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«Цементум» перевел управление логистикой на «1С:ТЛЭ» с иностранных систем

В рамках проекта по импортозамещению бизнес-критичных систем компания «Цементум» перевела управление логистикой на «1С:ТЛЭ», заменив стек зарубежных систем SAP, Logon, Schenck, производители которых ушли из России и прекратили их поддержку. Замена была осуществлена группой компаний IBS, специалисты которой за девять месяцев разработали и запустили без сбоев систему управления транспортной логистикой на базе решения «1С:ТЛЭ». Об этом CNews сообщили представители IBS.

Логистика — один из самых чувствительных процессов в бизнесе «Цементум», так как компания поддерживает высокий уровень сервиса и стабильности по доставке продукции своим клиентам. Это очень важно в сфере, связанной со строительством, где любой срыв или задержка поставки могут повлечь значительные издержки. Особенностью логистики в «Цементум» является большое количество уникальных процессов, которые было необходимо сохранить и воссоздать на системе «1С:ТЛЭ». Стандартный функционал этого решения позволял закрыть потребности компании не более чем на 30%.

Перед командой IBS стояла задача в сжатые сроки обеспечить непрерывность критичных операционных бизнес-процессов «Цементум», при этом сохранить уровень автоматизации и производительности новой системы не ниже ранее используемых решений.

«Ежедневно компания «Цементум» осуществляет около 1500 отгрузок круглосуточно, без выходных. Поэтому нам было важно быстро и безопасно перевести этот блок бизнес-процессов на импортонезависимое ПО. Переход, проведенный группой компаний IBS, был выполнен в срок и позволил нам продолжать выполнение обязательств перед клиентами без остановки процесса отгрузки», — сказала директор по логистике «Цементум» Ирина Нарышкина.

Запуск осложнялся агрессивными сроками, в которые не было возможности составить полноценное техническое задание и использовать классический проектный подход. Поэтому работа велась по методологии Agile. Залогом успеха стала командная работа специалистов «Цементум» и IBS, которая позволила быстро реагировать на новые вводные, появляющиеся в ходе исследования заменяемых систем, и устранять незадокументированные проблемы западных решений.

В рамках проекта специалисты IBS спроектировали и существенно доработали решение «1С:ТЛЭ» с учетом текущих решений заказчика, а также с применением собственного опыта в сфере логистики. Была разработана и реализована многоуровневая система тестирования нового решения, в том числе расширенное пользовательское тестирование с объемным набором кейсов и вариаций бизнес-ситуаций, которое, кроме выполнения функции тестирования, дополнительно повысило готовность будущих бизнес-пользователей системы к самостоятельной эксплуатации решения. После этого была выполнена миграция НСИ и начальных данных из исторических систем в новую. И наконец, произведен запуск решения на базе «1С:ТЛЭ» в промышленную эксплуатацию.

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На данный момент импортонезависимая система обеспечивает процесс отгрузки клиентам в режиме 24/7. Решение поддерживает использование трех видов транспорта (авто, ЖД, водный), мультимодальную доставку и комбо-заказы (сборные грузы), позволяет осуществить переадресацию отгрузки другому клиенту в любой момент доставки, предоставляет необходимую аналитику по затратам по исходящей, внутренней и входящей логистике. Кроме того, система на базе «1С:ТЛЭ» позволяет рассчитывать плановую стоимость перевозок с учетом тарифов.

В рамках перехода на новое решение была также реализована интеграция со смежными системами: учетной системой «1С:ERP УХ», системой взаимодействия с клиентами Bitrix24, весовыми системами Schenck и «:АВТ», системой трекинга Geosevice24, системой маршрутизации Maxoptra и порталом перевозчиков.

«Переход с западных решений на систему «1С:ТЛЭ» стал частью общей миграции компании «Цементум» на отечественное ПО в условиях ухода с российского рынка западных вендоров и с учетом стремления нашей компании к технологическому суверенитету. Благодаря большому опыту и высокой квалификации специалистов IBS в ходе перехода мы сохранили прежний уровень автоматизации бизнес-процессов и производительности систем, в которых ежедневно работает около 200 сотрудников «Цементум»», — сказал CDO «Цементум» Андрей Ионов.

«На рынке решений по управлению транспортной логистикой в настоящее время нет готовых систем, которые бы охватывали все процессы в данной сфере бизнеса. Решение «1С:ТЛЭ», доработанное в ходе данного проекта под процессы «Цементум», станет хорошим примером для других компаний отрасли. Таким образом, можно сделать обоснованный вывод, что не стоит опасаться перехода на отечественные решения, и при качественном подходе получить не только полнофункциональную систему, отвечающую всем потребностям бизнеса, но и безопасность относительно дальнейшего развития системы, гарантийного и сервисного обслуживания», — отметил начальник отдела управления закупок, запасов и транспортной логистики IBS Григорий Парубенко.

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