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Россия ЦФО Рязанская область

Россия - ЦФО - Рязанская область

СОБЫТИЯ


20.02.2026 «МегаФон» улучшил связь в Новомичуринске

рузки и обеспечивала комфортное подключение для всех абонентов. Новомичуринск — самый молодой город Рязанской области. Он появился в конце 1960-х вместе со строительством Рязанской ГРЭС и остаё
26.01.2026 «МегаФон» запустил 4G в сёлах Рязанской области

вной жизни, для пассажиров поездов — возможность не “выпадать” из онлайна в дороге. Надёжная связь должна быть там, где она действительно нужна», — отметила Людмила Калашникова, директор «МегаФона» в Рязанской области. «МегаФон» продолжает развивать сеть в Рязанской области, уделяя внимание как населённым пунктам, так и важным направлениям для путешествий. За 2025 г. в регионе было п
25.11.2025 «ГПБ Мобайл» запускается в Рязанской области

Виртуальный мобильный оператор «ГПБ Мобайл» объявил о начале работы в Рязанской области. С 25 ноября 2025 г. оформить SIM-карту можно в отделениях Газпромбанка или
19.08.2025 ЦИТ Рязанской области использует технологии машинного обучения в продуктах Positive Technologies для защиты инфраструктуры

Центр информационных технологий (ЦИТ) Рязанской области, подведомственное учреждение Министерства цифрового развития, информационны
07.05.2025 В исполнительных органах Рязанской области теперь в три раза быстрее подводят итоги совещаний с помощью ИИ ​

В правительстве Рязанской области стали использовать «Контур.Толк» от экосистемы для бизнеса «Контур». Платфо
21.01.2025 Пассажиры ЦППК в Рязанской области смогут оформлять билеты с помощью Единой цифровой карты

ЦППК подключает Единую цифровую карту (ЕЦК) жителя Рязанской области к своей билетной системе. Этой картой можно совершать различные платежи, от
22.11.2024 Поездки на общественном транспорте станут комфортнее и безопаснее в Рязанской области благодаря системе «ЭРА-ГЛОНАСС»

ранспортном комплексом. Соответствующее соглашение заключили заместитель Председателя Правительства Рязанской области – министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел С
19.09.2024 МТС запустила LTE на Большом Золотом кольце в Рязанской области

ая экосистема, установила дополнительное телеком-оборудование на участке Большого Золотого кольца в Рязанской области. Новое качество связи получили села Малиновка, Криуша и Ласковский, которые
26.07.2024 Оплата билетов в приложении ЦППК доступна еще на 31 станции Рязанской области

Компания ЦППК подключила еще три участка Рязанской области к оплате проезда в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Теперь

26.06.2024 В Рязанской области вырос спрос на облачные сервисы защиты от DDoS-атак

иодом прошлого года. Более всего увеличился спрос на услугу по защите от DDoS-атак, в том числе и в Рязанской области. Закупки данного сервиса выросли более чем в 1,7 раза. Об этом CNews сообщи
11.06.2024 OpenYard заключил соглашение с правительством Рязанской области

Состоялось подписание соглашения о расширении сотрудничества между правительством Рязанской области в лице губернатора Павла Малкова и компанией OpenYard в лице генерального д
06.06.2024 Учителя Касимовского района Рязанской области подготовились преподавать робототехнику на ОС «Альт Образование»

Серия обучающих семинаров-практикумов по робототехнике на операционной системе «Альт Образование» и свободном программном обеспечении завершилась в Касимовском районе Рязанской области. Партнером программы стал российский разработчик операционных систем «Базальт СПО». Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО». Учителя технологии и руководители «Точе
15.05.2024 «МегаФон» привел сеть к современному стандарту в Александро-Невском районе Рязанской области

новил новые объекты связи и модернизировал существующие базовые станции в Александро-Невском районе Рязанской области. Высокие скорости интернета стали доступны в малых населенных пунктах, где

19.04.2024 МТС ускорила LTE к дачному сезону в четырех районах Рязанской области

деосвязи, проходить обучающие программы и всегда быть на связи с близкими», — сказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк. *** Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (
04.04.2024 МТС оцифровала элеваторы Рязанской области

МТС сообщила о модернизации сети LTE в южной части Рязанской области, где сосредоточены крупные элеваторы и мукомольно-зерновой кластер. Перед п
15.03.2024 МТС прокачала сеть на биатлонном комплексе в Рязанской области к завершению лыжного сезона

тема, сообщает о модернизации сети в зоне отдыха «Экопарк Поляны» и биатлонного комплекса «Алмаз» в Рязанской области. В результате проведенных работ скорость передачи данных выросла на 30 проц
29.02.2024 МТС разогнала мобильный интернет под рязанской Солотчей к весенним заездам в детские санатории

м сиянии в Красноярске, наскальных рисунках в Сибири и на Дальнем Востоке», – сказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк. Особенно связь нужна для проведения профильных весенних смен
25.01.2024 МТС прокачала связь на развязке трассы М5 в обход Шацка в Рязанской области

едставители МТС. МТС усилила покрытие скоростным мобильным интернетом в селах Шацкого района, которые задействованы в обслуживании пассажирского и грузового трафика на федеральной автодороге «Урал» в Рязанской области. В них расположены склады, автомастерские, АЗС, мотели и общепит. В четырех селах, в общей сложности, проживает более 2 тыс. человек. Также МТС «прокачала» мобильный интернет

28.12.2023 В Рязанской области МТС запустила проект по обеспечению LTE малых и отдаленных сел

», цифровая экосистема, объявляет о старте проекта по обеспечению связью малых населенных пунктов в Рязанской области. Впервые связь стандарта LTE МТС запустила в селах Стубле Михайловского и Б
20.12.2023 МТС в Рязанской области на треть увеличила скорость мобильного интернета к Новому году

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о завершении масштабной программы модернизации сети в Рязанской области. К новогодним мероприятиям, которые стартуют в регионе с 23 декабря, МТС в

08.12.2023 МТС запустила LTE в районе затерянного древнерусского города Воина в Рязанской области

продвигаться быстрее: не выезжая с места раскопок, можно оцифровывать артефакты, загружать в электронные сетевые хранилища для обсуждения с коллегами и последующего изучения», — сказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк. Ранее МТС «прокачала» сеть на трассе М5 «Урал» в районе сел Ибредь и Тимошкино Шиловского района, в Рязани, Рыбном, Шацке и Шацком районе, где сосредоточено мно
31.10.2023 Покупка билетов в приложении ЦППК стала доступна пассажирам Рязанской области

На 37 станциях и остановочных пунктах на участке Рязань 1 — Сасово в Рязанской области появилась возможность оформить проездной документ в приложении «Расписание

12.05.2023 МТС обеспечила связью LTE Мурминские дачи в Рязанской области

Теперь там также будут доступны видеозвонки и навигационные сервисы. «Мы подготовили дачные поселки Рязанской области к притоку садоводов и отпускников, чтобы они на свежем воздухе вдали от гор
02.05.2023 В АИС «МФЦ дело» Рязанской области появился голосовой робот-помощник: он принимает телефонные звонки и отвечает на стандартные вопросы

Круглосуточный колл-центр филиальной сети МФЦ Рязанской области внедрил голосового робота, который позволяет автоматически обрабатывать зна
29.08.2022 В Рязанскую область прибыла третья мобильная базовая станция МТС для обеспечения пожарных связью

МТС сообщает о задействовании третьей мобильной базовой станции в Рязанской области для обеспечения связью штабов МЧС и спасателей, занятых в тушении масштабны
23.08.2022 МТС усилила связь в районах Рязанской области, пострадавших от пожаров

МТС сообщила о расширении емкости сети LTE в селе Деулино Рязанской области для обеспечения связью сотрудников МЧС, занятых в тушении масштабных лесных
27.07.2022 Минцифры Рязанской области и «Ред софт» договорились о сотрудничестве

27 июля 2022 г. Министерство цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области и российский разработчик «Ред софт» подписали соглашение о сотрудничестве.

16.06.2022 Все школы Рязанской области переходят на российское офисное ПО «МойОфис»

Правительство Рязанской области заключило соглашение о сотрудничестве в инновационной сфере с компанией «Мо
12.04.2022 У заброшенных церквей Рязанщины заработали туристические навигаторы

МТС сообщила о запуске LTE в трех старинных сёлах Рязанской области. Скоростной мобильный интернет получили Большое Село и Нагиши Скопинского р
27.01.2022 В Рязанской области усовершенствовали систему дистанционного обучения для школьников и учителей

вационных подходов, созданию и совершенствованию цифровых сервисов. Один из кейсов был реализован в Рязанской области. Об этом CNews сообщили представители «БАРС Груп». Ранее в регионе была вне
22.03.2021 В Рязанской области зерновые будут убирать роботы

