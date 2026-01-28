Получите все материалы CNews по ключевому слову
Панорама КБ ГИС Сервер GIS WebService SE GIS WebServer SE
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание системы — book@cnews.ru
Панорама КБ и организации, системы, технологии, персоны:
|Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
|X5 Group - Перекрёсток 610 1
|Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 375 1
|Мылицын Роман 111 2
|Кириченко Сергей 2 2
|Сизоненко Григорий 44 1
|Железняков Андрей 2 1
|Беленков Олег 1 1
|Григорьев Олег 2 1
|Пешков Анатолий 1 1
|Алексеев Сергей 11 1
|Маркин Сергей 2 1
|Попов Иван 5 1
|Бойченко Игорь 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415385, в очереди разбора - 727359.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.