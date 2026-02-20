Россия - ЦФО - Рязанская область

«МегаФон» улучшил связь в Новомичуринске рузки и обеспечивала комфортное подключение для всех абонентов. Новомичуринск — самый молодой город Рязанской области. Он появился в конце 1960-х вместе со строительством Рязанской ГРЭС и остаё

«МегаФон» запустил 4G в сёлах Рязанской области вной жизни, для пассажиров поездов — возможность не “выпадать” из онлайна в дороге. Надёжная связь должна быть там, где она действительно нужна», — отметила Людмила Калашникова, директор «МегаФона» в Рязанской области. «МегаФон» продолжает развивать сеть в Рязанской области, уделяя внимание как населённым пунктам, так и важным направлениям для путешествий. За 2025 г. в регионе было п

«ГПБ Мобайл» запускается в Рязанской области Виртуальный мобильный оператор «ГПБ Мобайл» объявил о начале работы в Рязанской области. С 25 ноября 2025 г. оформить SIM-карту можно в отделениях Газпромбанка или

ЦИТ Рязанской области использует технологии машинного обучения в продуктах Positive Technologies для защиты инфраструктуры Центр информационных технологий (ЦИТ) Рязанской области, подведомственное учреждение Министерства цифрового развития, информационны

В исполнительных органах Рязанской области теперь в три раза быстрее подводят итоги совещаний с помощью ИИ ​ В правительстве Рязанской области стали использовать «Контур.Толк» от экосистемы для бизнеса «Контур». Платфо

Пассажиры ЦППК в Рязанской области смогут оформлять билеты с помощью Единой цифровой карты ЦППК подключает Единую цифровую карту (ЕЦК) жителя Рязанской области к своей билетной системе. Этой картой можно совершать различные платежи, от

Поездки на общественном транспорте станут комфортнее и безопаснее в Рязанской области благодаря системе «ЭРА-ГЛОНАСС» ранспортном комплексом. Соответствующее соглашение заключили заместитель Председателя Правительства Рязанской области – министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел С

МТС запустила LTE на Большом Золотом кольце в Рязанской области ая экосистема, установила дополнительное телеком-оборудование на участке Большого Золотого кольца в Рязанской области. Новое качество связи получили села Малиновка, Криуша и Ласковский, которые

Оплата билетов в приложении ЦППК доступна еще на 31 станции Рязанской области Компания ЦППК подключила еще три участка Рязанской области к оплате проезда в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Теперь

В Рязанской области вырос спрос на облачные сервисы защиты от DDoS-атак иодом прошлого года. Более всего увеличился спрос на услугу по защите от DDoS-атак, в том числе и в Рязанской области. Закупки данного сервиса выросли более чем в 1,7 раза. Об этом CNews сообщи

OpenYard заключил соглашение с правительством Рязанской области Состоялось подписание соглашения о расширении сотрудничества между правительством Рязанской области в лице губернатора Павла Малкова и компанией OpenYard в лице генерального д

Учителя Касимовского района Рязанской области подготовились преподавать робототехнику на ОС «Альт Образование» Серия обучающих семинаров-практикумов по робототехнике на операционной системе «Альт Образование» и свободном программном обеспечении завершилась в Касимовском районе Рязанской области. Партнером программы стал российский разработчик операционных систем «Базальт СПО». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». Учителя технологии и руководители «Точе

«МегаФон» привел сеть к современному стандарту в Александро-Невском районе Рязанской области новил новые объекты связи и модернизировал существующие базовые станции в Александро-Невском районе Рязанской области. Высокие скорости интернета стали доступны в малых населенных пунктах, где

МТС ускорила LTE к дачному сезону в четырех районах Рязанской области деосвязи, проходить обучающие программы и всегда быть на связи с близкими», — сказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк. *** Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (

МТС оцифровала элеваторы Рязанской области МТС сообщила о модернизации сети LTE в южной части Рязанской области, где сосредоточены крупные элеваторы и мукомольно-зерновой кластер. Перед п

МТС прокачала сеть на биатлонном комплексе в Рязанской области к завершению лыжного сезона тема, сообщает о модернизации сети в зоне отдыха «Экопарк Поляны» и биатлонного комплекса «Алмаз» в Рязанской области. В результате проведенных работ скорость передачи данных выросла на 30 проц

МТС разогнала мобильный интернет под рязанской Солотчей к весенним заездам в детские санатории м сиянии в Красноярске, наскальных рисунках в Сибири и на Дальнем Востоке», – сказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк. Особенно связь нужна для проведения профильных весенних смен

МТС прокачала связь на развязке трассы М5 в обход Шацка в Рязанской области едставители МТС. МТС усилила покрытие скоростным мобильным интернетом в селах Шацкого района, которые задействованы в обслуживании пассажирского и грузового трафика на федеральной автодороге «Урал» в Рязанской области. В них расположены склады, автомастерские, АЗС, мотели и общепит. В четырех селах, в общей сложности, проживает более 2 тыс. человек. Также МТС «прокачала» мобильный интернет

В Рязанской области МТС запустила проект по обеспечению LTE малых и отдаленных сел », цифровая экосистема, объявляет о старте проекта по обеспечению связью малых населенных пунктов в Рязанской области. Впервые связь стандарта LTE МТС запустила в селах Стубле Михайловского и Б

