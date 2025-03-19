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Сател Зиакс Ziax

Сател - Зиакс - Ziax

ZIAX — это диалоговая платформа для создания чат-ботов и голосовых роботов, разработанная IT-компанией САТЕЛ. Она предназначена для автоматизации рутинных задач, коммуникации с клиентами, поддержки живого диалога, приёма и подтверждения заявок, а также обработки звонков.


19.03.2025 Омниканальность и аналитика в реальном времени: САТЕЛ устанавливает новые стандарты для контакт-центров 1
04.12.2024 САТЕЛ представляет систему записи разговоров СИЗАР 1
28.10.2024 Голосовые роботы и чат-боты САТЕЛ консультируют клиентов страховой компании 1
23.08.2024 Чат-бот заговорил: технология синтеза речи меняет правила игры в общении с пользователями 2
19.12.2023 IT_ONE и «Сколково» выбрали 8 финалистов конкурса стартапов в области ИИ для решения HR-задач 1
26.01.2021 «Сател» приобрела крупный пакет акций разработчика диалоговых платформ «Зиакс» 2
22.10.2019 Сбербанк и 500 Startups отобрали 25 стартапов в совместный акселератор 1
05.02.2019 ВТБ запустил семь пилотных проектов со стартапами из акселератора банка 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Сател и организации, системы, технологии, персоны:

Сател 133 5
Synpatic 3 2
WantResult 2 1
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X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1045 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 11 1
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 19 1
AltaIR Capital 14 1
АльфаСтрахование СГ 324 1
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ГПБ - Газпромбанк 1093 1
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