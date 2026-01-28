Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189731
ИКТ 14643
Организации 11358
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3546
Системы 26559
Персоны 82347
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1269
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

Панорама КБ ГИС Сервер GIS WebService SE GIS WebServer SE


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


28.01.2026 В ГИС «Панорама» повышена автоматизация создания и обновления карт и формирования кадастровых документов 1
02.12.2025 GIS WebServer SE предоставляет API, упрощающий его встраивание в сторонние web-приложения 2
01.11.2025 «Банк данных ЦК и ДЗЗ» позволяет обрабатывать новые виды пространственной информации 2
31.10.2025 ГИС «Панорама» совместима с «Ред ОС 7.3» и «Ред ОС 8» 2
14.10.2025 Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации предоставляет средства корпоративного доступа к пространственным данным 2
18.09.2025 В «ГИС Панорама» для Linux расширены средства организации и отбора больших массивов пространственных данных 3
29.08.2025 GIS WebServer SE предоставляет пользователям геопорталов инструменты ретроспективного анализа состояния местности 3
01.08.2025 ГИС «Панорама» повышает степень автоматизации создания карт с помощью нейросетевых моделей» 1
14.07.2025 В ГИС «Панорама» для Linux доработаны средства централизованного управления пространственными данными 2
10.07.2025 В КБ «Панорама» разработан «Банк данных цифровых карт и ДЗЗ» версии 9.2.0 2
26.06.2025 ГИС Panorama Mobile предоставляет пользователям средства для командной работы и обмена пространственными данными 1
23.06.2025 В ГИС «Панорама» дополнены инструменты пространственного анализа и построения моделей свойств местности 1
16.06.2025 ГИС «Сервер» SE адаптирован для работы в российских операционных системах «Альт СП» и «Альт Рабочая станция» 2
06.06.2025 В GIS WebServer SE реализована поддержка Национальной системы пространственных данных 3
06.06.2025 В GIS WebServer SE реализована поддержка Национальной системы пространственных данных 3
04.06.2025 Настольные версии программных продуктов КБ «Панорама» адаптированы для работы в отечественной операционной системе AlterOS 2
28.05.2025 В ГИС «Сервер» интегрирована система мониторинга состояния для повышения надежности и безопасности работы 3
15.05.2025 В ГИС «Панорама» для Linux усовершенствованы инструменты обработки данных геопорталов и пространственных баз данных 1
30.04.2025 В КБ «Панорама» разработан Комплекс подготовки документов аэронавигационной информации для отечественных ОС 3
21.04.2025 В ГИС «Панорама» расширен список подключаемых геопорталов и форматов передачи данных 1
15.04.2025 ГИС Panorama Mobile для ОС «Аврора» предоставляет удобные инструменты редактирования и поиска объектов на картах для мобильных пользователей 1
27.03.2025 В ГИС «Панорама» для Linux расширены средства контроля карт и пространственного анализа данных 3
25.03.2025 ГИС «Панорама» теперь поддерживает различные инструменты для редактирования пространственных и атрибутивных баз данных 1
28.02.2025 Разработан комплекс пространственного анализа для оценки характеристик местности и построения тематических карт 1
11.02.2025 ГИС «Панорама» автоматизирует расстановку подписей при оформлении карт и импорте из обменных форматов 1
10.01.2025 «Комплекс геодезических расчетов» для отечественных ОС обеспечивает формирование кадастровых документов 1
17.12.2024 ГИС Panorama Mobile обеспечивает быстрое нанесение данных на карту местности в движении или при планировании действий 1
12.12.2024 ГИС Panorama Mobile для отечественной ОС «Аврора» поддерживает работу мобильных клиентов с геоданными на ГИС «Серверах» 3
06.12.2024 ГИС Panorama Mobile для отечественной ОС «Аврора» поддерживает работу мобильных клиентов с геоданными на ГИС «Серверах» 3
11.11.2024 В ГИС Panorama Mobile для ОС «Аврора» добавлены расчетные инструменты анализа местности 1
08.11.2024 Банк данных цифровых карт и ДЗЗ обеспечивает оперативное предоставление достоверной информации, содержащей пространственные данные об объектах городской инфраструктуры 2
25.10.2024 В ГИС «Панорама» для ОС Astra Linux Special Edition 1.8 усовершенствованы средства цифрового картографирования и изучения местности 4
07.10.2024 В ГИС «Панорама» для Linux расширены средства анализа пространственных баз данных 2
10.09.2024 ГИС «Панорама» совместно с комплексом Panorama Vision распознает здания и сооружения на спутниковых снимках и аэрофотоснимках 1
27.08.2024 Мобильная ГИС «Panorama Mobile» адаптирована для работы в отечественной операционной системе «Аврора» 5 1
14.03.2023 Разработана мобильная ГИС Panorama Mobile для отечественной ОС «Аврора» 1
02.03.2021 ОС Astra Linux применяется для построения региональных ГИС 2
21.10.2020 ГИС семейства «Панорама» работают в среде ОС «Альт 8 СП» 3
21.07.2020 Создано ПО для работы с геоданными на «Эльбрусах» c ОС Astra Linux 5
20.07.2020 КБ «Панорама» выпустило линейку продуктов на базе «Эльбрус» для ОС Astra Linux 4

