Сател - Зиакс - Ziax

ZIAX — это диалоговая платформа для создания чат-ботов и голосовых роботов, разработанная IT-компанией САТЕЛ. Она предназначена для автоматизации рутинных задач, коммуникации с клиентами, поддержки живого диалога, приёма и подтверждения заявок, а также обработки звонков.