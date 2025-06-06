Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент

Компания Holcim работает в области производства строительных материалов и предоставлении комплексных решений для строительства. Бизнес компании представлен в четырех сегментах: выпуск цемента, товарного бетона, добыча нерудных материалов и создание продуктов и решений для строительной отрасли. Холсим в России развивает в стране цементный бизнес, направление нерудных материалов и сухих смесей. Компания управляет четырьмя цементными заводами, а также тремя карьерами по добыче нерудных материалов. Продукция LafargeHolcim используется в производстве товарного бетона, ЖБИ, легких бетонных изделий, в инфраструктурном строительстве.