Публикаций - 43, упоминаний - 88

Панорама КБ и организации, системы, технологии, персоны:

Панорама КБ - Конструкторское бюро 219 41
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2556 7
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 491 6
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 258 5
Intel Corporation 12569 4
Esri 171 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 394 2
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 21 1
Ред Софт - Red Soft 1035 1
AMD - Advanced Micro Devices 4487 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 795 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 198 1
Nginx - Энджайникс 190 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 65 1
Ростех - Азимут - Azimut JSC 81 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 278 1
X5 Group - Перекрёсток 610 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 375 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5007 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 4
Росреестр - Федеральный научно-технический центр геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных ФГБУ - Центр геодезии, картографии и ИПД ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт геодезии, аэросъёмки и картографии (ЦНИИГАиК) 28 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12986 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5271 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3119 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1279 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 2
Правительство Челябинской области 75 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3404 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 530 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2825 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4819 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 156 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 59 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 107 5
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 19 4
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 4 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 783 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 46 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 30
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27172 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 20
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1190 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73645 16
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12401 14
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1760 14
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2969 13
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 289 13
EPSG - Geodetic Parameter Dataset - Набор данных геодезических параметров 11 9
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4845 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23215 8
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1752 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6017 7
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 651 7
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3553 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34033 7
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 639 7
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 466 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 7
OGC WMTS - Web Map Tile Service - открытая спецификация для публикации в сети цифровых карт с использованием кэшированных листов изображений 7 5
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 5
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2274 5
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2649 5
Лингвистика - Семантика - Семантический анализ - Семантические технологии 31 5
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 297 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 5
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1471 4
РГИС - Региональная геоинформационная система 18 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4575 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4117 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 4
ISO 19100 - Geographic information Referencing by coordinates - Стандарт Географическая информация, привязка по координатам 3 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 3
Authentication - Аутентификация - проверка подлинности 128 3
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 466 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10137 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 644 19
Панорама КБ - Panorama Vision 24 12
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 946 11
Панорама КБ - Panorama Mobile - Панорама мини - Панорама редактор 13 10
Microsoft Windows 16407 10
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1351 10
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 961 10
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 143 7
Linux OS 10986 7
C/C++ - Язык программирования 849 7
OpenStreetMap - OSM 65 6
Autodesk AutoCAD DXF 46 6
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЦП НСПД ФГИС - Единая цифровая платформа Национальная система пространственных данных - ФГИС Единый информационный ресурс о земле и недвижимости 35 6
Панорама КБ - ГИС Конструктор 6 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 990 6
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 142 5
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 335 5
Правительство Рязанской области - РГИС РО - Региональная геоинформационная система Рязанской области 5 4
JavaScript - JS - язык программирования 1339 4
Панорама КБ - Imagery Creator 4 4
Microsoft TypeScript - язык программирования 80 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1556 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1159 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1549 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 203 3
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 319 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт СП 101 2
Red Hat WildFly - Keycloak 55 2
ESA Copernicus Programme - Sentinel - семейство спутников дистанционного зондирования Земли Европейского космического агентства 14 2
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 580 2
ФГИС ТП - Федеральная государственная информационная система территориального планирования 6 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 869 2
Microsoft Notepad (Блокнот) 284 2
ALMI AlterOS 104 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 37 1
Linux - Debian GNU 540 1
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 145 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - РОМОС - Российская мобильная операционная система 64 1
Google WebP 30 1
Мылицын Роман 111 2
Кириченко Сергей 2 2
Сизоненко Григорий 44 1
Железняков Андрей 2 1
Беленков Олег 1 1
Григорьев Олег 2 1
Пешков Анатолий 1 1
Алексеев Сергей 11 1
Маркин Сергей 2 1
Попов Иван 5 1
Бойченко Игорь 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157987 22
Россия - ЦФО - Рязанская область 607 5
Земля - планета Солнечной системы 10685 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18750 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18330 2
Казахстан - Республика 5830 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46015 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 488 2
Земля - Южное полушарие 160 1
Россия - ЮФО - Севастополь 584 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 738 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 259 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 639 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Керчь 43 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 18
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10402 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 6
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 5
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 319 5
Паспорт - Паспортные данные 2736 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1829 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6682 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6950 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5297 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1046 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4676 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8371 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Геодезия - Топографо-геодезические работы - Геодезические системы 123 1
Зоология - наука о животных 2792 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1333 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1835 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 430 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11777 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 28 2
РАН - Российская академия наук 2031 2
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415385, в очереди разбора - 727359.
Создано именных указателей - 189731.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Mate X7: эффектный складной фотофлагман

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6 в начале 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще