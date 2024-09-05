RDV перевела «Веломоторс» с «1С:УПП» на «1С:ERP Управление холдингом» RDV перевела «Веломоторс» с «1С:УПП» на «1С:ERP Управление холдингом». Компания «Веломоторс», производитель квадроциклов, снегоходов и велосипедов, ассортимент продукции компании выпускается под брендом Stels. В связи с прекращением поддержк

Ильский НПЗ ускорил процесс формирования отчетности по МСФО с помощью «1С:ERP.Управление холдингом» На Ильском нефтеперерабатывающем заводе внедрили подсистему «Учет по МСФО» на базе программного продукта «1С:ERP.Управление холдингом». Реализация проекта позволила ускорить получение регламентированной и управленческой отчетности на 60%, а также сократить административные расходы и трудозатраты на 30% и

«1С-Рарус» объединил в единую систему учет восемь юридических лиц ГК «Сладкая жизнь» В результате внедрения «1С:Управление холдингом 8» на 80% сократилось время на подготовку консолидированных управленческ

Выпущен модуль «1С:CRM» для «1С:ERP.Управление холдингом» Фирма «1С» и Центр разработки «1С‑Рарус» выпустили новый продукт «1С:CRM. Модуль для 1С:ERP.Управление холдингом», редакция 3.1. Модуль протестирован на корректность работы с системой программ «1С:Предприятие» и имеет статус «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Об этом CNews

«Аксиома–Софт» автоматизировала управление в компанией «КНГК–ИНПЗ» на базе «1С:ERP.Управление холдингом» «Аксиома–Софт» автоматизировала управление в компанией «КНГК–ИНПЗ» на базе «1С:ERP.Управление холдингом». Реализация проекта позволила сократить стоимость владения информационной системой производственного предприятия на 20%, а также ускорить получение управленческой и реглам

«1С‑Рарус» создал систему управления закупками для группы компаний «РТ‑Инвест» у управления закупками для компании «РТ-инвест». Корпоративные закупки автоматизированы на базе «1С:Управление холдингом». Подсистема закупок адаптирована под потребности холдинга, бизнес-проце

«Первый бит» централизовал НСИ и бюджетирование «Транслома» с помощью «1С:ERP. Управление холдингом» ит» реализовал комплексную модель управления НСИ для «Транслома», металлоломной компании с разветвленной сетью производственных площадок по всей России. В проекте использовали только решение «1С:ERP. Управление холдингом» без подключения внешних MDM-систем. Команда «Первого бита» разработала модель управления нормативно-справочной информацией для 42 ключевых объектов НСИ. Подсистему внедрил

«1С-Рарус» создал единый ИТ‑ландшафт для холдинга «Абсолют лигал» ания единого ИТ‑ландшафта головной организации и дочерних компаний ООО «Абсолют лигал». На базе «1С:Управление холдингом» автоматизировано формирование отчетности по 10 юридическим лицам компан

Efsol автоматизировала бюджетирование в компании «Максимателеком» с помощью «1С:Управление холдингом» Efsol автоматизировала бюджетирование в компании «Максимателеком» с помощью «1С:Управление холдингом». Проект был направлен на унификацию процессов и форм бюджетов. Опираясь

«1С-Рарус» создала единую систему планирования и контроля финансовой деятельности в «Уралэнергосбыте» ьности. Интеграция финансово-хозяйственных операций «Уралэнергосбыта» выполнена на базе решения «1С:Управление холдингом». В ходе проекта создана система бюджетного управления, разработан механ

«Норбит» внедряет учета бюджета в аэропорту Толмачево в российский холдинг «Новапорт». В основе внедренного решения лежит платформа «1С» с конфигурацией «Управление холдингом». Новая система позволит организовать процессы подготовки отчетности, фо

«Россети» автоматизировали налоговый мониторинг на базе «1С:Управление холдингом» евых комплексов, завершили пилотный проект автоматизации налогового мониторинга на базе решения «1С:Управление холдингом». В результате проекта апробирован и оптимизирована встроенная в «1С:

1С представила флагманское решение «1С:ERP. Управление холдингом» «1С» объявила о выпуске финальной версии системы «1С:ERP. Управление холдингом», объединяющей автоматизацию трех уровней управления: управление эффекти

«Депо компьютерс» представит российскую программно-аппаратную платформу виртуализации аратной платформы виртуализации «Депо», оптимизированной для быстрого развертывания ERP-системы «1С:Управление холдингом. ERP». Презентация платформы состоится в рамках 8 международной конферен

«1С-рарус» автоматизировала договорную и претензионно-исковую работу «Аргос» етензионно-исковую работу «Аргос» — российской сервисной компании нефтегазовой отрасли. Система «1С:управление холдингом», развернутая на 500 рабочих местах, помогла консолидировать данные: док

«Рокада мед» автоматизировала работу бэк-офиса с помощью систем «1С» казанского офиса «1С-рарус» завершила проект по реновации бэк-офиса компании с помощью программ «1С:управление холдингом» и «1С:зарплата и управление персоналом 8». Новый комплекс систем охвати

WiseAdvice внедрила «1С:Управление холдингом 8» в PPF Real Estate Russia томатизировали деятельность компании PPF Real Estate Russia. Новая система, созданная на основе «1С:Управление холдингом 8» и «1С:Документооборот КОРП», помогла унифицировать правила финансовог

АвтоВАЗ внедрил «1С:Управление холдингом» арского филиала «1С-Рарус» завершили внедрение системы централизованного управления НСИ на базе «1С:Управление холдингом» в «АвтоВАЗе». Автоматизировано 800 рабочих мест. Новая система обеспечи

Аkron Holding с помощью «1С-Раруса» завершил комплексный проект на базе «1С:Управления холдингом» части управления платежами, автоматизации консолидации РСБУ и унификации учета на базе решения «1С:«Управление холдингом». В рамках проекта внедрена единая учетная политика, основанная на корпо

FESCO оптимизировала управление КИК с помощью «1С:Управление холдингом» е системы подготовки налоговой отчетности по КИК (контролируемым иностранным компаниям) на базе «1С:Управление холдингом» в ДВМП – управляющей компании Транспортной группы FESCO. Новая система

Pony Express контролирует финансы российских подразделений с помощью «1С:Управления холдингом 8» ние финансами логистического оператора Pony Express. Новая система, созданная на основе решения «1С:Управление холдингом 8», охватила более 500 рабочих мест в московском управлении и 60 филиала

«Фабрикант» и «1С» провели интеграцию на базе «1С: Управление холдингом» Фирма «1С» и торговый портал «Фабрикант» провели интеграцию сервисов на базе решения «1С:Управление холдингом». Продукт «1С» позволяет осуществлять комплексное управление предприятия

Axelot внедрила Pony Express систему «1С:Управление холдингом» Компания Axelot внедрила в универсальном логистическом операторе Pony Express систему «1С:Управление холдингом». Об этом CNews сообщили в Axelot. Pony Express оказывает полный комплек