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«1С ПРО Консалтинг» разработала модуль интеграции Timetta с ключевыми продуктами на базе «1С»

«1С ПРО Консалтинг» разработала модуль интеграции облачной системы Timetta с ключевыми продуктами линейки «» — «1С:ЗУП», «1С:Кабинет сотрудника», «1С:Бухгалтерия» и «1С:Управление холдингом». Готовый коннектор существенно упростит интеграцию Timetta в ИТ-ландшафт заказчиков, расширит функциональные возможности сервиса, а также снизит стоимость на внутреннюю доработку систем «1С». Об этом CNews сообщили представители «1С ПРО Консалтинг».

Timetta — экосистема бизнес-приложений для проектно-ориентированных организаций. Timetta используют консалтинговые и аудиторские компании, ИТ-интеграторы и студии разработки, юридические бюро и PR-агентства. Облачный сервис позволяет по принципу единого окна выстроить систему планирования проектов, контроля финансов, распределения ресурсов и учёта времени сотрудников. Timetta включена в Реестр отечественного ПО и отвечает актуальным требованиям стратегии по импортозамещению.

«1С ПРО Консалтинг» — совместное предприятие Фирмы «1С» и команд ex-PWC и ex-KPMG, созданное для оказания услуг разработки системно ориентированной методологии и внедрения решений «1С».

С момента основания «1С ПРО Консалтинг» для автоматизации внутренних процессов используют продукты на базе «1С», а для учета времени сотрудников и планирования ресурсов — сервис Timetta. С его помощью в компании контролируют соблюдение сроков и этапов работ, учитывают производственную нагрузку сотрудников, а также ведут финансовый и регламентный учет.

Необходимость интеграции сервиса Timetta с «1С» появилась в ходе внутреннего проекта «1С ПРО Консалтинг». Компании потребовался коннектор, который позволил бы бесшовно обмениваться данными между Timetta и продуктами «1С», поэтому командой было принято решение разработать его самостоятельно.

Сегодня коннектор для обмена данными между Timetta и продуктами «1С» представлен на широком рынке. При интеграции Timetta с «1С: ЗУП» компаниям будет доступен удобный обмен данными между сервисами, в частности, передача кадровых событий в Timetta о приеме на работу, переводе в другое подразделение и увольнениях. Также пользователи смогут проводить сравнение данных таймшитов с данными табелей учета рабочего времени, создавать сверочные отчёты и информировать руководителей о возможных расхождениях.

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Интеграция Timetta c «1С:УХ» позволит пользователям автоматически передавать данные о состоянии актов, коды проекта из «1С:УХ», а также загружать информацию из НСИ Контрагенты в Timetta. Кроме того, клиентам будет доступно автоматическое изменение состояния счета при поступлении платежных документов, передача и формирование согласованных заявок на затраты и оплату из «1С:УХ», а также выгрузка показателей проекта из Timetta и формирование отчетов для бюджетирования.

При интеграции решений не затрагиваются типовые модули системы, а обмен событиями проходит в реальном времени. Для контроля корректности обмена данными в коннектор внедрены инструменты мониторинга о состоянии интеграции. Также реализованы безопасные способы входа в систему: учетные данные пользователя хранятся в защищенном хранилище, а настройка доступа выполняется один раз и автоматически продлевается при каждом обмене. Для каждого сотрудника можно установить индивидуальный набор прав.

«Изначально мы разрабатывали интеграцию Timetta и “1С” для работы нашей команды. Однако потом мы поняли, что продуктами “1С” пользуется большое количество компаний и такая интеграция будет востребована другими участниками рынка. Сегодня совместно с Timetta мы готовы предложить готовые инструменты интеграции популярных систем. Это позволит бизнесу консолидировать потоки информации и обеспечить прозрачность процесса управления», — сказал партнер и исполнительный директор «1С ПРО Консалтинг» Николай Мокрецов.

«Мы рады сотрудничеству с “1С ПРО Консалтинг”. Для нас это отличная возможность еще глубже интегрировать наше решение в ИТ-ландшафт, сложившийся после 2022 года. Благодаря “1С ПРО Консалтинг” наши текущие и потенциальные клиенты получат больше вариантов для автоматизации бизнеса, а также смогут использовать больше данных для анализа и контроля эффективности своей работы. В данном случае выигрывают все: и мы, и наши коллеги из “1C ПРО Консалтинг”, и наши клиенты, и отрасль в целом», — сказал Александр Спиридонов, директор по консалтингу Timetta.

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