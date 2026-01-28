Разделы

Titan Power Solution Тайтэн Пауэр Солюшн


Titan Power Solution — российский разработчик решений в области накопления энергии. В своих продуктах компания использует суперконденсаторы — электрохимические устройства большой емкости, которые применяются там, где необходимо импульсное кратковременное выделение энергии, например, для пуска двигателя внутрненнего сгорания.

 

СОБЫТИЯ

28.01.2026 Возникший на пепелище «Роснано» гигантский инвестхолдинг получил 41 миллиард и доли в ИТ-компаниях 1
18.04.2025 Столичные предприятия увеличили выпуск электротехнических устройств 1
24.02.2025 Столичные компании наращивают производство и разрабатывают новые модели систем бесперебойного питания 1
25.12.2019 Titan Power Solution получила финансирование на 200 млн рублей 2
26.03.2019 АЛРОСА выбрала пять стартапов для сотрудничества 1

