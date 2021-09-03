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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
ЦФО
Рязанская область

Россия - ЦФО - Рязанская область


03.09.2021 «Мегафон» запустил бесплатный сервис по защите от спам-звонков 1
25.08.2021 «Дом.ру» провел интернет в частный сектор по технологии GPON 1
20.07.2021 Чернышенко: Задача регионов обеспечить качественную реализацию стратегий цифровой трансформации 1
03.06.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за май 2021 г. 5
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 1
22.03.2021 В Рязанской области зерновые будут убирать роботы 2
02.03.2021 ОС Astra Linux применяется для построения региональных ГИС 1
15.02.2021 Назначен директор Дальневосточного филиала «Ростелекома» 3
28.12.2020 Платформа Visiology прошла сертификацию ФСТЭК 1
22.12.2020 Исполнитель DDoS-атаки на «Аэрофлот»: это была месть одному из руководителей ФСБ. Видео 1
03.12.2020 Сбер запускает процесс на основе ИИ для кредитования бизнеса 1
06.11.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2020 г. 5
16.10.2020 «Эр-Телеком» и Пушкинский музей Москвы провели виртуальный урок для школьников 1
06.10.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2020 г. 4
06.10.2020 Елена Новикова, Polymedia: В России пора создавать ситуационные центры с искусственным интеллектом 1
02.10.2020 В России запустилось тестирование грузоперевозок с электронными документами 1
10.08.2020 Абоненты Tele2 слушают музыку более часа в день 2
07.08.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за июль 2020 г. 3
29.07.2020 Результаты группы компаний «Яндекс.Маркета» во II квартале 2020 года 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
26.05.2020 Российские регионы планируют увеличить ИТ-расходы на треть 1
02.04.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2020 г. 2
26.03.2020 МТС покупает 5G-ready оборудование Ericsson для модернизации сети в ЦФО 1
05.03.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 4
27.02.2020 Synerdocs и Минтранс запустили эксперимент по продвижению электронной транспортной накладной 1
21.02.2020 «Барс груп» усовершенствовала АИС «Электронное образование» в Рязанской области 1
20.02.2020 «Русская кожа» внедрила ERP- и CRM-системы при финансовой поддержке ФРП 1
20.12.2019 Россияне запустили в облаке самый доступный на рынке анализ генома человека 1
12.12.2019 «Ростех» и «Глонасс» оценили эффективность дорожных камер в регионах 1
09.12.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за ноябрь 2019 г. 5
03.12.2019 «ЭР-Телеком» подключил к интернету более 4 400 социально значимых объектов в РФ 2
21.11.2019 «Яндекс.такси» договорилось с регионами о тестировании электронного путевого листа 3
13.11.2019 Navitel обновила карты России, Беларуси, Казахстана 1
08.11.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за октябрь 2019 г. 1
24.10.2019 «Цифровая экономика» начинает... и пробуксовывает 1
26.09.2019 «ЭР-Телеком» подключил к интернету первый социально-значимый объект в Рязанской области 3
26.09.2019 Концерн «Автоматика» представил цифровой избирательный участок 1
12.09.2019 Почта России расширила географию сервиса электронных заказных писем 1
04.09.2019 «Мегафон» начал продавать сервисы для бизнеса из облака Mail.ru Group 1
23.07.2019 ИТ в МФЦ: какие новые сервисы принесет в госуслуги автоматизация 1

