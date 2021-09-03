Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Рязанская область
Публикаций - 320, упоминаний - 515
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 39
|Путин Владимир 1840 8
|Попов Алексей 319 7
|Медведев Дмитрий 1437 7
|Никифоров Николай 1126 7
|Ляк Александр 6 5
|Кесельбренер Леонид 49 5
|Любимов Николай 5 5
|Щеголев Игорь 676 5
|Гурко Александр 129 4
|Страшнов Дмитрий 111 4
|Валяева Елизавета 72 4
|Рылов Дмитрий 45 4
|Лысенко Эдуард 209 4
|Селютин Александр 59 4
|Четвернин Алексей 652 3
|Чучелов Андрей 44 3
|Романив Владимир 8 3
|Кореш Виктор 73 3
|Хасьянова Гульнара 88 3
|Гурджиян Руслан 18 3
|Акимов Максим 167 3
|Абрамов Андрей 23 3
|Юсупов Ренат 76 2
|Примаков Евгений 6 2
|Айвазов Армен 449 2
|Казарцев Алексей 27 2
|Кравцов Роман 77 2
|Пегасов Сергей 52 2
|Носков Константин 203 2
|Чинкова Мария 25 2
|Висящев Андрей 54 2
|Трухан Александр 8 2
|Кирюшин Сергей 52 2
|Гордеев Алексей 10 2
|Гродзенский Яков 9 2
|Серова Елена 299 2
|Жаров Александр 165 2
|Бородин Андрей 31 2
|Евсеенков Олег 3 2
|CNews Analytics 2006 7
|TelecomDaily ИАА 112 3
|IDC - International Data Corporation 2797 1
|Juniper Research 280 1
|Gartner 2230 1
|RAEX - Эксперт РА 49 1
|SimilarWeb 24 1
|Synergy Research Group 13 1
|S&P - Standard and Poor’s 4 1
|Technavio 23 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786387, в очереди разбора - 690065.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786387, в очереди разбора - 690065.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru