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Россия ЦФО Рязанская область
СОБЫТИЯ
|20.02.2026
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«МегаФон» улучшил связь в Новомичуринске
рузки и обеспечивала комфортное подключение для всех абонентов. Новомичуринск — самый молодой город Рязанской области. Он появился в конце 1960-х вместе со строительством Рязанской ГРЭС и остаё
|26.01.2026
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«МегаФон» запустил 4G в сёлах Рязанской области
вной жизни, для пассажиров поездов — возможность не “выпадать” из онлайна в дороге. Надёжная связь должна быть там, где она действительно нужна», — отметила Людмила Калашникова, директор «МегаФона» в Рязанской области. «МегаФон» продолжает развивать сеть в Рязанской области, уделяя внимание как населённым пунктам, так и важным направлениям для путешествий. За 2025 г. в регионе было п
|25.11.2025
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«ГПБ Мобайл» запускается в Рязанской области
Виртуальный мобильный оператор «ГПБ Мобайл» объявил о начале работы в Рязанской области. С 25 ноября 2025 г. оформить SIM-карту можно в отделениях Газпромбанка или
|19.08.2025
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ЦИТ Рязанской области использует технологии машинного обучения в продуктах Positive Technologies для защиты инфраструктуры
Центр информационных технологий (ЦИТ) Рязанской области, подведомственное учреждение Министерства цифрового развития, информационны
|07.05.2025
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В исполнительных органах Рязанской области теперь в три раза быстрее подводят итоги совещаний с помощью ИИ
В правительстве Рязанской области стали использовать «Контур.Толк» от экосистемы для бизнеса «Контур». Платфо
|21.01.2025
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Пассажиры ЦППК в Рязанской области смогут оформлять билеты с помощью Единой цифровой карты
ЦППК подключает Единую цифровую карту (ЕЦК) жителя Рязанской области к своей билетной системе. Этой картой можно совершать различные платежи, от
|22.11.2024
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Поездки на общественном транспорте станут комфортнее и безопаснее в Рязанской области благодаря системе «ЭРА-ГЛОНАСС»
ранспортном комплексом. Соответствующее соглашение заключили заместитель Председателя Правительства Рязанской области – министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел С
|19.09.2024
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МТС запустила LTE на Большом Золотом кольце в Рязанской области
ая экосистема, установила дополнительное телеком-оборудование на участке Большого Золотого кольца в Рязанской области. Новое качество связи получили села Малиновка, Криуша и Ласковский, которые
|26.07.2024
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Оплата билетов в приложении ЦППК доступна еще на 31 станции Рязанской области
Компания ЦППК подключила еще три участка Рязанской области к оплате проезда в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Теперь
|26.06.2024
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В Рязанской области вырос спрос на облачные сервисы защиты от DDoS-атак
иодом прошлого года. Более всего увеличился спрос на услугу по защите от DDoS-атак, в том числе и в Рязанской области. Закупки данного сервиса выросли более чем в 1,7 раза. Об этом CNews сообщи
|11.06.2024
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OpenYard заключил соглашение с правительством Рязанской области
Состоялось подписание соглашения о расширении сотрудничества между правительством Рязанской области в лице губернатора Павла Малкова и компанией OpenYard в лице генерального д
|06.06.2024
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Учителя Касимовского района Рязанской области подготовились преподавать робототехнику на ОС «Альт Образование»
Серия обучающих семинаров-практикумов по робототехнике на операционной системе «Альт Образование» и свободном программном обеспечении завершилась в Касимовском районе Рязанской области. Партнером программы стал российский разработчик операционных систем «Базальт СПО». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». Учителя технологии и руководители «Точе
|15.05.2024
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«МегаФон» привел сеть к современному стандарту в Александро-Невском районе Рязанской области
новил новые объекты связи и модернизировал существующие базовые станции в Александро-Невском районе Рязанской области. Высокие скорости интернета стали доступны в малых населенных пунктах, где
|19.04.2024
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МТС ускорила LTE к дачному сезону в четырех районах Рязанской области
деосвязи, проходить обучающие программы и всегда быть на связи с близкими», — сказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк. *** Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (
|04.04.2024
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МТС оцифровала элеваторы Рязанской области
МТС сообщила о модернизации сети LTE в южной части Рязанской области, где сосредоточены крупные элеваторы и мукомольно-зерновой кластер. Перед п
|15.03.2024
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МТС прокачала сеть на биатлонном комплексе в Рязанской области к завершению лыжного сезона
тема, сообщает о модернизации сети в зоне отдыха «Экопарк Поляны» и биатлонного комплекса «Алмаз» в Рязанской области. В результате проведенных работ скорость передачи данных выросла на 30 проц
|29.02.2024
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МТС разогнала мобильный интернет под рязанской Солотчей к весенним заездам в детские санатории
м сиянии в Красноярске, наскальных рисунках в Сибири и на Дальнем Востоке», – сказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк. Особенно связь нужна для проведения профильных весенних смен
|25.01.2024
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МТС прокачала связь на развязке трассы М5 в обход Шацка в Рязанской области
едставители МТС. МТС усилила покрытие скоростным мобильным интернетом в селах Шацкого района, которые задействованы в обслуживании пассажирского и грузового трафика на федеральной автодороге «Урал» в Рязанской области. В них расположены склады, автомастерские, АЗС, мотели и общепит. В четырех селах, в общей сложности, проживает более 2 тыс. человек. Также МТС «прокачала» мобильный интернет
|28.12.2023
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В Рязанской области МТС запустила проект по обеспечению LTE малых и отдаленных сел
», цифровая экосистема, объявляет о старте проекта по обеспечению связью малых населенных пунктов в Рязанской области. Впервые связь стандарта LTE МТС запустила в селах Стубле Михайловского и Б
|20.12.2023
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МТС в Рязанской области на треть увеличила скорость мобильного интернета к Новому году
ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о завершении масштабной программы модернизации сети в Рязанской области. К новогодним мероприятиям, которые стартуют в регионе с 23 декабря, МТС в
|08.12.2023
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МТС запустила LTE в районе затерянного древнерусского города Воина в Рязанской области
продвигаться быстрее: не выезжая с места раскопок, можно оцифровывать артефакты, загружать в электронные сетевые хранилища для обсуждения с коллегами и последующего изучения», — сказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк. Ранее МТС «прокачала» сеть на трассе М5 «Урал» в районе сел Ибредь и Тимошкино Шиловского района, в Рязани, Рыбном, Шацке и Шацком районе, где сосредоточено мно
|31.10.2023
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Покупка билетов в приложении ЦППК стала доступна пассажирам Рязанской области
На 37 станциях и остановочных пунктах на участке Рязань 1 — Сасово в Рязанской области появилась возможность оформить проездной документ в приложении «Расписание
|12.05.2023
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МТС обеспечила связью LTE Мурминские дачи в Рязанской области
Теперь там также будут доступны видеозвонки и навигационные сервисы. «Мы подготовили дачные поселки Рязанской области к притоку садоводов и отпускников, чтобы они на свежем воздухе вдали от гор
|02.05.2023
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В АИС «МФЦ дело» Рязанской области появился голосовой робот-помощник: он принимает телефонные звонки и отвечает на стандартные вопросы
Круглосуточный колл-центр филиальной сети МФЦ Рязанской области внедрил голосового робота, который позволяет автоматически обрабатывать зна
|29.08.2022
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В Рязанскую область прибыла третья мобильная базовая станция МТС для обеспечения пожарных связью
МТС сообщает о задействовании третьей мобильной базовой станции в Рязанской области для обеспечения связью штабов МЧС и спасателей, занятых в тушении масштабны
|23.08.2022
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МТС усилила связь в районах Рязанской области, пострадавших от пожаров
МТС сообщила о расширении емкости сети LTE в селе Деулино Рязанской области для обеспечения связью сотрудников МЧС, занятых в тушении масштабных лесных
|27.07.2022
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Минцифры Рязанской области и «Ред софт» договорились о сотрудничестве
27 июля 2022 г. Министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области и российский разработчик «Ред софт» подписали соглашение о сотрудничестве.