Публикаций - 320, упоминаний - 515

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 32
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 29
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 24
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 22
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 15
М2М телематика 165 12
Ростелеком ЦентрТелеком 219 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 10
Скай Линк - Skylink 548 9
3934 9
Yandex - Яндекс 4129 9
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 9
IBM 3677 7
Microsoft Corporation 11628 6
Ericsson 899 6
Commvault 149 4
Softline - Софтлайн 1507 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 4
МегаФон Центральный филиал 60 4
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 94 4
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 5 4
HP Inc. 3043 3
Барс груп 402 3
Крипто-ПРО 204 3
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
Google LLC 7439 3
Avanpost - Аванпост 92 3
Сбербанк Телеком 18 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 3
АйТи 771 3
Oracle Corporation 3466 3
Ростелеком Связьинвест 773 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Samsung Electronics 5878 3
Directum - Директум 693 2
Red Hat 683 2
LG Electronics 1942 2
Facebook 3796 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 23
УЭК - Универсальная электронная карта 512 10
X5 Group 601 8
Почта России ПАО 1586 7
X5 Group - Пятерочка 561 7
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 5
X5 Group - Перекресток 205 5
Conde Nast - Конде Наст 18 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 645 4
РЖД - Российские железные дороги 1093 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 3
Сбербанк Среднерусский банк 18 3
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 79 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 167 2
Адамас - Ювелирный завод 57 2
Восток-Запад - EWS Holding 22 2
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 46 2
Аэрофлот 496 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 2
Wildberries 128 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 2
Евросеть 939 2
Российские коммунальные системы 8 2
Магнит - Сеть магазинов 269 2
РТС - Фондовая биржа 175 2
Яндекс.Такси 271 2
Qiwi 783 1
Газпром ПАО 538 1
Visa International 1358 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 1
Coursera 40 1
Металлинвестбанк 39 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 465 1
МКБ - Московский кредитный банк 269 1
Газпромбанк - ГПБ 696 1
Открытие ФК 542 1
Lamoda 83 1
ЭксимБанк Казахстан 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 42
Правительство РФ 2226 29
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 24
Президент Российской Федерации 1447 16
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 15
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 10
Правительство Рязанской области 10 10
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 9
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 9
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 9
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 8
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 7
Правительство Москвы 660 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 7
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа ХМАО-Югры 23 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 6
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 6
Федеральное казначейство России 766 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 5
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 5
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 5
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 59 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 164 4
Правительство Самарской области 48 4
Администрация Смоленской области 19 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 185 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 4
Правительство Кабардино-Балкарской Республики - КБР 14 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 155 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 4
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 4
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 2
Развитие - Некоммерческое партнерство содействия развитию ЖКХ 2 2
Национальный Союз Водоканалов 2 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 125 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 57 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
ФЛМ - Федерация лабораторной медицины 3 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
3G - Стандарт мобильной связи 3835 26
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 17
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 12
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 9
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 6
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 6
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Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 5
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 177 4
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 4
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 80 4
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Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 5
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Google YouTube - Видеохостинг 1833 4
Merlion MerliOnCloud 29 4
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
1С-Битрикс - Битрикс24 211 4
Google Android 10752 4
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 3
ФНС РФ АИС Налог-3 - Автоматизированная информационная система Федеральной налоговой службы 20 3
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 3
Google Data Studio 6 3
Microsoft Power BI 113 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 3
ЭОС АИС МФЦ Дело 49 3
Apple iOS 5744 3
СПАРК-Интерфакс 106 3
Linux OS 4386 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 310 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 398 2
Microsoft Windows 10 6810 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 804 2
Directum СЭД 69 2
Cognitive Agro Pilot 30 2
HPE ArcSight 51 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 222 2
Орловский Виктор 229 39
Путин Владимир 1840 8
Попов Алексей 319 7
Медведев Дмитрий 1437 7
Никифоров Николай 1126 7
Ляк Александр 6 5
Кесельбренер Леонид 49 5
Любимов Николай 5 5
Щеголев Игорь 676 5
Гурко Александр 129 4
Страшнов Дмитрий 111 4
Валяева Елизавета 72 4
Рылов Дмитрий 45 4
Лысенко Эдуард 209 4
Селютин Александр 59 4
Четвернин Алексей 652 3
Чучелов Андрей 44 3
Романив Владимир 8 3
Кореш Виктор 73 3
Хасьянова Гульнара 88 3
Гурджиян Руслан 18 3
Акимов Максим 167 3
Абрамов Андрей 23 3
Юсупов Ренат 76 2
Примаков Евгений 6 2
Айвазов Армен 449 2
Казарцев Алексей 27 2
Кравцов Роман 77 2
Пегасов Сергей 52 2
Носков Константин 203 2
Чинкова Мария 25 2
Висящев Андрей 54 2
Трухан Александр 8 2
Кирюшин Сергей 52 2
Гордеев Алексей 10 2
Гродзенский Яков 9 2
Серова Елена 299 2
Жаров Александр 165 2
Бородин Андрей 31 2
Евсеенков Олег 3 2
Россия - Российская федерация - РФ 58975 185
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 141
Россия - ЦФО - Калужская область 584 109
Россия - ЦФО - Тульская область 760 95
Россия - ЦФО - Владимирская область 377 91
Россия - ЦФО - Смоленская область 232 77
Россия - ЦФО - Курская область 342 71
Россия - ЦФО - Воронежская область 405 69
Россия - ЦФО - Тамбовская область 328 65
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 56
Россия - ЦФО - Белгородская область 374 55
Россия - ЦФО - Костромская область 234 54
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 53
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 52
Россия - ЦФО - Ярославская область 340 52
Россия - ЦФО - Липецкая область 295 52
Россия - ПФО - Нижегородская область 761 50
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 49
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 365 49
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 48
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 47
Россия - ЮФО - Волгоградская область 410 45
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 220 45
Россия - СФО - Омская область 395 44
Россия - УФО - Свердловская область 822 43
Россия - СФО - Новосибирская область 843 42
Россия - УФО - Челябинская область 674 41
Россия - ЦФО - Ивановская область 266 41
Россия - СЗФО - Новгородская область 303 40
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 696 40
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 426 39
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 35
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Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 316 33
Россия - СЗФО - Республика Коми 444 33
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Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 685 32
Россия - СЗФО - Псковская область 330 31
Россия - СЗФО - Вологодская область 329 31
Россия - СФО - Иркутская область 565 30
Региональное законодательство 45 12
Федеральное законодательство 254 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 9
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 8
Информационное общество - Государственная программа 282 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 661 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 5
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 4
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 3
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 146 3
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 3
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 328 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 2
POI - points of interest 60 2
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 121 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 119 2
Информационное общество Смоленской области - государственная программа 6 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 2
Русский язык 1028 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 2
ЭПЛ - электронный путевой лист 3 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 75 2
Конституция Российской Федерации 31 2
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 268 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1020 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 425 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 2
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 2
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 5
НТВ - Телекомпания 170 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 3
Коммерсантъ - Издательский дом 483 3
ТВ-3 - телеканал 49 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 2
Россия 24 - телеканал 86 2
Discovery Channel 26 1
Forbes - Форбс 442 1
Автокод (портал) 29 1
Муз-ТВ - телеканал 26 1
National Geographic 38 1
Пятница - Телеканал 20 1
Говорит Москва - радиостанция 13 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 1
Пятый канал - Телеканал 39 1
Эхо Москвы - радиостанция 51 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
CNews - ZOOM.CNews 1114 1
ТНТ - Телеканал 95 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 193 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 241 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 1
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Reddit 199 1
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TelecomDaily ИАА 112 3
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Juniper Research 280 1
Gartner 2230 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
SimilarWeb 24 1
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S&P - Standard and Poor’s 4 1
Technavio 23 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 411 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 70 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
МЭИ - Московский энергетический институт 39 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 26 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 198 1
СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 19 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 39 1
Рязанская областная универсальная научная библиотека им. Горького 1 1
Академгородок Новосибирск 29 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
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CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1144 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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