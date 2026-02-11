Получите все материалы CNews по ключевому слову
ВЭБ.РФ РФРИТ Orbita Capital Partners Орбита Капитал Партнерз
ВЭБ.РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Кузнецов Евгений 55 15
|Петухов Антон 62 14
|Ермаков Николай 17 14
|Нальский Максим 52 14
|Врацкий Андрей 166 14
|Заянц Илья 56 14
|Соловьев Виталий 52 14
|Смирнов Вячеслав 43 14
|Каушанский Александр 54 14
|Калякин Павел 77 14
|Денисов Анатолий 57 14
|Распопов Алексей 49 14
|Харитонов Вадим 43 14
|Шмаков Антон 71 14
|Шаев Виталий 59 14
|Гуденко Илья 27 14
|Аксенов Олег 62 14
|Новиков Денис 25 14
|Замаруев Владимир 41 14
|Оберемок Надежда 45 14
|Аникин Дмитрий 65 14
|Милованов Андрей 46 14
|Солдатенкова Ксения 41 14
|Белан Иван 41 14
|Желнова Алина 42 14
|Артюхов Сергей 64 14
|Суровец Дмитрий 101 14
|Натрусов Артем 312 14
|Шадаев Максут 1160 14
|Чаркин Евгений 314 14
|Глазков Александр 149 14
|Абакумов Евгений 224 14
|Михалев Евгений 96 14
|Нестеров Алексей 172 14
|Малышев Сергей 99 14
|Краснов Александр 89 14
|Галкин Николай 125 14
|Никитин Сергей 95 14
|Цыганков Дмитрий 38 14
|Новикова Елена 104 14
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418692, в очереди разбора - 726270.
Создано именных указателей - 190435.
