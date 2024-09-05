1С:ERP УХ 1С:ERP Управление Холдингом
|05.09.2024
|
RDV перевела «Веломоторс» с «1С:УПП» на «1С:ERP Управление холдингом»
RDV перевела «Веломоторс» с «1С:УПП» на «1С:ERP Управление холдингом». Компания «Веломоторс», производитель квадроциклов, снегоходов и велосипедов, ассортимент продукции компании выпускается под брендом Stels. В связи с прекращением поддержк
|27.05.2024
|
Ильский НПЗ ускорил процесс формирования отчетности по МСФО с помощью «1С:ERP.Управление холдингом»
На Ильском нефтеперерабатывающем заводе внедрили подсистему «Учет по МСФО» на базе программного продукта «1С:ERP.Управление холдингом». Реализация проекта позволила ускорить получение регламентированной и управленческой отчетности на 60%, а также сократить административные расходы и трудозатраты на 30% и
|23.05.2024
|
«1С-Рарус» объединил в единую систему учет восемь юридических лиц ГК «Сладкая жизнь»
В результате внедрения «1С:Управление холдингом 8» на 80% сократилось время на подготовку консолидированных управленческ
|01.03.2024
|
Выпущен модуль «1С:CRM» для «1С:ERP.Управление холдингом»
Фирма «1С» и Центр разработки «1С‑Рарус» выпустили новый продукт «1С:CRM. Модуль для 1С:ERP.Управление холдингом», редакция 3.1. Модуль протестирован на корректность работы с системой программ «1С:Предприятие» и имеет статус «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Об этом CNews
|02.02.2024
|
«Аксиома–Софт» автоматизировала управление в компанией «КНГК–ИНПЗ» на базе «1С:ERP.Управление холдингом»
«Аксиома–Софт» автоматизировала управление в компанией «КНГК–ИНПЗ» на базе «1С:ERP.Управление холдингом». Реализация проекта позволила сократить стоимость владения информационной системой производственного предприятия на 20%, а также ускорить получение управленческой и реглам
|08.08.2023
|
«1С‑Рарус» создал систему управления закупками для группы компаний «РТ‑Инвест»
у управления закупками для компании «РТ-инвест». Корпоративные закупки автоматизированы на базе «1С:Управление холдингом». Подсистема закупок адаптирована под потребности холдинга, бизнес-проце
|19.05.2023
|
«Первый бит» централизовал НСИ и бюджетирование «Транслома» с помощью «1С:ERP. Управление холдингом»
ит» реализовал комплексную модель управления НСИ для «Транслома», металлоломной компании с разветвленной сетью производственных площадок по всей России. В проекте использовали только решение «1С:ERP. Управление холдингом» без подключения внешних MDM-систем. Команда «Первого бита» разработала модель управления нормативно-справочной информацией для 42 ключевых объектов НСИ. Подсистему внедрил
|04.05.2023
|
«1С-Рарус» создал единый ИТ‑ландшафт для холдинга «Абсолют лигал»
ания единого ИТ‑ландшафта головной организации и дочерних компаний ООО «Абсолют лигал». На базе «1С:Управление холдингом» автоматизировано формирование отчетности по 10 юридическим лицам компан
|02.12.2022
|
Efsol автоматизировала бюджетирование в компании «Максимателеком» с помощью «1С:Управление холдингом»
Efsol автоматизировала бюджетирование в компании «Максимателеком» с помощью «1С:Управление холдингом». Проект был направлен на унификацию процессов и форм бюджетов. Опираясь
|10.08.2022
|
«1С-Рарус» создала единую систему планирования и контроля финансовой деятельности в «Уралэнергосбыте»
ьности. Интеграция финансово-хозяйственных операций «Уралэнергосбыта» выполнена на базе решения «1С:Управление холдингом». В ходе проекта создана система бюджетного управления, разработан механ
|19.02.2020
|
«Норбит» внедряет учета бюджета в аэропорту Толмачево
в российский холдинг «Новапорт». В основе внедренного решения лежит платформа «1С» с конфигурацией «Управление холдингом». Новая система позволит организовать процессы подготовки отчетности, фо
|22.01.2020
|
«Россети» автоматизировали налоговый мониторинг на базе «1С:Управление холдингом»
евых комплексов, завершили пилотный проект автоматизации налогового мониторинга на базе решения «1С:Управление холдингом». В результате проекта апробирован и оптимизирована встроенная в «1С:
|08.10.2019
|
1С представила флагманское решение «1С:ERP. Управление холдингом»
