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Цементум Holcim Холсим LafargeHolcim ЛафаржХолсим Лафарж Цемент Воскресенскцемент Воскресенский цементный завод Уралцемент Щуровский цементный завод Щуровоцемент
Компания Holcim работает в области производства строительных материалов и предоставлении комплексных решений для строительства. Бизнес компании представлен в четырех сегментах: выпуск цемента, товарного бетона, добыча нерудных материалов и создание продуктов и решений для строительной отрасли. Холсим в России развивает в стране цементный бизнес, направление нерудных материалов и сухих смесей. Компания управляет четырьмя цементными заводами, а также тремя карьерами по добыче нерудных материалов. Продукция LafargeHolcim используется в производстве товарного бетона, ЖБИ, легких бетонных изделий, в инфраструктурном строительстве.
УПОМИНАНИЯ
Цементум и организации, системы, технологии, персоны:
|Ионов Андрей 15 14
|Клявин Владимир 49 13
|Урусов Виктор 131 13
|Шадаев Максут 1054 13
|Цыганков Дмитрий 37 13
|Нестеров Алексей 145 13
|Глухов Иван 29 13
|Суровец Дмитрий 81 13
|Тятенкова Елена 25 13
|Пирогова Ирина 29 13
|Желтухин Вадим 38 13
|Сысуев Андрей 14 13
|Галкин Николай 112 13
|Кибалко Кирилл 41 13
|Глазков Александр 145 13
|Цыганков Роман 30 13
|Гуденко Илья 26 13
|Аникин Дмитрий 48 13
|Ульянов Николай 124 12
|Краснов Александр 74 12
|Махалин Тимур 18 12
|Шаев Виталий 44 12
|Аветисян Арутюн 39 12
|Джабиев Георгий 45 12
|Оберемок Надежда 30 12
|Мезенцев Александр 16 12
|Григоренко Вадим 41 12
|Чаркин Евгений 299 12
|Батай Илья 56 12
|Каушанский Александр 33 12
|Замаруев Владимир 41 12
|Карпунин Алексей 49 12
|Соловьев Виталий 37 12
|Челидзе Джимшер 34 12
|Киселев Сергей 65 12
|Абакумов Евгений 206 12
|Денисов Анатолий 35 12
|Лукьянов Олег 17 12
|Новиков Денис 22 12
|Желнова Алина 27 12
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 185 12
|РАН - Российская академия наук 1933 12
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