|16.06.2022
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Все школы Рязанской области переходят на российское офисное ПО «МойОфис»
Правительство Рязанской области заключило соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере с компанией «Мо
|12.04.2022
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У заброшенных церквей Рязанщины заработали туристические навигаторы
МТС сообщила о запуске LTE в трех старинных сёлах Рязанской области. Скоростной мобильный интернет получили Большое Село и Нагиши Скопинского р
|27.01.2022
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В Рязанской области усовершенствовали систему дистанционного обучения для школьников и учителей
вационных подходов, созданию и совершенствованию цифровых сервисов. Один из кейсов был реализован в Рязанской области. Об этом CNews сообщили представители «БАРС Груп». Ранее в регионе была вне
|22.03.2021
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В Рязанской области зерновые будут убирать роботы
для Сбербанка является приоритетным». ООО «АПК «Русь» является одним из крупнейших агропредприятий Рязанской области с объемом землеиспользования более 10 000 га. Основные направления его деят
|21.02.2020
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«Барс груп» усовершенствовала АИС «Электронное образование» в Рязанской области
«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, расширила функционал АИС «Электронное образование» в Рязанской области. Были проведены работы по совершенствованию конструктора отчетов электронной школы и электронного колледжа, интеграции мобильного приложения «Мобильный дневник» с ЕСИА, а такж
|26.09.2019
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«ЭР-Телеком» подключил к интернету первый социально-значимый объект в Рязанской области
реализации национального проекта «Цифровая экономика» сдал государственному заказчику на территории Рязанской области первый социально-значимый объект, подключенный к современной инфраструктуре
|04.04.2018
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ЭОС внедрила АИС МФЦ «Дело» в сети МФЦ госуслуг Рязанской области
МФЦ «Дело» в сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области.АИС МФЦ «Дело» – специализированная разработка компании ЭОС, предназначенна
|06.03.2018
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Правительство Рязанской области и «1С» расширяют сотрудничество в сфере информатизации региона
6 марта 2018 г. на форуме «Цифровая трансформация региона – 2018» в г. Рязани губернатор Рязанской области Николай Любимов и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о
|06.03.2018
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Полиция Рязанской области и Ntechlab представили мобильный биометрический комплекс
Управление МВД России по Рязанской области представило мобильный биометрический комплекс (МБК), оснащенный технологией
|30.11.2017
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«БАРС Груп» займется цифровизацией Рязанской области
о форума «Инициатива, инвестиции, инновации» заключила соглашение о сотрудничестве с правительством Рязанской области. Цель соглашения – совершенствование отрасли информационно-коммуникационных
|15.12.2016
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МТС удвоила число населенных пунктов с 4G в Рязанской области в 2016 году
МТС подвел итоги реализации масштабной программы развития сети LTE в Рязанской области в 2016 г. Как рассказали CNews в компании, за год МТС увеличила число базов
|13.01.2016
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ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» Рязанской энергетической сбытовой компании
Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» Рязанской энергетической сбытовой компании (РЭСК). В рамках договора макрорегиональный филиал «Средневолжский» компании ТТК предоставил РЭСК единый многоканальный телефонный номер в формате 8-8
|17.09.2015
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«Ростелеком» в Рязанской области открыл первую точку доступа в интернет в рамках проекта устранения цифрового неравенства
«Ростелеком» приступил к сдаче первых точек доступа в интернет в Рязанской области в рамках государственной программы по устранению цифрового неравенства. До
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Виктор 408 62
|Ляк Александр 51 46
|Путин Владимир 3454 12
|Попов Алексей 339 7
|Медведев Дмитрий 1665 7
|Лобан Олег 7 7
|Никифоров Николай 1138 7
|Любимов Николай 6 6
|Лукина Ольга 8 6
|Кесельбренер Леонид 52 6
|Щеголев Игорь 699 6
|Селютин Александр 60 5
|Пуртов Кирилл 64 5
|Ковалев Олег 5 5
|Багреева Мария 31 5
|Яськин Сергей 73 5
|Страшнов Дмитрий 111 4
|Романив Владимир 10 4
|Гурко Александр 139 4
|Евсеенков Олег 5 4
|Есенин Сергей 13 4
|Рылов Дмитрий 56 4
|Валяева Елизавета 72 4
|Калашникова Людмила 27 4
|Щелоков Евгений 4 4
|Котов Алексей 8 4
|Лысенко Эдуард 317 4
|Кравцов Роман 89 3
|Иванов Сергей 405 3
|Малков Павел 51 3
|Гурджиян Руслан 20 3
|Бородин Андрей 40 3
|Абрамов Андрей 41 3
|Серова Елена 320 3
|Юсупов Ренат 125 3
|Чучелов Андрей 44 3
|Новохатский Александр 5 3
|Сапельников Сергей 109 3
|Кореш Виктор 83 3
|Гайдамаков Сергей 27 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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