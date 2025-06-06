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Индексная книга (каталог) CNews*
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Цементум Holcim Холсим LafargeHolcim ЛафаржХолсим Лафарж Цемент Воскресенскцемент Воскресенский цементный завод Уралцемент Щуровский цементный завод Щуровоцемент

Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент

Компания Holcim работает в области производства строительных материалов и предоставлении комплексных решений для строительства. Бизнес компании представлен в четырех сегментах: выпуск цемента, товарного бетона, добыча нерудных материалов и создание продуктов и решений для строительной отрасли. Холсим в России развивает в стране цементный бизнес, направление нерудных материалов и сухих смесей. Компания управляет четырьмя цементными заводами, а также тремя карьерами по добыче нерудных материалов. Продукция LafargeHolcim используется в производстве товарного бетона, ЖБИ, легких бетонных изделий, в инфраструктурном строительстве.

УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 Успешный эксперимент по маркировке цемента: «Первый Бит» предложил решение на производстве «Цементум Центр» 1
03.12.2024 Импортозамещение: знакомимся с разными аспектами большого тренда 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
04.06.2024 «Цементум» перевел управление логистикой на «1С:ТЛЭ» с иностранных систем 1
01.03.2024 «Цементум» запустила цифровую платформу покупателей на базе российского ПО 2
31.01.2024 «Цементум» организовала совместную работу распределенной команды в облачных сервисах «Яндекс 360 для бизнеса» 1
10.12.2020 Orange Business Services развернула виртуальный контакт-центр для Lafargeholcim 2
18.09.2019 Российская ИТ-компания привлекла инвестиции в $1 млн 1
27.08.2019 Российское навигационное оборудование обеспечивает безопасность водителей в Бразилии 1
28.01.2019 Magenta завершила оптимизацию логистики в «ЛафаржХолсим Россия» 2
15.10.2015 Orange начинает предоставлять сервисы Managed LAN на оборудовании Huawei 1
15.09.2014 Dassault Systèmes завершила приобретение Quintiq 1
04.08.2014 Dassault Systèmes купила поставщика ПО для работы с цепочками поставок Quintiq 1
13.03.2014 Orange Business Services оснастил Lafarge в России телефонией бизнес-класса и управляемой корпоративной сетью 1
21.11.2013 Talentory.com привлек $1,7 млн от инвестиционного фонда RITF 1
04.03.2013 В Москве пройдет форум «Интранет в России 2013» 1
22.12.2011 Softline построила хранилище данных для Holcim (Rus) с помощью решения SAP 1
14.09.2010 «Альфа Цемент» передала на аутсорсинг IBS сопровождение системы SAP ERP HCM 1
19.11.2009 «Лафарж Цемент» управляет транспортом с помощью ГЛОНАСС/GPS-решения «М2М телематики» 1
30.07.2009 Lafarge доверила GMCS свою HR-систему 4
27.11.2008 ИТ-аутсорсинг в России: что кризис даст рынку? 1
06.03.2007 Завершен CRM-проект у производителя строительных материалов 1
16.10.2003 Модуль Scala "Управление персоналом" приобрели за год 25 российских компаний 1
30.05.2002 Пользователи Oracle E-Business Suite активно переходят на версию 11i 1
25.07.2001 Завершено внедрение системы J.D. Edwards OneWorld на "Николаевцементе" группы Lafarge 2

Публикаций - 36, упоминаний - 43

Цементум и организации, системы, технологии, персоны:

8502 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13279 13
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1303 13
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 85 13
R-Vision - Р-Вижн 174 13
Скала^р - ранее InterLab IBS 209 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2059 13
Diasoft - Диасофт 936 13
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 462 12
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 553 12
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 81 12
Аусферр ИТЦ 28 12
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 12
Северсталь Инфоком 77 12
Газинформсервис - ГИС 318 12
Сбер - СберБизнес Софт 64 12
Ланит Интеграция 195 12
Polymedia - Полимедиа 140 12
ФинГрад - FinGrad 33 12
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - К2 Автомотив Клауд 50 10
AutoFAQ - ДипХакЛаб 31 8
Hoff Tech - Хофф Тех 42 8
МегаФон 9314 7
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 71 7
РСХБ Интех - RSHB Intech 59 5
Picvario - Пикварио 15 5
Сбер - СберАналитика 34 5
Ростелеком 9954 5
Терн ГК - Tern Group 77 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 289 5
SAP SE 5336 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 269 4
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 4
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1524 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 3
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 29 3
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 36 3
ИАС Диджитал 7 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1654 2
Dassault Systemes 221 2
РЖД - Российские железные дороги 1943 13
Альфа-Банк 1800 13
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 482 13
Алроса АК - Алмазы России — Саха 219 13
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 147 13
Кофемания 60 13
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 79 13
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 49 13
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 52 12
ОМК - Объединенная металлургическая компания 209 12
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 521 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 216 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 41 12
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 259 12
ВТБ - Почта Банк 473 12
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 52 12
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 158 12
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 480 12
ФосАгро 129 12
Finn Flare - ФФ Стайл 43 12
Восток-Сервис ГК 54 12
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
Cotton Club - Коттон Клаб 22 12
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 530 11
Северсталь ПАО - Severstal 505 11
Hansa - Ханса 114 11
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 65 10
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 96 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7631 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 665 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 69 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 8
Альфа-Капитал УК 118 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 127 8
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 270 7
Ингосстрах СПАО 436 7
Сургутнефтегаз - СНГ 272 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1936 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12085 12
Федеральное казначейство России 1817 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2008 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1867 12
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2755 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2590 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3429 7
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 345 3
Правительство Канады - Министерство национальной обороны Канады - National Defence - Вооруженные силы Канады 20 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 867 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3136 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68395 21
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6887 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21886 17
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20877 16
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29169 14
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e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12420 12
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5514 9
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4903 6
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Протек - Здравсити 26 12
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ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 56 5
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SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 241 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 928 1
Microsoft Dynamics CRM 544 1
Microsoft Dynamics 1179 1
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 53 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1099 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 251 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5042 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 246 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
Dassault Systemes - 3DExperience 75 1
Oracle Applications 88 1
Epicor iScala 87 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 222 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Коннект - Yandex.Connect 186 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 523 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 181 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1066 1
Ионов Андрей 15 14
Клявин Владимир 49 13
Урусов Виктор 131 13
Шадаев Максут 1054 13
Цыганков Дмитрий 37 13
Нестеров Алексей 145 13
Глухов Иван 29 13
Суровец Дмитрий 81 13
Тятенкова Елена 25 13
Пирогова Ирина 29 13
Желтухин Вадим 38 13
Сысуев Андрей 14 13
Галкин Николай 112 13
Кибалко Кирилл 41 13
Глазков Александр 145 13
Цыганков Роман 30 13
Гуденко Илья 26 13
Аникин Дмитрий 48 13
Ульянов Николай 124 12
Краснов Александр 74 12
Махалин Тимур 18 12
Шаев Виталий 44 12
Аветисян Арутюн 39 12
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Григоренко Вадим 41 12
Чаркин Евгений 299 12
Батай Илья 56 12
Каушанский Александр 33 12
Замаруев Владимир 41 12
Карпунин Алексей 49 12
Соловьев Виталий 37 12
Челидзе Джимшер 34 12
Киселев Сергей 65 12
Абакумов Евгений 206 12
Денисов Анатолий 35 12
Лукьянов Олег 17 12
Новиков Денис 22 12
Желнова Алина 27 12
Россия - РФ - Российская федерация 149481 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44282 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14261 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52616 3
Европа 24397 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7750 3
Россия - ЦФО - Московская область - Воскресенск 54 3
Германия - Федеративная Республика 12790 2
Франция - Французская Республика 7904 2
Россия - УФО - Челябинская область 1283 2
Канада 4924 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17880 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Швейцария - Цюрих 268 1
Бразилия - Федеративная Республика 2398 1
Америка Латинская 1839 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1057 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1049 1
Болгария - Республика 780 1
Украина 7673 1
Казахстан - Республика 5654 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1363 1
Украина - Львовская область 6 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Африка - Африканский регион 3521 1
Ближний Восток 2983 1
Австрия - Австрийская Республика 1315 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1610 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17498 1
Индия - Bharat 5543 1
Индонезия - Республика 974 1
Азия - Азиатский регион 5619 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9162 16
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5953 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52736 14
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