для Сбербанка является приоритетным». ООО «АПК «Русь» является одним из крупнейших агропредприятий Рязанской области с объемом землеиспользования более 10 000 га. Основные направления его деят
21.02.2020 «Барс груп» усовершенствовала АИС «Электронное образование» в Рязанской области

«Барс груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации, расширила функционал АИС «Электронное образование» в Рязанской области. Были проведены работы по совершенствованию конструктора отчетов электронной школы и электронного колледжа, интеграции мобильного приложения «Мобильный дневник» с ЕСИА, а такж
26.09.2019 «ЭР-Телеком» подключил к интернету первый социально-значимый объект в Рязанской области

реализации национального проекта «Цифровая экономика» сдал государственному заказчику на территории Рязанской области первый социально-значимый объект, подключенный к современной инфраструктуре
04.04.2018 ЭОС внедрила АИС МФЦ «Дело» в сети МФЦ госуслуг Рязанской области

МФЦ «Дело» в сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Рязанской области.АИС МФЦ «Дело» – специализированная разработка компании ЭОС, предназначенна
06.03.2018 Правительство Рязанской области и «1С» расширяют сотрудничество в сфере информатизации региона

6 марта 2018 г. на форуме «Цифровая трансформация региона – 2018» в г. Рязани губернатор Рязанской области Николай Любимов и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение о
06.03.2018 Полиция Рязанской области и Ntechlab представили мобильный биометрический комплекс

Управление МВД России по Рязанской области представило мобильный биометрический комплекс (МБК), оснащенный технологией
30.11.2017 «БАРС Груп» займется цифровизацией Рязанской области

о форума «Инициатива, инвестиции, инновации» заключила соглашение о сотрудничестве с правительством Рязанской области. Цель соглашения – совершенствование отрасли информационно-коммуникационных
15.12.2016 МТС удвоила число населенных пунктов с 4G в Рязанской области в 2016 году

МТС подвел итоги реализации масштабной программы развития сети LTE в Рязанской области в 2016 г. Как рассказали CNews в компании, за год МТС увеличила число базов
13.01.2016 ТТК предоставил услугу «Бесплатный вызов 8-800» Рязанской энергетической сбытовой компании

Компания ТТК предоставила услугу «Бесплатный вызов 8-800» Рязанской энергетической сбытовой компании (РЭСК). В рамках договора макрорегиональный филиал «Средневолжский» компании ТТК предоставил РЭСК единый многоканальный телефонный номер в формате 8-8
17.09.2015 «Ростелеком» в Рязанской области открыл первую точку доступа в интернет в рамках проекта устранения цифрового неравенства

«Ростелеком» приступил к сдаче первых точек доступа в интернет в Рязанской области в рамках государственной программы по устранению цифрового неравенства. До


