«Яндекс Пэй» возвращается к работе после атак на дата-центры

«Яндекс Пэй» ночью 13 октября 2026 г. сообщил о частичном восстановлении работы после атак на дата-центы. В полном объеме заработала оплата пластиковыми картами и платежными стикерами, но в целом онлайн-сервис еще нестабилен, некоторые функции недоступны, возможны ошибки при отдельных операциях. Доступ открывается поэтапно, чтобы сервис справился с нагрузкой. Пользователям накопительных счетов в качестве компенсации повысили ставку до 20% годовых на неделю, с воскресенья 11 октября до 17 октября 2026 г.

Частичное восстановление работы

«Яндекс Пэй» частично восстановил переводы и платежи после атак украинских беспилотников на дата-центры, об этом сообщает пресс-служба компании в Telegram.

В ночь на 13 октября 2026 г. онлайн-сервис «Яндекс Пэй» частично возобновил доступ к переводам и платежам после атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на дата-центры компании. С 8 по 11 октября были повреждены три из пяти дата-центров «Яндекса» - в Сасово (Рязанская область), Калуге и Владимирской области, о чем писал CNews.

Руководитель финтех-направления «Яндекса» Дмитрий Пирогов сообщил, что компания поэтапно возвращает возможность переводов в накопительные счета «Сейвы», через систему быстрых платежей (СБП) и по банковским реквизитам. По его словам, многие пользователи 13 октября в 10:00 по Москве уже могут видеть свои средства и распоряжаться ими.

Доступ к функциям открывается постепенно, чтобы платежный сервис выдерживал нагрузку. Часть операций пока недоступна, при проведении платежей возможны ошибки.

Причины длительного восстановления

Для устранения последствий атак инженерам пришлось перестраивать ИТ-инфраструктуру сервиса. Данные об операциях изначально одновременно копировались в нескольких центрах обработки данных (ЦОД) для обеспечения сохранности. «Наш сервис пострадал особенно сильно, а восстановление занимает больше времени», - отметил Пирогов.

Сгенерировано Gemini 3.1 Flash Image После атак на дата-центры «Яндекс Пэй» возвращает сервис и дает 20% годовых на накопительные счета

На фоне сбоя пользователи сообщали о невозможности управлять средствами через приложение и своевременно вносить платежи по кредитам. Ранее представители «Яндекса» заявляли, что компания не будет считать просроченными платежи, которые клиенты не смогли провести из-за недоступности сервиса, и не станет менять условия их погашения.

Масштаб повреждений инфраструктуры

Центр в Сасово полностью остановил работу, в Калуге вышла из строя часть инфраструктуры, владимирский дата-центр также прекратил функционирование после атаки. Компания заранее предупреждала о возможных перебоях в работе своих сервисов, предупреждал CNews.

Дата-центры представляют собой площадки с серверами, на которых хранятся и обрабатываются данные, а также работают программы, обеспечивающие функционирование сайтов, приложений и облачных платформ. Их повреждение может привести к сбоям в отдельных сервисах и системах.

Влияние на другие ИТ-продукты

После инцидента пользователи фиксировали проблемы с рядом онлайн-сервисов, включая «Яндекс Пэй», «Яндекс Go», карты, поиск и голосового помощника «Алису». Часть функций оказалась недоступна или работала с ограничениями. Сбои затронули и Yandex Cloud - облачную платформу, мощности которой используют сторонние организации.

В дата-центре в Сасово размещалась часть суперкомпьютеров «Яндекса», применявшихся в том числе для работы YandexGPT. Степень влияния повреждений на отдельные ИТ-продукты публично не уточнялась.

Ранее «Яндекс» сообщил о договоренностях с Selectel, K2Cloud и VK Cloud. Эти соглашения должны помочь клиентам Yandex Cloud ускорить перенос данных и онлайн-сервисов на альтернативные облачные площадки.