МТС в Рязанской области на треть увеличила скорость мобильного интернета к Новому году ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о завершении масштабной программы модернизации сети в Рязанской области. К новогодним мероприятиям, которые стартуют в регионе с 23 декабря, МТС в

МТС запустила LTE в районе затерянного древнерусского города Воина в Рязанской области продвигаться быстрее: не выезжая с места раскопок, можно оцифровывать артефакты, загружать в электронные сетевые хранилища для обсуждения с коллегами и последующего изучения», — сказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк. Ранее МТС «прокачала» сеть на трассе М5 «Урал» в районе сел Ибредь и Тимошкино Шиловского района, в Рязани, Рыбном, Шацке и Шацком районе, где сосредоточено мно

Покупка билетов в приложении ЦППК стала доступна пассажирам Рязанской области На 37 станциях и остановочных пунктах на участке Рязань 1 — Сасово в Рязанской области появилась возможность оформить проездной документ в приложении «Расписание

МТС обеспечила связью LTE Мурминские дачи в Рязанской области Теперь там также будут доступны видеозвонки и навигационные сервисы. «Мы подготовили дачные поселки Рязанской области к притоку садоводов и отпускников, чтобы они на свежем воздухе вдали от гор

В АИС «МФЦ дело» Рязанской области появился голосовой робот-помощник: он принимает телефонные звонки и отвечает на стандартные вопросы Круглосуточный колл-центр филиальной сети МФЦ Рязанской области внедрил голосового робота, который позволяет автоматически обрабатывать зна

В Рязанскую область прибыла третья мобильная базовая станция МТС для обеспечения пожарных связью МТС сообщает о задействовании третьей мобильной базовой станции в Рязанской области для обеспечения связью штабов МЧС и спасателей, занятых в тушении масштабны

МТС усилила связь в районах Рязанской области, пострадавших от пожаров МТС сообщила о расширении емкости сети LTE в селе Деулино Рязанской области для обеспечения связью сотрудников МЧС, занятых в тушении масштабных лесных

Минцифры Рязанской области и «Ред софт» договорились о сотрудничестве 27 июля 2022 г. Министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области и российский разработчик «Ред софт» подписали соглашение о сотрудничестве.

Все школы Рязанской области переходят на российское офисное ПО «МойОфис» Правительство Рязанской области заключило соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере с компанией «Мо

У заброшенных церквей Рязанщины заработали туристические навигаторы МТС сообщила о запуске LTE в трех старинных сёлах Рязанской области. Скоростной мобильный интернет получили Большое Село и Нагиши Скопинского р

В Рязанской области усовершенствовали систему дистанционного обучения для школьников и учителей вационных подходов, созданию и совершенствованию цифровых сервисов. Один из кейсов был реализован в Рязанской области. Об этом CNews сообщили представители «БАРС Груп». Ранее в регионе была вне

В Рязанской области зерновые будут убирать роботы для Сбербанка является приоритетным». ООО «АПК «Русь» является одним из крупнейших агропредприятий Рязанской области с объемом землеиспользования более 10 000 га. Основные направления его деят

«Барс груп» усовершенствовала АИС «Электронное образование» в Рязанской области «Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, расширила функционал АИС «Электронное образование» в Рязанской области. Были проведены работы по совершенствованию конструктора отчетов электронной школы и электронного колледжа, интеграции мобильного приложения «Мобильный дневник» с ЕСИА, а такж

«ЭР-Телеком» подключил к интернету первый социально-значимый объект в Рязанской области реализации национального проекта «Цифровая экономика» сдал государственному заказчику на территории Рязанской области первый социально-значимый объект, подключенный к современной инфраструктуре

ЭОС внедрила АИС МФЦ «Дело» в сети МФЦ госуслуг Рязанской области МФЦ «Дело» в сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области.АИС МФЦ «Дело» – специализированная разработка компании ЭОС, предназначенна

Правительство Рязанской области и «1С» расширяют сотрудничество в сфере информатизации региона 6 марта 2018 г. на форуме «Цифровая трансформация региона – 2018» в г. Рязани губернатор Рязанской области Николай Любимов и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о

Полиция Рязанской области и Ntechlab представили мобильный биометрический комплекс Управление МВД России по Рязанской области представило мобильный биометрический комплекс (МБК), оснащенный технологией

«БАРС Груп» займется цифровизацией Рязанской области о форума «Инициатива, инвестиции, инновации» заключила соглашение о сотрудничестве с правительством Рязанской области. Цель соглашения – совершенствование отрасли информационно-коммуникационных

МТС удвоила число населенных пунктов с 4G в Рязанской области в 2016 году МТС подвел итоги реализации масштабной программы развития сети LTE в Рязанской области в 2016 г. Как рассказали CNews в компании, за год МТС увеличила число базов

ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» Рязанской энергетической сбытовой компании Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» Рязанской энергетической сбытовой компании (РЭСК). В рамках договора макрорегиональный филиал «Средневолжский» компании ТТК предоставил РЭСК единый многоканальный телефонный номер в формате 8-8