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Центр открытых разработок - OpenYard 94 18
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М2М телематика - НИС М2М 236 14
9594 13
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Microsoft Corporation 25775 9
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IBM - International Business Machines Corp 9699 7
МегаФон Центральный филиал 92 6
МТС Центр макрорегион 64 6
Cisco Systems 5372 6
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Google LLC 12690 5
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 5
Электросвязь 268 5
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X5 Group - Перекрёсток 640 7
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ОКАС - Объединение когнитивных ассоциативных систем 8 1
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ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 11 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
Ассоциация правовой помощи и просвещения Самарской области 2 1
Российский социально-экологический союз 3 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 1
Макател - Ассоциация операторов кабельного телевидения 3 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
Консорциум Светотехника АНО 4 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 141
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 114
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 112
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 94
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 88
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 85
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 75
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 64
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 59
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 57
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 55
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 49
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 45
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 44
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 43
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 39
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 39
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 38
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 37
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 34
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 32
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 32
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 31
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 31
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 30
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 29
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 29
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 29
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 29
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 29
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 27
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 27
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 26
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 26
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 26
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1407 25
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 25
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 24
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 23
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 54
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 30
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 19
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 15
Microsoft Windows 2000 8678 14
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 12
Microsoft Windows 16882 11
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 10
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 10
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 9
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 9
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 9
Linux OS 11533 8
Intel x86 - архитектура процессора 2151 7
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 7
Apple iPhone 6 4861 7
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 6
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 6
Панорама КБ - ГИС Сервер - GIS WebService SE - GIS WebServer SE 60 6
Правительство Рязанской области - РГИС РО - Региональная геоинформационная система Рязанской области 7 6
Apple iPad 4012 6
Apple - App Store 3109 6
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 6
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 6
JavaScript - JS - язык программирования 1425 6
МТС Big Data 324 5
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Microsoft TypeScript - язык программирования 95 5
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 5
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
Google Android 15244 5
Apple iOS 8583 5
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 5
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 5
Орловский Виктор 408 62
Ляк Александр 51 46
Путин Владимир 3454 12
Попов Алексей 339 7
Медведев Дмитрий 1665 7
Лобан Олег 7 7
Никифоров Николай 1138 7
Любимов Николай 6 6
Лукина Ольга 8 6
Кесельбренер Леонид 52 6
Щеголев Игорь 699 6
Селютин Александр 60 5
Пуртов Кирилл 64 5
Ковалев Олег 5 5
Багреева Мария 31 5
Яськин Сергей 73 5
Страшнов Дмитрий 111 4
Романив Владимир 10 4
Гурко Александр 139 4
Евсеенков Олег 5 4
Есенин Сергей 13 4
Рылов Дмитрий 56 4
Валяева Елизавета 72 4
Калашникова Людмила 27 4
Щелоков Евгений 4 4
Котов Алексей 8 4
Лысенко Эдуард 317 4
Кравцов Роман 89 3
Иванов Сергей 405 3
Малков Павел 51 3
Гурджиян Руслан 20 3
Бородин Андрей 40 3
Абрамов Андрей 41 3
Серова Елена 320 3
Юсупов Ренат 125 3
Чучелов Андрей 44 3
Новохатский Александр 5 3
Сапельников Сергей 109 3
Кореш Виктор 83 3
Гайдамаков Сергей 27 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 437
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 297
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 188
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 178
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 167
Россия - ЦФО - Воронежская область 954 133
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 133
Россия - ЦФО - Смоленская область 553 129
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 125
Россия - ЦФО - Курская область 751 121
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 119
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 118
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 115
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 110
Россия - ЦФО - Брянская область 402 107
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 104
Россия - ЦФО - Костромская область 477 100
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 98
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 91
Россия - ЦФО - Ивановская область 581 88
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 80
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 78
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 77
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 75
Россия - УФО - Свердловская область 1951 74
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 74
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 67
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 66
Россия - ПФО - Самарская область 1577 66
Россия - СФО - Омская область 789 65
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 64
Россия - УФО - Челябинская область 1512 62
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 60
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 59
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 59
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 57
Россия - УФО - Тюменская область 1365 56
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 53
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 53
Россия - СФО - Кемеровская область 1065 52
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 184
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 103
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 89
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 83
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 79
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 52
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 51
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 51
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 46
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 45
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 44
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 37
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 37
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 36
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 34
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 31
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 31
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 30
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 28
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 26
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 26
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 26
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 25
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 25
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 25
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 22
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 21
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 20
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 20
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 19
Энергетика - Energy - Energetically 5855 19
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 18
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 18
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 17
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 17
Дача - Дачный сезон - Дачники 1142 17
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 17
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 17
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 17
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 17
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 5
Ведомости 1466 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
Forbes - Форбс 1002 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 2
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 2
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 2
ТВ-Новости АНО 7 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Говорит Москва - радиостанция 23 1
National Geographic 95 1
Mashable 372 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
Автокод (портал) 40 1
Кабардино-Балкарская правда 1 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Euronews - телеканал 52 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
ВГТРК РТР-Планета 10 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Discovery, Inc - Discovery Communications - Дискавери Коммьюникейшнс - Scripps Networks Interactive - Discovery Channel - Animal Planet - Science Channel - TLC 65 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 1
VK - Mail.ru Новости 33 1
Рувики - Интернет-энциклопедия АНО 26 1
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 18
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
In-Stat 115 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
SimilarWeb 62 1
Рустелеком ТК 305 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Global Market Insights 16 1
Synergy Research Group 48 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Technavio 29 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
In-Stat/MDR 74 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
РГРТУ - Рязанский государственный радиотехнический университет имени В.Ф. Уткина - РГРТА, Рязанская Государственная Радиотехническая Академия - РТИ, Рязанский Радиотехнический Институт 24 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 4
РГУ имени С.А. Есенина - Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина 3 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 106 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 1
Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького 1 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 29 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 103 1
СГГА - Сибирская государственная геодезическая академия - ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет геосистем и технологий 6 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 41 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
ЯГТУ - Ярославский государственный технический университет 10 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 20 1
ЗабГУ - Забайкальский государственный университет 5 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 17 1
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 19 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 126 1
SU - Singularity University - Университет сингулярности в Калифорнии 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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