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Сател Зиакс Ziax
ZIAX — это диалоговая платформа для создания чат-ботов и голосовых роботов, разработанная IT-компанией САТЕЛ. Она предназначена для автоматизации рутинных задач, коммуникации с клиентами, поддержки живого диалога, приёма и подтверждения заявок, а также обработки звонков.
Сател и организации, системы, технологии, персоны:
|Милованов Роман 3 2
|Хасис Лев 105 1
|Дергунова Ольга 119 1
|Петрова Екатерина 20 1
|Романов Роман 34 1
|Новиков Павел 99 1
|Сокольская Ирина 6 1
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