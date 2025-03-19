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Милованов Роман


19.03.2025 Омниканальность и аналитика в реальном времени: САТЕЛ устанавливает новые стандарты для контакт-центров 1
28.10.2024 Голосовые роботы и чат-боты САТЕЛ консультируют клиентов страховой компании 1
26.01.2021 «Сател» приобрела крупный пакет акций разработчика диалоговых платформ «Зиакс» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Милованов Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Сател 133 3
Yandex - Яндекс 7495 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2830 1
ГПБ - Газпромбанк 1093 1
Ингосстрах СПАО 422 1
АльфаСтрахование СГ 324 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5016 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67326 2
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14042 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2005 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31186 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5481 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3035 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19897 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4335 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5145 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51479 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10381 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2916 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5135 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12099 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8669 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12165 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4056 1
Сател - Зиакс - Ziax 8 2
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 130 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 646 1
Романов Роман 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 146308 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 856 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24380 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7096 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2288 1
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 382 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 827 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 213 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5898 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5021 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5142 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29512 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9960 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48550 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2458 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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