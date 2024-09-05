Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

1С:ERP УХ 1С:ERP Управление Холдингом



05.09.2024 RDV перевела «Веломоторс» с «1С:УПП» на «1С:ERP Управление холдингом»

RDV перевела «Веломоторс» с «1С:УПП» на «1С:ERP Управление холдингом». Компания «Веломоторс», производитель квадроциклов, снегоходов и велосипедов, ассортимент продукции компании выпускается под брендом Stels. В связи с прекращением поддержк
27.05.2024 Ильский НПЗ ускорил процесс формирования отчетности по МСФО с помощью «1С:ERP.Управление холдингом»

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе внедрили подсистему «Учет по МСФО» на базе программного продукта «1С:ERP.Управление холдингом». Реализация проекта позволила ускорить получение регламентированной и управленческой отчетности на 60%, а также сократить административные расходы и трудозатраты на 30% и

23.05.2024 «1С-Рарус» объединил в единую систему учет восемь юридических лиц ГК «Сладкая жизнь»

В результате внедрения «1С:Управление холдингом 8» на 80% сократилось время на подготовку консолидированных управленческ
01.03.2024 Выпущен модуль «1С:CRM» для «1С:ERP.Управление холдингом»

Фирма «1С» и Центр разработки «1С‑Рарус» выпустили новый продукт «1С:CRM. Модуль для 1С:ERP.Управление холдингом», редакция 3.1. Модуль протестирован на корректность работы с системой программ «1С:Предприятие» и имеет статус «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Об этом CNews
02.02.2024 «Аксиома–Софт» автоматизировала управление в компанией «КНГК–ИНПЗ» на базе «1С:ERP.Управление холдингом»

«Аксиома–Софт» автоматизировала управление в компанией «КНГК–ИНПЗ» на базе «1С:ERP.Управление холдингом». Реализация проекта позволила сократить стоимость владения информационной системой производственного предприятия на 20%, а также ускорить получение управленческой и реглам
08.08.2023 «1С‑Рарус» создал систему управления закупками для группы компаний «РТ‑Инвест»

у управления закупками для компании «РТ-инвест». Корпоративные закупки автоматизированы на базе «1С:Управление холдингом». Подсистема закупок адаптирована под потребности холдинга, бизнес-проце
19.05.2023 «Первый бит» централизовал НСИ и бюджетирование «Транслома» с помощью «1С:ERP. Управление холдингом»

ит» реализовал комплексную модель управления НСИ для «Транслома», металлоломной компании с разветвленной сетью производственных площадок по всей России. В проекте использовали только решение «1С:ERP. Управление холдингом» без подключения внешних MDM-систем. Команда «Первого бита» разработала модель управления нормативно-справочной информацией для 42 ключевых объектов НСИ. Подсистему внедрил
04.05.2023 «1С-Рарус» создал единый ИТ‑ландшафт для холдинга «Абсолют лигал»

ания единого ИТ‑ландшафта головной организации и дочерних компаний ООО «Абсолют лигал». На базе «1С:Управление холдингом» автоматизировано формирование отчетности по 10 юридическим лицам компан
02.12.2022 Efsol автоматизировала бюджетирование в компании «Максимателеком» с помощью «1С:Управление холдингом»

Efsol автоматизировала бюджетирование в компании «Максимателеком» с помощью «1С:Управление холдингом». Проект был направлен на унификацию процессов и форм бюджетов. Опираясь
10.08.2022 «1С-Рарус» создала единую систему планирования и контроля финансовой деятельности в «Уралэнергосбыте»

ьности. Интеграция финансово-хозяйственных операций «Уралэнергосбыта» выполнена на базе решения «1С:Управление холдингом». В ходе проекта создана система бюджетного управления, разработан механ
19.02.2020 «Норбит» внедряет учета бюджета в аэропорту Толмачево

в российский холдинг «Новапорт». В основе внедренного решения лежит платформа «1С» с конфигурацией «Управление холдингом». Новая система позволит организовать процессы подготовки отчетности, фо
22.01.2020 «Россети» автоматизировали налоговый мониторинг на базе «1С:Управление холдингом»

евых комплексов, завершили пилотный проект автоматизации налогового мониторинга на базе решения «1С:Управление холдингом». В результате проекта апробирован и оптимизирована встроенная в «1С:
08.10.2019 1С представила флагманское решение «1С:ERP. Управление холдингом»

«1С» объявила о выпуске финальной версии системы «1С:ERP. Управление холдингом», объединяющей автоматизацию трех уровней управления: управление эффекти
18.06.2019 «Депо компьютерс» представит российскую программно-аппаратную платформу виртуализации

аратной платформы виртуализации «Депо», оптимизированной для быстрого развертывания ERP-системы «1С:Управление холдингом. ERP». Презентация платформы состоится в рамках 8 международной конферен
11.04.2019 «1С-рарус» автоматизировала договорную и претензионно-исковую работу «Аргос»

