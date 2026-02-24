Разделы

I2BF Global Ventures венчурный фонд

I2BF Global Ventures - венчурный фонд

СОБЫТИЯ

24.02.2026 Из-под управления «Роснано» выходят доли в заводе суперконденсаторов и в операторе облачной телефонии 1
17.01.2023 Перспективный российский стартап пал под натиском санкций. Сотрудники месяцами не получают зарплату, на горизонте банкротство 1
27.10.2022 Лидер российской разработки ПО для горняков поглощен «Цифрой». Миллиардная покупка длилась 4 года 1
25.02.2020 В Перу оцифровали горнодобывающее предприятие с помощью российского ПО и «железа» 1
25.12.2019 Titan Power Solution получила финансирование на 200 млн рублей 1
22.10.2019 Сбербанк и 500 Startups отобрали 25 стартапов в совместный акселератор 1
11.06.2019 Фонд Softline Venture Partners инвестировал в стартап electroNeek Robotics 1
18.03.2019 Россияне создают робота для бурения скважин 1
26.12.2018 Самые активные венчурные инвесторы России - Runa Capital, ФРИИ и АФК «Система» 2
01.09.2016 Победитель акселератора «Физтех-старт» получил грант на 1 млн руб. 1
18.02.2015 Разработчик транспортных роботов RoboCV привлек $3 млн инвестиций 2
31.03.2014 В фонде «Сколково» назначен исполнительный директор кластера космических технологий и телекоммуникаций 2

Публикаций - 12, упоминаний - 15

I2BF Global Ventures и организации, системы, технологии, персоны:

Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 46 3
Softline - Софтлайн 3347 2
VK - Mail.ru Group 3539 2
Цифра ГК 144 2
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Robotics 6 2
Google LLC 12356 1
Nvidia Corp 3789 1
Huawei Technologies 405 1
electroNeek Robotics 7 1
Malivar - Маливар 4 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline Innovation Lab 3 1
Synpatic 3 1
Умный житель - Smart resident 4 1
Titan Power Solution - Тайтэн Пауэр Солюшн 5 1
TraceAir 3 1
Цифра ГК - Цифра Роботикс 5 1
Picvario - Пикварио 20 1
V2 Grupp - В2 Групп 8 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 105 1
Thriveni 1 1
Wibedo 2 1
Gurucan 2 1
Samsung Electronics 10729 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3325 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 1
9121 1
Telegram Group 2673 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1846 1
EY - Ernst & Young Global 382 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 692 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 485 1
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 258 1
O.Vision 6 1
Leta Group - Лета Групп 279 1
Доктор рядом - Doc+ 54 1
WayRay 8 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 292 5
Ренова актив 3 3
Эл 6 - ЭПМ ГК - Группа ЭПМ - Энергопром ГК - ЭПМ-НЭЗ, ЭПМ-НовЭЗ, Новосибирский электродный завод, Донкарб Графит 18 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3028 3
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 152 3
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 19 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8331 2
РВК - Российская венчурная компания 559 2
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 68 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 100 2
Starta Capital Fund - венчурный фонд 16 1
Даурия Аэроспейс НПП - Научно-производственное предприятие - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 21 1
Cosapi Mineria 2 1
Bezos Day One Fund - Благотворительный фонд Безоса 3 1
Якутуголь ХК - Акционерное общество Холдинговая компания 5 1
GoTech Innovation 8 1
Access Industries 37 1
Vostok New Ventures 10 1
ТилТех капитал - Tealtech capital 15 1
Gagarin Capital Partners 6 1
AltaIR Capital 14 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Orbita Capital Partners - Орбита Капитал Партнерз 18 1
Primer Capital - Праймер Кэпитал- венчурный фонд 3 1
NP Capital 2 1
Finshi Capital 1 1
Viman Capital 1 1
the Untitled Venture 3 1
СУЭК Разрез Тугнуйский 3 1
Росатом - Росатом Возобновляемая энергия - НоваВинд - NovaWind - Кочубеевская ВЭС - Марченковская ВЭС - ветряная электростанция 7 1
Phystech Ventures 14 1
Российско-казахстанский фонд нанотехнологий 3 1
I2BF Innovation Partners 1 1
Парус - Индустриальный парк 1 1
Larix 3 1
Columbus Nova - Columbus Nova Capital - Columbus Nova Investments - Columbus Nova Partners - Коламбус Нова, ЛЛК 18 1
РВК ФПИ - Фонд посевных инвестиций Российской венчурной компании 24 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1044 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 94 1
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 22 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 570 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 771 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3284 3
Дальневосточный фонд высоких технологий 14 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 2
РВК Инфрафонд - Infra Fund 18 1
Судебная власть - Judicial power 2415 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2209 1
МИК - Московский инновационный кластер 171 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 41 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6952 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18925 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57741 5
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1219 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13122 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12330 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17869 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9413 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6242 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74085 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34130 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2461 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1851 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1757 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7136 1
Электроэнергетика - Суперконденсатор - Ионистор - Ультраконденсатор - Двухслойный электрохимический конденсатор 47 1
Customer Development - тестирование идеи или прототипа будущего продукта на востребованность с помощью потенциальных потребителей 14 1
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 102 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4063 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3535 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4536 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 733 1
Электроэнергетика - Конденсатор - Capacitor - устройство для накопления заряда и энергии электрического поля 273 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22055 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3782 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10072 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11210 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7206 1
Трансфер технологий 157 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3123 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2706 1
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 300 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 743 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13079 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4983 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1400 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17230 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2975 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1157 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1097 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1247 3
Цифра ГК - Вист Групп - Epiroc Pit Viper 2 2
Цифра ГК - Вист Групп - VG Karier - Цифра.Карьер - Интеллектуальный карьер - Автоматизированная Система Управления Горно-транспортным комплексом 23 2
Apple iPhone 6 4862 2
Stafory - робот Вера 356 2
IntellectDialog - Платформа мессенджер-маркетинга 1 1
PwC Accelerator 2 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5143 1
Капитал Лайф Robot Albert - Онлайн-агент 3 1
Legium - Легиум 4 1
Titan Engine Start 1 1
Сател - Зиакс - Ziax 12 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 229 1
Google YouTube - Видеохостинг 2922 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3464 1
Apple - App Store 3021 1
JavaScript - JS - язык программирования 1347 1
Yandex B2B Tech - Yandex Cloud - Yandex Vision 10 1
Nvidia Inception Program - Инкубатор стартапов 6 1
Вексельберг Виктор 154 3
Корчевский Александр 2 2
Беляков Алексей 30 2
Дашков Сергей 6 2
Мацук Игорь 5 2
Растопшин Павел 48 1
Кузнецов Евгений 55 1
Румянцев Александр 17 1
Ларьяновский Александр 10 1
Басов Алексей 115 1
Дороничев Андрей 2 1
Белых Николай 1 1
Ворожейкин Владимир 3 1
Литвяков Антон 1 1
Бергельсон Дмитрий 3 1
Полехин Виталий 3 1
Юдовский Сергей 4 1
Барановский Игорь 10 1
Рябенький Игорь 17 1
Shoifot Igor - Шойфот Игорь 2 1
Клебанов Алексей 3 1
Куликов Вадим 3 1
Сметнев Денис 3 1
Унароков Тимур 2 1
Яровой Богдан 2 1
Рыльников Алексей 3 1
Короленко Ярослав 10 1
Саркисов Руслан 13 1
Соловьев Георгий 5 1
Гомер Дмитрий 2 1
Филонов Дмитрий 6 1
Кушнер Алекс 1 1
Матвеев Харитон 1 1
Крошкина Дарья 1 1
Яунзем Андрей 1 1
Хасис Лев 105 1
Морозов Александр 25 1
Чачава Александр 117 1
Смирнов Дмитрий 106 1
Владимиров Дмитрий 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 158807 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46192 5
Белиз 72 2
Европа 24698 2
Беларусь - Белоруссия 6088 2
Америка Латинская 1892 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 217 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53623 1
Казахстан - Республика 5852 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13595 1
Азия - Азиатский регион 5772 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18844 1
Индия - Bharat 5737 1
Америка - Американский регион 2192 1
Германия - Федеративная Республика 12972 1
Африка - Африканский регион 3581 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14557 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3004 1
Украина 7821 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1443 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 835 1
Нидерланды 3649 1
Кипр - Республика 622 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 704 1
Люксембург Великое Герцогство 439 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 690 1
Перу - Республика 288 1
Марокко - Королевство 214 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1512 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Старооскольский район - Старый Оскол 83 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17475 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5523 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20472 5
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2258 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6708 3
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 576 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4931 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2813 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2522 1
ВИЭ - Возобновляемые источники энергии - Возобновляемая (регенеративная) энергия - Renewable Energy - Альтернативная энергетика и экология - Низкоуглеродная энергетика - Чистая энергетика 45 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2823 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55201 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11466 1
Физика - Physics - область естествознания 2841 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7617 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2595 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 949 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32065 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3718 1
Энергетика - Energy - Energetically 5542 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2504 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1246 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6397 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11812 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4782 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3732 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3749 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26100 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8924 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 210 1
Forbes - Форбс 933 1
Ведомости 1307 1
Crunchbase 74 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1118 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1665 1
РАН - Российская академия наук 2040 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 104 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 685 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
