для
15.10.2024 «Сател» и МЭИ открыли лабораторию ситуационного управления

ИT-компания «Сател» и университет МЭИ продолжают сотрудничество в сфере исследований и разработок инновационных технологий, направленных на повышение эффективности работы электроэнергетического сектора. На

19.09.2024 САТЕЛ объявил о выходе новой версии РТУ. Пользователей ждут важные обновления

и в актуальном виде, но и разрабатывать новые эффективные инструменты для коммуникаций. ИT-компания САТЕЛ представила новую версию РТУ («Российский Телефонный Узел») — флагманского решения для

31.07.2024 ИТ-компания «Сател» обеспечила связью 16 тыс. сотрудников «Россети Сибирь»

ИТ-компания «Сател» модернизировала телефонную сеть компании «Россети Сибирь» и внедрила платформу унифицированных коммуникаций РТУ в работу энергокомпании. Реализация проекта осуществлялась в два этапа: на
15.04.2024 «Сател» представила комплекс диспетчерской связи собственного производства

ИТ-компания «Сател» представила свой новый продукт – систему оперативно-диспетчерской связи, которая позволяет использовать современные надежные технологии передачи речевой информации на производстве. Решен
03.04.2024 Команды САТЕЛ и ЛИНСИС объединяются для продвижения отечественных решений связи в России

Компания САТЕЛ, системный интегратор в области создания систем промышленной связи, и компания ЛИНСИС,

14.03.2024 «Сател» реализовала проект системы промышленной связи на химическом предприятии «Дорогобуж»

Компания «Сател», разработчик программных решений, провела техническое перевооружение системы громкоговорящей связи и оповещения на производственных объектах химического предприятия «Дорогобуж», которое

05.02.2024 Axoft представляет российскую UC-платформу РТУ от САТЕЛ

Axoft подписал дистрибуторский договор с компанией САТЕЛ, разработчиком решений в сфере корпоративных коммуникаций. Флагманский продукт вендора — российский телефонный узел (РТУ) — платформа унифицированных коммуникаций операторского класса над
17.01.2024 САТЕЛ и BSS представляют совместное решение для эффективного управления контакт-центром

Российские разработчики специализированных программных решений САТЕЛ и BSS создали инновационный программный продукт, позволяющий оптимизировать работу с обращениями клиентов во всех каналах современных цифровых коммуникаций. Новая система помогает ускорит
01.11.2023 Компания САТЕЛ построила pLTE-сеть для предприятия «Полиметалла»

создав безопасные и удобные условия передачи данных по различным каналам коммуникаций. ИТ-компания САТЕЛ выступила в роли интегратора проекта. Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ
04.10.2023 «Сател» представила собственную линейку телефонных аппаратов РТУ

«Сател» представила первую линейку телефонных аппаратов РТУ, которые стали частью флагманского решения компании – платформы унифицированных коммуникаций «Российский телефонный узел». В линейку в
15.08.2023 «Сател» представила систему цифрового зрения для беспилотников

Компания «Сател» представила новую программную разработку для оперативной фиксации аварийных ситуаций с помощью беспилотных летательных аппаратов. Решение базируется на технологиях компьютерного зрения и
06.06.2023 Интернет вещей может повысить производительность промышленности на 30-50%

увеличению доходов на 50%. Операционные расходы компаний снижаются в среднем на 30%, а количество непредвиденных поломок оборудования уменьшается на 70%. Об этом CNews сообщили представители компании САТЕЛ. По оценке российской ИТ-компании САТЕЛ рынок интернета вещей в России находится на стадии развития, так как только 27% предприятий в России используют IoT-технологии, в то время к
09.03.2023 «Воскресенские минеральные удобрения» повысили уровень производственной безопасности благодаря интеллектуальной видеоаналитике ИТ-компании САТЕЛ

Компания «Визорлабс», входящая в группу компаний САТЕЛ, завершила внедрение системы интеллектуальной видеоаналитики для промышленного предприятия АО «Воскресенские минеральные удобрения» — дочернего предприятия АО «ОХК «Уралхим». В основе реш
13.12.2022 Все лучшее детям: отечественное UC-решение для детского центра «Смена»

В октябре 2022 г. компания САТЕЛ, разработчик цифровых технологий, завершила реализацию социально значимого проекта по о
23.11.2022 Merlion и «Сател» объявили о начале сотрудничества в области унифицированных коммуникаций

Merlion, российский дистрибьютор программных решений, и «Сател», российский разработчик программного обеспечения, объявили о начале сотрудничества в области унифицированных коммуникаций. В рамках подписанного дистрибьюторского соглашения компания Mer
10.08.2022 Облачные замещения: ИТ-компания «Сател» предлагает отечественную облачную платформу AccentOS

тех нишах, где решения зарубежных компаний были наиболее популярными, их уход с рынка оказал благотворное влияние на продвижение отечественных продуктов. Ускоряется развитие новых решений и компания «Сател» –ИТ разработчик на российском рынке – представляет собственную облачную платформу AccentOS, которая является полностью отечественным продуктом. Об этом CNews сообщили представители «С

Публикаций - 186, упоминаний - 237

Сател и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 26
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 22
Cisco Systems 5372 19
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 19
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 15
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 15
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 14
Microsoft Corporation 25775 13
Softline - Софтлайн 3743 12
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 12
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 11
Сател - VizorLabs - Визорлабс 26 11
ИКС 538 11
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 11
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 11
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 118 10
Huawei 4676 10
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
Искра Технологии - ИскраУралТел - Iskratel - Искрател - Iskrateling - Искрателинг - ИскраТех 132 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 9
9594 9
Крок - Croc 1964 9
TrueConf - ТруКонф 453 9
Фибо-Телеком 11 8
Элтекс Коммуникации 29 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
NVision Group - Энвижн Груп 699 8
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 7
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 80 7
Ангстрем-Телеком 14 7
ФЛАТ - FLAT - Flat Software 42 7
Супертел 21 7
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 7
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 7
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 7
Т8 НТЦ 120 7
ITG Group - INLINE Technologies Group 120 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 8
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 5
ПСБ - Промсвязьбанк 963 5
Газпром нефть 725 5
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 4
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 4
Россети Ленэнерго 1699 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Русагро Группа Компаний 379 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 4
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 4
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 82 3
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 3
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 3
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 3
Arlift - Арлифт 22 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
МКБ - Московский кредитный банк 657 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Транснефть 335 3
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 37 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 17
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
CCPIT - China Council for the Promotion of International Trade - Китайский совет по содействию международной торговле 5 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 3
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 2
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 2
Петербургский метрополитен ГУП 150 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 2
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Федеральное казначейство России 1949 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 61 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ОКЦ - Общегородской контакт-центр Москвы 45 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 86 1
Международная академия связи - МАС 46 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 95
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 94
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 63
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 58
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 49
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