етензионно-исковую работу «Аргос» — российской сервисной компании нефтегазовой отрасли. Система «1С:управление холдингом», развернутая на 500 рабочих местах, помогла консолидировать данные: док
28.02.2019 «Рокада мед» автоматизировала работу бэк-офиса с помощью систем «1С»

казанского офиса «1С-рарус» завершила проект по реновации бэк-офиса компании с помощью программ «1С:управление холдингом» и «1С:зарплата и управление персоналом 8». Новый комплекс систем охвати
24.08.2018 WiseAdvice внедрила «1С:Управление холдингом 8» в PPF Real Estate Russia

томатизировали деятельность компании PPF Real Estate Russia. Новая система, созданная на основе «1С:Управление холдингом 8» и «1С:Документооборот КОРП», помогла унифицировать правила финансовог
29.06.2018 АвтоВАЗ внедрил «1С:Управление холдингом»

арского филиала «1С-Рарус» завершили внедрение системы централизованного управления НСИ на базе «1С:Управление холдингом» в «АвтоВАЗе». Автоматизировано 800 рабочих мест. Новая система обеспечи
02.06.2017 Аkron Holding с помощью «1С-Раруса» завершил комплексный проект на базе «1С:Управления холдингом»

части управления платежами, автоматизации консолидации РСБУ и унификации учета на базе решения «1С:«Управление холдингом». В рамках проекта внедрена единая учетная политика, основанная на корпо
16.05.2017 FESCO оптимизировала управление КИК с помощью «1С:Управление холдингом»

е системы подготовки налоговой отчетности по КИК (контролируемым иностранным компаниям) на базе «1С:Управление холдингом» в ДВМП – управляющей компании Транспортной группы FESCO. Новая система

04.04.2016 Pony Express контролирует финансы российских подразделений с помощью «1С:Управления холдингом 8»

ние финансами логистического оператора Pony Express. Новая система, созданная на основе решения «1С:Управление холдингом 8», охватила более 500 рабочих мест в московском управлении и 60 филиала
25.01.2016 «Фабрикант» и «1С» провели интеграцию на базе «1С: Управление холдингом»

Фирма «1С» и торговый портал «Фабрикант» провели интеграцию сервисов на базе решения «1С:Управление холдингом». Продукт «1С» позволяет осуществлять комплексное управление предприятия
07.12.2015 Axelot внедрила Pony Express систему «1С:Управление холдингом»

Компания Axelot внедрила в универсальном логистическом операторе Pony Express систему «1С:Управление холдингом». Об этом CNews сообщили в Axelot. Pony Express оказывает полный комплек
04.09.2014 Вышла бета-версия решения «1С:Управление холдингом 8»

Консалтинг» проинформировала клиентов о выпуске компанией «1С» бета-версии прикладного решения «1С:Управление холдингом 8», разработанного на платформе «1С:Предприятие 8.3». Как сообщили CNews

Публикаций - 168, упоминаний - 251

1С:ERP УХ и организации, системы, технологии, персоны:

