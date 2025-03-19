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Милованов Роман
Милованов Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Сател 133 3
|Yandex - Яндекс 7495 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2830 1
|ГПБ - Газпромбанк 1093 1
|Ингосстрах СПАО 422 1
|АльфаСтрахование СГ 324 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5016 1
|Романов Роман 34 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347681, в очереди разбора - 763246.
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