«1С» объявила о выпуске финальной версии системы «1С:ERP. Управление холдингом», объединяющей автоматизацию трех уровней управления: управление эффекти
|18.06.2019
|
«Депо компьютерс» представит российскую программно-аппаратную платформу виртуализации
аратной платформы виртуализации «Депо», оптимизированной для быстрого развертывания ERP-системы «1С:Управление холдингом. ERP». Презентация платформы состоится в рамках 8 международной конферен
|11.04.2019
|
«1С-рарус» автоматизировала договорную и претензионно-исковую работу «Аргос»
етензионно-исковую работу «Аргос» — российской сервисной компании нефтегазовой отрасли. Система «1С:управление холдингом», развернутая на 500 рабочих местах, помогла консолидировать данные: док
|28.02.2019
|
«Рокада мед» автоматизировала работу бэк-офиса с помощью систем «1С»
казанского офиса «1С-рарус» завершила проект по реновации бэк-офиса компании с помощью программ «1С:управление холдингом» и «1С:зарплата и управление персоналом 8». Новый комплекс систем охвати
|24.08.2018
|
WiseAdvice внедрила «1С:Управление холдингом 8» в PPF Real Estate Russia
томатизировали деятельность компании PPF Real Estate Russia. Новая система, созданная на основе «1С:Управление холдингом 8» и «1С:Документооборот КОРП», помогла унифицировать правила финансовог
|29.06.2018
|
АвтоВАЗ внедрил «1С:Управление холдингом»
арского филиала «1С-Рарус» завершили внедрение системы централизованного управления НСИ на базе «1С:Управление холдингом» в «АвтоВАЗе». Автоматизировано 800 рабочих мест. Новая система обеспечи
|02.06.2017
|
Аkron Holding с помощью «1С-Раруса» завершил комплексный проект на базе «1С:Управления холдингом»
части управления платежами, автоматизации консолидации РСБУ и унификации учета на базе решения «1С:«Управление холдингом». В рамках проекта внедрена единая учетная политика, основанная на корпо
|16.05.2017
|
FESCO оптимизировала управление КИК с помощью «1С:Управление холдингом»
е системы подготовки налоговой отчетности по КИК (контролируемым иностранным компаниям) на базе «1С:Управление холдингом» в ДВМП – управляющей компании Транспортной группы FESCO. Новая система
|04.04.2016
|
Pony Express контролирует финансы российских подразделений с помощью «1С:Управления холдингом 8»
ние финансами логистического оператора Pony Express. Новая система, созданная на основе решения «1С:Управление холдингом 8», охватила более 500 рабочих мест в московском управлении и 60 филиала
|25.01.2016
|
«Фабрикант» и «1С» провели интеграцию на базе «1С: Управление холдингом»
Фирма «1С» и торговый портал «Фабрикант» провели интеграцию сервисов на базе решения «1С:Управление холдингом». Продукт «1С» позволяет осуществлять комплексное управление предприятия
|07.12.2015
|
Axelot внедрила Pony Express систему «1С:Управление холдингом»
Компания Axelot внедрила в универсальном логистическом операторе Pony Express систему «1С:Управление холдингом». Об этом CNews сообщили в Axelot. Pony Express оказывает полный комплек
|04.09.2014
|
Вышла бета-версия решения «1С:Управление холдингом 8»
Консалтинг» проинформировала клиентов о выпуске компанией «1С» бета-версии прикладного решения «1С:Управление холдингом 8», разработанного на платформе «1С:Предприятие 8.3». Как сообщили CNews
1С:ERP УХ и организации, системы, технологии, персоны:
|Нуралиев Борис 289 25
|Нестеров Алексей 143 8
|Сотин Денис 205 4
|Натрусов Артем 284 4
|Шевченко Владимир 146 3
|Дьяченко Валерий 95 3
|Митрохин Станислав 3 3
|Шадаев Максут 1008 3
|Булгаков Кирилл 104 3
|Добровинский Александр 35 3
|Меньшов Кирилл 118 2
|Разумовский Дмитрий 121 2
|Ширяев Сергей 3 2
|Соловьев Сергей 70 2
|Вихрева Наталья 3 2
|Матюнина Елена 5 2
|Левиков Антон 69 2
|Шмид Александр 17 2
|Пирогов Алексей 29 2
|Рубцов Алексей 5 2
|Малиновский Евгений 11 2
|Ионов Владимир 6 2
|Чаркин Евгений 296 2
|Путин Владимир 3171 2
|Волков Николай 8 2
|Клепиков Алексей 117 2
|Урьяс Вадим 98 2
|Халяпин Сергей 82 2
|Иншаков Дмитрий 49 2
|Стоянов Алексей 41 2
|Семенов Александр 144 2
|Гуцуляк Олег 4 2
|Мухарьямов Марат 9 2
|Спицин Евгений 2 1
|Чехонин Антон 65 1
|Ливинский Павел 10 1
|Ананьин Алексей 81 1
|Фуряев Константин 1 1
|Васильев Дмитрий 66 1
|Зубицкий Евгений 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.