8213 145
SAP SE 5276 18
1С-Рарус 887 16
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 9
Корус Консалтинг ГК 1216 9
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 8
Microsoft Corporation 24623 7
Oracle Corporation 6687 6
Axioma-Soft - Аксиома-Софт 24 6
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 6
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 6
Хомнет Консалтинг 174 5
Синтегс - Синтегро консалтинг 45 5
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 5
Citrix Systems 812 4
АФК Система ПАО 1797 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 3
EY - Ernst & Young Global 373 3
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 55 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 3
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 3
Ростех - РТ-Информ 140 3
АйТи 1365 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 3
МегаФон 8803 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 399 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 3
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 3
Т1 Сервионика - Servionica 258 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 2
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 2
АйДи - Технологии управления 50 2
ЕС-лизинг 22 2
Veneta System - Венета Систем - Clever bros - Клевер Бразерс 15 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 8
Почта России ПАО 2112 7
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 7
Газпром нефть 618 6
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 5
НСПК - Национальная система платежных карт 813 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 4
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 4
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 13 4
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 136 3
Роскосмос РКС - Российские космические системы 141 3
Восток-Сервис ГК 52 3
Драга 5 3
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 408 3
Ингосстрах СПАО 421 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 3
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 3
ИНК - Иркутская нефтяная компания 30 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Шереметьево Хэндлинг 36 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 2
ВТБ Лизинг 68 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 2
Татнефть 226 2
Komatsu - Комацу 18 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 126 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 2
Синара ГК - Sinara Group 100 2
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 2
Абрау-Дюрсо 18 2
ПМХ - Промышленно-Металлургический Холдинг 7 2
Федеральное казначейство России 1772 38
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 20 3
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 87 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
Правительство Иркутской области 29 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 2
Гознак ММД - Московский монетный двор 15 1
Гознак СПМД - Санкт-Петербургский монетный двор 7 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Судебная власть - Judicial power 2309 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
ФНС РФ - ФКУ Налог-Сервис 22 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 32 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 65 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 118
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 88
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 74
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 60
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 51
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 37
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 34
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 29
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1694 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 22
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 21
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 21
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 458 19
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 17
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 16
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 15
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 15
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 13
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 13
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10074 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 12
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 12
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 775 11
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 11
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 315 11
Управление финансами - Financial management 607 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 10
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 9
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 9
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 548 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6218 9
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 9
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 9
Управляемость - Manageability 1731 9
Agile software development - Гибкая методология разработки 631 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 8
1С:ERP Управление предприятием 550 87
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 69
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 248 46
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 556 37
1С:Корпорация 48 26
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 18
1С:Документооборот КОРП 81 16
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 232 15
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 14
Microsoft Office 3734 12
1С:Бухгалтерия КОРП 43 9
1С:WMS Логистика. Управление складом 77 7
1С:Аналитика 18 7
Linux OS 9936 6
Синтегс ОСБУ 26 5
1С:УАТ - 1С:Управление автотранспортом 88 5
Microsoft Office Excel 1197 5
1С:CRM 68 5
1С:Шина 9 5
1С:ЭДО - 1С:EDI - электронный документооборот 25 4
1С:Контрагент 7 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 4
1С:Предприятие через интернет - 1С:Фреш - 1С:Fresh - 1С:Облако - 1С:Online 39 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 4
1С:TMS Логистика. Управление перевозками 6 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 3
1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией 27 3
1С:Консолидация 53 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 3
Microsoft Teams - MS Teams 547 3
Google Android 13994 3
Oracle Java - язык программирования 3075 3
Microsoft Windows 2000 8661 3
Microsoft Windows 15656 3
1С:Подпись 3 3
Синтегс - Фабрика XBRL 30 2
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 12 2
1С:Отчетность 19 2
Нуралиев Борис 289 25
Нестеров Алексей 143 8
Сотин Денис 205 4
Натрусов Артем 284 4
Шевченко Владимир 146 3
Дьяченко Валерий 95 3
Митрохин Станислав 3 3
Шадаев Максут 1008 3
Булгаков Кирилл 104 3
Добровинский Александр 35 3
Меньшов Кирилл 118 2
Разумовский Дмитрий 121 2
Ширяев Сергей 3 2
Соловьев Сергей 70 2
Вихрева Наталья 3 2
Матюнина Елена 5 2
Левиков Антон 69 2
Шмид Александр 17 2
Пирогов Алексей 29 2
Рубцов Алексей 5 2
Малиновский Евгений 11 2
Ионов Владимир 6 2
Чаркин Евгений 296 2
Путин Владимир 3171 2
Волков Николай 8 2
Клепиков Алексей 117 2
Урьяс Вадим 98 2
Халяпин Сергей 82 2
Иншаков Дмитрий 49 2
Стоянов Алексей 41 2
Семенов Александр 144 2
Гуцуляк Олег 4 2
Мухарьямов Марат 9 2
Спицин Евгений 2 1
Чехонин Антон 65 1
Ливинский Павел 10 1
Ананьин Алексей 81 1
Фуряев Константин 1 1
Васильев Дмитрий 66 1
Зубицкий Евгений 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 113
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 35
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 13
Европа 21767 10
Казахстан - Республика 5525 8
Беларусь - Белоруссия 5637 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1143 6
Германия - Федеративная Республика 12681 5
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 5
Турция - Турецкая республика 2351 4
Украина 7608 4
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 4
Финляндия - Финляндская Республика 3603 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 4
Россия - СФО - Иркутская область 1087 4
Польша - Республика 1959 3
Чехия - Чешская Республика 1308 3
Испания - Королевство 3706 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Нидерланды 3517 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 3
Азия - Азиатский регион 5528 3
Дания - Королевство 1296 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1951 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 3
Москва - ЦАО - Краснопресненская набережная - Пресненская набережная 58 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 2
Франция - Французская Республика 7845 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 2
Италия - Итальянская Республика 4352 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 866 2
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
Россия - СФО - Новосибирск 4290 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 71
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 64
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 43
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 43
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 28
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2800 26
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 23
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 23
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 18
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 274 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 16
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 16
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5971 14
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 13
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 728 13
Экономический эффект 1067 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 12
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 12
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 11
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1327 9
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 8
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 8
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 7
Бухгалтерия - ОСБУ - Отраслевые стандарты бухгалтерского учета 42 7
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 7
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 6
ЕПС - Единый план счетов 148 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 6
Энергетика - Energy - Energetically 5082 6
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 192 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 2
Ведомости 996 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Rambler - Секрет фирмы 39 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 175 1
Ланцет - Lancet 7 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 319 5
IDC - International Data Corporation 4910 3
CNews Инновация года - награда 111 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 63 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 82 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1041 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 10 1
1С:ERP Бизнес-форум 18 17
1С:Проект года 23 9
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 6
CNews FORUM Кейсы 225 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 3
CNews AWARDS - награда 519 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 2
CNews Баттл 64 2
Intel Developer Forum - IDF 277 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 27 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 75 1
CNews ИТ-стратегия 32 1
1С Вернисаж программных продуктов 3 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще