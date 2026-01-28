Titan Power Solution — российский разработчик решений в области накопления энергии. В своих продуктах компания использует суперконденсаторы — электрохимические устройства большой емкости, которые применяются там, где необходимо импульсное кратковременное выделение энергии, например, для пуска двигателя внутрненнего сгорания.